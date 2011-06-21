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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 7 этап, Витория-Гастейс - Вильянуэва-де-Валдеговия

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 7 этап, Витория-Гастейс - Вильянуэва-де-Валдеговия


   Седьмой этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Витория-Гастейс (Vitoria-Gasteiz). Алава (по-баскски - Araba) – самая большая и малоизвестная провинция Страны Басков. На юге территории занимаются разведением винограда. Радуют глаз живописные деревушки, средневековые крепости, украшенные башнями. Любителей сладостей порадуют местная нуга, шоколад, пироги. Местный напиток – вино из сушеных слив, корицы и лимонной цедры. Ну и, конечно, виноградные вина Риоха Алавеса.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 7 этап, Витория-Гастейс - Вильянуэва-де-Валдеговия

 

   Витория - город с почти тысячелетней историей, является административным центром Алавы, одной из самых богатых провинций Страна Басков и Испании. На самом деле, наличие финансовых ресурсов здесь чувствуется во всем: даже заехавшему на один день туристу выдают бесплатно глянцевые буклеты, предлагают по смешным ценам либо совсем бесплатно экскурсии по старинным зданиям, принадлежащим теперь муниципалитету.

 

    Город Витория был основан на месте небольшого поселения Гастейс в 1181 году наваррским королем Санчо VI Мудрым, который выбрал деревеньку, расположенную на возвышенности, в качестве места для строительства замка-крепости. Замок помогал обороняться от воинственной Кастильи, вассальные связи с которой Санчо VI удалось разорвать позже. Тогда и наступил период активного роста города: военных сменили коммерсанты и ремесленники, жизнь закипела на узких средневековых улочках и в лавках.

 

  В последующие века стремительно разрастался центральный район города, с высоты птичьего полета похожий на миндальный орех. Сегодня этот архитектурный ансамбль - главная отличительная черта баскской столицы. К концу XVIII века город уже разросся за пределы крепостных стен. Рождаются так называемые "arquillos" - земляные насыпи в виде террас, спускающиеся с гор, на которых велось строительство, что позволяло городу расширяться дальше, несмотря на холмистый ландшафт.

 

   Несмотря на бурное военное прошлое (здесь, например, в 1813 году состоялась решающая победная битва с войсками Наполеона в Войне за независимость), в сегодняшней Витории и ее окрестностях сохранилось огромное количество старинных домов и храмов. Кроме того, хозяйственные баски не дают этим памятникам архитектуры превратиться в молчаливых свидетелей старины, интересных только для туристов и историков.

 

  В старейшем в Стране Басков доме XIV века строении - casa del Cordón - находится  ресторан, один из самых популярных в городе для проведения свадеб и других крупномасштабных мероприятий. Во многих окрестных деревнях (в Лагвардии, например) в домах XVI-XVII веков оборудованы комфортабельные отели.


   В самой же Витории любителям старинной архитектуры и просто любопытным рекомендуется посетить дворцы начала XVI века Бенданья и Вилья Сусо, построенные на остатках древней городской стены.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 7 этап, Витория-Гастейс - Вильянуэва-де-Валдеговия

 

    Испанцы при упоминании о Стране Басков обычно в первую очередь говорят о гастрономии: "Se come tan bien!" (Это так вкусно). Самый знаменитый "телеповар" страны Аргиньяно, а также такой мэтр кухни, как Арзак – уроженцы Страны Басков. Кто не слышал о знаменитых баскских "тапас" – маленьких бутербродиках со всякой всячиной или мини-порциях салатов, рыбы или других горячих или холодных закусок.  Каждый уважающий себя баскский бар или ресторан ежегодно участвует в конкурсах на лучшие "тапас" года. Полученные дипломы с гордостью вывешиваются на самых видных местах - за стойкой бара, обычно выполненной из темного дерева.

 

   В Витории стоит обратить внимание на спортивный комплекс Мендисорроса. Когда нет никаких спортивных мероприятий, внутри комплекса, прямо на баскетбольной площадке разворачивается продуктовый рынок. Знаменитый овечий сыр "Идьaсабал" (Idiazabal) на этом рынке можно купить гораздо дешевле, чем в супермаркетах, а главное, лучшего качества. Продавцы, используя богатство испанского языка, называют себя не "productores", а "elaboradores" (оба слова можно перевести как "производители"), подчеркивая, таким образом, уникальный характер их собственного часто семейного сыроварного производства. Секреты приготовления сыров переходят из поколения в поколение.

 

    Витория является одним из немногих испанских городов, в котором есть два собора. В старом (XIII-XIV века) соборе Санта-Мария на главном тимпане представлены сцены из жизни Девы Марии. Собор является одним из самых красивых образцов европейского готического искусства. Новый Собор Пречистой Марии (1907-1973) является уже современным культовым сооружением. Внутри расположен музей религиозного искусства. Кроме того, круглый год в Соборе можно увидеть знаменитый неаполитанский белен (традиционная в католических странах рождественская миниатюрная скульптурная композиция), подаренный городу одним из меценатов, состоящий из 58 фигурок.

