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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 3 этап, Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 3 этап, Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса


   Третий этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Лодоса (Lodosa), который расположен в провинции Наварра. Архиологические раскопки показали, что в этих краях поселения людей существовали еще в железном веке. В Лодосе и его окрестностях сохранились до наших дней 13 из 108 арок римского акведука 2-го века нашей эры, который поднимался на высоту 2 км и проводил поток воды до римского города Калаорра (Calahorra). Работа над акведуком была колоссальной, так как он начинался в Сьерра-де-Кодес, а акведук достиг 30 км. В районе Лодоса акведук известен как «Мост мавров» и сохранившаяся его часть является частью моста через реку Эбро.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 3 этап, Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса


   14 апреля 1931 года была провозглашена Вторая Испанская республика, которая существенно изменила жизнь в Лодоса. Наличие профсоюзов и политических партий в Лодосе в эти годы стало причиной, по которой в городе во время Гражданской войны прошли жестокие репрессии. В республиканский период  в городе была создана Национальная конфедерация труда (CNT — Confederación Nacional del Trabajo) - испанская конфедерация анархо-синдикалистских профсоюзов, коллективный член Международной ассоциации трудящихся. Это дало толчок сельскохозяйственному развитию города, а также привело к некоторым улучшениям в финансовой жизни горожан. В этот период промышленность ещё не была сильно развита, хотя была налажена работа отбеливающего и кирпичного заводов.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 3 этап, Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса


   Достопримечательностями и памятниками архитектуры города Лодоса являются: готически-ренессанская церковь Святого Мигеля (Iglesia de San Miguel) XVIвека; базилика Богоматери Монсеррат (Basílica de Nuestra Señora de Monserrat), Эрмитаж Сан-Эметерио и Сан-Селедонио (Ermita de San Emeterio y San Celedonio) 1863 года возведённые в стиле барокко.


Альтиметрия 3-го этапа Вуэльта Испании-2020

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 3 этап, Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 3 этап, Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса

 

 

  Лодоса впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. 3-й этап Вуэльта Испании-2020 - cреднегорный этап с финишем в подъём 1 категории.

 

  Со старта пелотон отправится на юг и начнёт подъём протяжённостью 79 км с набором высоты около 1300 м, который завершится на вершине 3 категории Альто де Онкала (Alto de Oncalaотм. 1457 м, перепад высот 452 м, протяжённость 17 км, средний градиент 2,7%, максимальный градиент 10%).

 

  После спуска - 70 км по плоскогорью на отметках 1000 - 1200 м над уровнем моря до подножия заключительного подъёма дня. Подъём 1 категории  Лагуна Негра - Винуэса (Laguna Negra - Vinuesaотм. 1735 м, перепад высот 505 м, протяжённость 8,6 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%).

 

  Лагуна Негра - Венуэса (Laguna Negra - Vinuesa, провинция Сория, автономное сообщество Кастилия и Леон) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

  Подъём начинается плавно на первых двух километрах, но чем далее, тем градиенты становятся всё больше и больше, достигая 10% на заключительном километре.


   Озеро и заповедник Лагуна Негра (Черная лагуна) находится в 50 км от города Сории, столицы провинции Сория в Испании, являясь одним из самых красивых мест провинции.


   Небольшое озеро занимающее территорию в 4 гектара, своему происхождению обязано леднику. Озеро находится на высоте 1700 метров над уровнем моря. Его окружают сосновые леса и гранитные скалы, благодаря чему цвет воды лагуны близок к черному.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 3 этап, Лодоса - Лагуна Негра - ВинуэсаВуэльта Испании-2020, превью этапов: 3 этап, Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса


   Именно тёмный цвет воды озера и загадочные пейзажи окружающие озеро породили множество легенд. Например, по одной легенде считается, что у озера нет дна. По другой, что оно соединено с морем подземными потоками и пещерами. Реальность очень далека от загадочных легенд. Глубина озера составляет 12 метров.

 

     Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и ТелеграмПредлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльта Испании-2020.

По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Vuelta a Espana-2020 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:51 | Регистрация: 30.06.2017

    Число случаев коронавируса в Испании с начала пандемии превысило 1 миллион Об этом несколько минут назад объявило министерство здравоохранения королевства. Таким образом, это государство стало уже шестым, где общее число инфицированных превысило такую отметку. И нет вероятности, что Вуэльта доедет до Мадрида. Поэтому надо рвать и метать с первых этапов генеральщикам. С Роглича срочно скидывать майку лидера. Есть кому только?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • MVDP
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (6)
    MVDP-Фото
    Ну как бы они и Рубэ отменили.
  • Rasmussen
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (6)
    Rasmussen-Фото
    Цитата: zhekinson
    Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам

     
    а на Вуэльте ведь тоже запланирован в это воскресенье заезд на территорию Франции,выходит теперь и Турмале отменят?...
    Вот тут-то и многое прояснится, ведь организатор Тур де Франс ASO также является организатором Вуэльты через Unipublic. Если Вуэльта поедет на Турмале, в то время как Джиро осталась без финальных французских гор - возникнут вопросы. Может быть, скажут, мол, Турмале и Изоар в разных департаментах, и правила соотвественно другие
  • pac1ent
    AG Driedaagse Brugge-De Panne- ... (7)
    pac1ent-Фото

    Операторы как обычно... Камеру протирают...

  • Альоша Шац
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (6)
    Альоша Шац-Фото
    Надо было тогда четверное делать,чтобы компенсировать
  • Ayrton
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    Ayrton-Фото

    А что с Фрумом? Смотрел в повторе первый этап. Выпадал - добирал, а Инеос всё тянули впереди - похоже было на издевательство. 

  • Ayrton
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    Ayrton-Фото
    Ого, так если вскроется, санкции могут быть жёсткими.
  • zhekinson
    Маршрут 20-го этапа Джиро д’Ит ... (6)
    zhekinson-Фото

    Французские власти забрали разрешение на проведение гонки по их дорогам

     

    а на Вуэльте ведь тоже запланирован в это воскресенье заезд на территорию Франции,выходит теперь и Турмале отменят?...

  • AmLoket
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (6)
    AmLoket-Фото

    Ничего себе, из Италии эмигрировали в Нижний и Одессу, теперь поди их потомки руки кусают!

     

    Думаю, Санвеб попытается разорвать группу уже на Стельвио и отделаться от Алмейды. Интересно, как спускается Вилко и португалец? Если Набали потеряет на Стельвио, то у него появляется шанс свести все к 0 на спуске. Считаю, что этап делали специально под него. Но максимум, что он сможет этим добиться - третье место в ГК.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: aksbor
    Власов понемногу оживает. Может,и сумеет что-то еще показать интересное
    Говорят он ковид ловил. Проумолчали просто. Луценко тоже. Но его подтвердили.
  • s75
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (20)
    s75-Фото

    из-за болей в колене сегодня сошёл друг_Берналя, и у Карапаза, по сути, осталось два горных помощника, из которых в решающие моменты не остаётся ни одного

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