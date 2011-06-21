Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 17 этап, Секерос - Ла-Коватилья



Семнадцатый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в деревушке Секерос (Sequeros), которая входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Секерос появился в результате предпринятой леонскими королями в средние века в Сьерра-де-Франсия попытки повысить количество населения в этой области. Таким образом, Секерос стал частью административного района Миранда-де-Кастаньяр после его создания королем Альфонсо IX Леонским в 1213 году.



В 1756 году Секерос был возведен в ранг «города» на основании титула, выданного королем Фернандо VI. При создании нынешних провинций в 1833 году, Секерос был включен в состав провинции Саламанка.



Особыми достопримечательностями поселение площадью не более 7 кв. км. похвастаться не может. В Секеросе интерес представляет пешеходный круговой маршрут длиной около 9 км, который проходит ещё через две деревни. На тропе можно встретить резные фигурки, выполненные на некоторых оливковых деревьях. Часть маршрута проходит по старинной каменной дорожке с необычной каменной кладкой.



Альтиметрия 17-го этапа Вуэльта Испании-2020

Секерос впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании.

Заключительный горный этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 4100 м и финишем в подъём высшей категории в горном массиве Сьерра-де-Бехар в центральной части Пиренейского полуострова. После финиша этапа можно будет узнать имя победителя Вуэльты Испании-2020, а также имя горного короля и обладателя белой майки лучшего молодого велогонщика.

Через 40 км со старта этапа начнётся восхождение на подъём 1 категории Пуэрто дель Портильо де лас Батуэкас (Puerto del Portillo de las Batuecas, отм. 1240 м, перепад высот 665 м, протяжённость 10,1 км, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 8%).

Далее спуск и последующие 100 км пересеченного рельефа с 4 категорийными подъёмами:

подъём 3 категории Альто де Сан Мигель де Валеро (Alto de San Miguel de Valero, отм. 925 м, перепад высот 410 м, протяжённость 12 км, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 8%);

подъём 3 категории Альто де Кристобаль (Alto de Cristóbal, отм. 885 м, перепад высот 290 м, протяжённость 6,2 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%);

подъём 3 категории Альто де Пеньякабальера (Alto de Peñacaballera, отм. 895 м, перепад высот 245 м, протяжённость 4,6 км, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%);

подъём 2 категории Альто де ла Гарганта (Alto de la Garganta, отм. 1320 м, перепад высот 585 м, протяжённость 11,6 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%). Вершина подъёма расположена за 15 км до подножия заключительного подъёма Вуэльты Испании-2020.

Высшая категория Ла-Коватилья (La Covatilla, протяжённость 11,4 км, отм. 1965 м, перепад высот 815 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 18%). Победитель этапа получает 15 очков в зачёт гороховой майки, 25 очков в зачёт зеленой майки и 10 секунд бонификации.

Небольшой горнолыжный курорт Ла-Коватилья находится на юго-восточной окраине провинции Саламанка, в горах Сьерра-де-Бехар (Sierra de Bejar) на высоте 1990 м. Высшая отметка курорта - 2370 м, то есть перепад высот не превышает 400 м. Трассы курорта пологие и подойдут для начинающих лыжников. Всего в Ла-Коватилья насчитывается 31 трасса: 3 «зелёных» трассы протяжённостью от 220 до 264 м, проложенных в специальной отдельной зоне для новичков на высоте 2000 м; 8 «синих» трасс протяжённостью от 350 до 1600 м; 20 «красных» трасс протяжённостью от 250 до 1600 м. Трассы обслуживаются 4 подъёмниками. В Ла-Коватилья будет интересно не только горнолыжникам, но и любителям сноубординга (здесь имеется Сноупарк), и любителям беговых лыж (имеется несколько равнинных трасс).



Со склона, где находится Коватилья, открывается не только прекрасный вид на город Бехар внизу, но и завораживающая панорама вдали водохранилища Святой Тересы.



В самом Бехаре стоит осмотреть дворец герцогов Бехар Эль-Боске (El Bosque) и его прекрасный парк, которые начали возводите в 15-м веке и закончили в 19-м, и дворец Дожей 16-го века, выполненные в стиле ренессанс; остатки городских стен 11-го века; готическую церковь Святого Сальвадора (Iglesia de El Salvador), где ныне располагается музей, представляющий скульптуры знаменитого испанского мастера Матео Эрнандеса (Mateo Hernández), произведения восточного искусства и коллекцию керамики. Обязательно стоит прогуляться по городскому парку Ла-Антигуа (Parque de la Antigua), разбитому здесь ещё в 11-м веке. Отсюда открываются отличные панорамные виды на горы Сьерра-де-Бехар.



