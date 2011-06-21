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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 1 этап, Ирун - Аррате. Эйбар

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 1 этап, Ирун - Аррате. Эйбар

 

  Вуэльта Испании-2020 стартует в Стране Басков, в одном из крупнейших  городов провинции Гипускоа – городе Ирун (Irun). Он находится на границе с Францией, на левом берегу реки Бидасоа. Первые письменные упоминания об Ируне относятся к 1203 году.

 

  Исторически Ирун был тесно связан с Наваррой. В течение столетий Ирун, расположенный на границе трёх королевств Кастилии, Наварры и Франции, подвергался нападениям. В 1766 году Карл III сделал город независимым. Но статус города Ирун получил лишь в 1913 году. Большая часть города была уничтожена в 1936 году во время гражданской войны отступающими республиканцами, когда после упорного сопротивления Ирун, осаждённый националистами, капитулировал.

 

А в наши дни Ирун стал главным транспортным узлом между Францией и Испанией, а также торговым центром. Французская железнодорожная ветвь компании SNCF соединяется с испанской железнодорожной сетью RENFE. Через город проходит маршрут EuroCity Байонна — Сан-Себастьян.

 

На реке Бидасоа, разделяющей Испанию и Францию, находится небольшой остров, который называется остров Фазанов. Он стал самым маленьким кондоминиумом в мире. Полгода остров Фазанов находится под управлением Франции, полгода – Испании.

 

 

 

Photo ©CC BY-SA 4.0  Zarateman/ Plaza del Juncal (Irún)

 

Photo © Iñaki LL

 

  Среди достопримечательностей Ируна - скит Сан-Марсиаль (Ermita de San Marcial), построенный в ознаменование битвы при Сан-Марсиале в 1522 году и реконструированный в 1804 году. Находится на горе Сан-Марсиаль на окраине города. Ещё один скит святой Елены, созданный в 14 веке, сейчас является археологическим музеем.

 

За свою историю Ирун трижды становился стартовым городом этапов Вуэльты Испании.

 

 

Альтиметрия 1-го этапа Вуэльта Испании-2020

 

  

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 1 этап, Ирун - Аррате. Эйбар

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 1 этап, Ирун - Аррате. Эйбар

 

 

  Ирун (Irún, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков) впервые принимает старт Вуэльты Испании, а один из этапов испанского Град-тура Ирун в последний раз стартовал в Ируне в 1969 году. Первый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 2500 м завершится финишем на небольшом спуске после вершины 1 категории.

 

Из Ируна, расположенного на севере Испании, пелотон отправится на запад вдоль побережья Бискайского залива и примерно через 50 км свернет вглубь Пиренейского полуострова и начнет плавно подниматься вверх до вершины подъема 3 категории, расположенной на 98 км маршрута.

 

  Первый подъем 3 категории на Вуэльте Испании-2020 - Пуэрто де Удана (Puerto de Udanaотм. 515 м, перепад высот 140 м, протяженность 6 км, средний градиент 2,3%, максимальный градиент 10%).

 

  Далее 15 км спуска до подножия подъема 3 категории Альто де Канпасар (Alto de Kanpazarотм. 440 м, перепад высот 275 м, протяженность 6,7 км, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%).

 

  Последующие 30 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к первому промежуточному финишу на Вуэльте Испании-2020, после прохождения которого начнется подъем на вершину 3 категории Альто де Элхета (Alto de Elgetaотм. 450 м, перепад высот 325 м, протяженность 6,2 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%).

 

 

 Далее спуск к Эйбару (Eibar), откуда начнется восхождение на заключительный подъем 1 этапа. Подъем 1 категории Альто де Аррате (Alto de Arrateотм. 570 м, перепад высот 410 м, протяженность 5,3 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 13%) - первый подъем 1 категории на Вуэльте Испании-2020.

 

Вершина подъема расположена за 2,5 км до финиша этапа в Аррате (Arrate, провинция Гипускоа, автономное сообщество Страна Басков).

 

   Подъём Аррате (Arrate) стал классическим для велосипедистов и включается в маршрут Тура Страны Басков и Вуэльты Испании. Название «Аррате» можно перевести как «каменные ворота». 

 

 Велогонку «Subida a Arrate», которая проводилась с 1941 года и прекратила своё существование в 1986 году,  выигрывали Луис Оканья, Федерико Баамонтес, Раймон Пулидор, Хулио Хименес, Стивен Роч.  С 1991 года Subida a Arrate стала частью гонки Euskal Bizikleta, которую в 1993 выигрывал Пётр Угрюмов, а в 1995 Евгений Берзин.

