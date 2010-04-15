Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 12 этап, Пола де Лавьяна - Англиру



Двенадцатый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в небольшом астурийском городке Пола де Лавьяна (Pola de Laviana). Пола де Лавьяна занимает территорию площадью не более 10 кв. км, но является самым густонаселённым городком Астурии. По данным переписи населения 2018 года население Пола де Лавьяна составило 8834 человек.



Пола де Лавьяна расположена на высоте 290 метров над уровнем моря, в 33 км от столицы Княжества Астурия. Городок очень популярен среди туристов и имеет статус курортного. В Пола де Лавьяна ежегодно широко отмечается праздник святой покровительницы городка Девы Отеройской и проводится фольклорный фестиваль.



К достопримечательностям Пола де Лавьяна относится приходская церковь Успения Пресвятой Богородицы (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción). Церковь была построена в 1895 году в неоготическом стиле. Часовня святого Хосе (Capilla de San José), расположенная в историческом центре городка. В полукилометре от Пола де Лавьяна находится церковь Богородицы (Iglesia de Nuestra Señora del Otero) 15-го века с латинским крестом и колокольной.



Городок Пола де Лавьяна даже имеет свой футбольный клуб - Real Titánico, который был основан более ста лет назад, в 1912 году. Футболисты клуба располагают своим собственным стадионом, где проводят как тренировки, так и матчи.



Альтиметрия 12-го этапа Вуэльта Испании-2020

Пола де Лавьяна впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Королевский горный этап Вуэльты Испании-2020 с финишем на легендарной Англиру перед днем отдыха. Наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 3100 м в Центральном горном массиве Астурии.

Со старта пелотон отправится на запад по пологому спуску и через 26 км окажется у подножия подъёма 3 категории Альто дель Падрун (Alto del Padrun, отм. 385 м, перепад высот 200 м, протяжённость 3 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%), который в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2008 году, тогда первым на вершине был Давид Монкутье.

Далее спуск и новое восхождение до вершины подъёма 3 категории Альто де Санто Эмилиано (Alto de San Emiliano, отм. 515 м, перепад высот 285 м, протяжённость 5,8 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 8%), который в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, тогда первым на вершине был Томас Де Гендт.

И снова спуск и снова вверх, на этот раз до вершины подъёма 1 категории Альто де Ла Москета (Alto de La Mozqueta, отм. 845 м, перепад высот 555 м, протяжённость 6,6 км, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 14%), который в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2018 году, тогда первым на вершине был Томас Де Гендт. Далее 10 км спуска, розыгрыш промежуточного спринта и начнётся заключительная связка двух подъёмов.

Первым будет подъём 1 категории Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal, отм. 790 м, перепад высот 505 м, протяжённость 5,4 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%).

Спуск с Альто-дель-Кордаль крутой, он приведёт к заключительному категорийному подъёму 12 этапа - астурийскому подъёму Англиру (Alto de L'Angliru, высшая категория, отм. 1575 м, протяжённость 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 23,5%).

Подъём делится на две части: первые 4 км со средним градиентом 8,6% и максимальным 22,5%, далее выполаживание и короткий спуск. Шестикилометровый участок со средним градиентом в 13,5% и максимальными 23,5%, далее всего 1 км со средним градиентом в 10% и заключительные 300 м до финиша - под спуск.

Англиру в истории Вуэльта Испании



Подъём высшей категории Англиру - одна из самых сложных гор в Европе, возможно именно по этой причине организаторам так тяжело даётся решение о вводе на маршрут этого подъёма. В этом выпуске Вуэльты Испании нас ожидает уже восьмое восхождение, и сейчас самое время вспомнить о каждом покорителе Англиру. Каждый из них стал настоящим героем, продемонстрировав мужество и несгибаемую силу духу, как и положено великим чемпионам!

