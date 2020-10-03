Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 2 этап, Памплона - Лекунберри



Второй этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Памплона (Pamplona). Памплона, один из самых старинных городов Испании, расположен на холме, на севере Испании, у подножия Западных Пиренеев, на реке Арге (притоке Арагона), является столицей автономной области Наварра.



Памплона основана в 70-е годы до нашей эры римским полководцем Гнеем Помпеем (откуда и происходит название города); предположительно, на месте Памплоны до этого времени существовало небольшое баскское поселение (баски называли его Ирунья), Помпей осадил и занял его, основав римскую колонию.

В 446 году город был занят вестготами, затем, в середине VI века (542 году), - франками. В VIII веке Памплона стала столицей независимого королевства Наварра. В 738 году в Памплону вторглись новые завоеватели - мавры, и правили в нем до тех пор, пока город не был завоёван франкским королём Карлом Великим, заключившим союз с басками. Карл Великий действительно помог освободить наваррскую столицу от мавров, однако он приказал снести крепостные стены, а это в ту пору считалось позором для города.

В отместку 15 августа 778 года арьергард войск французского императора под командованием легендарного Роланда был разбит в Ронсевале, о чем повествуется в "Песне о Роланде" - героическом эпосе средневековья. По преданию, победу над Роландом одержали испанские войска под командованием Бернардо дель Карпио, жизнь и подвиги которого описаны в "Поэме о Бернардо дель Карпио".

На самом деле у этого героя нет исторического прототипа: сюжет этой поэмы заимствован из французского героического эпоса и переосмыслен испанцами в нужном им духе. В 905 году Санчо Абарка, король Наварры, избрал своей резиденцией Памплону.

Во время военных конфликтов XIV века Памплона подвергалась многочисленным нападениям, Памплона переходила из рук в руки много раз, пока в 1512 году она окончательно не вошла в состав Испанского королевства, ее присоединили к своим владениям короли Изабелла и Фердинанд. Расцвет Памплоны пришёлся на XI век, когда город принимал паломников, направлявшихся в Сантьяго-де-Компостела.



Наибольшую известность в мире Памплона получила благодаря красочному и зрелищному празднику Сан-Фермин (l’Encierro de San Fermín), проходящему ежегодно с 6 по 14 июля, и, прежде всего, благодаря энсьерро - бегу по улицам города от 12 разъяренных быков.

Государственный департамент Испании, занимающийся вопросами развития туризма и спорта, провел опрос среди иностранцев, приехавших в Памплону на праздник Cвятого Фермина. Оказалось, что около 90% гостей узнали об этом красочном зрелище благодаря произведениям Эрнеста Хемингуэя, и, в первую очередь, роману "Фиеста" ("И восходит солнце"). Не случайно жители Памплоны назвали одну из улиц именем этого писателя, у арены, где проводится коррида, ему поставлен памятник.



Впервые Хемингуэй приехал на праздник в 1923 году. Тогда он был корреспондентом канадского еженедельника "Торонто стар" в Париже. Многое изменилось с тех пор в столице Наварры. Безусловно, изменился и праздник Cвятого Фермина, но дух его сохранился и по сей день.



Еще несколько веков назад этот праздник считался праздником мира и дружбы. Любой человек, даже разыскиваемый властями злостный преступник, приехавший в Памплону в эти дни, был неприкосновенен. В дни проведения корриды никто не имел права его задержать. Зато любой, даже малейший проступок, допущенный во время фиесты, наказывался строжайшим образом. Грубое слово или недобрый взгляд расценивались едва ли не как преступление.



В праздник Сан-Фермина чествуют Святого Фермина, епископа, в ХIII веке спасшего Памплону от эпидемии чумы. В первый день, шестого июля, горожане, одетые в баскскую национальную одежду: белые брюки и рубахи, подпоясанные красными шарфами, в традиционных красных беретах и с красными платками на шее - с утра заполняют площадь перед муниципалитетом. Участники празднества приносят с собой бутылки с шампанским. К полудню площадь заполняется бело-красной толпой до отказа, а ровно в полдень, с балкона мэрии раздается выстрел сигнальной ракеты - "чупинасо", которая оповещает об официальном открытии и начинается пышное празднование.



