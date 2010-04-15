

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 14 этап, Луго - Оренсе



Четырадцатый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Луго (Lugo) - город в северо-западной части Испании, расположенный в регионе Галисияв холмистой местности на берегах реки Миньо, в 134 км к востоку от Сантьяго-де-Компостела. Город был основан в конце I века до н. э. По некоторым данным дата основания Луго - 24 г. до н. э. в качестве форпоста для войск римского центуриона Гая Антисия.



Лукус Августи (Lucus Augusti) был основан наместником императора Августа Пауло Фабио Максимо на берегах реки Миньо, где и по сей день сохранились римские термы, начавшие функционировать почти одновременно со строительством первых домов. Сегодня термы находятся на территории современного Дома отдыха. Когда покорение северной части Пиренейского полуострова римлянами было завершено, Луго превратился в столицу северной части провинции Римской империи Галлаэсия (Gallaecia), в состав которой входили территории современной Галисии и Португалии. Именно поэтому галисийский язык, на котором говорит большинство населения Галисии, столь похож на португальский.



Луго считается самым древним в Галисии и прославился на весь мир городской стеной древнеримской эпохи, возведённой в конце III - начале IV века н.э. Прекрасно сохранившаяся постройка, с момента её создания и до наших дней почти не изменила свой внешний вид. В 2000 году стена Луго включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 6 октября 2007 года признана родственной Великой китайской стене.

Римская стена замыкается кольцом вокруг исторического центра города. Протяжённость её составляет 2.117 метров, толщина - 4,2 метра, но в некоторых участках достигает даже 7 метров, средняя высота стены - 11 метров, максимальная – 12. На протяжении всей стены расположено 82 башни и у каждой своя история. До наших дней не дожили всего только три или четыре башни, что удивительно, если принимать во внимания бурные события, происходившие в Луго в течение почти двух тысячелетий.



В стене имеется десять ворот через которые дороги ведут в центр города с его тихими мощёными улочками, пешеходными зонами, парками и множеством впечатляющих древних построек. У некоторых ворот своя, особенная, история. Через ворота Кармен по сложившейся традиции проходят паломники, следующие по пути Святого Иакова в конечный пункт Сантьяго-де-Компостела. Последняя реконструкция ворот Кармен была произведена в 1759 году.



Через ворота Сантьяго, построенные в XVIII веке, можно пройти напрямую к Кафедральному собору Луго. Строительство же самого Кафедрального собора началось в XII веке в романо-готическом стиле.



В Луго обязательно нужно посетить площадь Санта Доминго и площадь Испания. Самое старинное строение Луго расположено на площади Испании - здание городской мэрии, его возведение датируется 1740 годом, оно интересно своим фасадом барочного стиля и часовой башней XIX века. Также среди архитектурных ценностей стоит отметить монастырь Святого Франциско XVII века, где сейчас располагается музей, собор Святого Фролиана (1129 года), церковь Святого Доминика или Дворец искусств Луго.



Кроме памятников архитектуры в центре города на узеньких, извилистых улочках стоит посетить местные рестораны, предлагающие отличный набор традиционных закусок-тапас в придачу к бокалу вина или пива. Кроме того, Луго станет превосходным местом, где можно насладиться традиционной галисийской кухней. Это - одно из тех мест в Галисии, где вместе с традиционными морепродуктами и рыбой также популярны мясные блюда. И непременной составляющей хорошего ужина в ресторане города станут вина местного производства.



Сегодня город Луго официально является герцогством, а титулом герцогов обладает старшая дочь короля Хуана Карлоса I инфанта Елена де Бурбон и её супруг, аристократ Хайме де Маричалар, "скромный" служащий страховой компании Винтертур (Wintertur). Титул был пожалован ему на свадьбу отцом невесты.



Альтиметрия 14-го этапа Вуэльта Испании-2020

Луго принимал старт этапа Вуэльты Испании в последний раз в 1985 году. Второй по протяжённости этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 2800 м подходит для отрыва.

На первых 100 км этапа велогонщики преодолеют 7 некатегорийных подъёмов, а вторых 100 километрах велогонщики преодолеют 3 категорийных подъёма:

подъём 3 категории Альто де Эскайрон (Alto de Escairon, отм. 600 м, перепад высот 290 м, протяжённость 8,7 км, средний градиент 3,3%, максимальный градиент 8%);

подъём 3 категории Альто де Гитара (Alto de Guitara, отм. 614 м, перепад высот 304 м, протяжённость 7,8 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 8%);

подъём 3 категории Альто де Абелайра (Alto de Abelaira, отм. 410 м, перепад высот 290 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 8%).

