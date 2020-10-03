VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - Сабиньяниго

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - Сабиньяниго

   Пятый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Уэса (Huesa). По преданию первым названием Уэса было Вильяросас (Villarosas), хотя это не подтверждается ранними документами, поскольку первые данные, доступные городскому совету, датируются 25 июня 1275 года. В год, когда Альфонсо X пожертвовал совету Убеды Замки Уэса и Тискар, завоеванные Мохамедом Хадоном.

Поскольку Уэса находился на границе Кастилии с Королевством Гранада, за него боролись мавры и христиане.

 

  Первое христианское завоевание замка Уэса датируется 1275 годом, когда он стал зависимым от Совета Убеды по приказу Альфонсо X. Хотя только в 1455 году он был окончательно завоеван доном Франсиско де ла Куэва, дав Энрике IV титул графства.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - СабиньянигоВуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - Сабиньяниго


   В середине 15 века и до 17 века он назывался Поятос (Poyatos), считается, что это имя происходит от Педро Поятоса, который в то время был владельцем больших поместий в этой местности.


   Поятос располагался у реки, на ее левом берегу, но жители правого берега использовали название Уэса, сделав его официальным названием, которое и дошло до наших дней.


   Река высохла со временем, а место, где она протекала, сегодня является одной из главных улиц Уэса - Авенида-де-Андалусия (Avenida de Andalucí).


   В Уэсе не так много исторических памятников и достопримечательностей. Одна из них - приходская церковь Пресвятой Богородицы (Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Cabeza) — это, без сомнения, самая важная достопримечательность исторического и художественного наследия муниципалитета. Расположена она в самой высокой части города, её чья башня является визуальным ориентиром для всех. Возведена церковь была на том же месте, где, как полагают, ранее стояла небольшая готическая часовня, построенная в конце 15 века.


Альтиметрия 5-го этапа Вуэльта Испании-2020

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - Сабиньяниго

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - Сабиньяниго

 

  Уэса впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Этап с набором высоты 3000 м, подходящий для отрыва, генеральщики будут копить силы перед завтрашним этапом.

 

  Через 112 км слабопересеченного рельефа велогонщики начнут преодолевать связку из трех подъёмов:

 

   первый подъём 2 категории на Вуэльте Испании-2020 Альто де Виоль (Alto de Violотм. 1265 м, перепад высот 635 м, протяжённость 13,5 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%);

 

   подъём 3 категории Альто де Фанло (Alto de Fanloотм. 1365 м, перепад высот 300 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%);

 

  и после прохождения промежуточного спринта подъём 3 категории Альто де Петральба  (Alto de Petralbaотм. 1220 м, перепад высот 465 м, протяжённость 8,7 км, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%). Вершина заключительного подъёма дня расположена за 17,7 км до финиша этапа.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - Сабиньяниго

 

  После 14 км спуска начнется небольшой подъём до линии финиша в Сабиньяниго (Sabiñánigo, провинция Уэска, автономное сообщество Арагон), которая принимала финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2008 году, победитель тогда из отрыва стал Грег ван Авермат. Заключительные 2 км в тягун со средним градиентом до 5%. 

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - Сабиньяниго

 

   Муниципалитет Сабиньяниго - дверь в Пиренеи, расположен в долине между двух рек Урин (Aurín) и Галлего (Gállego) на севере, и между долинами Баса (Basa) и Гуарг (Guarg) на юге. Городок Сабиньяниго в конце 1970-х годов отметил 2000-летие со дня своего основания римлянами.


  Сабиньяниго всегда был тесно связан с различными видами спорта, особенно, это касается велоспорта. В Сабиньяниго проводятся как любительские, так и профессиональные велогонки. В частности, он часто становится стартовым или финишным городом на испанском Гран-туре Вуэльта Испании.


  Для любителей лыжного спорта Сабиньяниго также стал излюбленным местом. Он буквально окружён горнолыжными курортами, расположен в 30 км от горнолыжного курорта Пантикоса (Panticosa). А в 38 км находится Формигаль (Formigal, официально Aramón Formigal) - крупнейший горнолыжный курорт Испании, в 47 км находится курорт Астуна (Astún) и в 120 км - Керлер  (Cerler).

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - Сабиньяниго

 

  Из достопримечательностей Сабиньяниго можно выделить Музей национального фольклора Серрабло (Museo de Artes de Serrablo). В стенах музея хранится коллекция инструментов, одежда и другие различные предметы быта и творчества местного населения различных эпох региона.