"Слава Святому Фермину!" - провозглашает на всю округу советник мэрии на баскском и испанском языках, ему вторят собравшиеся горожане и разом откупоривают принесенные с собой бутылки шампанского, тут же принимаются обливать друг друга разогревшимся от сорокаградусной жары шипучим напитком. С этого момента город наполняется весельем и музыкой. Повсюду проходят музыкальные концерты и уличные спектакли, выступления "пеньяс" (музыкальных групп, играющих на старинных инструментах). На этот праздник приезжает огромное количество празднующих, отели переполнены, и многие участники праздника так и остаются спать прямо под открытым небом под несмолкающий гомон праздника.



На следующий день, 7 июля, проходит торжественное шествие со статуей Сен-Фермина и в честь него служится месса. На улицах появляются "хигантес" - символы праздника. Это восемь огромных фигур из дерева, картона и ткани, которые представляют четыре королевских пар - индейскую, арабскую, азиатскую и европейскую.

Гиганты проходят по городу в сопровождении свиты из "кабесудос" - людей с огромными головами из папье-маше, каждый из которых одет в специальный костюм. Гиганты медленно кружатся в танце под музыку оркестра и наклоняются к толпе, позволяя собравшимся детям поцеловать себя. С ними простятся 14 июля, когда в последний день праздника они еще раз исполнят свой танец на площади перед муниципалитетом и отправятся на заслуженный отдых до следующего года.

Хотя все праздничные и религиозные мероприятия впечатляющи и красивы, однако самым ярким зрелищем этого праздника, несомненно, является ежевечерняя коррида, которая проходит на памплонской арене, где не остается ни одного свободного места, ведь на праздничную неделю в город приезжают самые лучшие тореро.



Однако с быками связана еще одна традиция Сан-Фермина, пожалуй, самая знаменитая. Это "энсьерро" (от слова "запертый") - так называются традиционные массовые забеги с быками, проходящие каждый день на улицах Памплоны во время Сен-Фермина.

Каждый вечер в город доставляют боевых быков, которые примут участие в корриде на следующий день. Каждое утро в 06:30 горожане просыпаются под музыку оркестров. А ровно в восемь утра, по сигнальной ракете отворяются ворота загона и доставленные накануне в город разъяренные и обезумевшие от шума и мельтешения шестисот килограммовые быки, выпускаются на узкие улицы, огороженные специальными заборами, по которым они мчатся на городскую арену. Второй выстрел означает, что все животные покинули загон.



Когда-то эта опасная забава была лишь способом перегона быков на арену для корриды, однако со временем превратилось в экстремальное развлечение для смельчаков. Они сотнями бегут перед животными, решившие таким опасным способом проверить свое мужество и физическую подготовку, а заодно и повысить содержание адреналина в крови, защищаясь только газетой. Этой газетой опытные бегуны отвлекают внимание разъяренного быка, нацелившегося на их товарищей. А когда бык развернется к ним, их товарищи оказывают им ту же услугу.



Если вы думаете, что бегать от быка не так уже и страшно, то вы ошибаетесь - бык быку рознь, ведь в этом забеге участвуют самые настоящие боевые быки! Испанский боевой бык - это не простая корова или племенной самец. Это особая порода, выведенная за несколько столетий, обладающая невероятной агрессивностью, бросающаяся на любое раздражающее движение. Эти животные никогда не отступают и атакуют всегда, независимо от того, кого считают противником. После открытия загона быки видят перед собой хаотичную толпу, что приводит их в состояние крайнего бешенства, и всей своей огромной массой и острыми рогами они стремятся уничтожить этот раздражитель.