 

    Музей изящных искусств (Museo de Bellas Artes) - дворец в ренессансном и барочном стиле с красивыми витражами внутри, обладает одной из лучших коллекций современной живописи в Испании. Также в нём представлена испанская живопись средневековья и барокко, XIX и XX вв. есть картины Пикассо, Миро. 

 

  Музей карточной игры Фурнье (Museo "Fournier" de naipes de Alava) – один из лучших музеев карточных игр в мире. Невероятное разнообразие игорных карт и карт Таро, собранных со всех уголков мира. Представлены карты начиная с ХIV в. и до наших дней.


Альтиметрия 7-го этапа Вуэльта Испании-2020

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 7 этап, Витория-Гастейс - Вильянуэва-де-Валдеговия

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 7 этап, Витория-Гастейс - Вильянуэва-де-Валдеговия

 

  Витория-Гастейс принимала старт этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2015 году. После дня отдыха этап подходит для отрыва. 

 

  Через 50 км со старта этапа велогонщики устремятся на скоростной спуск до подножия подъёма 1 категории Пуэрто де Ордуна (Puerto de Ordunaотм. 900 м, перепад высот 600 м, протяжённость 7,8 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%).

 

  В последний раз подъём присутствовал на Вуэльте Испании в 2012 году, первым на вершине был Луис Анхель Мате. Это первое прохождение подъёма на 7 этапе.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 7 этап, Витория-Гастейс - Вильянуэва-де-Валдеговия

 

  Далее, совершив скоростной спуск и проехав недалеко от финиша этапа, велогонщики отправятся совершать круг "почёта" протяженностью 75 км. Во второй раз вершина подъёма располагается в 19 км от финиша этапа, половина из которых спуск. Вильянуэва-де-Валдеговия (Villanueva de Valdegovía, провинция Алава, автономное сообщество Страна Басков) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Заключительные километры в небольшой тягун. 

 
   Город Вильянуэва-де-Валдеговия расположен в провинции Алава, в долине реки Омичелло (Omecillo) на небольшой равнине между горными массивами Обаренес-Сан Задорнил (Montes Obarenes-San Zadornil) и Сьерра-Сальвада (Sierra Salvada).


    Люди проживали здесь с доисторических времен. История Пико-де-Сан-Педро (Pico de San Pedro), именно так называлось первое поселение, берет свое начало в доисторические времена, в железном веке. В римские времена встречаются документальные упоминания об этом поселении. 

 

    В 15 веке, во времена правления Энрике IV, Вильянуэва-де-Валдеговия уже фигурировал в составе провинции Алава, а во время войны за независимость региона жители Вильянуэва-де-Валдеговия участвовал в подготовке "Сражение при Витории" (batalla de Vitoria) — крупное сражение Пиренейской войны, произошедшее 21 июня 1813 года около города Витория в Испании между британо-испано-португальской армией под командованием генерала Веллингтона и франко-испанской армией под командованием Жозефа Бонапарта и маршала Жана-Батиста Журдана. Сражение положило конец господству французов в Испании, длившемуся с 1808 года, его результатом было вытеснение французов за Пиренеи (то есть на исконно французскую территорию).


   Вильянуэва-де-Валдеговия не самый густонаселенный город в долине, но городскими достопримечательностями похвастаться может.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 7 этап, Витория-Гастейс - Вильянуэва-де-Валдеговия


   Основными достопримечательностями Вильянуэва-де-Валдеговия являются: церковь Санта-Мария (Iglesia de Santa María), построенная в романском стиле, но перестроенная в наше время; здание городской мэрии расположенное в строении 18-го века; фонтан 1860 года; ренессансный дворец Лос-Ангуло (Palacio de los Angulo) 16-го века; мельница 18-го века, она расположена на самой окраине города, в направлении городка Гурендес (Gurendes).


   Неподолёку от Вильянуэва-де-Валдеговия находится единственная деревянная плотина в Стране Басков - "La Sebe", построенная в 1781 году. В 2011 году плотина была объявлена объектом культурного наследия Испании.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 14:53 | Регистрация: 21.06.2011

    Жаль,что Евроспорт забил на Вуэльту. Даже в воскресенье показывают только с 18-00. Придется смотреть на стриме

  2. Имя: Виктор

    dyneema

    Сегодня, 15:21 | Регистрация: 16.09.2020

    Цитата: aksbor
    Жаль,что Евроспорт забил на Вуэльту. Даже в воскресенье показывают только с 18-00. Придется смотреть на стриме
    Опять теннис? Зла не хватает...