Вершина заключительного подъёма дня расположена за 22,7 км до финиша этапа в Оренсе (Ourense, административный центр провинции Оренсе, автономное сообщество Галисия), которая принимала финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 1995 году, тогда победу одержал Лоран Жалабер. Заключительные полтора километра в тягун со средним градиентом 5%.



Город Оренсе находится в самом центре Испании, в краю, богатом природными ресурсами, в составе автономного сообщества Галисия. Город появился как римское поселение, от которого до настоящего времени сохранились римские фундаменты моста Пуэнте-Романо через реку Миньо (он изображён на гербе города). На протяжении всего существования на город нападали норманны, мавры, кельты, римляне.



Автономное сообщество Галисия находится на северо-западной окраине Пиренейского полуострова, обрамлённая морем, которое создало ей широкие устья рек, пляжи и острова, и окружённая горами, защищавшими её на протяжении многих столетий от всех, кроме религиозных паломников. Почти 30 тысяч кв. км её территории разделены на четыре провинции: А Корунья, Луго, Оренсе и Понтеведра. Из них только Оренсе не имеет выхода к морю, но зато здесь расположены самые высокие горы. Символами Галисии являются каменное распятие крусейро (для молитвы) и своеобразные амбары оррео (для хранения зерна). Можно сказать, что эти два символа олицетворяют духовную и материальную сущность этого региона. Однако, чтобы понять Галисию, нужно увидеть её маленькие деревушки, окутанные дымкой тумана, пейзаж которых не менялся на протяжении многих веков.



Испания славится историческими памятниками архитектуры, следы древних цивилизаций можно встретить даже в небольшом городке. У жителей города Оренсе существует поговорка – "в Оренсе есть три вещи, которых не встретишь во всей Испании – собор Санто-Кристо, Римский мост и термальные источники".



В стране, где практически весь год очень солнечно, а в летние месяцы даже засушливо, найти термальные источники весьма затруднительно, в Испании их очень мало. Оренсе повезло, провинция располагает парком термальных источников, которые местные жители называют "Лас-Бургас", и славятся они по всей Испании. Парк термальных источников Лас-Бургас, был открыт ещё римлянами. Фонтаны и купальни парка были построены в 17-19 веках. Температура воды источников достигает +67*С. В провинции их около десяти. Здесь лечат заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной, дыхательной и нервной систем, почек и кожные заболевания. В лечении используются местные бикарбонатно-натриевые и сульфатно-натриевые воды, с высоким содержанием фтора, лития и радона.



Оренсе имеет древнеримское происхождение, он был основан более 2000 лет назад и сохранил некоторые памятники древней эпохи. О тех далёких временах сегодня нам напоминают римские фундаменты каменного моста Понте-Велла (Ponte Vella), перекинутого через реку Миньо, возведенного в I веке, который ныне является символом города. Естественно, оригинальный римский мост, возведённый ещё при правлении Гая Юлия Цезаря, до наших дней не сохранился. Нынешний мост был заново отстроен в 13-17 веках, для паломников, следовавших в Сантьяго-де-Компостела. От римской постройки сохранилось лишь несколько камней в его основании.



Улицы и площади центральной части города формируют Старый город Оренсе, который сосредоточился вокруг Кафедрального собора Сан-Мартин (Catedral de San Martín) 12-13 веков. В нём находятся древние артефакты: Портал Славы 13 века, выполненный по образцу портала собора Сантьяго-де-Компостела; распятие 14 века. Часовая башня собора была пристроена намного позже, в 16 веке, и готический клуатр, где в наши дни разместился соборный музей.



Кафедральный собор Сан-Мартин расположен на главной городской площади. На этой площади также возвышается здание Сити-Холла 19 века, его фасад украшен балконами, гербами и часами. Рядом с ними расположился Епископский дворец 12 века, в его здании размещается Археологический музей. В нем представлены артефакты со времён палеолита и средневековья, и художественная галерея.



Также в Оренсе стоит посмотреть на дворец Ока-Валладарес 16 века, на чьём фасаде можно увидеть гербы знатных галисийских семей; церковь Санта-Мария-Наи (Iglesia de Santa María Nai) 18 века, которая была построена на месте более древнего храма 11 века; монастырь Сан-Франсиско (Cementerio de San Francisco) 14 века, чей клуатр с 63 арками считается одним из самых красивых в Галисии; и церковь Санта-Эуфемия (Iglesia de Santa Eufemia) 17-18 века.



Ещё одна гордость Оренсе – Кафедральный собор Санто Кристо (Catedral de Orense) XII века, интерьер которого славится подвесными светильниками, резным клиросом, золочёными статуями и саркофагами в нишах.

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