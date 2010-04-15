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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 12 этап, Пола де Лавьяна - Англиру
Двенадцатый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в небольшом астурийском городке Пола де Лавьяна (Pola de Laviana). Пола де Лавьяна занимает территорию площадью не более 10 кв. км, но является самым густонаселённым городком Астурии. По данным переписи населения 2018 года население Пола де Лавьяна составило 8834 человек.
Пола де Лавьяна расположена на высоте 290 метров над уровнем моря, в 33 км от столицы Княжества Астурия. Городок очень популярен среди туристов и имеет статус курортного. В Пола де Лавьяна ежегодно широко отмечается праздник святой покровительницы городка Девы Отеройской и проводится фольклорный фестиваль.
К достопримечательностям Пола де Лавьяна относится приходская церковь Успения Пресвятой Богородицы (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción). Церковь была построена в 1895 году в неоготическом стиле. Часовня святого Хосе (Capilla de San José), расположенная в историческом центре городка. В полукилометре от Пола де Лавьяна находится церковь Богородицы (Iglesia de Nuestra Señora del Otero) 15-го века с латинским крестом и колокольной.
Городок Пола де Лавьяна даже имеет свой футбольный клуб - Real Titánico, который был основан более ста лет назад, в 1912 году. Футболисты клуба располагают своим собственным стадионом, где проводят как тренировки, так и матчи.
Альтиметрия 12-го этапа Вуэльта Испании-2020
Пола де Лавьяна впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Королевский горный этап Вуэльты Испании-2020 с финишем на легендарной Англиру перед днем отдыха. Наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 3100 м в Центральном горном массиве Астурии.
Со старта пелотон отправится на запад по пологому спуску и через 26 км окажется у подножия подъёма 3 категории Альто дель Падрун (Alto del Padrun, отм. 385 м, перепад высот 200 м, протяжённость 3 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%), который в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2008 году, тогда первым на вершине был Давид Монкутье.
Далее спуск и новое восхождение до вершины подъёма 3 категории Альто де Санто Эмилиано (Alto de San Emiliano, отм. 515 м, перепад высот 285 м, протяжённость 5,8 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 8%), который в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, тогда первым на вершине был Томас Де Гендт.
И снова спуск и снова вверх, на этот раз до вершины подъёма 1 категории Альто де Ла Москета (Alto de La Mozqueta, отм. 845 м, перепад высот 555 м, протяжённость 6,6 км, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 14%), который в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, тогда первым на вершине был Томас Де Гендт. Далее 10 км спуска, розыгрыш промежуточного спринта и начнётся заключительная связка двух подъёмов.
Первым будет подъём 1 категории Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal, отм. 790 м, перепад высот 505 м, протяжённость 5,4 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%).
Спуск с Альто-дель-Кордаль крутой, он приведёт к заключительному категорийному подъёму 12 этапа - астурийскому подъёму Англиру (Alto de L'Angliru, высшая категория, отм. 1575 м, протяжённость 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 23,5%).
Подъём делится на две части: первые 4 км со средним градиентом 8,6% и максимальным 22,5%, далее выполаживание и короткий спуск. Шестикилометровый участок со средним градиентом в 13,5% и максимальными 23,5%, далее всего 1 км со средним градиентом в 10% и заключительные 300 м до финиша - под спуск.
Англиру в истории Вуэльта Испании
Подъём высшей категории Англиру - одна из самых сложных гор в Европе, возможно именно по этой причине организаторам так тяжело даётся решение о вводе на маршрут этого подъёма. В этом выпуске Вуэльты Испании нас ожидает уже восьмое восхождение, и сейчас самое время вспомнить о каждом покорителе Англиру. Каждый из них стал настоящим героем, продемонстрировав мужество и несгибаемую силу духу, как и положено великим чемпионам!
Вуэльта Испании - 1999. Хосе Мария Хименес
На восьмом этапе (Leon - Alto del Angliru, 175.60 км) гонщикам предстояло преодолеть 4 подъема: Ventana (гора второй категории; 1590 м; протяженностью 9 км), Cobertoria (первой категории; 1170 м; 9,2 км), Cordal (первой категории; 780 м; 8,8км) и, наконец, Англиру – подъём высшей категории, протяжённостью 12,5 километров со средним градиентом 9,6%. Первые 5 километров имеют градиент 8%, далее еще 6 километров со средним градиентом 12%, с 11-го километра начинается самая крутая часть с градиентами за 20%. Роберто Эрас (Roberto Heras) после пробных восхождений на Англиру сказал: "Последние 6 километров подъема выглядят просто ужасающе. Там совершенно невероятные рампы". Фернандо Эскартин (Fernando Escartin) также поделился своими впечатлениями: "Если вы остаетесь в седле, ваше переднее колесо начинает подниматься. Если вы встаете на педали, заднее колесо начинает проскальзывать".
