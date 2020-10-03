Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - Сабиньяниго

Пятый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Уэса (Huesa). По преданию первым названием Уэса было Вильяросас (Villarosas), хотя это не подтверждается ранними документами, поскольку первые данные, доступные городскому совету, датируются 25 июня 1275 года. В год, когда Альфонсо X пожертвовал совету Убеды Замки Уэса и Тискар, завоеванные Мохамедом Хадоном.

Поскольку Уэса находился на границе Кастилии с Королевством Гранада, за него боролись мавры и христиане.

Первое христианское завоевание замка Уэса датируется 1275 годом, когда он стал зависимым от Совета Убеды по приказу Альфонсо X. Хотя только в 1455 году он был окончательно завоеван доном Франсиско де ла Куэва, дав Энрике IV титул графства.

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 5 этап, Уэса - Сабиньяниго



В середине 15 века и до 17 века он назывался Поятос (Poyatos), считается, что это имя происходит от Педро Поятоса, который в то время был владельцем больших поместий в этой местности.



Поятос располагался у реки, на ее левом берегу, но жители правого берега использовали название Уэса, сделав его официальным названием, которое и дошло до наших дней.



Река высохла со временем, а место, где она протекала, сегодня является одной из главных улиц Уэса - Авенида-де-Андалусия (Avenida de Andalucí).



В Уэсе не так много исторических памятников и достопримечательностей. Одна из них - приходская церковь Пресвятой Богородицы (Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Cabeza) — это, без сомнения, самая важная достопримечательность исторического и художественного наследия муниципалитета. Расположена она в самой высокой части города, её чья башня является визуальным ориентиром для всех. Возведена церковь была на том же месте, где, как полагают, ранее стояла небольшая готическая часовня, построенная в конце 15 века.



Альтиметрия 5-го этапа Вуэльта Испании-2020

Уэса впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Этап с набором высоты 3000 м, подходящий для отрыва, генеральщики будут копить силы перед завтрашним этапом.

Через 112 км слабопересеченного рельефа велогонщики начнут преодолевать связку из трех подъёмов:

первый подъём 2 категории на Вуэльте Испании-2020 Альто де Виоль (Alto de Viol, отм. 1265 м, перепад высот 635 м, протяжённость 13,5 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%);

подъём 3 категории Альто де Фанло (Alto de Fanlo, отм. 1365 м, перепад высот 300 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 10%);

и после прохождения промежуточного спринта подъём 3 категории Альто де Петральба (Alto de Petralba, отм. 1220 м, перепад высот 465 м, протяжённость 8,7 км, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%). Вершина заключительного подъёма дня расположена за 17,7 км до финиша этапа.

После 14 км спуска начнется небольшой подъём до линии финиша в Сабиньяниго (Sabiñánigo, провинция Уэска, автономное сообщество Арагон), которая принимала финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2008 году, победитель тогда из отрыва стал Грег ван Авермат. Заключительные 2 км в тягун со средним градиентом до 5%.

Муниципалитет Сабиньяниго - дверь в Пиренеи, расположен в долине между двух рек Урин (Aurín) и Галлего (Gállego) на севере, и между долинами Баса (Basa) и Гуарг (Guarg) на юге. Городок Сабиньяниго в конце 1970-х годов отметил 2000-летие со дня своего основания римлянами.



Сабиньяниго всегда был тесно связан с различными видами спорта, особенно, это касается велоспорта. В Сабиньяниго проводятся как любительские, так и профессиональные велогонки. В частности, он часто становится стартовым или финишным городом на испанском Гран-туре Вуэльта Испании.



Для любителей лыжного спорта Сабиньяниго также стал излюбленным местом. Он буквально окружён горнолыжными курортами, расположен в 30 км от горнолыжного курорта Пантикоса (Panticosa). А в 38 км находится Формигаль (Formigal, официально Aramón Formigal) - крупнейший горнолыжный курорт Испании, в 47 км находится курорт Астуна (Astún) и в 120 км - Керлер (Cerler).

Из достопримечательностей Сабиньяниго можно выделить Музей национального фольклора Серрабло (Museo de Artes de Serrablo). В стенах музея хранится коллекция инструментов, одежда и другие различные предметы быта и творчества местного населения различных эпох региона.



Удивителен и уникален "Пиренариум" (Pirenarium) - тематический парк с большим макетом Пиренеев, который воссоздаёт окружающие горы и самые известные здания Арагона. Парк официально был открыт 25 июля 2005 года, в здании бывшего гарнизона из Гравелинас (Gravelinas), в районе под названием "Puente sardas". Главной достопримечательностью парка является коллекция из 120 мест природных ландшафтов Пиренеев и известных в регионе Аргон зданий. Расположены они на макете размером 100 метров в длину, 20 метров в ширину и 7 метров в высоту. Вода, снег, растения, дороги, долины, горы - прекрасно представлены на самом крупном по масштабу макете во всей Европе.

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