За некоторое время до начала "энсьерро" зрители занимают безопасные места на крышах близлежащих домов и козырьков подъездов, и даже на фонарных столбах. Местные жители, дома которых расположены на маршруте бега быков, за определенную плату (весьма внушительную), предоставляют свои балконы желающим рассмотреть всё в деталях и при этом желающих оставаться в полной безопасности.



Ежегодно во время "энсьерро" люди получают травмы и иногда даже гибнут, однако все равно есть те, кто, несмотря ни на что, каждый год принимает участие в гонке. Их в Испании называют "афисьонадо" - одержимый энсьерро. Это действительно очень опасная забава, в которой человеку противопоставить быку практически нечего, а если учесть, что многие туристы не только не знают улиц, по которым придется бежать, но и принимают участие в забеге в нетрезвом виде, становится понятно, почему ни один энсьерро не обходится без жертв.



За всю историю Памплоны власти города неоднократно пытались ввести запрет на проведение этого мероприятия, но в 1867 году, под давлением общественности, вынуждены были сделать забеги с быками официальной частью празднования Сен-Фермина. Но во избежание жертв были приняты и опубликованы следующие правила участия в энсьерро, которым участники следуют и по сей день:



1. Участвовать в беге могут только лица, достигшие 18 лет.

2. Доступ участников к соревнованиям заканчивается в 07:30 утра.

3. Если вы не бежите, не блокируйте переднюю ограду корраля (загона).

4. Не выходите за границы полицейских ограждений и выполняйте все требования полиции.

5. Не ждите быков в дверных проемах домов, на углах или в магазинах и барах.

6. Не принимайте участие в забеге, если вы нездоровы.

7. Не держите ничего в руках, когда бежите. Исключение может составлять лишь газета.

8. Помните, что пробежать всю дистанцию невозможно, максимально возможное расстояние, которое вы сможете пробежать, составляет 50 метров.

9. Не останавливайтесь перед другими бегунами и не пересекайте их путь.

10. Не дразните, не трогайте и никак иначе не привлекайте внимание быков.

11. Не толкайте и не отпихивайте других бегунов.

12. Если вы упали на бегу, постарайтесь защитить голову руками, и лежите неподвижно, пока быки не пробегут. Неподвижно лежащую преграду бык постарается перепрыгнуть, а не затоптать.

13. Когда вы достигнете арены для боя быков, двигайтесь как можно быстрее в сторону и уходите за барьеры.

14. Не трогайте раненых бегунов - ими займутся медики.



К сожалению, даже соблюдение этих правил не может гарантировать безопасности бегунам. Наглядный пример этого - 1924 год, когда быками было убито 13 человек, а еще 200 получили тяжелые травмы. Но, несмотря на жестокость "энсьерро", каждый год он собирает в Памплоне не одну сотню тысяч туристов, а количество участников забегов ничуть не уменьшается.



После того, как все быки, достигнут арены, их загоняют в коррали, и вечером в 18:30 эти же быки примут участие в корриде, где им предстоит сразиться уже с профессиональными тореро. Коррида продолжается несколько часов. Народные гулянья длятся до поздней ночи. Назавтра все повторяется, включая соревнование в беге с быками. И так все девять дней праздника.



Всю неделю фиесты на городских площадях к услугам горожан и туристов многочисленные киоски с угощениями и праздничной атрибутикой, работают различные аттракционы, на открытых площадках проходят концерты, театральные представления и выступления артистов, ведь праздник Святого Фермина - это еще и традиционная ярмарка. Проводятся фольклорные фестивали, спортивные мероприятия. Парады масок и фейерверки.



14 июля, в полночь, празднование Сен-Фермина заканчивается торжественной мессой в главном кафедральном соборе Памплоны, на которую собираются тысячи людей, все они зажигают свечи, и площадь перед соборам становится похожа на огненное море. Затем оркестр играет старинный гимн праздника - "Pobre de mi! Pobre de mi! Que ya se han acabado las fiestas de San Fermin!" (Бедный я, бедный! Ведь уже закончился праздник Святого Фермина!), памплонцы дружным хором поют простые слова этого гимна и начинают отсчитывать дни до следующего шестого июля.