 

  На вершине Аррате находится святилище Святой Девы Аррате (Santuario de la Virgen de Arrate), первые упоминания о котором встречаются в 1498 году. Святая Дева Аррате является покровительницей города. Святилище является одной из точек отдыха пилигримов, идущих по дороге Святого Якова (Сантьяго).

 

  Строительству святилища предшествовала своя история. По легенде, Святая Дева явилась одному из пастухов и попросила выстроить базилику. Горожане выбрали для храма, как им казалось, удобное место. Но когда строительство уже началось, Святая явилась в виде ангела и перенесла все подготовленные материалы на Аррате. Нынешнее здание храма, построенное в стиле готики, датируется 17 веком, алтарь же, обрамлённый четырьмя колоннами, относится к первой половине 14 века.

 

  Эйбар, на западе которого находится Аррате, промышленный город. Важную роль в его развитии сыграло проведение промышленной выставки 1908 года. История Эйбара началась в 14 веке, когда город основал Альфонсо XI Кастильский. В 16 веке город был известен как центр оружейной промышленности. В наши дни, несмотря на кризис, пережитый в 1970-е годы, Эйбар остаётся одним из крупнейших промышленных городов Страны Басков.

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Vuelta a Espana-2020 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 17:38 | Регистрация: 4.07.2011

    Красота!

    Вуэльта будет забойной, это точно!

  2. Бакеша

    Сегодня, 17:48 | Регистрация: 1.02.2018

    Интересно, и тут будут свои "альмейды" и "ганны"?)

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 27.07.2011

    Сразу в бой.

  4. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 21.06.2011

    Экстремальная Вуэльта в экстремальном сезоне. Тем интереснее...

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Белая ма ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото
    Компания молодых впечатляет. 3 капитана, 2 со_капитана и 1 Никлас "темная лошадка" Эг. поСтавлю на Энрика, поскольку самый опытный среди всей молодежи + домашний ГТ всегда мотивирует.
  • aksbor
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (4)
    aksbor-Фото

    Экстремальная Вуэльта в экстремальном сезоне. Тем интереснее...

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (4)
    rude_rider-Фото
    Сразу в бой.
  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (4)
    Бакеша-Фото
    Интересно, и тут будут свои "альмейды" и "ганны"?)
  • motte
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (4)
    motte-Фото

    Красота!

    Вуэльта будет забойной, это точно!

  • Astanaforever
    Рафал Майка подписал контракт ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Погачар на все грантуры не поедет..поэтому Майке дадут прокапитанить на одном из них. Тем более Ару нагонят из команды..я думаю. Эмираты становится топовой командой. У шейхов бабла немеренно. Кого надо, того и подпишут.
  • rude_rider
    Рафал Майка подписал контракт ... (4)
    rude_rider-Фото

    Погачару не нужны помощники...

    Главное не упускать колеса Роглича а потом разделать того под орех на разделках

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Красная ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вангую что Рогличь, но хотелось чтобы Карапаз Пино; в душе же буду за Фрума...впервые реально и до конца. Главное чтобы "корона" не вмешивалась и погода иже с ней, а то так хочется увидеть Турмале и Англиру, с Фарапоной и Коватильей...ПОЛНОСТЬЮ.

    Самый урожайный на очки максимум 45 очков - этап под номером 6, королевский горный этап в Пиренеях, но возможны изменения из-за погодных условий..

    Вроде бы Вуэльта всегда была архи-горной, а такие скудные очки в зачёт горянцкой майки. Даже на Чима Коппи Фернадес победитель получит только 20 баллов. По сравнению с Джиро, где за гору 1-й категории сразу 40 очков в копилку тут горняков обидели.

    Вероятнее всего, зелёная майка лучшего в классификации по очкам достанется как бонус победителю Вуэльты Испании-2020, как в прошлом году, или одному из генеральщиков

    Давно пора ЛИДЕРскую майку Вуэльты сделать красно-зелёной (илихотя бы с изумрудными вставками), а то так и получается лучший спринтерВуэльты в итоге - горняк или же победитель всего ГТ. Но посмотрим на Беннета и Акермана...в зелёном одеяние пару этапчиков))

  • motte
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (5)
    motte-Фото

    Цитата: Альоша Шац
    2-й день отдыха для Алмейды. Надеюсь это ему поможет. Уж очень не хотелось победы Вилки,сидячий стиль которого не перевариваю.

    Сдается мне, что молодой португалец капнет.

  • velodoctor
    Рафал Майка подписал контракт ... (4)
    velodoctor-Фото

    Не знаю про адекватность, Контадора он возил поскольку-постольку, о себе думал часто, за горох боролся и этапы. У меня такое впечатление сложилось тогда.

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