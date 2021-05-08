Джиро д’Италия-2021, превью этапов: 5 этап, Модена - Каттолика



Пятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2021 стартует в городе Модена (Modena, административный центр провинции Модена, регион Эмилия-Романья). Город расположен северо-западнее Болоньи, между реками Секкия (Secchia) и Панаро (Panaro). История Модены уходит глубоко в античные века. Сначала было поселение, которое называлась Мутина, и впервые упоминалось во время войн римлян с цизальпинскими галлами.

В 183 году до н. э. римляне захватили Мутина и сделали ее своей колонией на Эмилиевой дороге; в 78 году за её валами против Помпея защищался Марк Юлий Брут (отец знаменитого Брута), а в 44 году уже другой Брут, Децим - выступал войной против Антония. Много войн видел город, несколько раз он был разрушен полностью, пока, наконец, в VIII веке жители не покинули его совершенно и не основали поблизости другое поселение.



Так появилась Модена. Когда-то окружавшие Средневековые стены город давно исчезли, но именно благодаря им город имеет форму пятиугольника. Теперь на месте стен раскинулись бульвары.



Из старинных памятников истории в Модене сохранилось несколько достопримечательностей. На месте средневекового замка д'Эсте в 1634 году был заложен Барочный Дворец герцогов (Palazzo Ducale). Дворец стоит до сих пор, в его стенах расположилась военная академия. Очень популярен среди гостей города Палаццо музеев (Palazzo dei Musei), там размещаются сразу пять местных музеев, а также картинная галерея знаменитого рода герцогов Эсте (Galleria Estense). В Палаццо музеев также находится библиотека Эсте, основанная в Ферраре в 1393 году, она хранит большую коллекцию средневековых манускриптов.



На центральной площади Пьяцца Гранде, вымощенной булыжниками, расположен старинный в романском стиле собор Сан-Джеминиано, его освятили в 1184 году, по имени местночтимого святого, к нему примыкает высокая и слегка отклоняющая от вертикальной оси колокольня - «Гирландина» (Ghirlandina) (другое название Торре-Чивика), ее возвели в 1319 году. Эта колокольня стала символом города Модена. Центр города – Пьяцца Гранде (Главная площадь) и собор Дуомо с башней, у которой есть своё имя – Гирландина, давно внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.



Модена является одной из столиц итальянского автомобилестроения. Со всего мира сюда съезжаются поклонники автомобилей марки «Феррари». В этих краях родился создатель и основатель концерна «Феррари» - Энцо Феррари (Enzo Ferrari). Именно поэтому Модену называют «Город Моторов» или «Долина моторов». Первые километры, что весьма символично для спринтерского этапа, пройдут по «Долине моторов», где расположились знаменитые автомобильные заводы «Феррари», «Мазерати», «Ламборгини». В Модене, откуда стартует этап, родился Энцо Феррари (1898-1988), который в 1929 году основал собственную гоночную команду Scuderia Ferrari. Феррари всю жизнь посвятил тому, чтобы лучшие итальянские гонщики могли бы побеждать на лучших итальянских машинах – Ferrari, соединивших всебе красоту спортивного автомобиля, характеристики «Формулы-1», роскошь «Роллс-Ройса» и недосягаемость для простых смертных.



В пригороде Модены открыт Музей Феррари, сюда приезжают тысячи автомобильных фанатов, для того чтобы «прикоснуться» к автомобилям марки Феррари, которые никогда не покидали стен завода, их создавали в единственном числе. Музей включает в себя дом семейства Феррари и мастерскую, кроме того, мастерскую и музей полукольцом окружили специально построенным зданием, где находится выставочный зал с моделями «Феррари» разных лет.



Алюминиевая крыша здания площадью в 3300 квадратных метров не оставляет сомнений в том, что музей посвящён создателю уникальных автомобилей – по внешнему виду она напоминает воздухозаборники на капоте машины, прорези на крыше являются не только декоративным элементом, но и естественной вентиляцией и способствуют освещению здания. Сама крыша ярко-жёлтого цвета, который символизирует как цвет фона знаменитого логотипа Феррари, так и цвет герба Модены.



В мае-июне в Модене проходит фестиваль автолюбителей «Земля Моторов», город превращается в гигантский гоночный автодром.



Модена - родина одного из самых выдающихся оперных певцов второй половины ХХ века - Лучано Паваротти (Luciano Pavarotti).



