Вуэльта Испании-2020. Цифры и числа

75-й раз за последние 85 лет пройдёт Вуэльта Испании (Vuelta a Espana). С 20 октября по 8 ноября пелотон ожидает 18 этапов и два дня отдыха. Гран-тур начнётся в Ируне, в Стране Басков. Завершится Вуэльта Испании-2020 в Мадриде 8 ноября этапом "дружбы". Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2020 от Ируна через Францию до Мадрида составит 2882,8 км.

Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2020 следующим образом: 1 индивидуальная разделка, 5 горных этапов, 4 спринтерских этапов, 8 среднегорных этапов.

Немного цифр и чисел:

1 финиш этапа в гору специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) (6-й этап);

1 финиш этапа в гору 3-й категории (13 этап);

2 финиша этапов в гору высшей категории (12 и 17 этап);

3 финиша этапов в гору 1-й категории (3, 8 и 11 этапы);

3 секунды бонификации за 1-е место на промежуточном спринте, 2 секунды за 2-е место, 1 секунда за 3-е место;

7 этапов финишируют в подъемы различных категорий;

10 секунд бонификации победителю этапа, 6 секунд за 2 место, 4 секунды за 3 место (кроме разделки);

15 этапов с категорийными подъемами;

17 финишей этапов с бонификацией в генеральную классификацию;

17 промежуточных спринтерских финишей;

18 этапов на Вуэльте Испании-2020;

20 очков в зачет горной майки получает покоритель вершины специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса" (Cima Alberto Fernandez) на 6-м этапе;

25 очков получает победитель этапа в зачет зеленой майки;

20% лимит времени на 6 этапе;

25% лимит времени на 12 этапе;

35% лимит времени на разделке (13 этап);

33,7 км протяжённость индивидуальной разделки (ITT) на 13 этапе;

47 категорийных вершин на Вуэльте Испании-2020;

109,4 км наименее протяжённый этап (12 этап);

110,5 км по территории Франции (6 этап);

124,2 км протяжённость этапа "дружбы" в Мадриде (18 этап);

157,63 км средняя протяжённость этапов на 2-й неделе;

167,23 км средняя протяжённость этапов на 1-й неделе;

170,31 км составит средняя протяжённость этапов (без разделки и этапа "дружбы");

193,93 км средняя протяжённость этапов на 3-й неделе (без разделки и этапа "дружбы");

204,7 км второй по протяжённости этап (14 этап);

230,8 км наиболее протяжённый этап (15 этап);

2115 м - наивысшая точка Вуэльты Испании-2020 - Турмале (Col du Tourmalet) (6 этап);

2115 м - самый высокогорный финиш этапа Вуэльты Испании-2020 - Турмале (Col du Tourmalet) (6 этап).

2500 м набор высоты на 1 этапе;

2700 м набор высоты на 2 этапе;

3000 м набор высоты на 5 этапе;

3800 м набор высоты на 6 этапе;



4600 м набор высоты на 11 этапе;

3100 м набор высоты на 12 этапе;

4000 м набор высоты на 15 этапе;

4100 м набор высоты на 17 этапе.



Горная классификация:



1 горная премия специальной категории Cima Alberto Fernandez;

3 горных премии высшей категории;

15 горных премий 1-й категории;

5 горных премий 2-й категории;

23 горные премии 3-й категории

Условно Вуэльту Испании-2020 можно разделить на две части - первая часть из 10 этапов, на которых велогонщиков ожидает 1 подъём специальной категории, 1 подъём высшей категории, 7 подъёмов первой категории, 3 подъёма второй категории, 8 подъёмов третьей категории.

В том числе: 2 этапа с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём специальной категории.

Вторая часть: с 11-го этапа по 17-й этапы, где пелотон покорит: 2 подъёма высшей категории, 8 подъёмов первой категории, 2 подъёма второй категории, 15 подъёмов третьей категории.



В том числе: 2 этапа с финишем в подъём специальной категории, 1 этап с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 3-й категории.

Очки Мирового рейтинга на Вуэльте Испании-2020:

20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2020 за ношение красной майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20);

850 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking).

1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140

11-20 место: 120; 100; 84; 68; 60; 56; 52; 48; 44; 40

21-25 место: по 32 очка



26-30 место: по 24 очка

31-40 место: по 20 очков

41-50 место: по 16 очков

51-55 место: по 12 очков

56-60 место: по 8 очков

Этапы Вуэльты Испании-2020:

20 октября, вторник. 1 этап: Irún - Arrate. Eibar, 173 км

21 октября, среда. 2 этап: Pamplona - Lekunberri, 151,6 км

22 октября, четверг. 3 этап: Lodosa - Laguna Negra - Vinuesa, 166,1 км

23 октября, пятница. 4 этап: Garray. Numancia - Ejea de los Caballeros, 191,7 км

24 октября, суббота. 5 этап: Huesa - Sabiñánigo, 184,4 км

25 октября, воскресенье. 6 этап Biescas - Tourmalet, 136,6 км

26 октября, понедельник. День отдыха.

27 октября, вторник. 7 этап: Vitoria-Gasteiz - Villanueva de Valdegovía, 159,7 км

28 октября, среда. 8 этап: Logroño - Alto de Moncalvillo, 164 км

29 октября, четверг. 9 этап: Castrillo del Val - Aguilar de Campoo, 157,7 км

30 октября, пятница. 10 этап: Castro Urdiales - Suances, 185 км

31 октября, суббота. 11 этап: Villaviciosa - La Farrapona, 170 км

1 ноября, воскресенье. 12 этап: Pola de Laviana - Angliru, 109,4 км

2 ноября, понедельник. День отдыха.

2 ноября, вторник. 13 этап: Muros - Mirador de Ézaro (ITT), 33,7 км

4 ноября, среда. 14 этап: Lugo - Ourense, 204,7 км

5 ноября, четверг. 15 этап: Mos - Puebla de Sanabria, 230,8 км

6 ноября, пятница. 16 этап: Salamanca - Ciudad Rodrigo, 162 км

7 ноября, суббота. 17 этап: Sequeros - La Covatilla, 178,2 км

8 ноября, воскресенье. 18 этап: Hipodromo de la Zarzuela - Madrid, 124,2 км

В связи с погодными условиями и пандемией коронавируса возможны изменения в маршруте.