Вуэльта Испании - 1999. Хосе Мария Хименес



На восьмом этапе (Leon - Alto del Angliru, 175.60 км) гонщикам предстояло преодолеть 4 подъема: Ventana (гора второй категории; 1590 м; протяженностью 9 км), Cobertoria (первой категории; 1170 м; 9,2 км), Cordal (первой категории; 780 м; 8,8км) и, наконец, Англиру – подъём высшей категории, протяжённостью 12,5 километров со средним градиентом 9,6%. Первые 5 километров имеют градиент 8%, далее еще 6 километров со средним градиентом 12%, с 11-го километра начинается самая крутая часть с градиентами за 20%. Роберто Эрас (Roberto Heras) после пробных восхождений на Англиру сказал: "Последние 6 километров подъема выглядят просто ужасающе. Там совершенно невероятные рампы". Фернандо Эскартин (Fernando Escartin) также поделился своими впечатлениями: "Если вы остаетесь в седле, ваше переднее колесо начинает подниматься. Если вы встаете на педали, заднее колесо начинает проскальзывать".



События этапа развивались драматически еще до подхода к последнему подъёму. На спуске с Corbetoria упал Эскартин. Обошлось без переломов, но велогонщик получил серьезные ушибы. Абрахаму Олано (Abraham Olano) пришлось заменить велосипед. Начался последний подъём.



Впереди шел Руслан Иванов (Ruslan Ivanov). Между ним и Олано была группа из пяти гонщиков - Павел Тонков (Pavel Tonkov), Хосе Луис (Чечу) Рубьера (Jose Luis Rubiera), Роберто Эрас, Ян Ульрих (Jan Ullrich) и Джузеппе Гуэрини (Giuseppe Guerini). Олано добрал эту группу. Затем атаковал Тонков, он прошел Иванова и нарастил свое преимущество до 59 секунд. В группе Ульриха теперь остались Хосе Мария Хименес (José María Jiménez) и Олано. За 6 километров до финиша Эрас и Хименес предприняли попытку догнать Тонкова. Испанцы постепенно приближались к Павлу, всё более и более увеличивая отрыв от Ульриха и Олано, которые к тому времени, похоже, были сосредоточены только на том, чтобы потерять как можно меньше времени в генеральной классификации. Однако Тонков снова увеличивает темп.

За 3 километра до финиша Хименес оставляет Эраса и теперь уже в одиночку преследует лидера. За километр до финиша Тонков в 40 секундах впереди испанца. А затем каким-то невероятным образом Хименес перекладывается к Тонкову и проходит его. Когда испанец пересекал финишную черту, у него, казалось, не осталось никаких сил, чтобы просто выразить свою радость от победы.

Немного позже Хименес скажет: "Я посвящаю эту победу всем испанским болельщикам, моей команде, с которой вместе готовился.… Эта победа очень много значит для меня, поскольку я чувствую себя в долгу перед болельщиками и организаторами, подготовившими этот подъем. Я видел Тонкова еще до заключительной части подъема, но, хотя я чувствовал себя хорошо, не решался атаковать, потому что был не уверен в правильности подбора передач для скользкого покрытия. Однако, как только я преодолел самый крутой участок, я решил пойти за ним".



Более 120 000 болельщиков, стоя под проливным дождем, стали свидетелями эпического этапа и исторической победы Хименеса. В генеральной классификации первое место осталось за Олано, вторым с отставанием в 2 минуты и 8 секунд шел Ульрих, третью позицию занимал Павел Тонков, проигрывая испанцу 2 минуты и 58 секунд.



Результаты 8-го этапа (Leon - Alto del Angliru, 175.60 км) Вуэльта Испании-1999 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

...

22.

27.

35.

38.

48.

65.

94.

97.

106. JIMENEZ SASTRE Josй Maria

TONKOV Pavel

HERAS HERNANDEZ Roberto

BELTRAN MARTINEZ Manuel

OLANO MANZANO Abraham

PIEPOLI Leonardo

ULLRICH Jan

RUBIERA VIGIL Josй Luis

REBELLIN Davide

GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL Igor

...

KIVILEV Andrei

IVANOV Ruslan

TETERIOUK Andrei

ZINTCHENKO Andrei

IVANOV Serguei

EKIMOV Viatcheslav

SMETANINE Serguei

SHEFER Alexandr

OUTSCHAKOV Serguei BAN

MAP

KEL

BAN

ONC

BAN

TEL

KEL

PLT

VIT

....

