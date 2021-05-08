Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 12 этап, Сиена - Баньо-ди-Романья



Двенадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Сиена (Siena, административный центр провинции Сиена). Сиена расположена на холмах Тосканы и сохранила свой старинный облик лучше других итальянских городов. Даже жители новых кварталов, раскинувшихся вне средневековых стен, тяготеют к старому центру. А в нём всё как было в XIII—XIV веках.



ЮНЕСКО включил Сиену в Список всемирного наследия (world heritage list) в 1995 году за великолепную сохранность важных особенностей его средневекового устройства, назвав его «шедевром тщательности и изобретательности, с которыми здания вписывались в общую городскую структуру».



Сиена была основана римлянами, которые на месте этрусского поселения Сенони, построили во время правления Оттавиана Августа военную колонию Саена Джулия (Saena Julia). На развитие Сиены большое влияние оказали два фактора: удаленность города от основных дорог и близость соперницы - Флоренции. Кульминацией войны с Флоренцией стала знаменитая битва при Монтепеарти (4 сентября 1260 года), где Сиена одержала триумфальную победу. В это же время город значительно разросся.



Благодаря Правительству Девяти, пришедшему к власти в 1277 году, народ взял управление в свои руки и правил почти семьдесят лет. Сиенская республика была одним из самых мощных государств в Италии. Процветало банковское дело, открылся университет. Тогда было создано монументальное величие города: бесценная жемчужина и центр городской планировки - Пьяцца дель Кампо (Piazza del Campo). Площадь со знаменитыми дворцами - словно волшебная раковина, внутри которой прошла вся история Сиены. На ней - уникальный в своем роде Общественный дворец (Палаццо Пубблико) с башней Манджа высотой в 102 метра, здесь же находится Фонтан Радости. Именно на этой площади дважды в год разыгрывается незабываемое средневековое зрелище – Палио, конные состязания. И если велико впечатление, производимое чудесным видом Пьяцца дель Кампо, путешественника охватывает еще более глубокое восхищение при посещении кафедрального собора, церквей и музейных залов, художественной галереи Палаццо Буонсиньори.



Волчица с Ромулом и Рэмом - символ Сиены. Легенда гласит, что братья Аскио и Сенио, дети Рэма, спасаясь от преследований Ромула, привезли с собой это изображение из римского дома, которое символизировало потерянное отечество, и спрятались на этом тосканском холме, где позже был основан город Сиена.



Городские ворота Порта Каммолия (Antiporto di Camollia) - наиболее укрепленные ворота Сиены. Они были построены в 1604 году по проекту Алессандро Казолани. Над аркой с внешней стороны ворот знаменитое изречение в честь входа в Сиену Фердинанда I Медичи: "Больше, чем ворота, Сиена открывает тебе свое сердце". Это изречение стало символом вежливости и гостеприимства Сиены.



Город Сиена в истории Джиро д’Италия



Семь изданий Джиро д’Италия включали Сиену в свой маршрут. Первое появление Сиены на маршруте «Корса Роза» состоялось в 1913 году, тогда Сиена принимал финиш третьего этапа и давала старт четвертому. Семь раз финишный город и шесть раз стартовый. В последний раз Сиена принимала старт этапа Джиро д'Италия в 1986 году.



Альтиметрия 12-го этапа Джиро д’Италия-2021

Горный этап в Северных Апеннинах с набором высоты 3700 м и первый этап на Джиро д'Италия-2021 протяжённостью более 200 км. После предыдущего этапа с «белыми дорогами» высоки шансы отрыва.



Из Сиены пелотон отправится на север по пересеченному рельефу и спустя 60 км окажется на окраинах Флоренции. Пелотон не будет заезжать в город, направляясь на восток, где преодолеет 4 категорийных подъёма, первый из которых подъём 3 категории Монте Морелло (Monte Morello, протяжённость 7,6 км, 95-598 м, перепад - 503 м, средний градиент 6,6%, максимальный - 19%).

Следующий подъём начнётся на 116 км маршрута - подъём 2 категории Пассо делла Консума (Passo della Consuma, протяжённость 17,1 км, 90-1060 м, перепад - 970 м, средний градиент 5,7%, максимальный - 10%). В последний раз на Джиро д'Италия подъём преодолевали в 2017 году, первым на вершине был Лауренс Де Плюс (Laurens De Plus).

После 15-км спуска начнётся следующий подъём на вершину 2 категории Пассо делла Калла (Passo della Calla, протяжённость 15,3 км, 454-1295 м, перепад - 841 м, средний градиент 5,5%, максимальный - 9%).



И снова спуск протяжённостью 27 км к подножию следующего подъёма - подъёма 3 категории Пассо дель Карнайо (Passo del Carnaio, протяжённость 10,8 км, 257-807 м, набор высоты - 593 м, средний градиент 5,5%, максимальный - 14%).

Вершина подъёма расположена за 9,6 км до финиша этапа, 6 из которых под спуск, заключительные километры в тягун.







