Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 16 этап, Саламанка - Сьюдад-Родриго



Шестнадцатый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Саламанка (Salamanca), столице одноимённой провинции автономного сообщества Кастилия и Леон. Город Саламанка считается самым изящным населённым пунктом Испании. «Золотой город», в котором говорят на «самом чистом испанском языке», город, в котором зародились и развились художественные стили платереско и чурригереско.



На протяжении многих веков дома, дворцы и храмы Саламанки сооружались из местной разновидности песчаника, который добывали поблизости от города. Только что добытый из карьера, этот камень очень мягок и лёгок в обработке, но затем на открытом воздухе он начинает отвердевать и с годами становится прочным, как мрамор. Благодаря тому, что вильямайорский камень насыщен окислами железа, его поверхность имеет благородный золотистый оттенок. И в ярких лучах испанского солнца от стен домов и дворцов, построенных из этого камня, исходит таинственное сияние, словно они светятся изнутри мягким золотым светом. За это и называют Саламанку «Золотым городом».



Кроме того, Саламанка является одним из самых древних городов Испании – ещё задолго до римлян здесь обитали племена иберийских кельтов. После покорения края римлянами Саламанка вошла в римскую область Лузитания (Lusitania), а в 217 году город был удостоен внимания легендарного полководца Ганнибала. После падения Рима Саламанка вошла в королевство готов. В этот период истории город управлялся епископом, который в свою очередь подчинялся Толедо. В 712 году Саламанка была захвачена арабами, и в последующие столетия стала местом бесконечных сражений между арабами и христианскими королями Кастилии и Леон. Войны пагубно сказались на развитии города. Саламанка из цветущего и огромного города превратилась в совсем небольшое поселение.



В 1085 году первой волной Реконкисты мавры были изгнаны из Саламанки и король Альфонсо VI поручил своему зятю, графу Раймундо де Боргонья (Raimundo de Borgoña), женатому на старшей дочери короля, Донье Урраке (Doña Urraca), освоить и заселить Саламанку и Авилу.



В Саламанке стоит посетить Главную площадь (Plaza Mayor), исполненную в стиле барокко. Площадь была спроектирована архитекторами Чурригэра (Alberto y Nicolas Churriguera) и построена в XVIII веке, между 1729 и 1755 годами. Площадь была построена по приказу Филиппа V в благодарность за поддержку его как претендента на престол в войне за Испанское наследство, и выглядит она почти как мадридская тёзка – особая милость короля. Здания по периметру площади выполнены в едином стиле, имеют одинаковую высоту, кроме выдающегося в плане отделки и высоты здания муниципалитета, который венчают фигуры четырёх добродетелей: благоразумия, правосудия, крепости и умеренности.



Старый собор Санта Мария (Catedral Vieja) был заложен Херонимо де Перигором, который стал первым епископом города после освобождения его в годы Реконкисты. Так как Саламанка была пограничным городом, собор проектировался и как настоящая крепость. Строительство началось в XII веке и продолжалось до XIV века, поэтому здание, задуманное в романском стиле, в итоге достраивалось как готическое. К XVI веку Старый собор оказался уже слишком маленьким для выросшего города, и было решено его снести. Рядом началось строительство Нового собора, а Старый оставили для служения мессы во время стройки. Колокольню все же снесли и переделали в колокольню Нового собора. Но второй собор строили так долго, что после его окончания Старый собор казался уже не старомодным, а старинным, и был сохранен.



Новый собор Вознесения Богородицы (Catedral Nueva) строился больше двух веков - с 1513 по 1733 год, поэтому он несёт в себе отпечаток сразу двух стилей - поздней готики и барокко. Должность главного архитектора собора передавалась из поколения в поколение: первым был Хуан Хиль де Онтаньон, после его смерти эту должность занимал его сын и ещё 2 человека. Затем на весь 17-й век строительные работы остановились из-за недостатка денег. В 1713 году стройка снова возобновилась под руководством Хосе Бенито де Чурригера, который работал тут до 1724 года, затем эстафету подхватил его брат Альберто и племянник Хосе де Лара.

Хотя оставались недоделки, храм, наконец, был открыт 15 августа 1733 года. Но в 1755 году случилось знаменитое Лиссабонское землетрясение, трещины от которого до сих пор видны в стенах. Купол собора обрушился, а 93-метровая колокольня покосилась. Новым архитектором пришлось возвести купол заново, а также укрепить основание колокольни (эти тяги можно разглядеть и сегодня).



Монастырь урсулинок (Convento de las Úrsulas), освящённый в честь Благовещения, находится примерно в 500 метрах к северу от собора, на Calle de Úrsulas. Он был основан Санчей Малдонадо между 1460 и 1470 годами. Первоначальное здание не сохранилось, а возвести нынешнее помог племянник его основательницы Альфонсо II де Фонсека, архиепископ Сантьяго и в будущем патриарх александрийский.



