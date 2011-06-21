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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес

 

   Десятый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Кастро-Урдьялес (Castro Urdiales). Курортный городок Кастро-Урдьялес расположен в комарке Коста-Орьенталь на северо-востоке Кантабрии, рядом с границей Бискайи. Первоначально Кастро-Урдьялес назывался Portus Amanus и был одним из аутригонских городов. После завоевания территории Кантабрии римлянами в 74 году н. э. на его месте была основана колония, получившая название Флавиобрига (Flaviobriga), в честь римского императора Тита Флавия Веспасиана.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес

 

   В эпоху раннего средневековья город рос благодаря морской торговле, участию в Реконкисте, предоставляя свой флот и людей, а также рыболовству и судостроению. В 1163 году находящийся в Бургосе король Альфонсо VIII даровал Кастро-Урдьялесу фуэрос, похожий на полученный городом Логроньо.

 

   В 1813 году город был разграблен и значительно разрушен, но был быстро восстановлен и укреплён. Во второй половине XIX века рост населения Кастро-Урдьялеса связан с развитием горнодобывающей промышленности.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес

  

  К достопримечательностям Кастро-Урдьялес относится старейшая часть городка, которая в 1978 году получила статус объекта культурного интереса Испании (Puebla Vieja de Castro Urdiales). Особенное внимание нужно уделить церкви Успения Пресвятой Девы Марии (Iglesia de Santa María de la Asunción) — церковь в готическом стиле (XIII—XV), представляющая собой базилику с тремя нефами. В 1931 году получила статус объекта культурного интереса Испании.

 

   Церковь начали строить в XIII веке во время правления короля Альфонсо VIII, хотя точная дата так и осталась неизвестной. Это была эпоха бурного развития торговли между Кастилией, Францией, Англией и Нидерландами, когда многие приморские кантабрийские города переживали свой расцвет. Основные работы над сооружением были закончены в XV веке, хотя на протяжении последующих веков были добавлены новые капеллы и портал.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес

 

   Замок Святой Анны (Castillo de Santa Ana) — старый замок, XIII века, расположенный недалеко от морской гавани и церкви Успения Пресвятой Девы Марии. В 1853 году на замке был построен маяк.

 

Альтиметрия 10-го этапа Вуэльта Испании-2020

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес

 

 Кастро-Урдьялес принимал старт этапа Вуэльты Испании в последний раз в 1958 году. Спринтерский этап с набором высоты 2100 м, проложенный по побережью Бискайского залива, с единственным подъёмом 3 категории.

 

  Генеральщики будут готовиться к двум следующим горным этапам. Дорога поведёт участников с востока на запад. Ветер с залива может оказать свое влияние на ход развития этапа.

 

  Подъём 3 категории Альто де Сан Сиприано (Alto de San Ciprianoотм. 275 м, перепад высот 215 м, протяжённость 4,3 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%). 

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес

 
  Суансес (Suances, провинция Кантабрия, автономное сообщество Кантабрия) принимала финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2008 году, победу тогда одержал действующий чемпион мира Паоло Беттини. Заключительные 2 км в тягун со средним градиентом до 5%.

 

  Небольшой приморский город Суансес раскинулся на побережье Кантабрии в месте слияния рек Саха (Saja) и Бесая (Besaya). Основанный римлянами в качестве рыбацкого порта, сегодня Суансес привлекает туристов пляжами, сконцентрированными в обширной естественной гавани, окружённой утёсами, где есть условия и для спокойного отдыха, и для занятий сёрфингом.


   Неподалёку от Суансес находится пять островов. Они расположены к северу и являются частью прибрежного ландшафта.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес


    Остров Кроликов (Isla de los Conejos) или, как ещё его называют, остров Кабрера (Cabrera) пролегает с востока на запад, его длина составляет 400 метров, ширина 75 метров и высота 53 метра. Он самый большой из островов, со всех сторон крутой и недоступный остров.


