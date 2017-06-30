Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 3 этап, Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса



Третий этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Лодоса (Lodosa), который расположен в провинции Наварра. Архиологические раскопки показали, что в этих краях поселения людей существовали еще в железном веке. В Лодосе и его окрестностях сохранились до наших дней 13 из 108 арок римского акведука 2-го века нашей эры, который поднимался на высоту 2 км и проводил поток воды до римского города Калаорра (Calahorra). Работа над акведуком была колоссальной, так как он начинался в Сьерра-де-Кодес, а акведук достиг 30 км. В районе Лодоса акведук известен как «Мост мавров» и сохранившаяся его часть является частью моста через реку Эбро.



14 апреля 1931 года была провозглашена Вторая Испанская республика, которая существенно изменила жизнь в Лодоса. Наличие профсоюзов и политических партий в Лодосе в эти годы стало причиной, по которой в городе во время Гражданской войны прошли жестокие репрессии. В республиканский период в городе была создана Национальная конфедерация труда (CNT — Confederación Nacional del Trabajo) - испанская конфедерация анархо-синдикалистских профсоюзов, коллективный член Международной ассоциации трудящихся. Это дало толчок сельскохозяйственному развитию города, а также привело к некоторым улучшениям в финансовой жизни горожан. В этот период промышленность ещё не была сильно развита, хотя была налажена работа отбеливающего и кирпичного заводов.



Достопримечательностями и памятниками архитектуры города Лодоса являются: готически-ренессанская церковь Святого Мигеля (Iglesia de San Miguel) XVIвека; базилика Богоматери Монсеррат (Basílica de Nuestra Señora de Monserrat), Эрмитаж Сан-Эметерио и Сан-Селедонио (Ermita de San Emeterio y San Celedonio) 1863 года возведённые в стиле барокко.



Альтиметрия 3-го этапа Вуэльта Испании-2020

Лодоса впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. 3-й этап Вуэльта Испании-2020 - cреднегорный этап с финишем в подъём 1 категории.

Со старта пелотон отправится на юг и начнёт подъём протяжённостью 79 км с набором высоты около 1300 м, который завершится на вершине 3 категории Альто де Онкала (Alto de Oncala, отм. 1457 м, перепад высот 452 м, протяжённость 17 км, средний градиент 2,7%, максимальный градиент 10%).

После спуска - 70 км по плоскогорью на отметках 1000 - 1200 м над уровнем моря до подножия заключительного подъёма дня. Подъём 1 категории Лагуна Негра - Винуэса (Laguna Negra - Vinuesa, отм. 1735 м, перепад высот 505 м, протяжённость 8,6 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%).

Лагуна Негра - Венуэса (Laguna Negra - Vinuesa, провинция Сория, автономное сообщество Кастилия и Леон) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

Подъём начинается плавно на первых двух километрах, но чем далее, тем градиенты становятся всё больше и больше, достигая 10% на заключительном километре.



Озеро и заповедник Лагуна Негра (Черная лагуна) находится в 50 км от города Сории, столицы провинции Сория в Испании, являясь одним из самых красивых мест провинции.



Небольшое озеро занимающее территорию в 4 гектара, своему происхождению обязано леднику. Озеро находится на высоте 1700 метров над уровнем моря. Его окружают сосновые леса и гранитные скалы, благодаря чему цвет воды лагуны близок к черному.

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 3 этап, Лодоса - Лагуна Негра - Винуэса



Именно тёмный цвет воды озера и загадочные пейзажи окружающие озеро породили множество легенд. Например, по одной легенде считается, что у озера нет дна. По другой, что оно соединено с морем подземными потоками и пещерами. Реальность очень далека от загадочных легенд. Глубина озера составляет 12 метров.

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