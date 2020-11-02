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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 13 этап, Мурос - Мирадор де Эсаро

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 13 этап, Мурос - Мирадор де Эсаро


   Тринадцатый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Мурос (Muros). Город входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. История города Мурос уходит в далёкий 10-й век. Королю Кастилии Санчо IV Храброму (Sancho IV de Castilla) пришлось заново заселить территорию между Понте Нафонсо (Ponte Nafonso) и Эзаро (Ézaro), назвав этот регион Пуэбло-де-Муро (Pueblo de Muro).


   Первый документ об этом месте датируется 1286 годом. В 1298 году король Фердинанд IV Кастильский (Fernando IV de Castilla) присоединяет его к владениям города Сантьяго-де-Компостела (Santiago de Compostela), повелевает построить замок и дарит символ льва (символ королей Кастилии). В середине 15-го века король Кастилии Хуан II (Juan II de Castilla) разрешил портовому городу экспортировать и импортировать товары.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 13 этап, Мурос - Мирадор де Эсаро


   Со временем город приобрёл важное значение и был окружен крепостной стеной в 1520 году. Строение толщиной от 3 до 4 м и высотой до 7 метров разделило поселение на две части. Главными были деревянные ворота, окруженные двумя мощными оборонительными башнями и находившиеся рядом с нынешней ратушей. Крепостная стена имела ещё одни ворота и восемнадцать зубчатых башен высотой до 11 м.

 

   Также в 1520 году Алонсо III де Фонсека (Alonso de Fonseca y Ulloa) построил крепость Монт-Лорель (Fortaleza del Monte Laurel), чтобы защищаться от пиратских нападений. В 1543 году произошло морское сражение у берегов Муроса, где испанский флот во главе с адмиралом Альваро де Басан (Alvaro de Bazan) победил французов.


   В конце 16-го века маркиз Серральбо (Marquesado de Cerralbo) построил замок возле старого рыбного рынка, а в 18-м веке а замке были установлены двенадцать пушек.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 13 этап, Мурос - Мирадор де Эсаро


   В марте 1809 года во время Испанской войны за независимость город Мурос был разрушен наполеоновскими войсками за двенадцать часов. Помимо человеческого и материального ущерба (разрушено 190 домов), был сожжен Городской архив, в результате чего была потеряна большая часть исторической документации. В 19-м веке в деревню приехали каталонские бизнесмены, которые построили более тридцати заводов по обработке рыбы, основный акцент пал на обработку сардин и сельди. Этот фактор и стал основополагающим символом города на долгие годы.


   В 20-м веке город Мурос посетила королева-консорт Испании Мария Кристина де Габсбурго-Лорена Австрийская (María Cristina de Habsburgo-Lorena), королева-мать Альфонсо XIII (Alfonso XII). Дворянка прожила со своим окружением несколько дней.


   В мае 1970 года город Мурос был объявлен историко-художественной ценностью Испании, определенной как «рыбацкие деревни, которые сохраняют экологические ценности, типичные и живописные, наряду с суровым величием монументальных готических дворцов и храмов».


Альтиметрия 13-го этапа Вуэльта Испании-2020

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 13 этап, Мурос - Мирадор де Эсаро

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 13 этап, Мурос - Мирадор де Эсаро

 

   Мурос впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Индивидуальная гонка с раздельным стартом и финишем в подъём 3-й категории открывает третью неделю Вуэльты Испании-2020.

 

  После дня отдыха велогонщикам предстоит проехать 31,9 км по побережью Атлантического океана и финишировать в короткую и крутую стенку, на которой градиенты достигают 30%. 

 

  Стартовав на побережье залива Муроса и Нойи (Ria de Muros e Noia), велогонщики отправятся на юг и повернут на запад, дорога приведёт прямо к побережью Атлантического океана. Примерно через 5 км велогонщики устремятся на север, огибая северо-западное побережье Пиренейского полуострова. 

 

   Через 31,9 км они подъедут к подножию подъёма 3 категории Мирадор де Эсаро (Mirador de Ezaroотм. 278 м, перепад высот 268 м, протяжённость 1,8 км, средний градиент 14,9%, максимальный градиент 30%).

 

  И тут появится дилемма: менять разделочный велосипед или нет. С одной стороны, подъём короткий, с другой -  такие градиенты, что придётся и пешком преодолевать.

 

Мирадор де Эсаро (Mirador de Ezaro)

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 13 этап, Мурос - Мирадор де Эсаро

 

   Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 33,7 км, проложенную по побережью Атлантического океана, с финишем в подъём 3 категории и протяжённой равнинной частью с длинными прямыми участками.

 

  Главными фаворитами можно назвать Приможа Роглича и Реми Каванья.

 

  Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Близость океана может оказать существенное влияние на ход развития гонки.

 

  Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 39 минут до 41 минуты. Лимит времени 35%. Интеравал старта 1 минута, первые 20-ть велогонщиков в генеральной классификации стартуют через 2 минуты.

