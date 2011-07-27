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Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020

 Маршрут Вуэльты Испании-2020. Презентация

 

 

  17 декабря в Мадриде прошла презентация маршрута Вуэльты Испании-2020. 75-й выпуск испанского Гранд-тура стартует 14 августа 2020 года в Утрехте (Нидерланды) и финиширует в столице Испании Мадриде 6 сентября. Вуэльта Испании-2020 заедет также во Францию и Португалию. За 21 этап гонки будет преодолена дистанция в 3245 км. 8 равнинных этапов, 6 среднегорных, 5 горных, 1 командная гонка на время и 1 индивидуальная гонка на время и 3 дня отдыха.

 

  Первые три этапа Вуэльты Испании-2020 проложены по дорогам Нидерландов. По традиции, испанский Гранд-тур начнётся с командной гонки на время протяжённостью 23,3 км, проложенными по улицам Утрехта.

 

  183 км 2-го этапа включают несколько подъёмов, но завершатся, скорее всего, спринтом. 3-й этап пройдёт по югу Нидерландов, стартуя и финишируя в городе Бреда, где спринтеры вновь получат шанс.

 

  На 4-м этапе Вуэльта Испании вернётся на домашние дороги, и это будет первый из этапов с финишем в подъём Аррате (5 км с 8,8% градиентом).

 

  Всего на Вуэльте Испании-2020 будет 8 этапов с финишем в подъём: помимо 4-го этапа это 6-й этап с финишем в подъём Лагуна Негра, 9-й этап завершится на территории Франции с прохождением Обиск (Aubisque) и финишным штурмом Турмале. 15-й этап – финиширует на легендарной Англиру.  

 

16-й этап – индивидуальная гонка на время с финишем в подъём 3-й категории Мирадор де Эсаро (Mirador de Ézaro) 1,8 км со средним градиентом 14,6%. 

 

   Финальный финиш в гору ждёт участников 75-го выпуска Вуэльты Испании на 20-м, предпоследнем этапе с финишем на горной станции Ла-Коватилья (La Covatilla) – последние 9,8 км со средним градиентом 7,1%.

 

  Вуэльта Испании-2020 завершится традиционным этапом дружбы и спринтерской развязкой в Мадриде.

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020

 

 

Этапы Вуэльты Испании-2020

 

 

14 августа, пятница. Этап 1: Utrecht - Utrecht, (TTT) 23,3 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


15 августа, суббота. Этап 2: Hertogenbosch - Utrecht, 181,6 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


16 августа, воскресенье. Этап 3: Breda - Breda, 183,2 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


17 августа, понедельник. День отдыха.
18 августа, вторник. Этап 4: Irún - Arrate, 169,5 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


19 августа, среда. Этап 5: Pamplona - Lekunberri, 151 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


20 августа, четверг. Этап 6: Lodosa - Laguna Negra de Vinuesa, 163,8 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


21 августа, пятница. Этап 7: Numancia - Ejea de los Caballeros, 190 км 

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


22 августа, суббота. Этап 8: Huesa - Sabiñánigo, 185,5 км 

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


23 августа, воскресенье. Этап 9: Biescas - Tourmalet, 135,6 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020

 

24 августа, понедельник. День отдыха.


25 августа, вторник. Этап 10: Vitoria-Villanueva de Valdegovía, 160,4 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


26 августа, среда. Этап 11: Logroño - Alto de Moncalvillo, 164,5 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


27 августа, четверг. Этап 12: Castrillo del Val - Aguilar de Campoo, 163,3 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


28 августа, пятница. Этап 13: Castro Urdiales - Suances, 187,4 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


29 августа, суббота. Этап 14: Villaviciosa - La Farrapona, 170,2 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


30 августа, воскресенье. Этап 15: Oviedo - Angliru, 109,2 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


31 августа, понедельник. День отдыха.


