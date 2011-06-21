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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 17 этап, Секерос - Ла-Коватилья

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 17 этап, Секерос - Ла-Коватилья


  Семнадцатый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в деревушке Секерос (Sequeros), которая входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Секерос появился в результате предпринятой   леонскими королями в средние века в Сьерра-де-Франсия попытки повысить количество населения в этой области. Таким образом, Секерос стал частью административного района Миранда-де-Кастаньяр после его создания королем Альфонсо IX Леонским в 1213 году.

 

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 17 этап, Секерос - Ла-Коватилья


   В 1756 году Секерос был возведен в ранг «города» на основании титула, выданного королем Фернандо VI. При создании нынешних провинций в 1833 году, Секерос был включен в состав провинции Саламанка.


   Особыми достопримечательностями поселение площадью не более 7 кв. км. похвастаться не может. В Секеросе интерес представляет пешеходный круговой маршрут длиной около 9 км, который проходит ещё через две деревни. На тропе можно встретить резные фигурки, выполненные на некоторых оливковых деревьях. Часть маршрута проходит по старинной каменной дорожке с необычной каменной кладкой.


Альтиметрия 17-го этапа Вуэльта Испании-2020

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 17 этап, Секерос - Ла-Коватилья

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 17 этап, Секерос - Ла-Коватилья

 

  Секерос впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. 

 

  Заключительный горный этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 4100 м и финишем в подъём высшей категории в горном массиве Сьерра-де-Бехар в центральной части Пиренейского полуострова. После финиша этапа можно будет узнать имя победителя Вуэльты Испании-2020, а также имя горного короля и обладателя белой майки лучшего молодого велогонщика.

 

  Через 40 км со старта этапа начнётся восхождение на подъём 1 категории Пуэрто дель Портильо де лас Батуэкас (Puerto del Portillo de las Batuecasотм. 1240 м, перепад высот 665 м, протяжённость 10,1 км, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 8%).

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 17 этап, Секерос - Ла-Коватилья

 

    Далее спуск и последующие 100 км пересеченного рельефа с 4 категорийными подъёмами: 

 

   подъём 3 категории Альто де Сан Мигель де Валеро (Alto de San Miguel de Valero, отм. 925 м, перепад высот 410 м,  протяжённость 12 км, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 8%);

 

   подъём 3 категории Альто де Кристобаль (Alto de Cristóbal, отм. 885 м, перепад высот 290 м, протяжённость 6,2 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%);

 

   подъём 3 категории Альто де Пеньякабальера (Alto de Peñacaballera, отм. 895 м, перепад высот 245 м, протяжённость 4,6 км, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%);

 

  подъём 2 категории Альто де ла Гарганта (Alto de la Garganta, отм. 1320 м, перепад высот 585 м, протяжённость 11,6 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%). Вершина подъёма расположена за 15 км до подножия заключительного подъёма Вуэльты Испании-2020.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 17 этап, Секерос - Ла-Коватилья

 

 

   Высшая категория Ла-Коватилья (La Covatilla, протяжённость 11,4 км, отм. 1965 м, перепад высот 815 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 18%)Победитель этапа получает 15 очков в зачёт гороховой майки, 25 очков в зачёт зеленой майки и 10 секунд бонификации.

 

   Небольшой горнолыжный курорт Ла-Коватилья находится на юго-восточной окраине провинции Саламанка, в горах Сьерра-де-Бехар (Sierra de Bejar) на высоте 1990 м. Высшая отметка курорта - 2370 м, то есть перепад высот не превышает 400 м. Трассы курорта пологие и подойдут для начинающих лыжников. Всего в Ла-Коватилья насчитывается 31 трасса: 3 «зелёных» трассы протяжённостью от 220 до 264 м, проложенных в специальной отдельной зоне для новичков на высоте 2000 м; 8 «синих» трасс протяжённостью от 350 до 1600 м; 20 «красных» трасс протяжённостью от 250 до 1600 м. Трассы обслуживаются 4 подъёмниками. В Ла-Коватилья будет интересно не только горнолыжникам, но и любителям сноубординга (здесь имеется Сноупарк), и любителям беговых лыж (имеется несколько равнинных трасс).


