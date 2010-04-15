Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 8 этап, Логроньо - Альто де Монкальвильо



Восьмой этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Логроньо (Logroño), который расположен в северной части региона Ла-Риохи, в 80 км к западу от Бургоса, на реке Эбро, на высоте 384 метра выше уровня моря. Логроньо был основан римлянами под названием Варейя приблизительно во втором веке до нашей эры. Однако, скорее всего, город как таковой начался от слияния Варейи, кельтского поселения Гроньо (брод) и римского же торгового поста Кантабрия, чьи развалины все еще можно видеть на территории города.

В 1092 году, после многолетнего арабского владычества, город был взят штурмом войсками Родриго Диаса де Вивара, более известного как Сид Кампеадор, и под натиском захватчиков практически полностью разрушен. Три года спустя Альфонсо VI приказал восстановить город, а затем дал ему новый устав (ставший образцом при создании законов других испанских городов), и на протяжении последующих трех веков Логроньо быстро разрастался до крупного торгового и религиозного центра (в XVII веке здесь размещался один из центров инквизиции). В 1431 году король Хуан II Кастильский дарует поселению статус города, но лишь в 1982 году он стал столицей региона Ла-Риохи.



Когда-то Логроньо называли "городом на двух мостах". Через них с десятого века тянулись ряды паломников, направлявшихся в Сантьяго-де-Компостелу (Подробности: путь паломников в Сантьяго-де-Компостелу). По преданию, они останавливались у церкви Сан–Бартоломе, которая была выстроена в двенадцатом веке. Теперь это перекресток винных дорог.

Центр маленького района Ла-Риоха является крупнейшим производителем "красного золота". Вина Риохи часто сравнивают с бордо, и они всегда есть на столе в Испании. Большая часть виноградников сосредоточена в гористом и влажном районе Риоха-Альта (Rioja Alta). Co времен средневековья здесь обрабатывается 40000 га земли.

Винодельческие хозяйства называют бодэгас, и некоторые из них были основаны прибывшими из Бордо виноделами, поэтому красные вина Ла-Риохи напоминают знаменитое "бордо". Чтобы получить продукт высшего качества, вино выдерживают в бочках из американского дуба не меньше двух лет. Самые лучшие вина продаются в магазине Логроньо "Собор вина", который местные жители называют "Катедраль-дель-вино". Есть и другой популярный магазин, расположенный в трех километрах от столицы – "Паласио-дель-вино".



Каменный мост в Логроньо - один из четырех мостов, пересекающих реку Эбро на ее пути в столицу провинции Ла Риоха. Свое второе название – мост Сан Хуан Ортега – он носит в честь часовни, расположенной ранее на левом берегу. После обрушения старого моста в 1871 по проекту Фермина Мансо де Суньиги в 1884 был построен новый мост. Древний каменный мост, построенный для пилигримов и укрепленный башнями, изображен на гербе города.



Точная дата постройки первого моста неизвестна. Хотя традиционно авторство первого моста приписывается святому Хуану де Ортега, тем не менее, историки, такие как Фернандо Альбиа де Кастро, утверждают, что до него существовал мост, датированный 10 веком, тогда как святой жил в 11-12 веках. И возможно, он просто участвовал в одной из многочисленных реконструкций моста.



Первое известное письменное упоминание о мосте принадлежит Альбиа де Кастро (1633). Длина моста в то время равнялась 716 варам (что составляет около 598 метров). Три его равноудаленные друг от друга башни неоднократно защищали город. По описанию Нарсисо Эргуэты, первая и третья башни были идентичны. Центральная башня, самая высокая, была оснащена системой, позволяющей приводить в движение подъемный деревянный мост. До конца 19 века двенадцатиарочный мост неоднократно ремонтировали.



В результате сильного половодья 1775 обрушилась первая башня. В 1835, в ходе гражданской карлистской войны, была повреждена и заменена на подъемный мост одна из арок. В 1850 были разрушены две другие башни. Из-за половодья 1871 года 3 последние арки моста были серьезно повреждены, и было принято вынужденное решение их уничтожить, заменив 2 новыми.



Длина современного моста 198 метров. 7 арок разделяют цилиндрические опорные столбы, позволяющие пропускать, возможно, большее количество воды. Арки с эллиптическими сводами имеют просвет от 21,5 до 31,5 метров. Фундамент старого моста был использован при строительстве нового. Работа осуществлялась в два этапа: в 1882 -1883 и завершилась в 1884. Торжественное открытие моста было проведено 11 июня того же года, совпав с местными празднованиями в честь святого Варнавы. В 1917 мост был расширен бетонными платформами по бокам, использующимися как пешеходная зона, увеличив, таким образом, пропускную способность для движения транспорта.



В наши дни Логроньо процветает. Его широкие бульвары и отличные магазины привлекают не только местное население, но и многочисленных туристов. Старинных построек в городе практически не сохранилось, чуть в стороне от центра имеется несколько улочек старого города, в котором сохранились некоторые старинные постройки, не разрушенные в ходе многочисленных неприятельских набегов.

