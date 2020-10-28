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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 9 этап, Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо
Девятый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Кастрильо-дель-Валь (Castrillo del Val). Город входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. В 2015 году ЮНЕСКО добавил этот небольшой городок в маршрут "Пути святого Иакова" - Эль Камино де Сантьяго (El Camino de Santiago) — паломнической дороге к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой проходит по Северной Испании. Благодаря своей популярности и разветвлённости дорога Святого Иакова оказала большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья.
Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 9 этап, Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо
Название города имеет латинское происхождение, уменьшительное от Castrum и Vals. На территории городка протекает река Арлансон. Центр города поднимается к краю вересковой пустоши на высоте 939 метров над уровнем моря.
В Кастрильо-дель-Валь находятся две старинные церкви: церковь 16-го века Сан-Хуан-Ботиста (Iglesia de San Juan Bautista) и церковь святой Евгении (Iglesia de Santa Eugenia), которую возвели в конце 15-го века.
Альтиметрия 9-го этапа Вуэльта Испании-2020
Кастрильо-дель-Валь впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъёмов.
Этап проложен по плоскогорью на отметках в районе 800-1000 м над уровнем моря. Первая половина этапа проложена на запад, вторая на север. Ветер может оказать свое влияние на ход развития этапа.
Финишировать будут в Агилар-де-Кампоо (Aguilar de Campoo, провинция Паленсия, автономное сообщество Кастилия и Леон), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. На финише - "стол".
На границе между вспаханными равнинами Центральной Испании и удивительными холмами Кантабрии находится древний укрепленный городок Агилар-де-Кампоо. История города в первую очередь связана с родом Манрике де Лара и замком маркизов Агилар, вокруг которого в свое время и разрастался город.
Руины замка, построенного между XII и XIV веками и сейчас являются частью культурного наследия Агилар-де-Кампоо. Подаренный королем Генрихом II семье Манрике (как часть знаменитых "владений Генриха"), замок позже вновь стал принадлежать королевскому дому, а затем был отдан Генрихом III госпоже Альдонсе Кастильской.
Сам город в 1255 году получил привилегированный статус королевского города, в честь чего в городе был выстроен монастырь Санта Мария ла Реаль, до сих пор считающийся главной достопримечательностью. Приехав в Агилар стоит обратить внимание и на колокольню готического храма Сан-Мигель, являющегося усыпальницей рода маркизов Агилар.
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По материалам Интернета
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RVL
Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
Ну гляньте как он в спринтах участвует..))
Везде...где может, причем не за победу..
за бонификации, любую
Можно сказать что угодно..но...
Ну да , тогда конечно на тдф недоразумение...
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BlAr
Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
Цитата: RVL
Я не категорично, я с наблюдательной точки.
Рогла , за бонификации хватается. Курдюков это выразил так как выразил. и я с ним в формулировке согласен. Линия мысли понятна, особенно исходя из того , с каким покерфейсом роглич шел на победу тдф. И что?
вуэльту он так взять не может, как не взял и тдф. По этому начал с малого..а вдруг секунды решают!?;)
Роглич нивчем не уверен
Говорить, что сегодня Роглич цеплялся за бонификацию как минимум смешно, если посмотреть разрывы на этапе. Потом, если не выигрывать этап, то его возьмут прямые конкуренты. И зачем это Рогличу?
Ну и главное - ему просто необходимо было доказать всем, что случившееся в воскресенье - просто недоразумение, несчастный случай. И ему это вполне удалось!
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Rokka
Том Дюмулин не выйдет на старт ... (15)
Цитата: Адриен
Отличные физические данные, но неважные, как раньше говорили, морально-волевые качества. Как и у того же Чавеса... Брал бы пример с Вальверде - уже почти "пенсионер", а прет, как танк, не помню случаев за последнее время , чтобы он сходил по похожим "причинам"... Воля, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ - раз вышел на старт, значит закончи начатое хоть на карачках, если конечно без форс мажоров. А у Дюмулена - не понос, так золотуха... Вернее - наоборот.
Честно, видя ваш ник перед коментом я знаю что сейчас опять буду читать около подъездные бредни и задиванные рассуждения.
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Гонщик
Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
Цитата: Evergreen
Для меня главная интрига Вуэльты - обрубит ли Приможа и когда это произойдет. Очевидно, что Карапаз по форме улучшается. Если такая тенденция сохранится, через пару этапов они будут равны по возможностям на крутяках.
А для меня , когда уже рбанёт Карапаса , видимо ждать не долго осталось , ну и на разделке контрольный выстрел .
Цитата: RVL
Я не категорично, я с наблюдательной точки.
Рогла , за бонификации хватается. Курдюков это выразил так как выразил. Линия мысли понятна, особенно исходя из того , с каким покерфейсом роглич шел на победу тдф. И что?
вуэльту он так взять не может, как не взял и тдф. По этому начал с малого..а вдруг секунды решают!?;)
Роглич нивчем не уверен
Уверен , не уверен ,не в этом дело , хоть и закончились времена сверхчелов , разделка Погочара на Туре ,говорит о обратном , поэтому все средства хороши .
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Evergreen
Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
Для меня главная интрига Вуэльты - обрубит ли Приможа и когда это произойдет. Очевидно, что Карапаз по форме улучшается. Если такая тенденция сохранится, через пару этапов они будут равны по возможностям на крутяках.
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Evergreen
Том Дюмулин не выйдет на старт ... (15)
В интервью голландской прессе во время Тура вроде Том откровенно говорил, что во время коронавирусного локдауна у него были серьезные мысли об уходе из велоспорта вообще. Его случай очень индивидуален... Джиро, выигранная несмотря на понос перед Стельвио как раз свидетельство того, что с морально-волевыми у него все более чем отлично. Думаю, его перегрели после победоносного 2017 года, было много ожиданий, участие в 2-х ГТ, два серебра с одним общим временем с Фрумом, два серебра в разделках ЧМ и деревянная медаль в групповой там же. Это гигантская нагрузка, которую он выдержал, но явно с залезанием в глубокий долг организма... А в 2019 сама судьба насильно вынудила его отдыхать долго после рассеченного колена. Затем обострение паразитов - это следствие подорванной иммунной системы. Когда такие напасти наваливаются на элитного спортсмена, это серьезнейшее испытание для психики. Думаю, что идя в Джамбо Том уже все обдумал и принял свою новую роль.. Нового Индурайна из него не получилось, но в наше время подробное уже невозможно.
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