    Остров Пасьего (Isla Pasiega) расположен между береговой линией города и островом Кролика, между островами существует проход шириной 8-10 метров. Однако со стороны материка этот небольшой остров отделен рифом. Три других острова - Касильда (Casilda), Сегунда (Segunda) и Солита (Solita) -  скалистые островки, которые расположились к востоку от острова Кроликов. Эти острова можно посетить на небольшом судне. К югу от островка Солита находятся две огромных подводных камня, которые выступают над поверхностью морской глади лишь во время отлива.


   На береговой линии расположены прекрасные пляжи, их пять - Ла Рибера (La Ribera), Ла Риберука (La Riberuca), Ла Конча (La Concha), Лос Локос (Los Locos) и (Playa del Mirador). Пляжи в основном песочные, море спокойное.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 10 этап, Кастро-Урдьялес - Суансес


   К достопримечательностям Суансеса относятся археологические раскопки в пещере Ведьм (Las Brujas). На каменных сводах которой были найдены наскальные рисунки, относящиеся ко временам палеолита.


   В самом же городе можно увидеть развалины старинной крепости и стены, которые, когда-то окружали расположенный здесь монастырь тринитариев.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Дай спринтерам порадоваться в последний раз.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Палтос Края

    56X11

    Сегодня, 19:36 | Регистрация: 18.06.2019

    Ну тут аккерамен

  3. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 19:45 | Регистрация: 5.09.2020

    Финиш с хорошим градиентом. Роглич за бонусными секундами поедет!biggrin

  4. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 21:36 | Регистрация: 31.05.2014

    Этап отдадут отрыву.

  5. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 21:43 | Регистрация: 21.06.2011

    Скорее всего отрыв. Финиш слишком сложен для спринтеров. Курдюков сказал,что там вообще стена.

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Комментарии

  • salomon
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (6)
    salomon-Фото
    Цитата: BlAr
    На сей раз для Роглича всё обошлось. Подождали!
    Сегодня подождали Роглича... завтра подождут Карапаса...
  • aksbor
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (5)
    aksbor-Фото

    Скорее всего отрыв. Финиш слишком сложен для спринтеров. Курдюков сказал,что там вообще стена.

  • kwwk
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (5)
    kwwk-Фото

    Этап отдадут отрыву.

  • Evergreen
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (44)
    Evergreen-Фото
    На Туре 2018 на последней разделке Примож проиграл почти полторы минуты Дюмолану, хотя его записывали в число фаворитов. После той разделки он говорил, что не чувствовал особой потери мощности. Практически полная аналогия с Туром 2020, когда разделка вроде бы неплохая, но явно не его лучшего уровня.
    ОТсюда делаю вывод, что разделка в конце ГТ - не козырь Роглича. Другое дело что сильных раздельщиков на этой Вуэльте нет. Самый крепкий раздельшик из генералов - Мас, но глядя как он теряет по минуте на каждом горном этапе, к середине третьей недели он вообще может выпасть и з обоймы претендентов.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: ded_le
    Sam Bennett что-то нарушил?

    Сказали, что латыша Лиепинса из Трека отпихнул плечом, прорываясь вперед. И потом повторил. Лиепинсу еще и от Моркова досталось.

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (6)
    BlAr-Фото
    Цитата: ded_le
    Sam Bennett что-то нарушил?
    Мне ещё на прямом эфире показалось, что прямолинейность финиша была им нарушена. Подрезал он кого-то из тех, кто финишировал вторым темпом
  • ded_le
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (6)
    ded_le-Фото

    Sam Bennett что-то нарушил?

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (6)
    BlAr-Фото

    На сей раз для Роглича всё обошлось. Подождали!

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (5)
    BlAr-Фото

    Финиш с хорошим градиентом. Роглич за бонусными секундами поедет!biggrin

  • 56X11
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (5)
    56X11-Фото
    Ну тут аккерамен

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