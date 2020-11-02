Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 13 этап, Мурос - Мирадор де Эсаро



Тринадцатый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Мурос (Muros). Город входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. История города Мурос уходит в далёкий 10-й век. Королю Кастилии Санчо IV Храброму (Sancho IV de Castilla) пришлось заново заселить территорию между Понте Нафонсо (Ponte Nafonso) и Эзаро (Ézaro), назвав этот регион Пуэбло-де-Муро (Pueblo de Muro).



Первый документ об этом месте датируется 1286 годом. В 1298 году король Фердинанд IV Кастильский (Fernando IV de Castilla) присоединяет его к владениям города Сантьяго-де-Компостела (Santiago de Compostela), повелевает построить замок и дарит символ льва (символ королей Кастилии). В середине 15-го века король Кастилии Хуан II (Juan II de Castilla) разрешил портовому городу экспортировать и импортировать товары.



Со временем город приобрёл важное значение и был окружен крепостной стеной в 1520 году. Строение толщиной от 3 до 4 м и высотой до 7 метров разделило поселение на две части. Главными были деревянные ворота, окруженные двумя мощными оборонительными башнями и находившиеся рядом с нынешней ратушей. Крепостная стена имела ещё одни ворота и восемнадцать зубчатых башен высотой до 11 м.

Также в 1520 году Алонсо III де Фонсека (Alonso de Fonseca y Ulloa) построил крепость Монт-Лорель (Fortaleza del Monte Laurel), чтобы защищаться от пиратских нападений. В 1543 году произошло морское сражение у берегов Муроса, где испанский флот во главе с адмиралом Альваро де Басан (Alvaro de Bazan) победил французов.



В конце 16-го века маркиз Серральбо (Marquesado de Cerralbo) построил замок возле старого рыбного рынка, а в 18-м веке а замке были установлены двенадцать пушек.



В марте 1809 года во время Испанской войны за независимость город Мурос был разрушен наполеоновскими войсками за двенадцать часов. Помимо человеческого и материального ущерба (разрушено 190 домов), был сожжен Городской архив, в результате чего была потеряна большая часть исторической документации. В 19-м веке в деревню приехали каталонские бизнесмены, которые построили более тридцати заводов по обработке рыбы, основный акцент пал на обработку сардин и сельди. Этот фактор и стал основополагающим символом города на долгие годы.



В 20-м веке город Мурос посетила королева-консорт Испании Мария Кристина де Габсбурго-Лорена Австрийская (María Cristina de Habsburgo-Lorena), королева-мать Альфонсо XIII (Alfonso XII). Дворянка прожила со своим окружением несколько дней.



В мае 1970 года город Мурос был объявлен историко-художественной ценностью Испании, определенной как «рыбацкие деревни, которые сохраняют экологические ценности, типичные и живописные, наряду с суровым величием монументальных готических дворцов и храмов».



Альтиметрия 13-го этапа Вуэльта Испании-2020

Мурос впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Индивидуальная гонка с раздельным стартом и финишем в подъём 3-й категории открывает третью неделю Вуэльты Испании-2020.

После дня отдыха велогонщикам предстоит проехать 31,9 км по побережью Атлантического океана и финишировать в короткую и крутую стенку, на которой градиенты достигают 30%.

Стартовав на побережье залива Муроса и Нойи (Ria de Muros e Noia), велогонщики отправятся на юг и повернут на запад, дорога приведёт прямо к побережью Атлантического океана. Примерно через 5 км велогонщики устремятся на север, огибая северо-западное побережье Пиренейского полуострова.

Через 31,9 км они подъедут к подножию подъёма 3 категории Мирадор де Эсаро (Mirador de Ezaro, отм. 278 м, перепад высот 268 м, протяжённость 1,8 км, средний градиент 14,9%, максимальный градиент 30%).

И тут появится дилемма: менять разделочный велосипед или нет. С одной стороны, подъём короткий, с другой - такие градиенты, что придётся и пешком преодолевать.

Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 33,7 км, проложенную по побережью Атлантического океана, с финишем в подъём 3 категории и протяжённой равнинной частью с длинными прямыми участками.

Главными фаворитами можно назвать Приможа Роглича и Реми Каванья.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Близость океана может оказать существенное влияние на ход развития гонки.

Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 39 минут до 41 минуты. Лимит времени 35%. Интеравал старта 1 минута, первые 20-ть велогонщиков в генеральной классификации стартуют через 2 минуты.

Мирадор де Эсаро (Mirador de Ézaro, провинция Ла-Корунья, автономное сообщество Галисия) принимал финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2016 году, тогда первым на вершине из отрыва дня стал Александр Женьес, а в 2012 году

12-й этап после первого дня отдыха стал отнюдь не проходным, хотя формально значился в роуд-буке гонки как равнинный. Однако финишировал он на вершине короткой, но очень крутой (с участками до 30%) горки - Мирадор де Эсаро (Mirador de Ezaro). На подъеме гонщики буквально завязывались узлом, пытаясь преодолеть запредельные градиенты. И победу вновь одержал записной фаворит – Хоаким Родригес сумел отцепить Альберто Контадора и привез ему на финише 8 секунд. 13 секунд проиграл Вальверде, 23 – Крис Фрум. Это, несомненно, был один из самых зрелищных финишей этой Вуэльты Испании-2012.

Мирадор де Эсаро - это совершенно уникальный водопад, единственный в Европе, спадающий в море.



Его высота – 100 метров, и со смотровой площадки открываются поразительные виды на океан, на мыс Финистерра и Берег Мертвых и вообще на все четыре стороны света.

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