FES

LIQ

LIQ

VIT

TVM

AMI

VIT

RIS

TVM 04:52:04

00:00:00

00:01:01

00:01:13

00:01:44

00:02:03

00:02:45

00:02:45

00:03:00

00:03:09

....

00:06:39

00:07:33

00:10:35

00:11:16

00:15:03

00:19:15

00:26:57

00:27:05

00:28:44 К сожалению, Хосе Мария Хименес, первый покоритель легендарной Англиру и победитель Вуэльта Испании-1999 года, веселый и жизнерадостный человек, уверенно побеждавший на горных этапах велосипедист, не смог победить депрессию. 6 декабря 2003 года Хименес скончался от сердечного приступа в психиатрической клинике Мадрида, где проходил курс лечения от тяжелой депрессии. Когда в 2002 году у испанца возникли серьезные психологические проблемы, он пытался с ними бороться, начав принимать кокаин. Хименеса поддерживала семья и его друзья, гонщики команды Banesto, а руководство команды продолжало платить ему зарплату, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы справиться с болезнью.

За время своей профессиональной карьеры Хименес побеждал 28 раз. Испанский велоспорт возлагал на него большие надежды. С 1997 по 2001 год он выиграл 10 этапов Вуэльты Испании, а также четыре раза становился лучшим горным гонщиком.



Вуэльта Испании - 2000. Джильберто Симони



Англиру предстала перед гонщиками на 16-м эпическом этапе (Oviedo - Gamonal/Alto de l'Angliru, 168.0 км) Вуэльты Испании-2000. Джильберто Симони (Gilberto Simoni) одержал победу на этапе с финишем на Англиру. Симони ехал впереди в составе отрыва, сформировавшегося еще на первой половине этапа. Гвардия Роберто Эраса работала впереди лидирующей группы из 9 гонщиков, в числе которых был и Павел Тонков. Постепенно эта группа стала добирать гонщиков отрыва. Но темп оказался приемлемым не для всех. Тонков атаковал, и только Эрас сумел зацепиться. По мере того, как гонщики продвигались к более крутым участкам подъема, становилось все заметнее, что Эрас потенциально сильнее Тонкова и Симони в этом восхождении. Эрас продолжал добирать гонщиков отрыва и прошел Анхеля Касеро (Angel Casero), что было для него особенно важно в перспективе борьбы за "генерал". Симони пришел первым на финиш, а Эрас, уступив итальянцу 3 минуты, добился значимого преимущества в генеральной классификации над Касеро (более трех с половиной минут). На третье место в общем зачете переместился Павел Тонков, проигрывая Эрасу почти 5 минут.



Результаты 16-го этапа (Oviedo - Gamonal/Alto de l'Angliru, 168.0 км) Вуэльта Испании-2000

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

...

60.

66.

72.

75.

84.

87.

103.

110. S IMONI Gilberto

HRUSKA Jan

HERAS HERNANDEZ Roberto

BROZYNA Tomasz

TONKOV Pavel

LAISEKA JAIO Roberto

BROCHARD Laurent

RUMSAS Raimondas

GERRIKAGOITIA ARRIEN Gorka

ESCARTIN COTI Fernando

...

VINOKOUROV Alexandre

SARKAUSKAS Saulius

SOURKOV Youri

GUSTOV Volodymir

PUGACI Igor

TETERIOUK Andrei

SHEFER Alexandr

HONCHAR Serhiy LAM

VIT

KEL

BAN

MAP

EUS

DEL

FAS

EUS

KEL

...

TEL

LAP

LAP

FAS

SAE

LIQ

ALS

LIQ 04:37:34

00:02:19

00:02:58

00:03:11

00:04:27

00:04:27

00:04:44

00:05:16

00:05:16

00:05:46

...

00:20:09

00:20:52

00:21:21

00:22:04

00:22:44

00:22:52

00:24:03

00:24:40



Вуэльта Испании - 2002. Роберто Эрас



Решающим этапом для фаворитов Вуэльты Испании-2002 стал именно 15-й этап (Gijon - Alto de l'Angliru, 176.70 км). Для претендентов на победу момент истины настал у подножия подъёма на Англиру. В отрыве на тот момент находился лишь Аитор Оса (Aitor Osa), борющийся за горную майку, но его преимущество чуть более минуты не позволяло ему замахиваться на победу на этапе.

