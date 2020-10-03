Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 6 этап, Бьескас - Арамон Формигаль

Шестой этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Бьескас (Biescas), расположенном на высоте 875 метров над уровнем моря на берегу реки Галего (Río Gállego), являющейся воротами в долину Тена (Valle de Tena). Бьескас находится в 16 км от Сабиньяниго (Sabiñánigo) и в 72 км от столицы одноименной провинции Уэска (Huesca).

Город лежит на аллювиальных и коричнево-известняковых лесных почвах, что позволяет использовать как окрестности для традиционного сельского хозяйства. Зерновые и кормовые культуры поддерживают овцеводство и животноводство для местного потребления. Хотя исторически население занималось в основном сельским хозяйством, животноводством и ремеслами, сегодня Бьескас представляет - туристический центр, посещаемый как летом, так и зимой.

Альтиметрия 6-го этапа Вуэльта Испании-2020

Бьескас принимал старт этапа Вуэльты Испании в последний раз в 1998 году. Горный этап с набором высоты 3040 м и финишем в подъем 1 категории перед днем отдыха. Со старт пелотон преодолеет 52 км относительной равнины и далее начнет подъем к вершине 3-й категории Альто Петральба (Alto Petralba), отм. 1205 м, перепад высот 315 м, протяженность 6,3 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%, в последний раз подъем проходили в 2016 году первым на вершине был Омар Фраиле.

Далее скоростной спуск протяженностью 10 км и последующие 25 км приведут велогонщиков к вершине подъема 2-й категории Пуэрто де Котефабло (Puerto de Cotefablo), отм. 1423 м, перепад высот 548 м, протяженность 12,5 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент – 13%. В последний раз подъем был на Вуэльте Испании-2016, первым тогда был Омар Фраиле. Вершина подъема расположена за 41 км до финиша этапа.

Спустившись с вершины горы, пелотон снова пройдёт через стартовый город, где будет разыгран промежуточный спринт, после чего участники направятся к горной станции Арамон Формигаль (Aramón Formigal, провинция Уэска, автономное сообщество Арагон).

Подъем первой категории Арамон Формигаль (Aramon Formigal) отм. 1790 м, перепад высот 780 м, протяженность 14,5 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент – 10%. – один из легендарных подъёмов Арагонских Пиреней. Восхождение из Биескаса означает, что гонщикам придётся подниматься 27 км без отдыха.

Этап повторит маршрут 15 этапа Вуэльты Испании-2016, тогда



Самый короткий из этапов этого выпуска Вуэльты Испании начался с атак, одним из первых через 3 км после старта атаковал 29-летний итальянский гонщик команды Etixx-Quick Step Джанлука Брамбилла. Гонщики команды Tinkoff после официального старта этапа находились в первых рядах и пробовали уехать в отрыв. Самый короткий из этапов этого выпуска Вуэльты Испании начался с атак, одним из первых через 3 км после старта атаковал 29-летний итальянский гонщик команды Etixx-Quick Step Джанлука Брамбилла. Гонщики команды Tinkoff после официального старта этапа находились в первых рядах и пробовали уехать в отрыв. Photo © Graham Watson / Unipublic

В итоге пелотон растянулся в струну. Через 6 км после старта впереди оказалась группа из 30 гонщиков, в голове которой находились гонщики Tinkoff.

Решающей для формирования отрыва стала атака Альберто Контадора (Tinkoff) через 8 км после старта. Вместе со своими товарищами по команде Иваном Ровным (Ivan Rovny) и Юрием Трофимовым (Yuri Trofimov) Контадор сформировал отрыв дня, в который успел переложиться лидер общего зачёта Наиро Кинтана (Movistar) вместе со своими товарищами по команде Джонатаном Кастровьехо (Jonathan Castroviejo) и Рубеном Фернандесом. В эту группу также отобрались Матвей Мамыкин (Katusha), Давид де ла Крус (Etixx-Quick Step), Фабио Феллине (Trek-Segafredo), Давиде Формоло (Davide Formolo) и Морено Мозер (Moreno Moser) из Cannondale-Drapac, а также Омар Фраиле (Dimension Data) и лидер горной классификации Кенни Элиссонде (FDJ), разыгравшие между собой горные премии на первой и второй категорийных вершинах дня.