 

    Мирадор де Эсаро (Mirador de Ézaro, провинция Ла-Корунья, автономное сообщество Галисия) принимал финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2016 году, тогда первым на вершине из отрыва дня стал Александр Женьес, а в 2012 году

 

  12-й этап после первого дня отдыха стал отнюдь не проходным, хотя формально значился в роуд-буке гонки как равнинный. Однако финишировал он на вершине короткой, но очень крутой (с участками до 30%) горки - Мирадор де Эсаро (Mirador de Ezaro). На подъеме гонщики буквально завязывались узлом, пытаясь преодолеть запредельные градиенты. И победу вновь одержал записной фаворит – Хоаким Родригес сумел отцепить Альберто Контадора и привез ему на финише 8 секунд. 13 секунд проиграл Вальверде, 23 – Крис Фрум. Это, несомненно, был один из самых зрелищных финишей этой Вуэльты Испании-2012.

 

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 13 этап, Мурос - Мирадор де Эсаро

 

  Мирадор де Эсаро - это совершенно уникальный водопад, единственный в Европе, спадающий в море.  

 

   Его высота – 100 метров, и со смотровой площадки открываются поразительные виды на океан, на мыс Финистерра и Берег Мертвых и вообще на все четыре стороны света.

 

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По материалам Интернета

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (51)
    EL-Fenomeno-Фото

    Честно говря тоже ждал более откровенных и ранних баталий от генеральщиков на Англиру, но и на том спасибо. Всё-таки все колесили как могли ибо такая горище. Карти этой победой внёс свое имя в историю Вуэльты. Власов очень достойно и даже красиво. Жаль, что Карапаз не взял бонусов и не вернул себе те -3 сек. что у него "украли", т.е. прибавили раньше. Хотя в красном на ITT весьма почётно. Дожен во вторник проехать "разделку своей жизни" (чего ему и желаю сМинимизировать свои потери там) как любит говорить СК.

    Роглчи, что тут сказать, такие горы точно не под него и было видно как Божий день, что ему тяжело и он откровенно говоря выживал. Куссу от Примоша теперь серьёзный могар после Вуэльты, а лучше бы он научил американца хорошо колесить инд. разделку и тогда бы Сепп стал просто очень сильным и опасным генеральщиком на ГТ.

    МартИн классно боролся за горные очки, видно что тру горный король на этой Вуэльте, старается, колесит по отрывах и собиарает очечки. Если не сойдет майка горного короля в Мадриде на 99% уже его.

    Цитата: Gerasim
    Солер тяжело догреб сегодня....слил много после вчерашнего этапа, его долго тянул Верона, потом бросил и поехал спасать первое общекомандное место...кто было бы худо, Джамбо сильно приблизились, а для мувиков это цель

    Да уж расплата за его продвижение на 11 этапе в генерале оказалась большей чем ожидалсоь наверное даже для самого Марка, от того и Мувики подпустили в командом зачёте ЮМБОвцев очень близко.

    С другой стороны Году, который тоже ранее был в отрыве и выиграл Фаррапону финиширваол в 20-ке, проиграв на такой сложной горе победителю менее 4 минуты. ОРГАНИЗМы у всех разные и восстанавливаются по индивидуальному графику при таких нагрузках.

  • velodoctor
    Трансферные новости пелотона-2 ... (71)
    velodoctor-Фото

    Кстати забавно, что ГПРВ пробуют подписать Ару. Я не думаю, что итальянец настолько плох, чтобы не иметь достойных предложений от ВТ команд, даже с туровской характеристикой от эмиратов. 

  • pac1ent
    Стартовый протокол разделки на ... (6)
    pac1ent-Фото
    А Фрумми разве не ТОП раздельщик. Да и в хорошей форме Оливейра может выдать классный результат
  • Sachok
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (11)
    Sachok-Фото

    Цитата: Konstantin41
    У французов какая-то странная, прогрессирующая с каждым годом, любовь к финишам после спуска, скоро вообще финишей в подъём не останется. К счастью, у итальянцев и испанцев такой болезни нет. 

    Ничего странного тут нет, "просто бизнес": Пункт, желающий стать началом или концом этапа, должен заплатить деньги, и немалые. Финиш в гору получается, если этот пункт на горе: горнолыжная станция, заповедник или целый регион, желающий привлечь туристов.... А чаще всего этот пункт - город, А города, как правило, на горе не строятся, а возле речки, озера, моря-океана. Вот и получается финиш под горкой, на какой-то центральной улице, возле собора.

  • Александра
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (51)
    Александра-Фото
    Тогда я ещё была не в теме.)
  • Ернат
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (51)
    Ернат-Фото
    по крайне мере лучьше чем у карапаса
  • Ернат
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (51)
    Ернат-Фото
    Согласен, в Андерах, он не плохо ездил разделку
  • AzaKonta
    Стартовый протокол разделки на ... (6)
    AzaKonta-Фото
    Груздев есть? Ничего себе.
  • Серафим
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (11)
    Серафим-Фото

     Интересно, на оф. сайте ТДФ есть полная версия?

  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (11)
    Earl57-Фото

    К слову в следующем году Ван дер Пул должен дебютировать на Туре. Его команда по итогам нынешнего сезона стала лучшей среди проконтинентальных команд и получила право в 2021 г. участвовать во всех гонках Мирового тура включая ГТ.

    А Ван Арт сказал, что в 2021 году его главной целью будет разделка на ОИ в Токио, а в последующие три года он намерен бороться за зеленую майку. Хотя перспектива примерить желтую майку на первых этапах Тура-2021 ему тоже нравится. 

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4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
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