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Комментарии

  • dyneema
    Примож Роглич потерял красную ... (10)
    dyneema-Фото
    Роглич что, бабушка недееспособная, чтобы его всей командой переодевать? Тем более что у него-то уж с балансом по-олный порядок, не шахматист авось. Мутная история, а такие обычно случаются, когда нога не идёт. Роглич укатался за сезон, и морально, и физически. Заехать бы на подиум, с такой-то формой, и я не про одежду...
  • dyneema
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (2)
    dyneema-Фото
    Цитата: aksbor
    Жаль,что Евроспорт забил на Вуэльту. Даже в воскресенье показывают только с 18-00. Придется смотреть на стриме
    Опять теннис? Зла не хватает...
  • SportSpirit
    Примож Роглич потерял красную ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Какая-то мутная история) русскоязычная версия трансляции ясности не вносит: ехали все вместе, потом реклама, после рекламы - JV нет. Потом Роглич догонял только с Беннетом. Почему вся команда встала, чтобы помогать Рогле с курткой? В пелотоне никого не оставили. Почему так долго и вернулся только Беннет? Такое чувство, что как-то вспылили внутри коллектива в процессе переодевания) 

     

    А Мувики (традиционно) и Инеос (за компанию) ускорились в этот момент; предположу, что похлопывание Солером Карапаса на финише именно об этом, типа "совместными усилиями уехали от Роглы". 

  • aksbor
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (2)
    aksbor-Фото

    Жаль,что Евроспорт забил на Вуэльту. Даже в воскресенье показывают только с 18-00. Придется смотреть на стриме

  • patar
    Примож Роглич потерял красную ... (10)
    patar-Фото
    В его времена, он сам притормаживал, когда Бассо или Ульриху нужно было спуститься
  • Anna P.
    22-летний Жуан Алмейда 4-й на ... (4)
    Anna P.-Фото

    Очень нам понравился мальчик - 22 всего! И, как любит говорить Курдюков, правильно воспитанный. Хороший универсал.

    Хотелось бы понять, какие перспективы у парня - в  гору идет настойчиво, но супер-гора может и остановить. С другой стороны,и не таких зеленых остановил Стельвио. 

    И жаль, что у Квиков он может стать просто супер-грегори у Ремко. Надеюсь, что Квики не станут формировать мощный поезд для гран-туров - все-таки это не их стиль ведения гонки.

    Вообще, с одной стороны - профессиональный спорт, спонсорство, победы etc., с другой - зрелище, красота, яркие личности. Не всегда совпадают отношение болельщиков и официальный рейтинг. Наверное, это и хорошо. Примеры - Роан Деннис, де Гендт, Поццовиво, из прошлых лет - Пурито Родригес, и многие...

    Эх, попасть бы еще на какую-нибудь гоночку покруче. Ковид, уходи!....

  • Tom_Boonen
    22-летний Жуан Алмейда 4-й на ... (4)
    Tom_Boonen-Фото

    Вот уж кто заслуживал хотя бы на место в тройке. К сожалению, Стельвио перечеркнуло эти надежды, хотя его камбек через 2 дня был очень неожиданным.

  • Александра
    22-летний Жуан Алмейда 4-й на ... (4)
    Александра-Фото

    Хорош, очень хорош!

  • rude_rider
    Примож Роглич потерял красную ... (10)
    rude_rider-Фото

    да что вы секунды считаете

     

    на этой неделе будет связка из 10-11 этапа суббота -воскресенье

    там будет решаться вуелта а не на спусках

    пусть карапаз порезвится

    после начнут включаться дизеля

    тем более теперь инеос будет таскать пелотон

    после этих выходных не увидем наверное и мартина в первой тройке

     

  • BlAr
    Примож Роглич потерял красную ... (10)
    BlAr-Фото
    Цитата: Sezar
    Все равно странно. Допустим всей командой надевали на Роглича ветровку. Ну 20 секунд. Но это ж спуск с горы, пелотон собирается. Роглич отлично ходит даунхилл. Такое отставание отыграть-это ж не подвиг Геракла..
    Вот если они отпустили моторов раньше, тогда да.
    Так наоборот, они говорят, что пелотон растянулся на спуске из-за рывка Инеоса. И конечно, на ровном шоссе обгонять гораздо проще, чем на извилистом спуске - постоянно пересекаются траектории и невозможно поддерживать свой темп. Так что усилий требовалось немало. Единственное, что как я уже писал вчера, - не следовало форсировать погоню. Потому он и выдохся, что слишком резко бросился догонять. Что до Инеоса - ну, положим, они перед этапом планировали атаку в этом месте. И с чего им отказываться от своего плана? С того, что у кого-то ветровка плохо сшита? А гонка всё расставит на свои места. На этой неделе этапы будь здоров, есть где отыграться и создать солидный задел.

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