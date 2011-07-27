Маршрут Вуэльты Испании-2020. Презентация

17 декабря в Мадриде прошла презентация маршрута Вуэльты Испании-2020. 75-й выпуск испанского Гранд-тура стартует 14 августа 2020 года в Утрехте (Нидерланды) и финиширует в столице Испании Мадриде 6 сентября. Вуэльта Испании-2020 заедет также во Францию и Португалию. За 21 этап гонки будет преодолена дистанция в 3245 км. 8 равнинных этапов, 6 среднегорных, 5 горных, 1 командная гонка на время и 1 индивидуальная гонка на время и 3 дня отдыха.

Первые три этапа Вуэльты Испании-2020 проложены по дорогам Нидерландов. По традиции, испанский Гранд-тур начнётся с командной гонки на время протяжённостью 23,3 км, проложенными по улицам Утрехта.

183 км 2-го этапа включают несколько подъёмов, но завершатся, скорее всего, спринтом. 3-й этап пройдёт по югу Нидерландов, стартуя и финишируя в городе Бреда, где спринтеры вновь получат шанс.

На 4-м этапе Вуэльта Испании вернётся на домашние дороги, и это будет первый из этапов с финишем в подъём Аррате (5 км с 8,8% градиентом).

Всего на Вуэльте Испании-2020 будет 8 этапов с финишем в подъём: помимо 4-го этапа это 6-й этап с финишем в подъём Лагуна Негра, 9-й этап завершится на территории Франции с прохождением Обиск (Aubisque) и финишным штурмом Турмале. 15-й этап – финиширует на легендарной Англиру.

16-й этап – индивидуальная гонка на время с финишем в подъём 3-й категории Мирадор де Эсаро (Mirador de Ézaro) 1,8 км со средним градиентом 14,6%.

Финальный финиш в гору ждёт участников 75-го выпуска Вуэльты Испании на 20-м, предпоследнем этапе с финишем на горной станции Ла-Коватилья (La Covatilla) – последние 9,8 км со средним градиентом 7,1%.

Вуэльта Испании-2020 завершится традиционным этапом дружбы и спринтерской развязкой в Мадриде.

Этапы Вуэльты Испании-2020

14 августа, пятница. Этап 1: Utrecht - Utrecht, (TTT) 23,3 км



15 августа, суббота. Этап 2: Hertogenbosch - Utrecht, 181,6 км



16 августа, воскресенье. Этап 3: Breda - Breda, 183,2 км



17 августа, понедельник. День отдыха.

18 августа, вторник. Этап 4: Irún - Arrate, 169,5 км



19 августа, среда. Этап 5: Pamplona - Lekunberri, 151 км



20 августа, четверг. Этап 6: Lodosa - Laguna Negra de Vinuesa, 163,8 км



21 августа, пятница. Этап 7: Numancia - Ejea de los Caballeros, 190 км



22 августа, суббота. Этап 8: Huesa - Sabiñánigo, 185,5 км



23 августа, воскресенье. Этап 9: Biescas - Tourmalet, 135,6 км

24 августа, понедельник. День отдыха.



25 августа, вторник. Этап 10: Vitoria-Villanueva de Valdegovía, 160,4 км



26 августа, среда. Этап 11: Logroño - Alto de Moncalvillo, 164,5 км



27 августа, четверг. Этап 12: Castrillo del Val - Aguilar de Campoo, 163,3 км



28 августа, пятница. Этап 13: Castro Urdiales - Suances, 187,4 км



29 августа, суббота. Этап 14: Villaviciosa - La Farrapona, 170,2 км



30 августа, воскресенье. Этап 15: Oviedo - Angliru, 109,2 км



31 августа, понедельник. День отдыха.



1 сентября, вторник. Этап 16: Muros - Monte Ézaro, (ITT) 33,5 км



2 сентября, среда. Этап 17: Lugo - Ourense, 205,8 км



3 сентября, четверг. Этап 18: Mos - Oporto, 178 км



4 сентября, пятница. Этап 19: Viseu - Ciudad Rodrigo, 177,7 км



5 сентября, суббота. Этап 20: Sequeros - La Covatilla, 175,8 км



6 сентября, воскресенье. Этап 21 Madrid - Madrid, 125,4 км