События этапа развивались драматически еще до подхода к последнему подъёму. На спуске с Corbetoria упал Эскартин. Обошлось без переломов, но велогонщик получил серьезные ушибы. Абрахаму Олано (Abraham Olano) пришлось заменить велосипед. Начался последний подъём.
Впереди шел Руслан Иванов (Ruslan Ivanov). Между ним и Олано была группа из пяти гонщиков - Павел Тонков (Pavel Tonkov), Хосе Луис (Чечу) Рубьера (Jose Luis Rubiera), Роберто Эрас, Ян Ульрих (Jan Ullrich) и Джузеппе Гуэрини (Giuseppe Guerini). Олано добрал эту группу. Затем атаковал Тонков, он прошел Иванова и нарастил свое преимущество до 59 секунд. В группе Ульриха теперь остались Хосе Мария Хименес (José María Jiménez) и Олано. За 6 километров до финиша Эрас и Хименес предприняли попытку догнать Тонкова. Испанцы постепенно приближались к Павлу, всё более и более увеличивая отрыв от Ульриха и Олано, которые к тому времени, похоже, были сосредоточены только на том, чтобы потерять как можно меньше времени в генеральной классификации. Однако Тонков снова увеличивает темп.
Более 120 000 болельщиков, стоя под проливным дождем, стали свидетелями эпического этапа и исторической победы Хименеса. В генеральной классификации первое место осталось за Олано, вторым с отставанием в 2 минуты и 8 секунд шел Ульрих, третью позицию занимал Павел Тонков, проигрывая испанцу 2 минуты и 58 секунд.
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|JIMENEZ SASTRE Josй Maria
TONKOV Pavel
HERAS HERNANDEZ Roberto
BELTRAN MARTINEZ Manuel
OLANO MANZANO Abraham
PIEPOLI Leonardo
ULLRICH Jan
RUBIERA VIGIL Josй Luis
REBELLIN Davide
GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor
...
KIVILEV Andrei
IVANOV Ruslan
TETERIOUK Andrei
ZINTCHENKO Andrei
IVANOV Serguei
EKIMOV Viatcheslav
SMETANINE Serguei
SHEFER Alexandr
OUTSCHAKOV Serguei
|BAN
MAP
KEL
BAN
ONC
BAN
TEL
KEL
PLT
VIT
....
FES
LIQ
LIQ
VIT
TVM
AMI
VIT
RIS
TVM
|04:52:04
00:00:00
00:01:01
00:01:13
00:01:44
00:02:03
00:02:45
00:02:45
00:03:00
00:03:09
....
00:06:39
00:07:33
00:10:35
00:11:16
00:15:03
00:19:15
00:26:57
00:27:05
00:28:44
За время своей профессиональной карьеры Хименес побеждал 28 раз. Испанский велоспорт возлагал на него большие надежды. С 1997 по 2001 год он выиграл 10 этапов Вуэльты Испании, а также четыре раза становился лучшим горным гонщиком.
Вуэльта Испании - 2000. Джильберто Симони
Англиру предстала перед гонщиками на 16-м эпическом этапе (Oviedo - Gamonal/Alto de l'Angliru, 168.0 км) Вуэльты Испании-2000. Джильберто Симони (Gilberto Simoni) одержал победу на этапе с финишем на Англиру. Симони ехал впереди в составе отрыва, сформировавшегося еще на первой половине этапа. Гвардия Роберто Эраса работала впереди лидирующей группы из 9 гонщиков, в числе которых был и Павел Тонков. Постепенно эта группа стала добирать гонщиков отрыва. Но темп оказался приемлемым не для всех. Тонков атаковал, и только Эрас сумел зацепиться. По мере того, как гонщики продвигались к более крутым участкам подъема, становилось все заметнее, что Эрас потенциально сильнее Тонкова и Симони в этом восхождении. Эрас продолжал добирать гонщиков отрыва и прошел Анхеля Касеро (Angel Casero), что было для него особенно важно в перспективе борьбы за "генерал". Симони пришел первым на финиш, а Эрас, уступив итальянцу 3 минуты, добился значимого преимущества в генеральной классификации над Касеро (более трех с половиной минут). На третье место в общем зачете переместился Павел Тонков, проигрывая Эрасу почти 5 минут.
