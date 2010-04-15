Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 4 этап, Гаррай - Эхеа-де-лос-Кабальерос



Четвёртый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Гаррай (Garray). Он является частью региона Сория (Soria) и расположен в 8 км к северу от столицы Сории. Хотя Гаррай находится в предгорьях Иберийской системы Сориа, рельеф преимущественно равнинный, так как он расположился в долине реки Дуэро на высоте 1015 метров над уровнем моря, хотя к северо-западу находятся возвышенности Сьерра-Карканья (Sierra Carcaña), высота которых превышает 1400 метров.



Название местности происходит от баскского языка, на котором слово Garay/Garai означает «высокое место»; от «garai» = высокий, высокий. Первое упоминание названия Гаррай содержится в документе, датированном 927 годом. Другой документ от 1016 года описывает Гаррай как «древний и заброшенный город», относя его к королевству Памплона во времена Санчо III эль-Майора. В 1076 году король Кастилии Альфонсо VI приказал графу Алонсо Гарсиа Ордоньесу заселить Гаррай.



Перепись Печероса 1528 года, которая не включала духовных лиц, идальго и дворян, зафиксировала проживание 20 печерос в Гаррай, то есть семейных единиц, которые платили налоги. При падении старого режима город представляет собой единицу муниципалитета, в которой в 1842 году во время переписи было зафиксировано 56 домов и 22 соседей.



Во время гражданской войны Гаррай оставался на стороне мятежников, и через несколько дней после начала войны наваррские войска Гарсиа Эскамеса прошли через его муниципальный район. В начале 1937 года в городе был создан аэродром, с которого летали немецкие и итальянские самолеты.



В конце 20 века состав муниципалитета Гаррай расширился, поскольку в него вошли соседние деревушки Канредондо-де-ла-Сьерра (Canredondo de la Sierra), Чавалер (Chavaler), Домбеллас (Dombellas) и Тардесильяс (Tardesillas).



Неподолеку от Гаррай находятся руины древнего доримского города Нумансия (Numancia) - исчезнувшего поселения кельтиберов, расположенного на холме Муэла (cerro de la Muela) в месте слияния рек Тела и Дуэро, в 7 км к северу от нынешнего города Сория, в муниципалитете Гаррай (Испания). Это место объявлено объектом культурного наследия в категории археологической зоны с 25 августа 1882 года.



В Нуманции, согласно античным авторам (Страбону, Плинию, Аппиану и др.), жило кельтиберское племя пелендонов, позднее изгнанное ареваками. По археологическим данным, город возник в ранний бронзовый век (около 700 года до н. э.), в VI—V веках были возведены городские стены. Главным занятием населения Нуманции было скотоводство, а также торговля его продуктами (в частности, шерстью); из ремёсел хорошо была развита керамика.



Альтиметрия 4-го этапа Вуэльта Испании-2020

Гаррай впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъёмов.

Пелотон отправится на восток и через 191,7 км финиширует в Эхеа-де-лос-Кабальерос (Ejea de los Caballeros, провинция Сарагоса, автономное сообщество Арагон), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Город расположен в провинции Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. История города Эхеа-де-лос-Кабальерос уходит во времена Тарраконской Испании, когда эти земли входил в состав одной из трёх провинций на Пиренейском полуострове, который населяло древнее доримское племя суссетаны (Suessetani).



Суессетаны прибыли на Иберийский полуостров в ходе кельтских миграций в 7-го века до н. э. и поселились в районе, где изначально проживали васконы. В начале 2-го века до н. э. суессетаны были покорены Римом, но затем взбунтовались, и в 184 до н.э их главный город Корбио (Corbio) был осаждён, взят и разрушен. Именно суессетанты и дали поселению ныне известному как Эхеа-де-лос-Кабальерос первое известное нам имя Сегия, от которого и происходит нынешнее название города.



Археологами в этих краях были найдены экспонаты, доказывающие, что здесь проживали и в бронзовом веке, и в медном, и даже в новокаменном веке (неолит). Таким образом, Эхеа-де-лос-Кабальерос относится к городам с богатой историей, историческими и архитектурными достопримечательностями, которые входят в фонд как исторического наследия Испании, так и мирового.



К религиозным достопримечательностям города Эхеа-де-лос-Кабальерос относятся несколько церквей: Церковь Санта-Мария-де-ла-Корона (Iglesia de Santa María de la Corona) 15-го века, Церковь Сан-Сальвадор (Iglesia de San Salvador) 14-го века, Эрмитаж Богородицы Оливы (Ermita de la Virgen de la Oliva) 15-го века.



В городе Эхеа-де-лос-Кабальерос находится уникальный аграрный музей (Museo Aquagraria). Музейные экспозиции рассказывают о взаимосвязи между водой и сельским хозяйством, наглядно показывая различные способы и техники орошения сельскохозяйственных плантаций. Особый интерес представляет обширная коллекция сельскохозяйственной техники, которая на сегодняшний день является самой крупной в Испании и охватывает весь современный период начиная с 19-го века и до настоящего времени.



В этнологическом музее Мигеля Лонгаса (Museo Etnológico Miguel Longás) представлены различные предметы текстильного ремесла, различные экспонаты, связанные с кузнечным промыслом, традиционные инструменты плотников и виноделия.

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