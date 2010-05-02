Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 13 этап, Равенна - Верона



Тринадцатый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Равенна (Ravenna, административный центр провинции Равенна) - осколок Византии, жемчужина на карте Эмилии-Романьи, драгоценная страница истории искусств. Больше тысячелетия назад город находился непосредственно на побережье Адриатического моря. Но со временем воды отступили, и в результате заиления образовалась низина. Сейчас Равенна соединена с Адриатическим морем каналом Кандиано (Canale Candiano).



Нет данных о том, когда основана Равенна, кем (то ли этрусками, то ли умбрами, то ли ещё кем-то), и что означает название города (предполагают, опять же, этрусские корни). Известно, что в 89 году до н.э., когда Римская республика ещё только устанавливала контроль над всем Апеннинским полуостровом, Равенна уже существовала как укреплённый город и была принята в состав римского государства. Постепенно город рос, становился всё более значимым.



До 402 года Равенна была ничем не примечательной провинцией, пока император Флавий Гонорий Август не решил перенести сюда свою столицу из Милана. Выбор пал именно на этот город не случайно: император считал, что Равенна достаточно хорошо укреплена от нашествий варваров и захватчиков. Стоит сказать, что он ошибся: уже в 476 году город захватили остготы. Однако на жизнь Равенны это мало повлияло — она так и осталась одним из самых ярких и красивых городов на Адриатическом побережье, немалую заслугу в этом, стоит отнести на счёт Теодориха Великого.

Суша потихоньку отвоёвывала свои позиции, и к сегодняшнему времени расстояние от города до моря составляет уже семь километров. Несмотря на то, что море от города изрядно удалено, грунтовые воды никто не отменял. Они здесь образуют целые озера, а глубокие подвалы многих старых домов заполнены водой постоянно. Как ни странно, но это обстоятельство совершенно не вредит состоянию сооружений, напротив – специалисты говорят, что осушение болотистых мест могло бы нанести большой ущерб архитектурному фонду. Уровень воды в подвалах зданий колеблется от 30 до 130 сантиметров, а насосы для откачки стоят только в церкви Сан Витале (Basilica di San Vitale).



Однако во времена своего расцвета Равенна считалась одним из самых неприступных городов, посему и просуществовала в статусе столицы Западной Римской империи с пятого по восьмой век нашей эры. Позже город пришёл в упадок, пережив некоторый подъём лишь во времена Возрождения. А в 1860 году Равенна вошла в состав Итальянского королевства, и с этого периода продолжает тихо-мирно жить по своим особенным законам гостеприимства небольших итальянских городков.



Кто бы мог подумать, что через века Равенна – город, который создавался как военный порт – будет поражать не мощью боевых кораблей, а уникальными образцами раннехристианского искусства.

Из всех драгоценных «жемчужин» Эмилии-Романьи ни одна не сверкает ярче Равенны и её раннехристианских и византийских мозаик, которые украшают стены церквей, памятники и музеи. И даже в наши дни Равенна является одним из ведущих производителей мозаики в Италии.



В своей «Божественной комедии» Данте Алигьери (Dante Alighieri) - итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель, погребённый, кстати, здесь же, в Равенне, называл мозаику «симфонией цвета».



Равенна — рай для любителя пеших прогулок. Старый город преимущественно представляет собой пешеходную зону с кафе и барами на каждом углу и укромными уголками маленьких скрытых аллей. Наибольшее оживление (и наиболее дорогие кафе) наблюдаются рядом с базиликой Сан Витале, главной достопримечательностью Равенны. В базилике находятся одни из самых знаменитых мозаик Италии. А те, кто интересуется историческими персонажами, могут пройтись от церкви порядка километра, чтобы осмотреть могилу Данте.

Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 13 этап, Равенна - Верона



Базилика Сан Витале была заложена в шестом веке. Этот восьмиугольник из кирпича выглядит, может быть, несколько громоздко. Купол поддерживают восемь внутренних колонн, вокруг которых идёт двухэтажный обход. На своде – уникальная мозаика на библейские мотивы. Между столбами – двухэтажные аркады, выгнутые к стенам сооружения. Такой приём поразительно увеличивает внутреннее пространство. Человеческому глазу становится совершенно непонятно, как не в самом большом помещении смогло уместиться столько деталей интерьера.



По легенде, именно здесь находится прах святого Виталия – александрийского монаха, в тяжёлых трудах зарабатывавшего деньги, которые отдавал падшим женщинам, чтобы те могли поправить своё финансовое состояние и не заниматься больше своим ремеслом. Когда же монах умер, почтить его память пришли десятки бывших блудниц – после чего все жители города убедились в величии духа Виталия.



Здесь же, рядом, находится и Национальный музей, где собрана обширная коллекция монет римского периода, находятся уникальные образцы резьбы по слоновой кости и древнего оружия.



