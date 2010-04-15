Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 11 этап, Вильявисьоса - Ла-Фаррапона



Одиннадцатый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Вильявисьоса (Villaviciosa) - яблочной столицы Астурийского княжества. Город расположен на берегу реки Вильявисьоса (Ría de Villaviciosa), которая впадает в океан. Всего в 11 км от Вильявисьоса находится место, которое изменило историю Испании. Именно там, неподалёку от Вильявисьоса, ступил на астурийскую землю король Карл I, считающийся объединителем страны, состоявшей на тот момент из двух независимых королевств. На месте его высадки каждый год, в середине августа, проходит праздник, включающий в себя историческую реконструкцию этого события. Имеется и памятник, увековечивший это событие.



Вильявисьоса - город с историей, которая началась в средние века. Тогда эта местность называлась Малиайо (Maliayo), она охватывала и соседние территории. Это название появляется в исторических документах с IX века. В 1270 году Альфонсо X Кастильский основал нынешний город, известный по разным документах с разными названиями - Пуэбла (Puebla), Пола (Pola) или Побла-де-Малиайо (Pobla de Maliayo). Альфонсо X Кастильский приказывает заселить город и приступает к строительству величественного замка. С XIV века, вместо Малиайо и Побла-де-Малиайо, в документах появляются новые названия Вильявисьоса и Побла-де-Вильявисьоса, в итоге город получает своё окончательное название - Вильявисьоса, которое означает «плодородный город».



И ведь это название совершенно оправданно. Яблоневые сады покрывают огромные пространства прилегающих к городу районам. Местные жители убеждены: хоть человек и покинул рай из-за яблок, с помощью сидра он может вновь оказаться там. Производят сидр в Вильявисьоса относительно недавно, всего-то лет двести. Но исключительно из яблок особых сортов, выращенных рядом с городом и по тщательно отработанной технологии. Сидр из Вильявисьосы производят в сотнях местных сидрерий, поставляют во все уголки Испании и также в другие страны. Сидр называют напитком королей и моряков.



В Вильявисьосе царит настоящий культ сидра. Практически каждый производитель проводит регулярные экскурсии, дегустации, предлагает туристам поучаствовать в его производстве, соблюдая все тонкости технологии. Особенно активируются сидровые дегустации и всё, связанное с сидром, в сентябре, когда, традиционно, его и начинают готовить.



В городе Вильявисьосе обязательно стоит прогуляться по берегу реки, на котором до сих пор целы старинные водяные мельницы. Или побывать в шахте, где когда-то добывали агат. Или вообще в местном экомузее в нескольких километрах от города прокатиться на астурийском пони, поработать на гончарном круге, своими руками сварить по старинным рецептам и попробовать астурийское пиво.



Кроме яблочного культа в Вильявистосе находится большое количество храмов и монастырей, как и везде в Испании. Город Вильявисьоса – составная часть специального паломнического маршрута по католическим святыням Астурии.



Альтиметрия 11-го этапа Вуэльта Испании-2020

Вильявисьоса впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Горный этап с финишем в подъём 1 категории и набором высоты 4600 м. Этап можно было бы назвать королевским горным, если бы не следующий, 12-й этап, с финишем на Англиру.

11-й этап - второй по "урожайности" на горные очки этап Вуэльты Испании-2020.

Со старта велогонщики начнут преодолевать подъём 3 категории Альто де ла Кампа (Alto de la Campa, отм. 400 м, перепад высот 335 м, протяжённость 8,3 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 8%), который в последний раз присутствовал на Вуэльте Испании в 2001 году, тогда первым на вершине был Владимир Дума.

Далее 40 км пересеченной местности до подножия следующего подъёма дня.

Подъём 1 категории Альто-де-ла-Кольядона (Alto de la Colladona, отм. 850 м, перепад высот 460 м, протяжённость 7 км, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 12%). В последний раз подъём преодолевали с этой стороны на Вуэльте Испании в 2017 году, тогда первым на вершине был Давиде Виллелла.

Следующий подъём начнется через 30 км после прохождения вершины Альто-де-ла-Кольядона. Подъём 1 категории Альто-де-ла-Кобертория (Alto de la Cobertoria, отм. 1185 м, перепад высот 885 м, протяжённость 9,8 км, средний градиент 9%, максимальный градиент 15%).

В последний раз подъём преодолевали с этой стороны на Вуэльте Испании в 2015 году, тогда первым на вершине был Фрэнк Шлек.