Результаты 16-го этапа (Oviedo - Gamonal/Alto de l'Angliru, 168.0 км) Вуэльта Испании-2000
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84.
87.
103.
110.
|SIMONI Gilberto
HRUSKA Jan
HERAS HERNANDEZ Roberto
BROZYNA Tomasz
TONKOV Pavel
LAISEKA JAIO Roberto
BROCHARD Laurent
RUMSAS Raimondas
GERRIKAGOITIA ARRIEN Gorka
ESCARTIN COTI Fernando
...
VINOKOUROV Alexandre
SARKAUSKAS Saulius
SOURKOV Youri
GUSTOV Volodymir
PUGACI Igor
TETERIOUK Andrei
SHEFER Alexandr
HONCHAR Serhiy
|LAM
VIT
KEL
BAN
MAP
EUS
DEL
FAS
EUS
KEL
...
TEL
LAP
LAP
FAS
SAE
LIQ
ALS
LIQ
|04:37:34
00:02:19
00:02:58
00:03:11
00:04:27
00:04:27
00:04:44
00:05:16
00:05:16
00:05:46
...
00:20:09
00:20:52
00:21:21
00:22:04
00:22:44
00:22:52
00:24:03
00:24:40
Вуэльта Испании - 2002. Роберто Эрас
По мере прохождения этапа погода постепенно портилась, скользкие дороги стали причиной многочисленных падений. Больше всех пострадал Дэвид Миллар (David Millar), шедший 10-м в генеральной классификации. На спуске, в течение пяти минут, он падал дважды, причём во второй раз его сбила техничка другой команды. Хотя Миллар смог подняться, дискомфорт и боль мешали ему продолжать борьбу. Он доехал до вершины Англиру, но остановился за метр до финишной черты в знак протеста против условий прохождения этапа. Организаторы посчитали это действие сходом. "Мы не животные, и это бесчеловечно", заявил Дэвид Миллар. "Полиция оцепила трассу, и болельщики не имели возможность подтолкнуть гонщиков. Все в пелотоне были недовольны, мне просто выпало заявить об этом вслух".
Результаты 15-го этапа (Gijon - Alto de l'Angliru, 176.70 км) Вуэльта Испании-2002
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6.
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8.
9.
10.
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11.
30.
80.
109.
122.
|HERAS HERNANDEZ Roberto
BELOKI DORRONSORO Joseba
CASAGRANDE Francesco
MAYO DIEZ Iban
GONZALEZ JIMENEZ Aitor
DI LUCA Danilo
SIMONI Gilberto
CASERO MORENO Angel Luis
JEKER Fabian
GARCIA CASAS Felix Manuel
...
SEVILLA RIBERA Oscar
TONKOV Pavel
REISS Andris
SMETANINE Serguei
SIVAKOV Alexei
|USP
ONE
FAS
EUS
KEL
SAE
SAE
COA
MIL
BIG
...
KEL
LAM
INA
JAZ
BIG
|05:01:02
00:01:35
00:01:41
00:01:54
00:02:16
00:02:16
00:02:16
00:02:22
00:02:34
00:02:42
...
00:02:50
00:08:59
00:20:24
00:24:39
00:26:09
Керн почувствовал опасность и бросил своих попутчиков. На вершине Alto del Cordal его преимущество над ними составило 27 секунд, над группой фаворитов 2 минуты 5 секунд. Но он начал терять силы, в одиночку бороться стало тяжело, а бороться в одиночку на Англиру после стольких сил, потраченных в отрыве, было просто невозможно, и он сдался. За 10 км до финиша, его догнали бывшие попутчики по отрыву.
Главную работу для Контадора в этот день выполнил Андреас Клёден (Andreas Klöden), передав эстафету за 10 км до финиша Хосе Луису Рубьере (José Luis Rubiera). Контадор ехал вторым колесом за Леваем Лайфаймером (Levi Leipheimer). Рубьера отработал на менее тяжелых участках подъема Англиру.
Результаты 13-го этапа (San Vicente de la Barquera - Alto de L'Angliru, 209.50 км) Вуэльта Испании-2002
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100.
106.
141.
145.
147.
150.
151.
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|CONTADOR VELASCO Alberto
VALVERDE BELMONTE Alejandro
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
LEIPHEIMER Levi
SASTRE CANDIL Carlos
GESINK Robert
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
ZAUGG Oliver
CUNEGO Damiano
MORENO FERNANDEZ Daniel
...