На южном фасаде монастыря находится три двери, две из которых ведут в церковь и третья, собственно, в монастырь. Порталы церкви оформлены в стиле барокко, на них изображён герб архиепископа Фонсеки, а также Богородица, Христос и святой Франциск. Монастырский портал скромнее, он увенчан готической скульптурой ангела.



Любопытно это место ещё и тем, что хотя монастырь действующий, в его стенах находится самый знаменитый ночной клуб Саламанки – «Camelot», которому монашки сдают своё здание в аренду уже более 20 лет.



Монастырь Сан Эстебан построили монахи-доминиканцы, прибывшие в Саламанку, привлечённые расцветом университета. Изначально монастырь имел достаточно скромный вид, но в 1524 году все снесли, чтобы построить нечто, олицетворяющее славу ордена. Инициатором строительства выступил епископ Кордовы Хуан Альварес Толедо (Juan Alvarez de Toledo), а главным архитектором был назначен Хуан де Алава (Juan de Alava). Стройка длилась 86 лет и была завершена в 1610 году. Покрытый позолотой главный алтарь представляет собой одну из лучших работ скульптора Хосе де Чурригера. Слева от алтаря находится гробница герцога Альбы, губернатора Южных (Испанских) Нидерландов. На западной стене, над возвышающимися хорами, можно увидеть огромную фреску «Триумф Церкви» работы Антонио Паломино (1705 года).



C монастырём тесно связана история будущих Великих географических открытий: с монахами-доминиканцами дружил Христофор Колумб, который в одной из палат монастыря (Sala Profundis) впервые высказал мысль о том, что можно достигнуть Индий, если плыть на запад, через Атлантику. Монахи эту светлую мысль поддержали, ходатайствовали перед католическими королями за будущего великого мореплавателя, и устроили ему встречу с королевской четой в Алькале де Энарес.



Иезуитский колледж в Саламанке был основан в 1611 году Маргаритой Австрийской, женой короля Филиппа III, дабы распространять католическую веру и искоренять ересь. После изгнания иезуитов в 1767 году здание стало собственностью короля и получило название Clerecia (в переводе – духовенство, священнослужитель). С 1940 года иезуитский колледж является частью университета.



Архитектура здания отражает традиционные идеи того времени, как должен выглядеть иезуитский монастырь: публичная часть, церковь, школа, где иезуиты давали уроки, и приватные помещения, где происходили религиозные таинства. Фасад церкви делится на три горизонтальные плоскости, отделённые друг от друга коринфскими колоннами. На нижней части расположены гербы и три простые двери, в центре - образ Святого Игнасия Лойолы, на средней – два больших щита и дверь-окошко, верхняя часть венчается двумя башнями-рожками и фронтоном, на котором высечены изображения Девы Марии, короля Филиппа III и его жены, Маргариты Австрийской. Купол храма поддерживается створками огромной раковины с королевскими щитами и барабаном.



Будучи в Саламанке, стоит прогуляться и к дому ракушек - Каса-де-лас-Кончас. Его строительство было начато в 1493 году и закончено в 1503. Построено оно было для бракосочетающихся Родриго Арианс Мальдонадо и Марии Пименталь. Ракушки и лилия, символы обеих семей, украшали все здание. Уникальность этому дворцу придаёт фасад дома, украшенный 300-ми ракушками, расположенными в стиле мудехар (ромбообразно).



Над дверью расположен герб рода Мальдонадо, как бы вставленный в рамку из лепных украшений, в нижней части резного портала от дверной притолоки тянется узор из дельфинов (символ любви эпохи возрождения) и цветов. Герб коронован скипетром – семейная легенда гласит, что один из представителей семьи победил на турнире герцога Нормандского, и король Франции, дабы спасти сына, присвоил титул победителю, дав ему родовое имя - Мальдонадо (оно состоит из нескольких испанских слов и включает в себя «лилии» и название местечка, где был турнир). В настоящий момент здесь расположена общественная библиотека.



Пещера Саламанки (Cueva de Salamanca) - легендарная пещера, где, согласно легенде, преподавал дьявол. Расположена она на Пласа де Карвахал (Plaza de Carvajal), в двух кварталах к югу от Нового Собора, в развалинах церкви Сан-Себриан (San Sebrian).



О легендах, связанных с этой пещерой, писали Сервантес, Кальдерон де ла Барка, Вальтер Скотт и другие. Местные жители говорили, что её основал демон Асмодей, который в течение 7 лет давал по ночам уроки чёрной магии семи ученикам, а потом в уплату за его науку ученики кинули жребий, и один из них должен был расплатиться своей душой и отправиться в ад. Жребий пал на маркиза де Вильена, который так преуспел в науках, что обвёл вокруг пальца даже самого сатану. Вместо души он вручил посланцу ада свою тень. Из пещеры маркиз успешно выбрался, правда, говорят, до конца дней жил без тени.