1 сентября, вторник. Этап 16: Muros - Monte Ézaro, (ITT) 33,5 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


2 сентября, среда. Этап 17: Lugo - Ourense, 205,8 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


3 сентября, четверг. Этап 18: Mos - Oporto, 178 км

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


4 сентября, пятница. Этап 19: Viseu - Ciudad Rodrigo, 177,7 км 

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


5 сентября, суббота. Этап 20: Sequeros - La Covatilla, 175,8 км 

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020


6 сентября, воскресенье. Этап 21 Madrid - Madrid, 125,4 км 

 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2020

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура маршрут презентация Испания

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  1. Имя: Константин

    porcus91

    Вчера, 23:29 | Регистрация: 18.05.2015

    Не самый сложный маршрут Вуэльты. Джиро с Туром потяжелее будут. Но 14 и 15 этап ждём)))

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 06:14 | Регистрация: 27.07.2011

    если бы не разделка то можно было бы отдать Вуелту горнякам а так..

    ну и англиру и турмале..

    все с прицелом ОИ поедут

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 07:26 | Регистрация: 30.06.2017

    Скучно в Голандии будет. Никакого креатива. Оргам минус. Начинаем смотреть Вуэльту с третьего этапа.

    Вся жизнь это гонка.
  4. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 12:59 | Регистрация: 4.01.2015

    Откровненно говоря да, по сравнению с предыдущими вуэльтами маршрут 2020 не сложный (каг бэ). С другой стороны 6 супер-горных финишей (3=1Н cat. & 3-ESP cat.) очень "манят и заводят")) Плюс та короткая, но крутейшая стенка Мирадор на разделке тоже стоит отлдельного внимания.

    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 14:17 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: EL-Fenomeno
    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

    Дык Вуэльта начнется через 3 недели после групповой гонки в Токио. 

    Поедут горняки, которые имеют виды на ЧМ в Швейцарии с горным маршрутом. Там групповая гонка элиты будет 27 сентября.

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Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Адриен
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    Адриен-Фото
    А писано не для вас и не для таких, как вы... На эти темы беседовать с вам подобными - БЕССМЫСЛЕННО. Это всё равно как спорить о проблемах воспитания с БЕЗДЕТНЫМИ...
  • Earl57
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

    Дык Вуэльта начнется через 3 недели после групповой гонки в Токио. 

    Поедут горняки, которые имеют виды на ЧМ в Швейцарии с горным маршрутом. Там групповая гонка элиты будет 27 сентября.

  • levonardo
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    levonardo-Фото
    Цитата: Адриен
     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...
    Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии))
  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Откровненно говоря да, по сравнению с предыдущими вуэльтами маршрут 2020 не сложный (каг бэ). С другой стороны 6 супер-горных финишей (3=1Н cat. & 3-ESP cat.) очень "манят и заводят")) Плюс та короткая, но крутейшая стенка Мирадор на разделке тоже стоит отлдельного внимания.

    Из генеральщиков и капитанов кто не выберит Олимпиаду, то все "карты им в руки" на Вуэльте.

  • Адриен
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    Адриен-Фото

     -Мне бы хотелось выступить под любым флагом, если Россию не допустят -

    Ну что же... С Ильнуром Азатовичем Закариным ВСЁ ясно. Мне во всяком случае...

  • Roscomsport
    Команда UAE Team Emirates расп ... (3)
    Roscomsport-Фото
    Иногда ОНИ возвращаются...
  • SVS
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    SVS-Фото

    О Джиро - это Вы исключительно верно сказали! :-)

  • дрокер
    Ильнур Закарин ставит целью Дж ... (10)
    дрокер-Фото

    Если не сменит, просите Каньен

  • Astanaforever
    Команда UAE Team Emirates расп ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Потеряли надежду на Ару, вот Погачара вместо ушедшего Мартина с ним и катят. Чую, после этого тура, у Ару наступит спортивный финал карьеры.
  • Astanaforever
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Скучно в Голандии будет. Никакого креатива. Оргам минус. Начинаем смотреть Вуэльту с третьего этапа.

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