   Со склона, где находится Коватилья, открывается не только прекрасный вид на город Бехар внизу, но и завораживающая панорама вдали водохранилища Святой Тересы.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 17 этап, Секерос - Ла-Коватилья


    В самом Бехаре стоит осмотреть дворец герцогов Бехар Эль-Боске (El Bosque) и его прекрасный парк, которые начали возводите в 15-м веке и закончили в 19-м, и дворец Дожей 16-го века, выполненные в стиле ренессанс; остатки городских стен 11-го века; готическую церковь Святого Сальвадора (Iglesia de El Salvador), где ныне располагается музей, представляющий скульптуры знаменитого испанского мастера Матео Эрнандеса (Mateo Hernández), произведения восточного искусства и коллекцию керамики. Обязательно стоит прогуляться по городскому парку Ла-Антигуа (Parque de la Antigua), разбитому здесь ещё в 11-м веке. Отсюда открываются отличные панорамные виды на горы Сьерра-де-Бехар.


   В 2006 году горные хребет Сьерра-де-Бехар и расположенный чуть западнее горный хребет Сьерра-де-Франсия (Sierra de Francia) были объединены ЮНЕСКО в обширный биосферный заповедник. Заповедник призван охранять густые леса с уникальными видами деревьев (земляничное дерево), где обитают редкие животные и птицы, среди которых - испанская рысь, чёрный аист и бурый гриф.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 17 этап, Секерос - Ла-Коватилья


   Туристическим центром другой горной цепи - Сьерра-де-Франсия - является деревня Ла-Альберка (La Alberca), где повсюду присутствует дух старины. Отсюда можно отправиться на гору Франсия (1723 м), на вершине которой расположена смотровая площадка и доминиканский монастырь 15-го века, а также в деревню Миранда-дель-Кастаньяр (Miranda del Castanar), где сохранились средневековые постройки и в окрестностях которой находится один из самых древних и самых обширных в мире лесов с земляничными деревьями.


   Также из Ла-Коватилья можно отправиться на восток к горному хребту Сьерра-де-Гредос (Sierra de Gredos), который охраняется одноимённым заповедником. Это живописное место со множеством горных рек, водопадов, озёр, скал, ледниковых ущелий и ледников является излюбленным местом отдыха испанцев и иностранных туристов: в горах расположено немало туристических баз, множество пеших троп и скалы, высотой более 2 500 м, привлекающие скалолазов и ледолазов.

 

  Символом здешних мест являются горные козлы ибексы, именно здесь обитает самая многочисленная в Испании популяция этих животных. Наиболее интересными достопримечательностями Сьерра-де-Гредос являются гора Альмансор, у подножия которой расположилось живописное озеро Лагуна-Гранде, находящаяся неподалёку ледниковая долина Гредос, по которой проходит самый захватывающий пеший маршрут, и долина Ируелас с живописным водопадом, где обитают редкие хищные птицы.


Ла-Коватилья в истории Вуэльта Испании


  Город Бехар принимал Вуэльту Испании восемь раз. Трудно сказать сейчас, финишировали ли участники Вуэльты Испании в 1946 на вершине Ла-Коватилья, но известно, что четыре издания испанского Гран-тура принимали участников велогонки на этой вершине.


  В прошлый раз участники финишировали на Ла-Коватилья в 2011 году. 9-й этап Вуэльты Испании-2011. Этап стартовал в Вильякастине (Villacastín) и через 183 км финишировал на Сьерра-де-Бехар / Ла-Коватилья. Классический горный этап с финишем на горе высшей категории Ла-Коватилья внёс серьёзные изменения в генеральную классификацию. Помимо финишной горы на этапе присутствовала ещё одна вершина 3-й категории, Пуэрто де ла Круз де Хиерро (Puerto de la Cruz de Hierro), а также несколько менее существенных холмов. После довольно тяжёлой дистанции велогонщикам предстояло добраться до горнолыжной станции, расположенной на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря и известной своими сильными ветрами. Именно ветер, который дул на протяжении всего этапа, и стал решающим фактором, определившим исход гоночного дня.