В городе имеется всего лишь один музей - Историко-художественный музей Ла-Риохи (обширная коллекция религиозного искусства) в особняке XVIII столетия напротив главного почтового отделения, экспозиции которого позволяют узнать об истории Логроньо. Музей расположен во дворце Espartero, построенном в XVIII века. В музее собраны произведения искусства, происходящие из монастырей района. Ценные алтарные картины, в том числе относящиеся к XIV в.



Известным уроженцем Логроньо был Рамон Кастровьехо, офтальмолог-микрохирург, значительно усовершенствовавший операцию пересадки роговицы, превративший её из редчайшего экспериментального вмешательства в эффективную хирургическую процедуру, которая в наше время позволяет сохранять и возвращать зрение тысячам людей ежегодно.



Главной достопримечательностью города является кафедральный собор Санта-Мария-Редонда (Concatedral de Santa María de la Redonda). Собор, ориентированный строго с востока на запад, расположился в центральной исторической части Логроньо, с видом на старинную Рыночную площадь (Plaza del Mercado), с примыкающей к ней шумной улицей Calle Portales. Вместе с Кафедральным собором Калаорры (la Catedral de Calahorra) и собором святого Доминика (Santo Domingo de La Calzada) Ла Редонда является духовным центром епископата Калаорры и Ла-Кальсады-Логроньо (Calahorra y La Calzada-Logroño).



В девятом веке братья, сбежавшие из Торрес-дель-Рио от мусульманских набегов, основали на месте нынешнего собора небольшой монастырь, от которого сейчас уже не осталось и следа. В десятом веке на берегу реки Эбро по пути следования паломнического маршрута имени святого Иакова появилось поселение, позднее ставшее городом Логроньо.



В 1095 кастильский король Альфонсо VI пожаловал этой местности щедрые права и привилегии, так называемый фуэрос (свод законов – прав, привилегий и обязанностей). Со временем поселение заметно разрослось. Были возведены церкви, в том числе церковь Девы Марии ла Редонда, построенная в предместье, в стороне от паломнического маршрута. Ее назвали Ла Редонда (прямой перевод - круглая) за романскую восьмиугольную форму.



В 1431 поселение получило статус города. А в 1435 у города появилась соборная церковь, подчиняющаяся расположенному неподалеку монастырю Альбельды, в стенах которого были созданы важнейшие своды законов Средневековья. Из всех существующих церквей именно Ла Редонду решили присоединить к монастырю, воздвигнув на ее месте новый храм. Строительство началось в 1516 и продлилось 3 века.



У собора 3 нефа (центральный и два боковых, меньшей высоты) и 3 многоугольные апсиды. Внутри него – множество капелл и усыпальниц. В 1516-1538 была построена центральная часть собора с восемью формирующими свод цилиндрическими колоннами, выполненная в готическом испано-фламандском стиле, развившемся в Кастилии во времена правления католических королей Фердинанда II Аррагонского и Изабеллы I Кастильской.



В 17 веке по приказу епископа дона Педро Гонсалеса Кастильского при главном алтаре была сооружена капелла Иисуса Христа (Santo Cristo), где несколько веков спустя был построен деамбулаторий с размещенными в нем мавзолеем с останками епископа и его коленопреклоненной статуей. В 18 веке хоры собора были опущены до уровня пола, и была построена капелла Девы Марии (de Nuestra Señora de los Ángeles).



В архитектуре здания особенно примечательны башни-близнецы, построенные Мартином де Берриатуа. Они являются символом города Логроньо. Примером им послужила башня церкви святого Фомы Арского (iglesia de Santo Tomás de Haro). Между башнями над центральным входом расположено каменное ретабло. Портал собора отгорожен красивой решеткой.



В деамбулатории за ретабло главного алтаря висит небольшая картина, написанная маслом. Там изображено распятие Христа на Голгофе, скорбящая Дева Мария, святой Иоанн Евангелист и Мария Магдалена. После нескольких веков забвения во второй половине 20 века картина была найдена в сундуках епископа дона Педро Гонсалеса, не велевшего вешать ее до тех пор, пока при алтаре не будет установлена решетка. В описях есть ссылка на то, что картина с изображением Святого семейства - это копия кисти Рафаэля. Но историки склоняются к версии, что автором картины является Микеланджело Буонаротти, написавший ее по заказу своей овдовевшей подруги, поэтессы Виттории Колонны, которая после испано-французского сражения 1525 под Павией потеряла своего мужа. В 1540 году, Виттория, скорбящая по мужу, попросила Микеланджело написать для нее небольшую картину на тему Распятия.



Художник представил ей несколько набросков, копии которых хранятся в Британском музее и Лувре. Они отобрали наиболее понравившийся им вариант с изображением распятия на Голгофе (Calvario). Тогда на картине были только Христос, Богоматерь и святой Иоанн. В 1547 Виттория умерла, и Микеланджело, тяжело переживавший эту утрату, дописал картину, изобразив на ней подругу в образе Марии Магдалены, обнимающей крест, с платком на плечах, символом ее вдовства.