Модена – это рай для гурманов, находится в самом центре Паданской равнины, на которой распространено изготовления сыра пармиджано реджано (parmigiano-reggiano, пармезан) и моденской ветчины. Модена и Болонья давние соперницы в борьбе за право называться родиной тортеллини (tortellino) — это очень маленькие макаронные изделия в форме квадратиков, наполненные свиным фаршем, ветчиной или сыром пармиджано-реджано.



Cобор Дуомо, главный собор Модены, прекрасный образец романского стиля, был построен в 1184 году по желанию жителей города, и стал символом независимости Модены. Строительство собора на месте прежней церкви под руководством мастера Ланфранка продвигалось быстро – параллельно с возведением Дуомо сносили части старого собора, в качестве материала использовались остатки римских камней и мрамора. Завершал постройку Дуомо другой известный зодчий – Ансельмо де Кампионе. Уникальность собора в том, что, несмотря на прошедшие столетия, его вид не изменился. В то время как от собора романского стиля в Мантуе осталась лишь колокольня, в соборе города Лоди полностью изменён интерьер, Дуомо мы видим таким, каким видели его жители Модены 14 века, когда строительство было полностью завершено.



Главный собор Модены посвящён Святому Джеминьяну, покровителю города, в рельефах Дуомо представлена история его жизни. По легенде покровитель Модены однажды спас мальчика, упавшего с колокольни – Святой Джеминьян схватил его за волосы и осторожно поставил на землю. Та самая 86-метровая колокольня, которая первоначально носила имя Сан-Джеминьяна, потом стала называться Гирландиной. Она начинала строиться одновременно с собором, но была завершена на два века позже. Первоначально башня была ниже и состояла из 5 квадратных ярусов, но жители Модены не хотели уступать городам-соперникам, прежде всего, Болонье, и надстроили ещё одну восьмиугольную часть.



Даже в наши дни Гирландина, получившая имя от мраморных гирлянд – перил, украшающих башню по окружности, видна издалека и первой приветствует путешественников, держащих путь в Модену. С 2008 года проводилась реставрация Гирландины, в ноябре 2011 башня вновь была открыта для посещений. Внутри башни можно посетить зал фресок 15 века. Кроме того, вы увидите там самое знаменитое в Италии «похищенное ведро» - простое деревянное ведро с металлическими обручами, из-за которого в 1325 году между Моденой и Болоньей разгорелась настоящая война, длившаяся несколько лет.



По одной версии ведро было украдено из Болоньи солдатом, поившим из него лошадь, по другой – в украденном ведре были награбленные сокровища. Как бы то ни было, победа осталась за жителями Модены, и ведро постоянно хранится в башне при соборе Дуомо. Позже эту историю использовал в своей героикомической поэме известный итальянский поэт 16-17 веков Алессандро Тассони, который так и назвал произведение – «Похищенное ведро». В наши дни студенты конкурирующих и старейших в Италии университетов Болоньи и Модены раз в год проводят шуточную битву за обладание «похищенным ведром», но всё же каждый раз трофей возвращается на хранение в Модену.



Если вы жаждете поделиться впечатлениями от Модены, или вас захлестнули эмоции, связанные с Джиро д’Италия, вы можете поведать о них миру, поднявшись на массивную каменную глыбу, находящуюся на Пьяцца Гранде неподалёку от Дуомо и Гирландины. Этот каменный постамент длиной более 3 метров называется Преда Рингадора (Preda Ringadora). В средние века камень использовался в качестве сцены для ораторов, но также служил и местом исполнения смертных приговоров.



Из Модены (Modena, административный центр провинции Модена, регион Эмилия-Романья) в последний раз пелотон стартовал на Джиро д'Италия в 2016 году.



Город Модена в истории Джиро д’Италия



Впервые Модена появилась на маршруте Джиро д’Италия в 1928 году, приняв финиш 9-го этапа. Двенадцать раз Модена становилась стартовым городом этапа «Корса Роза». Практически каждое появление Модены в качестве финишного города, продолжалось стартом следующего этапа в Модене. В последний раз Модена принимала Джиро д’Италия в 2019 году, в качестве финишного города.

Десятый этап Джиро д'Италия-2019, открывающий после дня отдыха вторую неделю итальянского Гран-тура, был скроен под спринтеров. Этап протяжённостью 145 км развивался по традиционному сценарию, когда со старта из пелотона атаковали два велогонщика, а пелотон отпустил их и удерживал просвет не более 3 минут. За 30 км до финиша пелотон догнал проехавших в отрыве 110 км Луку Ковили (Luca Covili) из Bardiani-CSF и Со Хацуяма (Nippo-Vini Fantini-Faizané).