   Практически с самого старта этапа начались атаки и попытки сформировать отрыв, в конце концов удалось отъехать четверым велогонщикам - Себастьяну Лангу (Sebastian Lang) из Omega Pharma-Lotto, Хосе Торибио (Jose Vicente Toribio) из Andalucia Caja GranadaМартийну Кайзеру (Martijn Keizer) и Пиму Лигтарту (Pim Ligthart) из Vacansoleil-DCM. Отрыв удалось отъехать более чем на восемь минут, но так как никто из них не угрожал лидеру Хоакиму Родригесу в генеральном зачёте, то велогонщики Katusha, практически весь этап работавшие во главе пелотона, не старались догнать беглецов, а держали время отрыва под контролем.


   У подножия Ла-Коватилья часть отрыва была нейтрализована, только Себастьяну Лангу удалось ещё некоторое время продержаться, но усталость и тяжёлый подъём сделали своё дело. И вот только когда был поглощён последний участник отрыва, из пелотона атаковал Даниэль Мартин (Daniel Martin) из Garmin-Cervelo. Его атака развалила группу лидеров, возглавлявших пелотон. Кроме того, сильный ветер на этом участке маршрута разбил пелотон на группы. За Мартином зацепился Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Liquigas-Cannondale и ещё несколько велогонщиков - Бауке Моллема (Bauke Mollema) из RabobankХуан Хосе Кобо (Juan Jose Cobo Acebo) из Geox-TMCБрэдли Уиггинс (Bradley Wiggins) и Кристофер Фрум (Christopher Froome) из Sky Procycling. Даниэль Мартин выиграл девятый этап, а финишировавший вторым, Бауке Моллема возглавил генеральную классификацию.

 

     Ла-Коватилья  принимала финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2018 году, победу одержал Бен Кинг.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Vuelta a Espana-2020 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Имя: Man of the moon

    Man of the moon

    Вчера, 19:14 | Регистрация: 25.10.2020

    Не верю что Юмбо отдаст победу, именно Юмбо ,может и Рогла капнет(хотя судя по сегодняшнему финишу вряд ли) но команда не даст да и в Карапаза не очень верится. Поздравления Юмбо и Рогле

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 19:30 | Регистрация: 8.07.2017

    На этом этапе чем ближе к финишной высоте 2 км - тем лучше шансы аборигена ещё больших гор Р.Карапаса отыграть 45 секунд отставания от П.Роглича.

     

    Посмотрим, сможет ли это эквадорец, есть ли у словенца свои аргументы не уступить ему.

     

    А может, и не напрасно П. Роглич собирал секунды бонифификации

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  3. Имя: Борис

    aksbor

    Вчера, 19:45 | Регистрация: 21.06.2011

    Шансы есть у Карапаса, небольшие,но есть. Вот только зря сегодня Инеос выкладывался - только помогли Ролгличу еще 6 сек. взять. Вот если завтра это сыграет какую-то роль...

  4. Имя: Ипполит Окутюрье

    Ипполит Окутюрье

    Вчера, 19:56 | Регистрация: 4.10.2020

    Вспоминается 19 этап Джиро 2018 года.Карапас не Фрум.

  5. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 20:02 | Регистрация: 8.07.2017

    Цитата: aksbor
    Вот только зря сегодня Инеос выкладывался

    Инеос старался выпить побольше соков из П. Роглича - чтобы ему завтра поплохело на высокой горе

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  6. Имя: Alex1331

    alex1331

    Вчера, 20:18 | Регистрация: 24.10.2011

    Цитата: Man of the moon
    Не верю что Юмбо отдаст победу, именно Юмбо ,может и Рогла капнет(хотя судя по сегодняшнему финишу вряд ли) но команда не даст да и в Карапаза не очень верится. Поздравления Юмбо и Рогле
    перед последней разделкой на ТДФ также подиум распределили заранее... посмотрим

  7. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Вчера, 20:57 | Регистрация: 13.04.2016

    Лыжник должен капнуть.Он привык с подъёмниками на такие вершины подниматься.

  8. Гонщик

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Yuriy 17
    На этом этапе чем ближе к финишной высоте 2 км - тем лучше шансы аборигена ещё больших гор Р.Карапаса отыграть 45 секунд отставания от П.Роглича.
     