В 2006 году горные хребет Сьерра-де-Бехар и расположенный чуть западнее горный хребет Сьерра-де-Франсия (Sierra de Francia) были объединены ЮНЕСКО в обширный биосферный заповедник. Заповедник призван охранять густые леса с уникальными видами деревьев (земляничное дерево), где обитают редкие животные и птицы, среди которых - испанская рысь, чёрный аист и бурый гриф.



Туристическим центром другой горной цепи - Сьерра-де-Франсия - является деревня Ла-Альберка (La Alberca), где повсюду присутствует дух старины. Отсюда можно отправиться на гору Франсия (1723 м), на вершине которой расположена смотровая площадка и доминиканский монастырь 15-го века, а также в деревню Миранда-дель-Кастаньяр (Miranda del Castanar), где сохранились средневековые постройки и в окрестностях которой находится один из самых древних и самых обширных в мире лесов с земляничными деревьями.



Также из Ла-Коватилья можно отправиться на восток к горному хребту Сьерра-де-Гредос (Sierra de Gredos), который охраняется одноимённым заповедником. Это живописное место со множеством горных рек, водопадов, озёр, скал, ледниковых ущелий и ледников является излюбленным местом отдыха испанцев и иностранных туристов: в горах расположено немало туристических баз, множество пеших троп и скалы, высотой более 2 500 м, привлекающие скалолазов и ледолазов.

Символом здешних мест являются горные козлы ибексы, именно здесь обитает самая многочисленная в Испании популяция этих животных. Наиболее интересными достопримечательностями Сьерра-де-Гредос являются гора Альмансор, у подножия которой расположилось живописное озеро Лагуна-Гранде, находящаяся неподалёку ледниковая долина Гредос, по которой проходит самый захватывающий пеший маршрут, и долина Ируелас с живописным водопадом, где обитают редкие хищные птицы.



Ла-Коватилья в истории Вуэльта Испании



Город Бехар принимал Вуэльту Испании восемь раз. Трудно сказать сейчас, финишировали ли участники Вуэльты Испании в 1946 на вершине Ла-Коватилья, но известно, что четыре издания испанского Гран-тура принимали участников велогонки на этой вершине.



В прошлый раз участники финишировали на Ла-Коватилья в 2011 году. 9-й этап Вуэльты Испании-2011. Этап стартовал в Вильякастине (Villacastín) и через 183 км финишировал на Сьерра-де-Бехар / Ла-Коватилья. Классический горный этап с финишем на горе высшей категории Ла-Коватилья внёс серьёзные изменения в генеральную классификацию. Помимо финишной горы на этапе присутствовала ещё одна вершина 3-й категории, Пуэрто де ла Круз де Хиерро (Puerto de la Cruz de Hierro), а также несколько менее существенных холмов. После довольно тяжёлой дистанции велогонщикам предстояло добраться до горнолыжной станции, расположенной на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря и известной своими сильными ветрами. Именно ветер, который дул на протяжении всего этапа, и стал решающим фактором, определившим исход гоночного дня.



Практически с самого старта этапа начались атаки и попытки сформировать отрыв, в конце концов удалось отъехать четверым велогонщикам - Себастьяну Лангу (Sebastian Lang) из Omega Pharma-Lotto, Хосе Торибио (Jose Vicente Toribio) из Andalucia Caja Granada, Мартийну Кайзеру (Martijn Keizer) и Пиму Лигтарту (Pim Ligthart) из Vacansoleil-DCM. Отрыв удалось отъехать более чем на восемь минут, но так как никто из них не угрожал лидеру Хоакиму Родригесу в генеральном зачёте, то велогонщики Katusha, практически весь этап работавшие во главе пелотона, не старались догнать беглецов, а держали время отрыва под контролем.



У подножия Ла-Коватилья часть отрыва была нейтрализована, только Себастьяну Лангу удалось ещё некоторое время продержаться, но усталость и тяжёлый подъём сделали своё дело. И вот только когда был поглощён последний участник отрыва, из пелотона атаковал Даниэль Мартин (Daniel Martin) из Garmin-Cervelo. Его атака развалила группу лидеров, возглавлявших пелотон. Кроме того, сильный ветер на этом участке маршрута разбил пелотон на группы. За Мартином зацепился Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Liquigas-Cannondale и ещё несколько велогонщиков - Бауке Моллема (Bauke Mollema) из Rabobank, Хуан Хосе Кобо (Juan Jose Cobo Acebo) из Geox-TMC, Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins) и Кристофер Фрум (Christopher Froome) из Sky Procycling. Даниэль Мартин выиграл девятый этап, а финишировавший вторым, Бауке Моллема возглавил генеральную классификацию.

Ла-Коватилья принимала финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2018 году, победу одержал Бен Кинг.



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