Гонщики команды Kelme натягивали пелотон, хотя Оскар Севилья (Oscar Sevilla) находился позади и не выглядел уверенным в своих силах. Фактически, у Севильи был кризисный день, а его товарищ по команде Аитор Гонсалес (Aitor Gonzalez) начал ускоряться. Недовольство Оскара Севильи было явным. Но именно этого ускорения и ждали другие фавориты.

Эрас и Хосеба Белоки (Joseba Beloki) подвинулись в голову группы. За 6 км до финиша Эрас атаковал, а удержаться за ним удалось лишь Гонсалесу. И в этот момент Роберто Эрас атаковал ещё раз, уже не оглядываясь, оставив соперников далеко позади. А непогода разыгралась уже не на шутку, дождь зарядил вовсю свою мощь. Пока Белоки, Франческо Казагранде (Francesco Casagrande), Ибан Майо (Iban Mayo) сражались за второе место, Эрас уверенно шёл к победе и выиграл у ближайшего преследователя Хосебы Белоки более полутора минут. Белоки, казалось, вернул себе форму первой недели гонки и поднялся в общем зачёте на 4-ю позицию. А Роберто Эрас не только взял этап, но и перехватил майку лидера. Оскар Севилья спустился с 1-го на 3-е место, пропустив вперёд и своего товарища по команде Аитора Гонсалеса.



По мере прохождения этапа погода постепенно портилась, скользкие дороги стали причиной многочисленных падений. Больше всех пострадал Дэвид Миллар (David Millar), шедший 10-м в генеральной классификации. На спуске, в течение пяти минут, он падал дважды, причём во второй раз его сбила техничка другой команды. Хотя Миллар смог подняться, дискомфорт и боль мешали ему продолжать борьбу. Он доехал до вершины Англиру, но остановился за метр до финишной черты в знак протеста против условий прохождения этапа. Организаторы посчитали это действие сходом. "Мы не животные, и это бесчеловечно", заявил Дэвид Миллар. "Полиция оцепила трассу, и болельщики не имели возможность подтолкнуть гонщиков. Все в пелотоне были недовольны, мне просто выпало заявить об этом вслух".



Результаты 15-го этапа (Gijon - Alto de l'Angliru, 176.70 км) Вуэльта Испании-2002

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

...

11.

30.

80.

109.

122.

HERAS HERNANDEZ Roberto

BELOKI DORRONSORO Joseba

CASAGRANDE Francesco

MAYO DIEZ Iban

GONZALEZ JIMENEZ Aitor

DI LUCA Danilo

SIMONI Gilberto

CASERO MORENO Angel Luis

JEKER Fabian

GARCIA CASAS Felix Manuel

...

SEVILLA RIBERA Oscar

TONKOV Pavel

REISS Andris

SMETANINE Serguei

SIVAKOV Alexei USP

ONE

FAS

EUS

KEL

SAE

SAE

COA

MIL

BIG

...

KEL

LAM

INA

JAZ

BIG 05:01:02

00:01:35

00:01:41

00:01:54

00:02:16

00:02:16

00:02:16

00:02:22

00:02:34

00:02:42

...

00:02:50

00:08:59

00:20:24

00:24:39

00:26:09

Англиру вернулась на Вуэльту Испании после шестилетнего перерыва. На 13-м этапе (San Vicente de la Barquera - Alto de L'Angliru, 209.50 км) вся слава гонки обрушилась на Альберто Контадора (Alberto Contador Velasco) - победа на этапе, майка лидера и слава покорителя Англиру.

Велогонщикам предстояло преодолеть тяжелый маршрут: Alto Ortiguero (3 кат. - 450 м, - на 45.90 км), Puerto de Arnicio (1 кат. - 910 м. - на 116.70 км), Alto de la Colladona (1 кат. - 850 м. - на 154.80 км), Alto del Cordal (1 кат. - 780 м. - на 188.20 км), и финиш на Alto de L'Angliru, вершину высшей категории, 1,580 м над уровнем моря.