Сама же арена для боя быков (Plaza de Toros) в Памплоне является второй по размеру в Испании и вмещает около 19 529 зрителей. Бои быков здесь проводятся исключительно в дни празднования Сен-Фермина. В остальное время года на арене проводят различные представления, рок-концерты, а также размещают рождественский рынок. Испанцы увековечили "энсьерро" в виде памятника, который установлен около арены.

Наиболее яркой достопримечательностью Памплоны является ее кафедральный собор Святой Марии, ныне Музей религиозного искусства. Работы по его строительству начались в 1387 году и к 1525 году были практически закончены.

Археологические раскопки также подтвердили, что до этого момента на этом месте находился ранее старинный собор романского стиля, а до него еще две более древние церкви. Собор построен в готическом стиле, размеры его впечатляют. Собор выполнен в форме креста с многоугольной апсидой и имеет три нефа (три части, отделенные друг от друга лишь колоннами) и множество боковых приделов.

Фасад собора, с портиками и двумя боковыми башнями по 50 м высотой каждая, выполнены в неоклассическом готическом стиле по планам архитектора Вентуры Родригеса (Ventura Rodriguez). Для готического стиля характерно использование разноцветных витражей умело встроенных в многочисленные высокие окна, некоторые из них были созданы в XVI веке, другие в более позднее время.



В северном нефе находятся алтарные украшения 1675 года в стиле барокко, посвященные Святому Иерониму (Jeronimo) и Святому Григорию (San Gregorio). В часовне Сандовал (Sandoval) расположено алтарное украшение 1620 года и скульптуры Святого Франциска Хавьера (San Francisco) и Святого Игнасио (Javier San Ignacio).



На правой башне подвешен самый большой в Испании колокол, отлитый в конце XVI века. Весит он двенадцать тонн - это, к слову сказать, чуть больше чем весит отвалившийся кусок от московского царь-колокола на территории Кремля (11,5 тонн). Однако испанский колокол уже много лет оглашает окрестности Памплоны своим звоном, в то время как царь-колокол ни разу не звонил.



Если подойти к собору с левой стороны, то можно попасть в баптистерий, специальное помещение для обряда христианского крещения. Далее, за баптистерием, расположилась часовня Иоанна Крестителя (San Juan Bautista) с алтарем ренессансного стиля XVI века.



Главной же особенностью собора Святой Марии является клуатр XIII века, выполненный в стиле французской готики. Клуатр начали сооружать в 1280 году, он окружен многочисленными скульптурами. В 1318-1355 годах, его строительство завершал епископ Арналт де Барбасан (Arnalt de Barbazan). Позже, при этом соборе, епископ был похоронен в часовне, названной в его честь. Часовня состоит из двух уровней - крипты и самой часовни, и окружена крытой галереей квадратной формы.



Также в соборе находится мавзолей короля Карлоса Третьего и его супруги донны Леоноры де Трастамар - работа архитектора Жана Ломе де Турная выполненная в 1416 году. А в расположенном в соборе Епархиальном музее выставлены раскрашенные деревянные скульптуры со всей Наварры, а также готические алтари и французский реликварий 13-го века с частицей Гроба господня.



Кроме этого собора, в Памплоне можно полюбоваться церковью-крепостью Святого Николая (Iglesia de San Nicolas), которая до XII века была главным религиозным сооружением поселения Сан Николас (San Nicolas). Главная задача в те времена была защита поселения от соседей (поселений Navarreria и San Saturnino). В 1222 году во время одного из нападений старая романская церковь сгорела, после чего в 1231 гду была возведена новая. По этой причине здание имеет толстые укрепленные стены и три башни, из которых только одна, отреставрированная в 1924 году, сохранилась. Храм выполнен в форме латинского креста и имеет три нефа. Алтарные украшения церкви были демонтированы во время работ по реставрации в 1982 году. Интерьер церкви выполнен в готическом стиле. Внутри расположен орган в стиле барокко, самый главный орган в Памплоне.