Финиш 12-го этапа Джиро д’Италия-2021 принимает Баньо-ди-Романья (Bagno Di Romagna, провинция Форли-Чезена, регион Эмилия-Романья).

Баньо-ди-Романья - очаровательный средневековый городок, расположенный в самом сердце региона Эмилия-Романья, в нескольких десятках километрах от Адриатического побережья и знаменитых тосканских городов. Само название города – «Bagno» (в переводе с итальянского «воды» или «ванна») говорит о его главной гордости - уникальных термальных источниках.



Баньо-ди-Романья была знаменита уже во времена древних римлян своими горячими водами. Древние римляне считали, что воды были ниспосланы богами. Однако происхождение здешних вод обязано дождям, которые шли в течение 10 000 лет в центральной части региона Тоскана-Романья-Апеннины. За тысячи лет вода просачивалась в недра земли, где обогащалась активными природными элементами (серой, бикарбонатами, натрием, калием, кальцием, магнием, фтором, хлором, марганцем и железом) и подвергалась геотермическому нагреву, а затем поднялась к поверхности и вышла наружу по расщелинам в источниках Баньо-де-Романьи, в которых она течёт при температуре от 39-47°С.



Термальная вода Баньо-ди-Романья успешно используется для лечения целого ряда заболеваний: гинекологических и хронических воспалительных болезней, дыхательных путей и отоларингических болезней, ревматических, сосудистых заболеваний и риногенной глухоты. Кроме того, здесь практикуют грязелечение, бальнеотерапию, физиокинезитерапию и восстановление двигательного аппарата.



Не удивительно, что в бальнеологическом курорте имеется и эко-музей озера Ридраколи «IDRO» - его постоянные экспозиции знакомят посетителей с секретами воды и леса с помощью научных экспериментов, и интерактивных игр, которые позволяют взрослым и детям самим совершать удивительные открытия.

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 12 этап, Сиена - Баньо-ди-Романья



Ещё один удивительный музей Баньо-ди-Романья - визит-центр национального парка «Форести Казентинези» (Foreste Casentinesi) - он занимает часть здания Палаццо дель Капитано (Palazzo del Capitano). На первом этаже визит-центра организована выставка, знакомящая с геологической историей местности, здесь же можно увидеть силуэт огромного букового дерева, которое служит гнездом для разных видов птиц. Помимо этого, предусмотрена возможность увидеть пейзажи парка с высоты птичьего полёта - величественные горы, долины, реки и затерянные среди лесов деревушки.



Палаццо дель Капитано - одно из самых важных в историческом плане зданий Баньо-ди-Романья. Его фасад, украшенный гербами Медичи, напоминает о долгом господстве Флоренции над этими землями (с 1404-го по 1923-й годы). Со времён Средневековья Палаццо было центром сосредоточения политической власти - здесь размещалась резиденция графов Гвиди ди Баньо, заседало правительство Флорентийской республики, были организованы казармы карабинеров. В середине 1950-х годов Палаццо оказалось полностью заброшенным, и только в 1984-1994-м годах оно было выкуплено муниципалитетом и отреставрировано. Сегодня в Палаццо дель Капитано, помимо визит-центра, размещается городская библиотека, архив, туристско-информационный офис.



В окрестностях этого средневекового города расположено множество интересных достопримечательностей. На площади Риказоли находится базилика Санта-Марии-Ассунта (Santa Maria Assunta), первые упоминания о которой встречаются ещё в 861-м году. За свою долгую историю здание базилики много раз перестраивалось и видоизменялось, и сегодня в его облике можно увидеть черты романского и готического стилей и стиля ренессанс. Внутреннее убранство базилики украшают триптих Нери ди Бичи, полихромная статуя Святой Агнии работы флорентийского скульптора Андреа дела Роббиа (Andrea della Robbia) и барельеф школы Донателло. Рядом с базиликой возвышается 32-метровая колокольня XVIII века.

На правом берегу Фоссо делла Каппелла, притоке реки Савио, находится небольшая часовня Мадонна-дель-Кармине, построенная в 1621 году. В наше время в часовне работает музей религиозного искусства. Часовню возвели специально для хранения иконы с изображением Девы Марии. В часовне расположен элегантный портик с тремя арками и колоннами 18-го века.



На вершине холма Корзано, на высоте 678 м стоит храм Пресвятой Девы Корзано (Santuario e Castello di Corzano - Madonna col Bambino), в котором хранится чудодейственная икона «Богоматерь с Иисусом» XV века, по преданию, остановившая в 1835 году страшное землетрясение.



Город Баньо-ди-Романья в истории Джиро д’Италия



Единственный раз город Баньо-ди-Романья появлялся на маршруте Джиро д'Италия. Тогда, на 11-м этапе Джиро д'Италия-2017, Баньо-ди-Романья принимала финиш этапа. Победителем этапа стал испанский велосипедист Омар Фраиле (Omar Fraile) сумел опередить своих соперников и взял первую в карьере победу на этапе Гран-тура.

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