До 37-го км многие гонщики пытались атаковать, но повезло лишь французскому гонщику Кристофу Керну (Christophe Kern). У подножия первой вершины его преимущество над пелотоном составило 3 минуты 40 секунд, а также к нему присоединились два гонщика - словак Матей Юрко (Matej Jurco) и датчанин Маартен Тьяллинги (Maarten Tjallingii).

На спуске им удалось увеличить время разрыва, и к 85-му км их преимущество увеличилось до десяти минут. Самый большой разрыв дня был зафиксирован перед началом штурма Puerto de Arnicio - 10 минут 30 секунд. На 116 км трио потеряло две минуты, к началу штурма Alto del Cordal отрыв вез всего 4 минуты 47 секунд. Трио теряло силы, а в пелотоне начала работать команда Astana.



Керн почувствовал опасность и бросил своих попутчиков. На вершине Alto del Cordal его преимущество над ними составило 27 секунд, над группой фаворитов 2 минуты 5 секунд. Но он начал терять силы, в одиночку бороться стало тяжело, а бороться в одиночку на Англиру после стольких сил, потраченных в отрыве, было просто невозможно, и он сдался. За 10 км до финиша, его догнали бывшие попутчики по отрыву.



Главную работу для Контадора в этот день выполнил Андреас Клёден (Andreas Klöden), передав эстафету за 10 км до финиша Хосе Луису Рубьере ( José Luis Rubiera ). Контадор ехал вторым колесом за Леваем Лайфаймером (Levi Leipheimer). Рубьера отработал на менее тяжелых участках подъема Англиру.

С 7,5 км по 6,5 км отработал Лайфаймер. Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), и его товарищ по команде Хоакин Родригес (Joaquin Rodriguez) пользовались работой команды Контадора. После того как Лайфаймер сделал все что мог, Контадор и Вальверде начали бороться за победу, отдаляясь от Карлоса Састре (Carlos Sastre Candil).

За 3,5 км до финиша стремительным броском Контадор "убил" своих конкурентов, на этих последних километрах градиент подъема поднимался до 21%. Контадор покорил Англиру. Лайфаймер потерял надежду на майку лидера, но, похоже, в этом и состояла интрига закрученная командой Astana - возможным капитанством Лайфаймера отвлекли внимание от Контадора.



Результаты 13-го этапа (San Vicente de la Barquera - Alto de L'Angliru, 209.50 км) Вуэльта Испании-2002

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

...

35.

49.

56.

58.

65.

66.

82.

100.

106.

141.

145.

147.

150.

151.

152.

CONTADOR VELASCO Alberto

VALVERDE BELMONTE Alejandro

RODRIGUEZ OLIVER Joaquin

LEIPHEIMER Levi

SASTRE CANDIL Carlos

GESINK Robert

MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel

ZAUGG Oliver

CUNEGO Damiano

MORENO FERNANDEZ Daniel

...

KOZONTCHUK DmitrIy

POPOVYCH Yaroslav

KIRYIENKA Vasil

VORGANOV Eduard

PETROV Evgeni

GUSTOV Volodymir

GRIVKO Andriy

BRUTT Pavel

VAITKUS Tomas

USOV Alexandre

IGNATIEV Mikhail

ESKOV Nikita

MURAVYEV Dmitriy

ROVNY Ivan

BAZAYEV Assan AST

GCE

GCE

AST

CSC

RAB

KGZ

GST

LAM

GCE

...

RAB

SIL

TCS

KGZ

TCS

CSC

MRM

TCS

AST

ALM

TCS

TCS

AST

TCS

AST

05:52:35

00:00:42

00:00:58

00:01:05

00:01:32

00:01:56

00:02:18

00:02:28

00:02:43

00:03:01

...

00:09:03

00:10:59

00:11:50

00:12:12

00:14:04

00:14:42

00:17:11

00:17:53

00:18:45

00:22:41

00:23:42

00:24:51

00:25:07

00:25:13

00:25:17

















На королевском 15-м этапе (Авилес (Avilés) – Англиру, протяженностью 142,2 км) пелотону предстоял штурм легендарного подъема Англиру. Короткий, но сложный этап - со старта пелотон постепенно начал подниматься на высоту, попутно преодолевая небольшие холмы и пригорки. Прежде чем подняться на Англиру, гонщики преодолели три подъема - Альто де ла Кабруньяна (Alto de la Cabruñana) (1-я категория), Альто де Тенебредо (Alto de Tenebredo) (2-й категория), Альто дель Кордал (Alto del Cordal) (1-я категория), после короткого крутого спуска с последней и начался подъем на финальную гору высшей категории - Альто дель Англиру (уклон 9,9% - 25,8%).

