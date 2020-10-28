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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 9 этап, Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 9 этап, Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо


  Девятый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Кастрильо-дель-Валь (Castrillo del Val). Город входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. В 2015 году ЮНЕСКО добавил этот небольшой городок в маршрут "Пути святого Иакова"  - Эль Камино де Сантьяго (El Camino de Santiago) — паломнической дороге к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой проходит по Северной Испании. Благодаря своей популярности и разветвлённости дорога Святого Иакова оказала большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья. 

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 9 этап, Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-КампооВуэльта Испании-2020, превью этапов: 9 этап, Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо


   Название города имеет латинское происхождение, уменьшительное от Castrum и Vals. На территории городка протекает река Арлансон. Центр города поднимается к краю вересковой пустоши на высоте 939 метров над уровнем моря.


   В Кастрильо-дель-Валь находятся две старинные церкви: церковь 16-го века Сан-Хуан-Ботиста (Iglesia de San Juan Bautista) и церковь святой Евгении (Iglesia de Santa Eugenia), которую возвели в конце 15-го века.


Альтиметрия 9-го этапа Вуэльта Испании-2020

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 9 этап, Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 9 этап, Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо

 

 Кастрильо-дель-Валь впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап без категорийных подъёмов. 

 

  Этап проложен по плоскогорью на отметках в районе 800-1000 м над уровнем моря. Первая половина этапа проложена на запад, вторая на север. Ветер может оказать свое влияние на ход развития этапа.

 

   Финишировать будут в Агилар-де-Кампоо (Aguilar de Campoo, провинция Паленсия, автономное сообщество Кастилия и Леон), который впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. На финише -  "стол".

 

   На границе между вспаханными равнинами Центральной Испании и удивительными холмами Кантабрии находится древний укрепленный городок Агилар-де-Кампоо. История города в первую очередь связана с родом Манрике де Лара и замком маркизов Агилар, вокруг которого в свое время и разрастался город.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 9 этап, Кастрильо-дель-Валь - Агилар-де-Кампоо

 

   Руины замка, построенного между XII и XIV веками и сейчас являются частью культурного наследия Агилар-де-Кампоо. Подаренный королем Генрихом II семье Манрике (как часть знаменитых "владений Генриха"), замок позже вновь стал принадлежать королевскому дому, а затем был отдан Генрихом III госпоже Альдонсе Кастильской.

 

  Сам город в 1255 году получил привилегированный статус королевского города, в честь чего в городе был выстроен монастырь Санта Мария ла Реаль, до сих пор считающийся главной достопримечательностью. Приехав в Агилар стоит обратить внимание и на колокольню готического храма Сан-Мигель, являющегося усыпальницей рода маркизов Агилар.

    Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и ТелеграмПредлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльта Испании-2020.

 

По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Vuelta a Espana-2020 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    rude_rider-Фото
    Карапаз и роглич мне напомнили Саймона на джиро. Дальше знаете что произошло
  • RVL
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    RVL-Фото

    Ну гляньте как он в спринтах участвует..))
    Везде...где может, причем не за победу..

    за бонификации, любую

    Можно сказать что угодно..но...

    Ну да , тогда конечно на тдф недоразумение...

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    BlAr-Фото
    Цитата: RVL
    Я не категорично, я с наблюдательной точки.
    Рогла , за бонификации хватается. Курдюков это выразил так как выразил. и я с ним в формулировке согласен. Линия мысли понятна, особенно исходя из того , с каким покерфейсом роглич шел на победу тдф. И что?
    вуэльту он так взять не может, как не взял и тдф. По этому начал с малого..а вдруг секунды решают!?;)
    Роглич нивчем не уверен
    Говорить, что сегодня Роглич цеплялся за бонификацию как минимум смешно, если посмотреть разрывы на этапе. Потом, если не выигрывать этап, то его возьмут прямые конкуренты. И зачем это Рогличу? Ну и главное - ему просто необходимо было доказать всем, что случившееся в воскресенье - просто недоразумение, несчастный случай. И ему это вполне удалось!
  • Rokka
    Том Дюмулин не выйдет на старт ... (15)
    Rokka-Фото
    Цитата: Адриен
    Отличные физические данные, но неважные, как раньше говорили, морально-волевые качества. Как и у того же Чавеса... Брал бы пример с Вальверде - уже почти "пенсионер", а прет, как танк, не помню случаев за последнее время , чтобы он сходил по похожим "причинам"... Воля, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ - раз вышел на старт, значит закончи начатое хоть на карачках, если конечно без форс мажоров. А у Дюмулена - не понос, так золотуха... Вернее - наоборот.
    Честно, видя ваш ник перед коментом я знаю что сейчас опять буду читать около подъездные бредни и задиванные рассуждения.
  • RVL
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    RVL-Фото

     Ну как , не в этом дело?

    Вот я вижу что когда доминантный боец зарабатывает секунды таким образом, то ,капнет он на генерал...сто про

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Evergreen
    Для меня главная интрига Вуэльты - обрубит ли Приможа и когда это произойдет. Очевидно, что Карапаз по форме улучшается. Если такая тенденция сохранится, через пару этапов они будут равны по возможностям на крутяках.
    А   для меня , когда уже рбанёт Карапаса , видимо ждать не долго осталось , ну и на разделке контрольный выстрел .



    Цитата: RVL
    Я не категорично, я с наблюдательной точки.
    Рогла , за бонификации хватается. Курдюков это выразил так как выразил. Линия мысли понятна, особенно исходя из того , с каким покерфейсом роглич шел на победу тдф. И что?
    вуэльту он так взять не может, как не взял и тдф. По этому начал с малого..а вдруг секунды решают!?;)
    Роглич нивчем не уверен
    Уверен  , не уверен ,не в этом дело , хоть и закончились времена сверхчелов  , разделка Погочара на Туре ,говорит о  обратном , поэтому все средства хороши .

  • Evergreen
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    Evergreen-Фото
    Для меня главная интрига Вуэльты - обрубит ли Приможа и когда это произойдет. Очевидно, что Карапаз по форме улучшается. Если такая тенденция сохранится, через пару этапов они будут равны по возможностям на крутяках.
  • Evergreen
    Том Дюмулин не выйдет на старт ... (15)
    Evergreen-Фото
    В интервью голландской прессе во время Тура вроде Том откровенно говорил, что во время коронавирусного локдауна у него были серьезные мысли об уходе из велоспорта вообще. Его случай очень индивидуален... Джиро, выигранная несмотря на понос перед Стельвио как раз свидетельство того, что с морально-волевыми у него все более чем отлично. Думаю, его перегрели после победоносного 2017 года, было много ожиданий, участие в 2-х ГТ, два серебра с одним общим временем с Фрумом, два серебра в разделках ЧМ и деревянная медаль в групповой там же. Это гигантская нагрузка, которую он выдержал, но явно с залезанием в глубокий долг организма... А в 2019 сама судьба насильно вынудила его отдыхать долго после рассеченного колена. Затем обострение паразитов - это следствие подорванной иммунной системы. Когда такие напасти наваливаются на элитного спортсмена, это серьезнейшее испытание для психики. Думаю, что идя в Джамбо Том уже все обдумал и принял свою новую роль.. Нового Индурайна из него не получилось, но в наше время подробное уже невозможно.
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    Gerasim-Фото
    Не было бы этого залета на первом этапе...был бы в шестёрке и боролся бы за белую майку
  • Gerasim
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (18)
    Gerasim-Фото
    Может даже четверо

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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