Через 18 км после старта группа Кинтаны и Контадора везла преследователям 1 минуту 8 секунд.

Крис Фрум (Sky) не успел переложиться в отрыв и остался во второй группе с одним помощником Давидом Лопесом. Остальные гонщики команды Sky упустили разрыв и остались в 3-й группе, которая через 34 км дистанции уже проигрывала около 5 минут.

Команда Orica-BikeExchange также упустила атаку Альберто Контадора и вела преследование. Позже в работу включились гонщики команды Astana.

Разрыв между группами не превышал 3-х минут, после работы команды Astana он стал уменьшаться. Но преследователи не смогли добрать отрыв, который к подножию финального подъёма дня Формигаль выигрывал около 2 минут.

За 8 км до финиша и Контадор, и Кинтана остались без товарищей по команде и первым колесом в отрыве начал работать колумбийский гонщик, в то время как в группе Криса Фрума к этому времени закончилась слаженная работа и начались атаки. Фрум был вынужден везти группу первым колесом.

За 2,3 км до финиша впереди осталось три гонщика – Наиро Кинтана, Джанлука Брамбилла и Альберто Контадор, который не выдержал темпа и выпал.

На финише Джанлука Брамбилла обошёл Наиро Кинтану и выиграл 15-й этап Вуэльты Испании-2016. Фабио Феллине финишировал 3-м, а Кенни Элиссонде 4-м. По итогам этапа Кенни Элиссонде сохранил гороховую майку лидера горной классификации.

Наиро Кинтана финишировал 2-м через 3 секунды после Брамбиллы и укрепил свою позицию в общем зачёте, теперь его ближайший соперник Крис Фрум проигрывает ему 3 минуты 37 секунд. Альберто Контадор пересёк финиш через 34 секунды после победителя, благодаря отрыву он сумел подойти вплотную к подиуму, поднявшись на 4-е место, но уступал Эстебану Чавесу 5 секунд. Эстебан Чавес (Orica-BikeExchange), атаковавший из группы Фрума на Формигаль, финишировал через 1 минуту 53 секунды, что позволило ему остаться на третьей позиции в общем зачёте. Крис Фрум проиграл на финише 2 минуты 40 секунд, но сохранил 2-ю позицию в генеральной классификации. 94 гонщика не вписались в лимит времени, однако организаторы не стали снимать гонщиков с гонки, выписав им штраф в 25 очков каждому в классификации по очкам.

Этап финиширует на вершине Арамон Формигаль (Aramon Formigal).

Формигаль является одним из известных горнолыжных курортов в Испании. Недавно обновлённый, горнолыжный курорт Формигаль расположен около небольшой деревушки Сальент-де-Гальего (Sallent de Gállego), раскинувшейся в верхней части живописной долины Балье-де-Тена, всего в 5 км от границы с Францией. Здесь любителей крутых спусков ждёт 137 км лыжных трасс, разделённых на 97 трасс различных уровней.

Высшая точка – 2250 м, нижняя станция располагается на высоте 1510 м. Формигаль Арамон по праву считается крупным международным центром для катания на лыжах и зимних видов спорта. Всего в Формигале действует 22 подъёмника, 8 ресторанов, лыжная школа, 2 детских сноупарка, 2 детских сада и два пункта проката снаряжения. Частый сильный ветер — чуть ли не единственный недостаток Формигала.



Но не только любители лыжного спорта смогут найти себе занятие, к услугам отдыхающих: панорамные вертолётные прогулки; катание на санях, запряжённых собаками; прогулки на снегоходах. В тёплое время года любителям велосипедного спорта будет где прокатиться на велосипеде - в программе и спуски и подъёмы западных склонов Пиренеев.



А ещё в 30-ти минутах от Формигаля находятся термальные источники, где можно не только отдохнуть после активных упражнений на крутых склонах, но и укрепить здоровье за счёт уникального состава воды.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках, вКонтакте и Телеграм. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльта Испании-2020.