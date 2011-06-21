Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 1 этап, Ирун - Аррате. Эйбар

Вуэльта Испании-2020 стартует в Стране Басков, в одном из крупнейших городов провинции Гипускоа – городе Ирун (Irun). Он находится на границе с Францией, на левом берегу реки Бидасоа. Первые письменные упоминания об Ируне относятся к 1203 году.

Исторически Ирун был тесно связан с Наваррой. В течение столетий Ирун, расположенный на границе трёх королевств Кастилии, Наварры и Франции, подвергался нападениям. В 1766 году Карл III сделал город независимым. Но статус города Ирун получил лишь в 1913 году. Большая часть города была уничтожена в 1936 году во время гражданской войны отступающими республиканцами, когда после упорного сопротивления Ирун, осаждённый националистами, капитулировал.

А в наши дни Ирун стал главным транспортным узлом между Францией и Испанией, а также торговым центром. Французская железнодорожная ветвь компании SNCF соединяется с испанской железнодорожной сетью RENFE. Через город проходит маршрут EuroCity Байонна — Сан-Себастьян.

На реке Бидасоа, разделяющей Испанию и Францию, находится небольшой остров, который называется остров Фазанов. Он стал самым маленьким кондоминиумом в мире. Полгода остров Фазанов находится под управлением Франции, полгода – Испании.

Photo ©CC BY-SA 4.0 Zarateman/ Plaza del Juncal (Irún)

Photo © Iñaki LL

Среди достопримечательностей Ируна - скит Сан-Марсиаль (Ermita de San Marcial), построенный в ознаменование битвы при Сан-Марсиале в 1522 году и реконструированный в 1804 году. Находится на горе Сан-Марсиаль на окраине города. Ещё один скит святой Елены, созданный в 14 веке, сейчас является археологическим музеем.

За свою историю Ирун трижды становился стартовым городом этапов Вуэльты Испании.

Альтиметрия 1-го этапа Вуэльта Испании-2020

Ирун (Irún, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков) впервые принимает старт Вуэльты Испании, а один из этапов испанского Град-тура Ирун в последний раз стартовал в Ируне в 1969 году. Первый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 2500 м завершится финишем на небольшом спуске после вершины 1 категории.

Из Ируна, расположенного на севере Испании, пелотон отправится на запад вдоль побережья Бискайского залива и примерно через 50 км свернет вглубь Пиренейского полуострова и начнет плавно подниматься вверх до вершины подъема 3 категории, расположенной на 98 км маршрута.

Первый подъем 3 категории на Вуэльте Испании-2020 - Пуэрто де Удана (Puerto de Udana, отм. 515 м, перепад высот 140 м, протяженность 6 км, средний градиент 2,3%, максимальный градиент 10%).

Далее 15 км спуска до подножия подъема 3 категории Альто де Канпасар (Alto de Kanpazar, отм. 440 м, перепад высот 275 м, протяженность 6,7 км, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%).

Последующие 30 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к первому промежуточному финишу на Вуэльте Испании-2020, после прохождения которого начнется подъем на вершину 3 категории Альто де Элхета (Alto de Elgeta, отм. 450 м, перепад высот 325 м, протяженность 6,2 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%).

Далее спуск к Эйбару (Eibar), откуда начнется восхождение на заключительный подъем 1 этапа. Подъем 1 категории Альто де Аррате (Alto de Arrate, отм. 570 м, перепад высот 410 м, протяженность 5,3 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 13%) - первый подъем 1 категории на Вуэльте Испании-2020.

Вершина подъема расположена за 2,5 км до финиша этапа в Аррате (Arrate, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков).

Подъём Аррате (Arrate) стал классическим для велосипедистов и включается в маршрут Тура Страны Басков и Вуэльты Испании. Название «Аррате» можно перевести как «каменные ворота».

Велогонку «Subida a Arrate», которая проводилась с 1941 года и прекратила своё существование в 1986 году, выигрывали Луис Оканья, Федерико Баамонтес, Раймон Пулидор, Хулио Хименес, Стивен Роч. С 1991 года Subida a Arrate стала частью гонки Euskal Bizikleta, которую в 1993 выигрывал Пётр Угрюмов, а в 1995 Евгений Берзин.

На вершине Аррате находится святилище Святой Девы Аррате (Santuario de la Virgen de Arrate), первые упоминания о котором встречаются в 1498 году. Святая Дева Аррате является покровительницей города. Святилище является одной из точек отдыха пилигримов, идущих по дороге Святого Якова (Сантьяго).

Строительству святилища предшествовала своя история. По легенде, Святая Дева явилась одному из пастухов и попросила выстроить базилику. Горожане выбрали для храма, как им казалось, удобное место. Но когда строительство уже началось, Святая явилась в виде ангела и перенесла все подготовленные материалы на Аррате. Нынешнее здание храма, построенное в стиле готики, датируется 17 веком, алтарь же, обрамлённый четырьмя колоннами, относится к первой половине 14 века.

Эйбар, на западе которого находится Аррате, промышленный город. Важную роль в его развитии сыграло проведение промышленной выставки 1908 года. История Эйбара началась в 14 веке, когда город основал Альфонсо XI Кастильский. В 16 веке город был известен как центр оружейной промышленности. В наши дни, несмотря на кризис, пережитый в 1970-е годы, Эйбар остаётся одним из крупнейших промышленных городов Страны Басков.

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