У легендарного маркиза был живой прототип - Дон Энрике Арагонский, прозванный «некромантом». Испанская инквизиция была уверена в связях Дона Энрике с сатаной и впоследствии сожгла на костре его труды по теологии. Дьявольскими наущениями объясняли отцы церкви и некоторые жизненные поступки Энрике. Так, женившись на знаменитой красавице, он скоро уступил её королю Генриху III. Но не просто так, а за должность Великого Магистра влиятельного рыцарского ордена Калатравы.



К концу 15-го столетия дурная слава «Саламанкской пещеры» достигла таких масштабов, что королева Изабелла Католическая приказала дьявольское место замуровать раз и навсегда. Прошло время, церковь Святого Себриана разрушилась, и вход в подземелье вновь открылся. В 1993 году муниципальные власти превратили подземелье в музей. Правда, спуститься туда отваживаются разве что ничего не подозревающие иностранные туристы. Ведь зловещие легенды о «Саламанкской пещере» живы в испанском народе до сих пор.



И все же, при всей красоте дворцов и монастырей, особое очарование Саламанке придают многочисленные маленькие улочки, где причудливо переплелись история и современность. И в этом, вероятно, и состоит главный секрет Саламанки, в 1988 году вошедшей в число памятников всемирного культурного наследия.



В 1218 году произошло событие, которое изменило вид Саламанки навсегда: король Альфонсо IX открывает тут университет. Университет Саламанки (VIII Centenario Universidad de Salamanca) — самый старинный университет Испании, который вместе с Болонским, Оксфордским и Сорбонной входит в четвёрку старейших университетов Европы.

Статус университета удостоил король Альфонсо X в 1254 году, и через год его признал папа римский Александр IV. Университет Саламанки был папским вплоть до 21 мая 1852 года, когда теологические факультеты в данном учреждении были упразднены под натиском революционных настроений. 25 сентября 1940 года папа Пий XII возобновил деятельность факультетов теологии и канонического права в другом абсолютно независимом университете — Папском университете Саламанки.



Неизменная часть описания любого университета – перечисление выпускников, прославивших свою «alma mater». У Саламанки это слава и гордость Испании – литературной и гуманитарной - Мигель Сервантес, Эрнан Кортес, Игнасио Лайола, Лопе де Вега, Антонио Небриха, Франсиско де Виториа, Бартоломе Лас Касас, Сан Хуан де ла Крус, Луис де Леон, Мигель де Унамуно. Учился здесь и Христофор Колумб.



Университет Саламанки и в наши дни является одним из ведущих учебных заведений Испании, и это не позволяет Саламанке стареть. В 1529 году архитектор и учёный Антонио Небриха оформил главный фасад здания в стиле платереско (архитектурный стиль, получивший своё название от испанского «plata» — «серебро» за сходство с серебряной филигранью).

Фасад университета пышно украшен гербами, символами испанской монархии, медальонами с изображением испанских королей и римских пап, геральдических фигур. В комплекс Университета входят здания колледжей, больница с прекрасным ренессансным внутренним двориком и библиотека, основанная ещё в Средние века и сегодня насчитывающая более 160 тысяч томов.



Город Саламанка в истории Вуэльты Испании



Город Саламанка принимала Вуэльту Испании двадцать один раз, практически с самого основания испанской супермногодневной велогонки. Старт 22-х этапов состоялся в Саламанке и 20 финишей. Саламанка становился городом гран-депар Вуэльты Испании в 2001 году. За свою многолетнюю дружбу с Вуэльтой Испании Саламанка принимала индивидуальную гонку с раздельным стартом уже пять раз: 1946 - 73 км, 1995 - 41 км, 1999 - 46,6 км, 2001 - 12 км, 2011 - 47 км.



Впервые Саламанка принимала финиш и старт этапа Вуэльты Испании в 1936 году, во втором издании велогонки. На первом этапе Вуэльты Испании-1936 участники стартовали в Мадриде (Madrid) и через 210 км финишировали в Саламанке. Победителем этапа стал бельгийский велогонщик Жозеф Ютс (Jozef Huts).



2-й этап Вуэльты Испании-1936 стартовал в Саламанке и финишировал в Касересе (Caceres). Этап протяжённостью 214 км выиграл будущий триумфатор Вуэльты Испании бельгийский велосипедист Гюстааф Делоор (Gustaaf Deloor).

На 10-м этапе Вуэльты Испании-2011 в Саламанке проходила индивидуальная гонка с раздельным стартом протяжённостью 47 км. Длина её, как и практически полное отсутствие рельефа (если такое возможно для высоты 800 м), вполне традиционна для Вуэльты Испании. Половина гонки была пройдена, а в генеральной классификации велогонщики расположились очень плотно, не имея больших разрывов, поэтому разделка в Саламанке должна была коренным образом поменять расстановку сил в группе лидеров. Для горняков эта равнинная разделка стала большим испытанием.