Во внешнем виде собора готика сохранилась только в облике двух дверей, абсиды и некоторых зонах высокой стены. Остальные части здания были изменены Анхелем Гойкоечеа (Angel Goicoechea) в XIX веке, был добавлен портик в неоготическом стиле. Со стороны Пасео де Сарасате открывается фасад в эклектическом стиле средневековья. Колокольня церкви - работа Хосе Мартинеса де Убаго (Jose Martinez de Ubago) 1924 г.



Обязательно в Памплоне посетите планетарий, который был официально открыт 26 ноября 1993 году, он построен из красного кирпича в форме огромного цилиндра. Ежегодно планетарий, расположенный в городском парке Ямагучи (Parque Yamaguchi), принимает более 200 000 посетителей.

Внутри этого цилиндра планетария находится купол Сала Торнамира (Sala Tornamira), который с диаметром в 20 метров является самым крупным в Испании, а также выставочный зал размеров в 400 кв. метров (общая площадь двухэтажного планетария 4 000 кв. метров). После посещения планетария можно прогуляться по тенистым аллеям речного парка у реки Арга (El Parque fluvial del Arga). Парк утопает в зелени, многочисленные речные протоки снабжены весьма забавными мостиками различного вида и формы.

В городе есть два крупных университета: Университет Наварры и Публичный университет Наварры. С 2004 года в Памплоне проходит ежегодный международный фестиваль документального кино "Пунто де виста". В Памплоне родились многие известные деятели Испании - скрипач и композитор Пабло Сарасате, политик Хосе Санхурхо и др.



Город Памплона в истории Вуэльта Испании



Впервые город Памплона появился на маршруте Вуэльты Испании в 1947 году в качестве финишного города 9-го этапа и стартового на 10-м этапе. Памплона принимала участников испанского Гран-тура уже в 24-х изданиях Вуэльты Испании. А в последний раз Памплона принимала старт этапа Вуэльты Испании в 2014 году.



Альтиметрия 2-го этапа Вуэльта Испании-2020

Из Памплоны пелотон отправится на запад и преодолеет подъём 3 категории Пуэрто де Гиргильяно (Puerto de Guirguillano, отм. 725 м, перепад высот 355 м, протяжённость 8,2 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 10%).

Далее разворот на север. Через 40 км относительной равнины начнется следующий подъём 3 категории Пуэрто де Урбаса (Puerto de Urbasa, отм. 950 м, перепад высот 435 м, протяжённость 9,2 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8%). Пройдя вершину подъёма, велогонщики проедут еще 5 км по плоскогорью и отправятся на спуск протяженностью 10 км.

Последующие 20 км равнины приведут к подножию подъёма 1 категории Альто де Сан Мигель де Аралар (Alto de San Miguel de Aralar, отм. 1215 м, перепад высот 750 м, протяжённость 9,4 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 15%). Участники Вуэльты Испании-2020 впервые окажутся на высоте более 1 км над уровнем моря.

Вершина подъёма расположена за 16,9 км до финиша этапа в Лекунберри (Lekunberri, провинция Наварра, автономное сообщество Наварра), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Заключительные 16,9 км этапа - спуск, прерываемый небольшими тягунами.



Этимология названия города Лекунберри происходит от трёх баскских слов - «leku» - место, «un/on» - хорошее, «berri» - новый. Небольшой городок Лекунберри входит в состав провинции Наварра, всего в 30 км от столицы провинции города Памплона. Баскский язык в Лекунберри является официальным языком наравне с испанским.



Время расцвета городка Лекунберри пришлось на 16 век, тогда через город проходил большой поток людей, которые проезжали через долину Ларраун, пересекая Лекунберри. Городок стал местом сельских, фермерских и промысловых ярмарок, доказательством этому служат сохранившиеся до наших дней здания рыночных домов.

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