В генеральномй классификации к этому этапу все еще нельзя было выявить очевидного фаворита, велогонщики шли довольно плотно друг другу. Поэтому на 15-м этапе все команды, имеющие претендента на подиум, работали во главе пелотона, сменяя друг друга. Основная борьба развязалась на последних километрах дистанции, когда гонщики начали штурм Англиру.

Первыми атаковали Карлос Састре (Carlos Sastre Candil) "Geox-TMC" и Игор Антон (Igor Anton) из "Euskaltel-Euskadi". Им не хватило сил сделать атаку успешной, и Састре и Антон потеряли надежды на подиум Вуэльты Испании-2011.

За 6 км до финиша на участке с 13% градиентом атаковал Хуан Хосе Кобо (Juan Jose Cobo Acebo). Группу гонщиков, в которой ехал лидер Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins), возглавил Кристофер Фрум. Кобо вез своим преследователям уже 48 секунд, когда из этой группы выпали такие гонщики как Винченцо Нибали ( Vincenzo Nibali ), Даниэль Мартин ( Daniel Martin ), Игор Антон, Хоаким Родригес ( Joaquim Rodríguez) . За три километра до финиша сдался и Уиггинс. А Кобо продолжал свой уверенный "полет" на вершину Англиру, он стремительно приближался к главной победе в своей спортивной карьере. И он достиг вершину первым, опередив ближайших преследователей - Ваута Пулса (Wout Poels) "Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team", Дениса Меньшова (Denis Menshov) и Криса Фрума ( Christopher Froome ) на 48 секунд с учетом бонификаций.

В генеральной классификации все перемешалось - капитаны проиграли, грегари поднялись: грегори Уиггинса, Фрум, оказался на второй позиции общего зачета, проигрывая новоиспеченному лидеру Кобо 20 секунд, сам же Уиггинс спустился на третью позицию с проигрышем в 46 секунд. Денис Меньшов в генеральном зачете поднялся на шестое место, проигрывая своему товарищу по команде (и грегари) Кобо три минуты.

Хуан Хосе Кобо не скрывал свой радости: "Я очень взволнован. Это, без сомнения, самый фантастический день в моей карьере. Нельзя сказать, что подъем хорошо подходит мне, но с самых первых километров я почувствовал, что мои ноги здорово крутят, и я решил попробовать атаковать. Я не знал, хватит ли меня на весь подъем – градиенты на Англиру просто ужасающие, но, продвигаясь вперед метр за метром, я чувствовал, что мое преимущество растет, а вместе с ним и укреплялась моя уверенность. И у меня открылось второе дыхание, чтобы сохранить этот темп до самого финиша... Я не знаю, как закончится Вуэльта. У нас впереди еще неделя гонки, и дорога до Мадрида всё еще долгая..."

Результаты этого этапа во многом определили финальный подиум в Мадриде, но пелотону предстояло проехать еще шесть этапов, два из которых были горные, с тяжелым маршрутом по горам Страны Басков.

15 этап. Aviles - Alto de L'Angliru, 142.2 км 1 Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Geox-TMC 4:01:56 2 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:48 3 Denis Menchov (Rus) Geox-TMC 4 Christopher Froome (Gbr) Sky Procycling 5 Bradley Wiggins (Gbr) Sky Procycling 0:01:21 6 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 7 Joaquím Rodríguez Oliver (Spa) Katusha Team 0:01:35 8 Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek 9 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 10 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 11 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 0:01:41 12 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Geox-TMC 0:01:52 13 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:02 14 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 0:02:17 15 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:37 16 Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek 0:02:43 17 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 18 Oliver Zaugg (Swi) Leopard Trek 19 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team 0:03:01 20 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:22