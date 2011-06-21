Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес

Десятый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Кастро-Урдьялес (Castro Urdiales). Курортный городок Кастро-Урдьялес расположен в комарке Коста-Орьенталь на северо-востоке Кантабрии, рядом с границей Бискайи. Первоначально Кастро-Урдьялес назывался Portus Amanus и был одним из аутригонских городов. После завоевания территории Кантабрии римлянами в 74 году н. э. на его месте была основана колония, получившая название Флавиобрига (Flaviobriga), в честь римского императора Тита Флавия Веспасиана.

В эпоху раннего средневековья город рос благодаря морской торговле, участию в Реконкисте, предоставляя свой флот и людей, а также рыболовству и судостроению. В 1163 году находящийся в Бургосе король Альфонсо VIII даровал Кастро-Урдьялесу фуэрос, похожий на полученный городом Логроньо.

В 1813 году город был разграблен и значительно разрушен, но был быстро восстановлен и укреплён. Во второй половине XIX века рост населения Кастро-Урдьялеса связан с развитием горнодобывающей промышленности.

К достопримечательностям Кастро-Урдьялес относится старейшая часть городка, которая в 1978 году получила статус объекта культурного интереса Испании (Puebla Vieja de Castro Urdiales). Особенное внимание нужно уделить церкви Успения Пресвятой Девы Марии (Iglesia de Santa María de la Asunción) — церковь в готическом стиле (XIII—XV), представляющая собой базилику с тремя нефами. В 1931 году получила статус объекта культурного интереса Испании.

Церковь начали строить в XIII веке во время правления короля Альфонсо VIII, хотя точная дата так и осталась неизвестной. Это была эпоха бурного развития торговли между Кастилией, Францией, Англией и Нидерландами, когда многие приморские кантабрийские города переживали свой расцвет. Основные работы над сооружением были закончены в XV веке, хотя на протяжении последующих веков были добавлены новые капеллы и портал.

Замок Святой Анны (Castillo de Santa Ana) — старый замок, XIII века, расположенный недалеко от морской гавани и церкви Успения Пресвятой Девы Марии. В 1853 году на замке был построен маяк.

Альтиметрия 10-го этапа Вуэльта Испании-2020

Кастро-Урдьялес принимал старт этапа Вуэльты Испании в последний раз в 1958 году. Спринтерский этап с набором высоты 2100 м, проложенный по побережью Бискайского залива, с единственным подъёмом 3 категории.

Генеральщики будут готовиться к двум следующим горным этапам. Дорога поведёт участников с востока на запад. Ветер с залива может оказать свое влияние на ход развития этапа.

Подъём 3 категории Альто де Сан Сиприано (Alto de San Cipriano, отм. 275 м, перепад высот 215 м, протяжённость 4,3 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%).



Суансес (Suances, провинция Кантабрия, автономное сообщество Кантабрия) принимала финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2008 году, победу тогда одержал действующий чемпион мира Паоло Беттини. Заключительные 2 км в тягун со средним градиентом до 5%.

Небольшой приморский город Суансес раскинулся на побережье Кантабрии в месте слияния рек Саха (Saja) и Бесая (Besaya). Основанный римлянами в качестве рыбацкого порта, сегодня Суансес привлекает туристов пляжами, сконцентрированными в обширной естественной гавани, окружённой утёсами, где есть условия и для спокойного отдыха, и для занятий сёрфингом.



Неподалёку от Суансес находится пять островов. Они расположены к северу и являются частью прибрежного ландшафта.



Остров Кроликов (Isla de los Conejos) или, как ещё его называют, остров Кабрера (Cabrera) пролегает с востока на запад, его длина составляет 400 метров, ширина 75 метров и высота 53 метра. Он самый большой из островов, со всех сторон крутой и недоступный остров.



Остров Пасьего (Isla Pasiega) расположен между береговой линией города и островом Кролика, между островами существует проход шириной 8-10 метров. Однако со стороны материка этот небольшой остров отделен рифом. Три других острова - Касильда (Casilda), Сегунда (Segunda) и Солита (Solita) - скалистые островки, которые расположились к востоку от острова Кроликов. Эти острова можно посетить на небольшом судне. К югу от островка Солита находятся две огромных подводных камня, которые выступают над поверхностью морской глади лишь во время отлива.



На береговой линии расположены прекрасные пляжи, их пять - Ла Рибера (La Ribera), Ла Риберука (La Riberuca), Ла Конча (La Concha), Лос Локос (Los Locos) и (Playa del Mirador). Пляжи в основном песочные, море спокойное.



К достопримечательностям Суансеса относятся археологические раскопки в пещере Ведьм (Las Brujas). На каменных сводах которой были найдены наскальные рисунки, относящиеся ко временам палеолита.



В самом же городе можно увидеть развалины старинной крепости и стены, которые, когда-то окружали расположенный здесь монастырь тринитариев.

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