Франсиско Вентосо (Francisco Ventoso) из ССС Team, попытавшийся обмануть спринтеров, атаковав за 2,5 км до финиша, но не сумел удержать просвет.



За километр до финиша в пелотоне произошёл завал. Первым упал лидер очковой классификации Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), также упали Якуб Маречко (Jakub Mareczko) из ССС Team и Маттео Москетти (Trek-Segafredo), Симоне Консонни (Simone Consonni) из UAE Team Emirates. Москетти был отправлен в больницу. Паскаль Акерманн получил множественные ссадины и ушибы, но финишировал на этапе.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi



Спринтеры, сумевшие избежать падений, разыграли победу на этапе. Арно Демар (Groupama-FDJ) опередил Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и Рюдигера Зелига (Rudiger Selig) из Bora-hansgrohe, одержав первую в карьере победу на этапе Джиро д'Италия.



В этот день завал перед финишем был не единственным. За 43 км до финиша упали велогонщики команды Katusha-Alpecin Энрико Баттальин (Enrico Battaglin) и Вячеслав Кузнецов. Итальянский велогонщик повредил левый локоть, но вернулся в пелотон и финишировал на этапе, как и Вячеслав Кузнецов.



Паскаль Акерманн финишировал на этапе и удержал на плечах цикламеновую майку, но от Арно Демара, который являлся его ближайшим соперником в очковой классификации, Акерманна отделяло всего 1 очко.



Альтиметрия 5-го этапа Джиро д’Италия-2021

Спринтерский этап без категорийных подъёмов.

Со старта пелотон отправится на юго-восток и через 177 км финиширует на побережье Адриатического моря в Каттолике (Cattolica).

На заключительных 3 км организаторы припасли для пелотона 5 поворотов.

Претендентами на победу можно назвать Калеба Юэна (Lotto Soudal), Тима Мерлира (Alpecin-Fenix), Петера Сагана (Bora-hansgrohe), Джакомо Ниццоло (Qhubeka ASSOS), Элиа Вивиани (Cofidis), Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) и других спринтеров.



Финиш 5-го этапа Джиро д’Италия-2021 принимает город Каттолика (Cattolica, провинция Римини, регион Эмилия-Романья), расположившийся на живописном побережье Адриатического моря, прямо на границе Ривьеры-Романьолы и области Марке. Данные археологических раскопок говорят, что эта территория была заселена ещё во времена Древнего Рима.



Город образовался как остановка паломников на пути Болонья - Анкона - Рим, которые, в частности, направлялись в Базилику Санта-Каза (Basilica della Santa Casa) в Лорето и в Собор Святого Петра (Basilica di San Pietro) в Риме. Здесь были открыты гостиницы и таверны. В XIX веке одной из главных отраслей экономики города стало рыболовство.



Ещё в XIX веке это место облюбовали для отдыха многие известные личности, среди которых был даже брат Наполеона Бонапарта французский министр внутренних дел Люсьен Бонапарт (Lucien Bonaparte). С тех пор курорт не только не утратил свою туристическую привлекательность, а значительно ее повысил.



Если сравнивать с другими городами Италии, достопримечательности Каттолики, конечно же, гораздо скромнее. Одной из самых древних и величественных достопримечательностей в городе Каттолика считается церковь Сант-Аполлинаре (chiesa di Sant'Apollinare). Первоначальное здание было возведено еще в XIII веке, а свой нынешний облик церковь приобрела в конце XVIII века.



Очень популярная точка притяжения для туристов – башня Малатеста (Torre Malatestiana). Ее построили в 1491 году, и башня долгие годы служила наблюдательным постом для раннего выявления приближающихся пиратов и даже незаконной торговли.



Незабываемые впечатления оставит и внутреннее убранство Галереи Санта-Кроче (Oratorio di Santa Croce) в здании церкви постройки XVI века. Находится она недалеко от Королевского музея, бывшая больница Пилигримов (Ospitale dei Pellegrini e Museo della Regina).



Город Каттолика в истории Джиро д’Италия



Каттолика принимала финиш этапа Джиро д'Италия в последний раз в 1978 году, первым тогда был бельгиец Рик Ван Линден (Rik Van Linden). Всего же финиш этапа Джиро д’Италия Каттолика принимала трижды, а отправляла на старт дважды.

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