Через дорогу можно увидеть настоящий памятник пятого века – мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo di Galla Placidia), римской принцессы. И хотя большинство историков уверено, что праха Галлы здесь нет, от этого вид сооружения остаётся не менее впечатляющим. Этого же мнения придерживался и Карл Густав Юнг (Carl Gustav Jung). Великий психоаналитик вообще был в восторге от Равенны – в немалой степени из-за её мозаик, в которых видел диалог сознательного и бессознательного. И даже написал на основе «странного опыта Равенны» несколько трудов.

Исторический центр Равенны буквально пропитан духом раннего Средневековья – приземистые, мощные здания выделяются на фоне маленьких жилых домиков, раскрашенных в мягких тонах, магазинчиков и кафе. Например, баптистерий Неониано на городской площади (Piazza Duomo). Среди всех зданий, которые оформлены с помощью византийских мозаик это - самое древнее. В баптистерии, где проводилось бессчётное количество обрядов крещения жителей города, можно увидеть удивительную древнейшую мраморную купель.



Неподалёку находится и Архиепископский дворец, на первом этаже которого работает одноименный музей. Самые удивительные и древние экспонаты музея относятся к шестому веку – это «трон Максимиана», сработанный целиком из слоновой кости и серебряный греческий «Крест Святого Агнелла».



Восемь раннехристианских памятников Равенны внесены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полный же перечень интересных мест и достопримечательностей Равенны будет раз в восемь длиннее.

Город Равенна в истории Джиро д’Италия



Равенна и Джиро д’Италия встретятся в десятый раз. Город принимал 6 финишей этапа и 8 раз отправлял участников «Корса Роза» по маршруту этапа. В последний раз Равенна и Джиро д’Италия встречались в 2019 году.

Десятый этап Джиро д'Италия-2019, открывающий после дня отдыха вторую неделю итальянского Гран-тура, был скроен под спринтеров. Этап протяжённостью 145 км развивался по традиционному сценарию, когда со старта из пелотона атаковали два велогонщика, а пелотон отпустил их и удерживал просвет не более 3 минут. За 30 км до финиша пелотон догнал проехавших в отрыве 110 км Луку Ковили (Luca Covili) из Bardiani-CSF и Со Хацуяма (Nippo-Vini Fantini-Faizané).



Франсиско Вентосо (Francisco Ventoso) из ССС Team, попытавшийся обмануть спринтеров, атаковав за 2,5 км до финиша, но не сумел удержать просвет.



За километр до финиша в пелотоне произошёл завал. Первым упал лидер очковой классификации Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), также упали Якуб Маречко (Jakub Mareczko) из ССС Team и Маттео Москетти (Trek-Segafredo), Симоне Консонни (Simone Consonni) из UAE Team Emirates. Москетти был отправлен в больницу. Паскаль Акерманн получил множественные ссадины и ушибы, но финишировал на этапе.



Спринтеры, сумевшие избежать падений, разыграли победу на этапе. Арно Демар (Groupama-FDJ) опередил Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и Рюдигера Зелига (Rudiger Selig) из Bora-hansgrohe, одержав первую в карьере победу на этапе Джиро д'Италия.

Альтиметрия 13-го этапа Джиро д’Италия-2021

Спринтерский этап без категорийных подъёмов по Паданской низменности. 13 этап в пятницу. Из Равенны пелотон отправится на северо-запад.



Финишировать же будут спустя 198 км в Вероне (Verona). После этого этапа спринтеры могут сходить, чтобы не изнурять себя Дзонколаном и другими подъёмами в Альпах.

Финиш 13-го этапа Джиро д’Италия-2021 принимает город Верона (Verona, административный центр провинции Верона, регион Венеция). Подлинную славу и нынешний ореол столицы любви принёс Вероне никогда в ней не бывавший английский поэт и драматург Уильям Шекспир (William Shakespeare). Повесть, печальнее которой нет на свете, ежегодно приводит в город Ромео и Джульетты сотни тысяч туристов, желающих увидеть балкон Джульетты, Дом Ромео и другие места, связанные с этой трагедией.



И если Дом Ромео можно осмотреть только с внешней стороны, так как он является частной собственностью, то Дом Джульетты на виа Каппело, 21, отреставрирован и открыт для посещения. Дом Джульетты принадлежал роду Даль Каппелло (прообраз семьи Капулетти), их герб в форме мраморной шляпы расположен на арке, ведущей во внутренний двор. В 1667 году дом вместе с несохранившейся башней был продан одним из представителей рода Каппелло и затем неоднократно менял хозяев.



В 1907 году его приобрёл муниципалитет для устройства в нём музея, однако активные реставрационные работы начались лишь после выхода в 1936 году фильма Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта», вызвавшего к нему большой интерес. Была произведена частичная реконструкция ряда строений, выходящих во внутренний двор дома. Сам дворик также был перестроен. Ему придали некоторые черты соответствующей сцены из фильма Кьюкора: зубчатую стену, колонну под балконом. На стену дома под балконом поместили доску со строками шекспировской трагедии. В 1972 году во внутреннем дворике была установлена бронзовая статуя Джульетты работы веронского скульптора Нерео Костантини (Nereo Costantini).

