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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос


  Четвёртый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Гаррай (Garray). Он является частью региона Сория (Soria) и расположен в 8 км к северу от столицы Сории. Хотя Гаррай находится в предгорьях Иберийской системы Сориа, рельеф преимущественно равнинный, так как он расположился в долине реки Дуэро на высоте 1015 метров над уровнем моря, хотя к северо-западу находятся возвышенности Сьерра-Карканья (Sierra Carcaña), высота которых превышает 1400 метров.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос


   Название местности происходит от баскского языка, на котором слово Garay/Garai означает «высокое место»; от «garai» = высокий, высокий. Первое упоминание названия Гаррай содержится в документе, датированном 927 годом. Другой документ от 1016 года описывает Гаррай как «древний и заброшенный город», относя его к королевству Памплона во времена Санчо III эль-Майора. В 1076 году король Кастилии Альфонсо VI приказал графу Алонсо Гарсиа Ордоньесу заселить Гаррай.


   Перепись Печероса 1528 года, которая не включала духовных лиц, идальго и дворян, зафиксировала проживание 20 печерос в Гаррай, то есть семейных единиц, которые платили налоги. При падении старого режима город представляет собой единицу муниципалитета, в которой в 1842 году во время переписи было зафиксировано 56 домов и 22 соседей.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос


   Во время гражданской войны Гаррай оставался на стороне мятежников, и через несколько дней после начала войны наваррские войска Гарсиа Эскамеса прошли через его муниципальный район. В начале 1937 года в городе был создан аэродром, с которого летали немецкие и итальянские самолеты.


   В конце 20 века состав муниципалитета Гаррай расширился, поскольку в него вошли соседние деревушки Канредондо-де-ла-Сьерра (Canredondo de la Sierra), Чавалер (Chavaler), Домбеллас (Dombellas) и Тардесильяс (Tardesillas).

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос


   Неподолеку от Гаррай находятся руины древнего доримского города Нумансия (Numancia) - исчезнувшего поселения кельтиберов, расположенного на холме Муэла (cerro de la Muela) в месте слияния рек Тела и Дуэро, в 7 км к северу от нынешнего города Сория, в муниципалитете Гаррай (Испания). Это место объявлено объектом культурного наследия в категории археологической зоны с 25 августа 1882 года.


 В Нуманции, согласно античным авторам (Страбону, Плинию, Аппиану и др.), жило кельтиберское племя пелендонов, позднее изгнанное ареваками. По археологическим данным, город возник в ранний бронзовый век (около 700 года до н. э.), в VI—V веках были возведены городские стены. Главным занятием населения Нуманции было скотоводство, а также торговля его продуктами (в частности, шерстью); из ремёсел хорошо была развита керамика.


Альтиметрия 4-го этапа Вуэльта Испании-2020

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос

 

  Гаррай впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъёмов.

 

  Пелотон отправится на восток и через 191,7 км финиширует в Эхеа-де-лос-Кабальерос (Ejea de los Caballeros, провинция Сарагоса, автономное сообщество Арагон), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

  

 Город расположен в провинции Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. История города Эхеа-де-лос-Кабальерос уходит во времена Тарраконской Испании, когда эти земли входил в состав одной из трёх провинций на Пиренейском полуострове, который населяло древнее доримское племя суссетаны (Suessetani).

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос


   Суессетаны прибыли на Иберийский полуостров в ходе кельтских миграций в 7-го века до н. э. и поселились в районе, где изначально проживали васконы. В начале 2-го века до н. э. суессетаны были покорены Римом, но затем взбунтовались, и в 184 до н.э их главный город Корбио (Corbio) был осаждён, взят и разрушен. Именно суессетанты и дали поселению ныне известному как Эхеа-де-лос-Кабальерос первое известное нам имя Сегия, от которого и происходит нынешнее название города.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос


   Археологами в этих краях были найдены экспонаты, доказывающие, что здесь проживали и в бронзовом веке, и в медном, и даже в новокаменном веке (неолит). Таким образом, Эхеа-де-лос-Кабальерос относится к городам с богатой историей, историческими и архитектурными достопримечательностями, которые входят в фонд как исторического наследия Испании, так и мирового.