В 1959 церковь Санта-Мария-Редонда была объявлена сокафедральным собором. В начале 20 века церковь Ла Редонда получила в дар 9 работ известного фламандского художника 16 века Гиллиса Конгнета с изображением Девы Марии, Иисуса Христа, святых Петра, Иоанна Крестителя и сцен из жизни святого Франциска Ассизского, но в соборе имеются и другие работы известных мастеров 15-17 веков – картины, гравюры, бюсты, скульптуры, что само по себе является художественным достоянием.



Достойны пристального внимания и готический собор Сантьяго-эль-Реал (Santiago el Real) шестнадцатого века, с близлежащей конной статуей восемнадцатого века, посвященной Святому Хаме - "Сантьяго Погубителя Мавров". Статуя расположена с южной стороны храма и выполнена в характерном для стиля барокко манере. И церкви Сан-Бартоломе, Сантьяго и Паласио (все - XVI-XVIII вв.), здание парламента провинции в комплексе бывшей табачной фабрики, бронзовый фонтан Фуэнте-де-ла-Гран-Виа, комплекс Муралья-дель-Ревеллин, современная ратуша, площадь Дель-Меркадо (именно здесь проводятся широко известные ночные фестивали Логроньо), превосходный Музей Ла-Риохи (обширная коллекция религиозного искусства) в особняке XVIII столетия напротив главного почтового отделения, а также множество уютных парков.



Поскольку Ла-Риоха славится на всю Европу своими марочными винами, то поездка в Логроньо не может обойтись без посещения баров, винных погребков и ресторанчиков, где можно отведать напитки региона. Но Ла-Риоха славится не только красными винами, а также и белыми, розовыми сортами. Нельзя побывать в этих краях и не заехать в винные погреба, которые гармонично вписываются в виноградные долины. Некоторые из них являются настоящими произведениями искусства: например, "Исиос" (Ysios), автор проекта Сантьяго Калатрава; "Байгорри" (Baigorri), спроектирован баскским архитектором Иньяки Аспиасу Иса; бодега CVNE, дизайнер - француз Филиппе Мазирес; погреба "Маркес де Рискаль" (Marques de Riscal), смелое творение американца Франка О. Гери, "Город Вина", объединяющий бодегу, гостиницу, ресторан и спа-центр. Особо выделяют вина всех трех винодельческих районов Ла Риохи (Риоха Альта, Риоха Баха и Риоха Алавеса), произведенные в 2001, 2004 и 2005 годах.



Любопытно познакомиться и с блюдами испанской кухни, имеющими ярко выраженные национальные черты. В Логроньо есть целый квартал тапас-баров. Более того, в информационных центрах, которые легко найти в любой точке города, можно взять мини-путеводитель по тапас-барам. Жители региона Ла-Риоха используют многие рецепты Кастильи и Леона, однако обогащают их за счет традиций приграничных областей - Арагона, Наварры и Страны Басков.

Самым типичным блюдом является тушеный картофель с перцем и сильно перченой колбасы "чорисо", известный как "пататас а ла риохана". Не менее популярны тушеные "капарронес" (красная фасоль) с "чорисо" и салом, а также тефтельки, которые прозвали "матамбре" (убей голод). Из рыбных блюд можно выделить форель в соусе из петрушки, кстати, петрушка распространилась по всей территории Испании именно из Ла-Риохи, и "бакалао а ла риохана" (треска в томатном соусе). Из жареного на углях барашка получаются знаменитые "чулетадас" (отбивные), символ кулинарии Ла-Риохи. А из десертов привлекают внимание "фардалехос де Арнедо", покрытые хрустящей корочкой из слоеного теста, прожаренной в оливковом масле, внутри которой прячется паста из миндаля, яиц и сахара, а также марципаны из Сото.



Альтиметрия 8-го этапа Вуэльта Испании-2020

Логроньо принимала старт этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2014 году. Горный этап с набором высоты 2800 м и финишем в подъём 1 категории.

Проехав со старта этапа 70 км пересеченной местности, велогонщики начнут подъём протяжённостью 43 км с набором высоты в 1000 м до вершины 2 категории Пуэрто де ла Раса (Puerto de la Rasa, отм. 1390 м, перепад высот 520 м, протяжённость 9,8 км, средний градиент 5.3%, максимальный градиент 10%).

Далее 27 км спуска и еще 15 км пересеченного рельефа приведут к подножию заключительного подъёма дня.

Подъём 1 категории Альто де Монкальвильо (Alto de Moncalvillo, отм. 1490 м, перепад высот 765 м, протяжённость 8,3 км, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 20%).

После километрового участка со средним градиентом в 6% следует 3,7 км со средними градиентами от 7% до 10% и далее начинается стенка протяженностью почти 3 км со средним градиентом в 12% и максимальным до 20%. Заключительный километр выполаживание до 6%.



Альто де Монкальвильо впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

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