Арена ди Верона – один из самых больших амфитеатров под открытым небом, таящий в себе очарование, которому трудно противостоять. Построили Арену в первом веке нашей эры, в самом конце эпохи империи Августа. Первоначально она находилась за городскими стенами и только в 256 году н.э. вошла в периметр новой Вероны. Остатки стен города тех времён можно увидеть и теперь в непосредственной близости от Арены. Удивительное творение сохранялось в неприкосновенности до X века, когда население начало растаскивать его по камням, обнаружив, что мраморные квадратные, уже обработанные блоки амфитеатра могли сослужить отличную службу при возведении общественных зданий. Арена пережила два землетрясения: в 1117 и в 1183 годах. Один из подземных толчков почти полностью разрушил внешнее кольцо амфитеатра, от которого осталось одно «крыло».

В начале тринадцатого столетия местные жители, наконец, озаботились судьбой амфитеатра, но только в 1460 году вышел закон, угрожавший серьёзным наказанием тому, кто посмеет приложить руку к дальнейшему разрушению Арены. Спустя двадцать лет начались реставрационные работы, и возобновились театральные представления. Служившая в эпоху становления христианства для гладиаторских боев, Арена в последующие века стала свидетельницей зрелищ самого различного толка: рыцарских турниров, корриды, балетов, цирковых и драматических спектаклей. Немецкий писатель, мыслитель, философ и естествоиспытатель Иоганн Вольфганг фон Гёте (Johann Wolfgang von Goethe), посетивший Верону в 1786 году, напрасно сетовал на невозможность увидеть амфитеатр переполненным. Уже в 1791 году любопытные зрители высоко задирали головы, чтобы увидеть аэростаты братьев Монгольфье (Joseph-Michel / Jacques-Étienne Montgolfier), в 1805 году стали свидетелями корриды в честь Наполеона, а в 1812-ом — конных соревнований в честь Франца Габсбургского, который терпеть не мог боя быков.



В 1913 году Италия отмечала столетие со дня рождения великого композитора Джузеппе Верди (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi). Джованни Дзенателло (Giovanni Zenatello), оперный певец и веронец по происхождению, задумался о вкладе, который могла бы внести Верона в дело чествования композитора. И 10 августа 1913 года зрители увидели постановку оперы «Аида» Верди. Так было положено начало оперному фестивалю, который существует уже восьмое десятилетие.



Одно из красивейших мостов Вероны – мост Скалигеров (Scaligero), построенный в 1355 году и являющийся неотъемлемой частью замка Кастельвеккио (Castelvecchio). В 1945 году, при отступлении немецких войск, мост был взорван, а затем восстановлен с использованием всех обнаруженных фрагментов.



Если говорить о замке Кастельвеккио, то он был построен в качестве фортификационного сооружения в период правления Скалигеров, строительство продолжалось с 1354 по 1376 год. Изначально замок носил имя Сан Мартино аль Понте в честь находившейся рядом с ним древней церкви святого Мартина. Текущее же название замок получил после того, как в XV веке в Вероне был построен новый замок на холме Сан Пьетро. С 1923 года и по настоящее время в замке располагается Городской музей Кастельвеккио (Museo Civico di Castelveccio) с богатой коллекцией средневековой живописи и скульптуры.



В Вероне располагается романская базилика Сан-Дзено Маджиоре (San Zeno Maggiore), построенная над местом захоронения мощей Святого Зенона, ныне - покровителя Вероны, а в 362-380 годах – епископа города. В память о нем неоднократно воздвигались часовни и церкви, до наших дней сохранился прекрасный образец XII века, в его подземных переходах и находится теперь усыпальница. Бытует мнение, что это «самая богато декорированная романская церковь Северной Италии». Портик с барельефами на библейскую тему, крытая галерея с разными арками, потолок в форме корабельного киля, алтарный образ работы Андреа Мантенья, колокольня высотой 72 метра, - все это стоит увидеть своими глазами. Равно как и окно-розу, у которого часто встречаются посетители, разглядывающие это колесо фортуны, которое изображает взлёты и падения в жизни людей. Статуя самого Святого находится в церкви, узнать её просто – по рыбке, с которой практически всегда изображают покровителя города.

Город Верона в истории Джиро д’Италия

Верона в этом году празднует своё юбилейное, 25-е, участие в Джиро д'Италия. Появившись на маршруте «Корса Роза» в 1924 году, Верона, за время своего участия в Джиро д'Италия, отправила велогонщиков на старт этапа 22 раза, и столько же раз становилась финишным городом.

Финальный этап 102-го выпуска Джиро д’Италия, завершился 17-км индивидуальной гонкой на время, победителем которой стал американский велогонщик команды Sunweb Чед Хага (Chad Haga).

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