KOZONTCHUK DmitrIy
POPOVYCH Yaroslav
KIRYIENKA Vasil
VORGANOV Eduard
PETROV Evgeni
GUSTOV Volodymir
GRIVKO Andriy
BRUTT Pavel
VAITKUS Tomas
USOV Alexandre
IGNATIEV Mikhail
ESKOV Nikita
MURAVYEV Dmitriy
ROVNY Ivan
BAZAYEV Assan
|AST
GCE
GCE
AST
CSC
RAB
KGZ
GST
LAM
GCE
...
RAB
SIL
TCS
KGZ
TCS
CSC
MRM
TCS
AST
ALM
TCS
TCS
AST
TCS
AST
|05:52:35
00:00:42
00:00:58
00:01:05
00:01:32
00:01:56
00:02:18
00:02:28
00:02:43
00:03:01
...
00:09:03
00:10:59
00:11:50
00:12:12
00:14:04
00:14:42
00:17:11
00:17:53
00:18:45
00:22:41
00:23:42
00:24:51
00:25:07
00:25:13
00:25:17
Вуэльта Испании - 2011. Хуан Хосе Кобо
В генеральномй классификации к этому этапу все еще нельзя было выявить очевидного фаворита, велогонщики шли довольно плотно друг другу. Поэтому на 15-м этапе все команды, имеющие претендента на подиум, работали во главе пелотона, сменяя друг друга. Основная борьба развязалась на последних километрах дистанции, когда гонщики начали штурм Англиру.
Первыми атаковали Карлос Састре (Carlos Sastre Candil) "Geox-TMC" и Игор Антон (Igor Anton) из "Euskaltel-Euskadi". Им не хватило сил сделать атаку успешной, и Састре и Антон потеряли надежды на подиум Вуэльты Испании-2011.
За 6 км до финиша на участке с 13% градиентом атаковал Хуан Хосе Кобо (Juan Jose Cobo Acebo). Группу гонщиков, в которой ехал лидер Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins), возглавил Кристофер Фрум. Кобо вез своим преследователям уже 48 секунд, когда из этой группы выпали такие гонщики как Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), Даниэль Мартин (Daniel Martin), Игор Антон, Хоаким Родригес (Joaquim Rodríguez). За три километра до финиша сдался и Уиггинс. А Кобо продолжал свой уверенный "полет" на вершину Англиру, он стремительно приближался к главной победе в своей спортивной карьере. И он достиг вершину первым, опередив ближайших преследователей - Ваута Пулса (Wout Poels) "Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team", Дениса Меньшова (Denis Menshov) и Криса Фрума (Christopher Froome) на 48 секунд с учетом бонификаций.
В генеральной классификации все перемешалось - капитаны проиграли, грегари поднялись: грегори Уиггинса, Фрум, оказался на второй позиции общего зачета, проигрывая новоиспеченному лидеру Кобо 20 секунд, сам же Уиггинс спустился на третью позицию с проигрышем в 46 секунд. Денис Меньшов в генеральном зачете поднялся на шестое место, проигрывая своему товарищу по команде (и грегари) Кобо три минуты.
Хуан Хосе Кобо не скрывал свой радости: "Я очень взволнован. Это, без сомнения, самый фантастический день в моей карьере. Нельзя сказать, что подъем хорошо подходит мне, но с самых первых километров я почувствовал, что мои ноги здорово крутят, и я решил попробовать атаковать. Я не знал, хватит ли меня на весь подъем – градиенты на Англиру просто ужасающие, но, продвигаясь вперед метр за метром, я чувствовал, что мое преимущество растет, а вместе с ним и укреплялась моя уверенность. И у меня открылось второе дыхание, чтобы сохранить этот темп до самого финиша... Я не знаю, как закончится Вуэльта. У нас впереди еще неделя гонки, и дорога до Мадрида всё еще долгая..."
Результаты этого этапа во многом определили финальный подиум в Мадриде, но пелотону предстояло проехать еще шесть этапов, два из которых были горные, с тяжелым маршрутом по горам Страны Басков.
|15 этап. Aviles - Alto de L'Angliru, 142.2 км
|1
|Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC
|4:01:56
|2
|Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team
|0:00:48
|3
|Denis Menchov (Rus) Geox-TMC
|4
|Christopher Froome (Gbr) Sky Procycling
|5
|Bradley Wiggins (Gbr) Sky Procycling
|0:01:21
|6
|Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi
|7
|Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team
|0:01:35
|8
|Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek
|9
|Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team
|10
|Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team
|11
|Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo
|0:01:41
|12
|Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC
|0:01:52
|13
|Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi
|0:02:02
|14
|Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto
|0:02:17
|15
|Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale
|0:02:37
|16
|Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek
|0:02:43
|17
|Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team
|18
|Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek
|19
|Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team
|0:03:01
|20
|Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi
|0:03:22
Вуэльта Испании - 2013. Кенни Элиссонд
Двадцатый этап Вуэльты Испании-2013, последний перед этапом дружбы в Мадриде, стал эпическим. Профиль королевского горного этапа с финишем на вершине Альто де Англиру полностью повторял 15 этап Вуэльты Испании-2011 года.