    Посмотрим, сможет ли это эквадорец, есть ли у словенца свои аргументы не уступить ему.
     
    А может, и не напрасно П. Роглич собирал секунды бонифификации
    Эквадорцу как бы с подиума не слететь , завтра дамбики зададут такой темп , что всем тошно станет .

  9. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 23:11 | Регистрация: 8.07.2013

    Скорее всего этап окажется гораздо коварнее и сложнее чем на графике , не зря же орги поставили его последним. Что касается шансов то и у Карапаса и у Карти шансы очень высокие , я надеюсь последних двух км ждать никто не будет, все-таки последний этап. Даже у Власова есть шанс подняться на шестое место, все зависит от него самого.

    Ну и последнее ,хочется что бы завтрашний этап хоть как-то компенсировал всю блеклость , =неинтересность= и апсолютно не понятную подборку этапов на третьей недели.

  10. Имя: Марат

    commara

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 3.11.2020

    Рогла сегодня боролся не за бонификацию, а на победу, не вышло, но сам факт борьбы говорит о его состоянии. Так что на Коватилье не капнет. Думаю приоритетным вариантом Юмбо определяет победу на этапе, причём только с Роглой, американец не рассматривается, хоть и, мягко говоря, достоин. Если у красной майки не будет ноги, то отдержаться за счёт бонификаций, и нынешние 6 секунд могут сказаться коварными.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    VeloVelo-Фото
    Алишер, спасибо за видео.
  • commara
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    commara-Фото
    Рогла сегодня боролся не за бонификацию, а на победу, не вышло, но сам факт борьбы говорит о его состоянии. Так что на Коватилье не капнет. Думаю приоритетным вариантом Юмбо определяет победу на этапе, причём только с Роглой, американец не рассматривается, хоть и, мягко говоря, достоин. Если у красной майки не будет ноги, то отдержаться за счёт бонификаций, и нынешние 6 секунд могут сказаться коварными.
  • AmLoket
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    AmLoket-Фото
    После ЧП на Туре Польши в этом году судьи стали очень строги с гонщиками, не соблюдающими прямолинейность движения на финише. Считаю, что это правильно и надеюсь, что в следующем году послаблений не будет.
  • Elaman
    Уилли Смит об иерархии в пелот ... (2)
    Elaman-Фото
    как можно было умудриться приплести сюда блм?)
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    Скорее всего этап окажется гораздо коварнее и сложнее чем на графике , не зря же орги поставили его последним. Что касается шансов то и у Карапаса и у Карти шансы очень высокие , я надеюсь последних двух км ждать никто не будет, все-таки последний этап. Даже у Власова есть шанс подняться на шестое место, все зависит от него самого.

    Ну и последнее ,хочется что бы завтрашний этап хоть как-то компенсировал всю блеклость , =неинтересность= и апсолютно не понятную подборку этапов на третьей недели.

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    s75-Фото
    Перед самой финишной чертой резко ушел влево перед носом у Вальверде. Или от досады от поражения, или кто его знает. Вальверде хоть в чем-то повезло...
  • error
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    error-Фото
    а это +100500) такие же ассоциации
  • Adriano
    Уилли Смит об иерархии в пелот ... (2)
    Adriano-Фото

    Ну а как иначе. Хоть кто-то должен быть альфой. Надоели эти левацкие толеранские штуки аля BLM,лгбт и.т.д Есть великие команды которые должны доминировать и навязывать,а есть остальной планктон для массовки.

  • s75
    Иэн Стэннард вынужден завершит ... (3)
    s75-Фото

    Очень жаль, что Йоги не удалось закончить карьеру на своей счастливой гонке Омлооп. В последнее время говорили, что проблемы со здоровьем, но чтобы вот так резко закончить - жаль. 

  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (34)
    s75-Фото
    Габриель Раш - великий тактик. Идеальный DS для основных соперников. Планы, не соответствующие реальным возможностям и здравому смыслу. Не удивлюсь, если он стал вторым (после известного_комментатора), кто увидел Фруми в группе лидеров на последнем километре.

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2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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