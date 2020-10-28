Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 9 этап, Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо

rude_rider

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18) Карапаз и роглич мне напомнили Саймона на джиро. Дальше знаете что произошло

RVL

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18) Ну гляньте как он в спринтах участвует..))

Везде...где может, причем не за победу.. за бонификации, любую за бонификации, любую Можно сказать что угодно..но...



Ну да , тогда конечно на тдф недоразумение...

BlAr

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18) Цитата: RVL Я не категорично, я с наблюдательной точки.

Рогла , за бонификации хватается. Курдюков это выразил так как выразил. и я с ним в формулировке согласен. Линия мысли понятна, особенно исходя из того , с каким покерфейсом роглич шел на победу тдф. И что?

вуэльту он так взять не может, как не взял и тдф. По этому начал с малого..а вдруг секунды решают!?;)

Роглич нивчем не уверен

Говорить, что сегодня Роглич цеплялся за бонификацию как минимум смешно, если посмотреть разрывы на этапе. Потом, если не выигрывать этап, то его возьмут прямые конкуренты. И зачем это Рогличу? Ну и главное - ему просто необходимо было доказать всем, что случившееся в воскресенье - просто недоразумение, несчастный случай. И ему это вполне удалось! Говорить, что сегодня Роглич цеплялся за бонификацию как минимум смешно, если посмотреть разрывы на этапе. Потом, если не выигрывать этап, то его возьмут прямые конкуренты. И зачем это Рогличу? Ну и главное - ему просто необходимо было доказать всем, что случившееся в воскресенье - просто недоразумение, несчастный случай. И ему это вполне удалось!

Rokka

Том Дюмулин не выйдет на старт ... (15) Цитата: Адриен Отличные физические данные, но неважные, как раньше говорили, морально-волевые качества. Как и у того же Чавеса... Брал бы пример с Вальверде - уже почти "пенсионер", а прет, как танк, не помню случаев за последнее время , чтобы он сходил по похожим "причинам"... Воля, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ - раз вышел на старт, значит закончи начатое хоть на карачках, если конечно без форс мажоров. А у Дюмулена - не понос, так золотуха... Вернее - наоборот.

Честно, видя ваш ник перед коментом я знаю что сейчас опять буду читать около подъездные бредни и задиванные рассуждения. Честно, видя ваш ник перед коментом я знаю что сейчас опять буду читать около подъездные бредни и задиванные рассуждения.

RVL

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18) Ну как , не в этом дело? Вот я вижу что когда доминантный боец зарабатывает секунды таким образом, то ,капнет он на генерал...сто про

Гонщик

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18) Цитата: Evergreen Для меня главная интрига Вуэльты - обрубит ли Приможа и когда это произойдет. Очевидно, что Карапаз по форме улучшается. Если такая тенденция сохранится, через пару этапов они будут равны по возможностям на крутяках. А для меня , когда уже рбанёт Карапаса , видимо ждать не долго осталось , ну и на разделке контрольный выстрел .



А для меня , когда уже рбанёт Карапаса , видимо ждать не долго осталось , ну и на разделке контрольный выстрел . Цитата: RVL Я не категорично, я с наблюдательной точки.

Рогла , за бонификации хватается. Курдюков это выразил так как выразил. Линия мысли понятна, особенно исходя из того , с каким покерфейсом роглич шел на победу тдф. И что?

вуэльту он так взять не может, как не взял и тдф. По этому начал с малого..а вдруг секунды решают!?;)

Роглич нивчем не уверен

Уверен , не уверен ,не в этом дело , хоть и закончились времена сверхчелов , разделка Погочара на Туре ,говорит о обратном , поэтому все средства хороши . Уверен , не уверен ,не в этом дело , хоть и закончились времена сверхчелов , разделка Погочара на Туре ,говорит о обратном , поэтому все средства хороши .

Evergreen

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18) Для меня главная интрига Вуэльты - обрубит ли Приможа и когда это произойдет. Очевидно, что Карапаз по форме улучшается. Если такая тенденция сохранится, через пару этапов они будут равны по возможностям на крутяках.

Evergreen

Том Дюмулин не выйдет на старт ... (15) В интервью голландской прессе во время Тура вроде Том откровенно говорил, что во время коронавирусного локдауна у него были серьезные мысли об уходе из велоспорта вообще. Его случай очень индивидуален... Джиро, выигранная несмотря на понос перед Стельвио как раз свидетельство того, что с морально-волевыми у него все более чем отлично. Думаю, его перегрели после победоносного 2017 года, было много ожиданий, участие в 2-х ГТ, два серебра с одним общим временем с Фрумом, два серебра в разделках ЧМ и деревянная медаль в групповой там же. Это гигантская нагрузка, которую он выдержал, но явно с залезанием в глубокий долг организма... А в 2019 сама судьба насильно вынудила его отдыхать долго после рассеченного колена. Затем обострение паразитов - это следствие подорванной иммунной системы. Когда такие напасти наваливаются на элитного спортсмена, это серьезнейшее испытание для психики. Думаю, что идя в Джамбо Том уже все обдумал и принял свою новую роль.. Нового Индурайна из него не получилось, но в наше время подробное уже невозможно.

Gerasim

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18) Не было бы этого залета на первом этапе...был бы в шестёрке и боролся бы за белую майку

Gerasim

Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18) Может даже четверо