Англиру поставила точку в борьбе за общий зачёт, а также вписала в историю велоспорта новое имя – 22-летний французский гонщик Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde, FDJ.fr) одержал победу на легендарной вершине. Элиссонд выиграл из отрыва, проехав в одиночку подъём на Англиру.
Пока молодой француз упорно шёл к победе на 20-м этапе, за его спиной решалась судьба Вуэльты Испании-2013, напряжение борьбы достигло высшей точки, но обладателю красной майки Крису Хорнеру (Chris Horner) удалось не только удержать первую позицию в общем зачёте, но и усилить свое преимущество, прежде всего, над своим главным конкурентом - Винченцо Нибали, а также Алехандро Вальверде и Хоакимом Родригесом.
|Avilés - Alto de L´Angliru 142.2 км
|1
|Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr
|3:55:36
|2
|Chris Horner (Usa) RadioShack-Leopard
|0:26
|3
|Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team
|0:54
|4
|Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team
|5
|Andre Cardoso (Por) Caja Rural
|6
|Dominique Nerz (Ger) BMC Racing Team
|7
|Jose Mendes (Por) NetApp-Endura
|1:15
|8
|Joaquin Rodriguez (Esp) Katusha Team
|1:45
|9
|Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma - Quick Step
|1:52
|10
|Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr
|1:59
|11
|David Arroyo (Esp) Caja Rural
|12
|Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R
|2:20
|13
|Daniel Moreno (Esp) Katusha Team
|2:26
|14
|Samuel Sanchez (Esp) Euskaltel - Euskadi
|15
|Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team
|2:38
|16
|Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team
|3:07
|17
|Beñat Intxausti (Esp) Movistar Team
|3:14
|18
|Rafal Majka (Pol) Saxo-Tinkoff
|3:42
|19
|Nicolas Roche (Irl) Saxo-Tinkoff
|20
|Leopold Konig (Cze) NetApp-Endura
|3:53
Вуэльта Испании - 2017. Альберто Контадор
Двадцатый этап - королевский горный этап с финишем на Англиру. Этап протяжённостью 115,8 км, стал наименее протяжённым в этом издании Вуэльты Испании-2017.
Отрыв дня сформировался после многочисленных атак, однако, никто из велогонщиков, отобравшихся в него, не смог удержаться впереди, когда начался подъём Англиру. Альберто Контадор вместе с товарищем по велокоманде Trek-Segafredo Харлинсоном Пантано атаковал на спуске с Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal) и с запасом относительно группы лидера генеральной классификации Криса Фрума (Sky) начал проходить заключительный и самый тяжёлый подъём гонки – Англиру.
Харлинсон Пантано помог своему капитану лишь на первых километрах подъёма, но потом не смог переключить передачу и резко остановился за 10 км до финиша. Альберто Контадор прошёл участников отрыва дня, а за 5,5 км до финиша поехал в одиночку.
Сначала преимущество Контадора позволяло ему надеяться на подиум, но за 3 км до финиша он начал терять время, в итоге удержав достаточно преимущества для победы на этапе, но не смог войти в тройку призёров генеральной классификации, оставшись в итоге 4-м.
Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin
В группе генеральщиков Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) несколько раз ускорялся за 4 км до финиша.
Когда Контадору оставалось до финиша 2 км, Крис Фрум вместе с Ваутом Пулсом уехали от попутчиков и в итоге финишировали через 17 секунд после Контадора. Ильнур Закарин также атаковал и пришёл на финиш 4-м через 35 секунд после Альберто Контадора, что позволило ему подняться на третье место в генеральной классификации. Вилко Келдерман (Sunweb), бывший ближайшим соперником Ильнура Закарина в борьбе за подиум, не выдержал темпа и финишировал лишь через одну минуту и 25 секунд, лишившись третьего места в генеральной классификации.
Photo © Unipublic/Photogomez Sport
Альберто Контадор одержал победу на королевском горном 20-м этапе Вуэльты Испании-2017 с финишем на Англиру, став двукратным покорителем этого подъёма. Эта победа стала для 34-летнего испанского велогонщика команды Trek-Segafredo первой в этом сезоне, а также финальной в его карьере, которую он завершал после финиша испанского Гран-тура.
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