   К религиозным достопримечательностям города Эхеа-де-лос-Кабальерос относятся несколько церквей: Церковь Санта-Мария-де-ла-Корона (Iglesia de Santa María de la Corona) 15-го века, Церковь Сан-Сальвадор (Iglesia de San Salvador) 14-го века, Эрмитаж Богородицы Оливы (Ermita de la Virgen de la Oliva) 15-го века.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос


  В городе Эхеа-де-лос-Кабальерос находится уникальный аграрный музей (Museo Aquagraria). Музейные экспозиции рассказывают о взаимосвязи между водой и сельским хозяйством, наглядно показывая различные способы и техники орошения сельскохозяйственных плантаций. Особый интерес представляет обширная коллекция сельскохозяйственной техники, которая на сегодняшний день является самой крупной в Испании и охватывает весь современный период начиная с 19-го века и до настоящего времени.


   В этнологическом музее Мигеля Лонгаса (Museo Etnológico Miguel Longás) представлены различные предметы текстильного ремесла, различные экспонаты, связанные с кузнечным промыслом, традиционные инструменты плотников и виноделия.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Vuelta a Espana-2020 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:57 | Регистрация: 31.05.2014

    Ну хоть бедолаги спринтеры порезвятся, у них здесь 3 с половиной этапа.

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 5.09.2020

    Цитата: kwwk
    Ну хоть бедолаги спринтеры порезвятся, у них здесь 3 с половиной этапа.
    ...или будут эшелоны, и тогда порезвятся все!

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 15.04.2010

    Вероятней всего будут эшелоны.

  4. Имя: Ігор

    Gerasim

    Сегодня, 20:42 | Регистрация: 15.10.2020

    Для зрителей пусть бы были ешелоны.....этап тогда интереснее

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • uran
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    uran-Фото

    Отрыв скорее всего, между гор будут отдыхать.

  • Серафим
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    Серафим-Фото
    Пента-трик. Только неясно, какое состояние будет на финише после сегодняшнего, и завтра почти 260 км.
  • uran
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (39)
    uran-Фото
    Хиндли поставили "в хвост" с оглядкой на Келдермана, а мог же попробовать уехать от Харта и обезопасить генерал перед разделкой. По моему сглупили они конкретно. Да тот же Бильбао может ещё заехать в 3-ку.
  • aksbor
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (39)
    aksbor-Фото

    Алмейда совершенно ожидаемо провалился. По всему ощущалось,что это голый король,даже в такой скромной компании кокурентов.

    Келдерман тоже вряд ли удержится,хотя облегченный субботний этап может ему помочь.

    Нибали просто уже не способен бороться за подиум в силу возраста и усталости от долгой тяжелой карьеры.

    А вот Геогеген впервые пожалуй раскрылся по-настоящему.

    Хиндли вообще как чертик из табакерки...

  • velodoctor
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (9)
    velodoctor-Фото
    Да, редкий шанс для догонятеля всех отрывов на всех гонках.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (39)
    Серафим-Фото
    Вот именно, один этап с интригой случился на Джиро и сразу же - Джиро интересный, а Тур скучный. А до этого этапа сплошное сидение и сушка гонок. Для примера можно вспомнить вчерашний.
  • Ипполит Окутюрье
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (9)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    Сотрясение мозга у Ван дер Пула..

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    BlAr-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: BlAr
    Цитата: Гонщик
    Прозевал конечно , но выкладываться с ужастными гримассами как Мартин , не стал .
    Понял, что скорее всего, не догонит.
    При большом желании , даже шанса этому качающему головой в стиле Ару  Мартину , не оставил , впереди серьёзный этап , где можно выиграть Вуэльту . 
    Турмале отменили, как и следовало ожидать...
  • Ипполит Окутюрье
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    Ипполит Окутюрье-Фото

    94 место DÉMARE Arnaud 50:58

  • Gerasim
    Маршрут 6-го этапа Вуэльта Исп ... (1)
    Gerasim-Фото

    Ну хоть что-то....жаль конечно

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