   Удивителен и уникален "Пиренариум" (Pirenarium) - тематический парк с большим макетом Пиренеев, который воссоздаёт окружающие горы и самые известные здания Арагона. Парк официально был открыт 25 июля 2005 года, в здании бывшего гарнизона из Гравелинас (Gravelinas), в районе под названием "Puente sardas". Главной достопримечательностью парка является коллекция из 120 мест природных ландшафтов Пиренеев и известных в регионе Аргон зданий. Расположены они на макете размером 100 метров в длину, 20 метров в ширину и 7 метров в высоту. Вода, снег, растения, дороги, долины, горы - прекрасно представлены на самом крупном по масштабу макете во всей Европе.

 

    Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и ТелеграмПредлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльта Испании-2020.

 

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Vuelta a Espana-2020 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

20 октября - 8 ноября 2020

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • Konstantin41
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (2)
    Konstantin41-Фото

    Черны как раздельщик почти так же силён как Кампенартс, а может на данный момент даже сильнее (в обоих разделках на этой Джиро Черны был выше Кампенартса), поэтому не удивительно, что он додержался

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (2)
    Rokka-Фото
    Моторище. Думал что Кампенартсу не составит трудов его добрать, однако чех проявил свою непреклонность. Красивая победа
  • cmap_nep
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    cmap_nep-Фото
    А если этапы через день проводить?И на лисапедах с моторчиками...
  • SVS
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    SVS-Фото

    Совершенно верно. К гонщикам Боры и Инеос, которые были не согласны с изменениями в этапе.

    А в остальном - скорее полное неуважение к спонсорам, партнёрам гонки, зрителям и телезрителям, к памяти спортсменов прошлых времён, гонявших на этапах не чета нынешним, без нынешних удобств и инвентаря, в абсолютно любую погоду.

    После этого этапа травмой будет считаться сломанный ноготок. А на старт будут выходить только при полном безветрии и температуре не менее 20-ти и не более 25-ти градусов.
    Да! А если дождик пойдёт - сразу отмена гонки с обязательным сохранением гонораров..

     

    P.S. Я понимаю, когда отменяют или меняют этапы по таким причинам, как на прошлогоднем Туре - когда шёл поток воды со льдом, когда засыпают снега и т.п. Но дождь, пусть и сильный, в 13 градусов, даже не в 5 :-(... Пипец.

  • Shalam s Urala
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (57)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Krakk
    Дюмулен топом не стал, Джиро выиграл только за счет разделки,
    конечно Том не стал топом. все топы тут. и они пишут феерические коменты

  • ЧОРНЫЙ
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (11)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Этап - полное неуважение к гонщикам!
  • ROSt
    Положительный допинг-тест Матт ... (4)
    ROSt-Фото

    Цитата: close2you
    Нормально так, "козла отпущения" нашли, надо ж показать каких то пойманых ноуНеймов пару раз в год ... клоунада

    ,

    ,

    ,

    100 %

    beach

  • Sezar
    Джей Хиндли, Вилко Келдерман, ... (7)
    Sezar-Фото

    Да, Том вовремя сбежал оттуда :). Не вынес груза ответственности. И все же интересно сможет Келдерман обойти свою карму?

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (57)
    Krakk-Фото
    Там и подслушивать не надо, мы же знаем, что "Иниос" всегда целится на победу в ОЗ. Заменивший Берналя Сиваков выпадал постоянно, при каждом просеве; в отдельных, самых селективных подъемах, раскрывающих класс горняка, даже Карти смотрелся гораздо лучше его. И в отличие от Гейгана Харта, он был тогда в форме, что мешало ему выступить достойнее, возраст? Погачар громко ржет. Неудивительно, что Павла списали в грегари. Гейган Харт, заменив Томаса и при форме, борется едва ли не за победу. Разница налицо.
    А Дюмулен топом не стал, Джиро выиграл только за счет разделки, даже если вычесть потерю на туалетном форс-мажоре.
  • SportSpirit
    Бен О’Коннор подписал контракт ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Молодец о-Коннор, додавил контракт) 

    Будет интересно понаблюдать за ним в AG2R, все-таки эта команда у меня больше ассоциируется с горами, а не с классиками. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 октября

Jesper Hansen (Cofidis)

Luka Pibernik (Bahrain McLaren)

Julius Van den Berg (EF Pro Cycling)

Antonio Pedrero (Movistar Team)

25 октября

Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick Step)

Davide Formolo (UAE Team Emirates)

Leonardo Basso (Team INEOS)

Joel Suter (Wallonie Bruxelles)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2020 (188)
Сентябрь 2020 (201)
Август 2020 (226)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)