Немецкий гонщик Тони Мартин (Tony Martin) из велокоманды HTC-Highroad стал победителем этапа, грамотно распределив силы, он сумел показать отличный результат. Как и ожидалось, в генеральной классификации произошли значительные изменения - с 14-го места на первое поднялся Крис Фрум (Christopher Froome); его товарищ по велокоманде Sky Procycling Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins), показавший 3-й результат на этапе и проваливший последнюю треть этапа, занял 3-е место в генеральной классификации.

В последний раз в Саламанке участники Вуэльта Испании вы ходили на старт в 2018 году, на десятом этапе.



Альтиметрия 16-го этапа Вуэльта Испании-2020

1-й этап Вуэлты Испании-2020 - горный этап с набором высоты 2600 м подходит для отрыва.

Из Саламанки пелотон отправится на юг и через 60 км повернет на запад. Проехав еще 17 км, велогонщики начнут восхождение на подъём 2 категории Пуэрто Эль Портильо (Puerto El Portillo, отм. 1240 м, перепад высот 610 м, протяжённость 13,8 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 10%). Далее 15 км скоростного спуска и последующие 21 км до вершины заключительного категорийного подъёма дня.

Подъём 1 категории Пуэрто Эль Робледо (Puerto El Robledo, отм. 1130 м, перепад высот 452 м, протяжённость 11,7 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 12%). Далее спуск, прохождение промежуточного спринта, неатегорийный подъём и снова спуск.



Заключительные 10 км этапа равнина до финиша в Сьюдад-Родриго (Ciudad Rodrigo, провинция Саламанка, автономное сообщество Кастилия и Леон).





Сьюдад-Родриго входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Первые поселения на этих территориях появились с бронзового века, что доказывает найденный здесь археологами идол, хранящийся сегодня в Археологическом музее Мадрида. В 6-м столетии до нашей эры здесь жили кельтские племена, земли которых были захвачены римлянами. В те времена неподалеку возникло поселение Миробрига с фортом. Нет никаких доказательств существования здесь хотя бы деревни в швабский и арабский периоды и, скорее всего, эти территории отошли христианам в конце 11-го века.



В начале 12-го столетия под управлением некоего графа Родриго Гонсалеса-Хирона, в честь которого назван город, поселение начало расширяться. Вскоре тут уже возникла епархия, а город был окружен оборонительной двухкилометровой стеной с семью воротами.



Близость Португалии сделала город наравне с Туем и Бадахосом одним из важнейших оплотов Испании против этой страны, что дало ему новые укрепления. В 15-16 веках город разбогател и был застроен огромным количеством дворцов, особняков и церквей, однако после этого Сьюдад-Родриго пришел в упадок и больше не рос. В последние годы Сьюдад-Родриго стал привлекать туристов своим мало изменившимся за века историческим обликом



Осмотр достопримечательностей Сьюдада-Родриго стоит начать с замка Энрике II, который был построен в третьей четверти 14-го века, после чего немного дополнялся снаружи и внутри, а сегодня превратился в национальный отель-парадор. Затем зайти в собор Святой Марии 12-14 веков, построенного в стиле перехода романизма к готике, а его башня перестраивалась во второй половине 18-го века.



Обязательна прогулка вдоль двухкилометровой оборонительной стены, которая относительно неплохо сохранилась с несколькими воротами. Она состоит из двойного кольца укреплений: внутренних - прекрасно сохранившихся средневековых стен, воздвигнутых в 12-м столетии и достигавших когда-то высоты 8.5 метров, и внешних - построенных в начале 18-го века по системе Вобана бастионов, ощетинившихся люнетами и равелинами и приспособленных для ведения войн нового типа с использованием артиллерии. Для этого же старые стены «подрезали» на пару метров, расширили бойницы и амбразуры, а вместо привычных в Средние века крепостных зубцов соорудили площадки для установки пушек.



Затем можно осмотреть неоготический дворец Картаго конца 19-го века, дом маркиза Серральбо 15-го столетия на центральной площади Майор, здание Городской управы 15-го века в стиле ренессанс, усадьбы Кадена и Васкес, бывший францисканский монастырь и церковь Святого Петра и Исидора 12-го века.



Три древнеримские колонны издавна являются символом Сьюдад-Родриго. Считается, что они были частью античного храма, располагавшегося на месте сегодняшней площади Майор, где, опять же, по предположениям, находился римский форум. Сегодня эти колонны установлены на дорожной развязке на самой дальней окраине города. Именно по этому пути в город въезжают те, кто едет со стороны местной провинциальной столицы - Саламанки.

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