Преодолев спуск протяжённостью 20 км, велогонщики начнут восхождение протяжённостью 20 км до вершины подъёма 1 категории Пуэрто-де-Сан-Лоренцо (Puerto de San Lorenzo, отм. 1347 м, перепад высот 862 м, протяжённость 10 км, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 15%).

В последний раз подъём преодолевали с этой стороны на Вуэльте Испании в 2014 году, тогда первым на вершине был Алессандро Де Марки.

После трех километров подъёма со средними градиентами в районе 6%, начнется километровая стенка с 11,5%, потом небольшая полочка и заключительные примерно 5,6 км имеют средний градиент в районе 12%. Покорив вершину подъёма, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 10 км, после которого начнется 24-х километровый подъём до финиша этапа с набором высоты в 1300 м.

Подъём 1 категории Ла-Фаррапона (La Farrapona, отм. 1708 м, перепад высот 1038 м, протяжённость 16,5 км, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 14%). Заключительные 5,5 км стенка со средними градиентами от 8% до 12%.

Фаррапона находится на территории обширного природного парка - Парк де Сомьедо (Parque Natural de Somiedo), который занимает площадь в 39,164 гектаров. Парк был основан в 1988 году, а с 2000 является биосферным заповедником, который среди всего прочего является домом для популяции бурых медведей.

На пути к Фаррапоне находится Салиенсия (Saliecia) – это целый ряд горных озёр, включающих в себя Lago Calabazosa или Lago Negro, Lago Cerveriz, Laguna de Almagrera или Lago de La Mina и Lago de La Cueva. На территории заповедника есть кемпинги и проложен ряд маршрутов.

Е сть также экомузей, где можно увидеть, как выглядели летние хижины пастухов (cabañas de las brañas), которые во множестве разбросаны по всей территории заповедника. Браньяс – домики, расположенные на возвышенностях, необходимы в краю, где большая часть жителей занимается животноводством. Весной скот отправляли пастись в горных лугах, и жители переселялись в браньяс, где жили до осени. Эти домики небольшого размера, с крышей, покрытой тростником, часто сливались с пейзажем.

Всего два – три десятилетия назад эти хижины ещё довольно активно использовались по прямому назначению. Некоторые были более просторными, и в них проводились танцы и местные праздники. Более того, в 18-19 веках многие молодые люди из посёлков часто даже боролись за право проводить время в браньяс, так как в отдалении от родных могли наслаждаться гораздо большей свободой. В некоторых случаях дело доходило даже до скандала, в одном из документов 18 века зафиксировано, что один из епископов подверг гневной критике некоторых жителей браньяс за безнравственное поведение.





В настоящее время некоторые хижины, несмотря на изношенность и ветхость, продолжают использоваться по назначению, так как животноводство остаётся главным занятием жителей этого региона.

Если кто-то после долгой прогулки по национальному парку Сомьедо захочет познакомиться с местной кухней, то ему могут предложить блюдо «олья подрида» (olla podrida), состоящее из тушеного мяса (чаще свинины), бобов и других видов овощей, которое готовится в глиняном горшочке «олья» в течение нескольких часов. Интересно, что в дословном переводе слово «podrida» означает «испорченный, тухлый», но это вовсе не значит, что вам предлагают нечто неудобоваримое. Дело в том, что раньше блюдо, состоящее из тушеного мяса и различных овощей, называлось «олья подEрида», где «poderida» означает «могучий», скорей всего из-за насыщенности ингредиентами. Потом в слове почему-то потерялась буква, но от этого вкус блюда не ухудшился.

Вершина Ла-Фаррапона в истории Вуэльта Испании



Ла-Фаррапона, озеро Сомьедо принимала финиш этапа Вуэльты Испании в последний раз в 2014 году, тогда

На 16-м королевском горном этапе Вуэльты Испании-2014 с набором высот более 4500 м и финишем на вершине 1-й категории Ла-Фаррапона генеральщики были вынуждены защищать свои позиции. Гонщики Sky начали задавать темп пелотону за 42 км до финиша во время восхождения на предпоследнюю вершину дня Пуэрто-де-Сан-Лоренцо (Puerto de San Lorenzo). Впервые на этой Вуэльте Испании благодаря атаке в своём стиле Крис Фрум сумел удалиться от некоторых соперников, атаковав за 4,5 км до финиша. Ему не удалось сбросить своего основного соперника, лидера общего зачёта Альберто Контадора (Tinkoff-Saxo). Когда до финиша осталось около 800 метров, Альберто Контадор уехал от Криса Фрума, опередив его на финише на 15 секунд и взяв 10 бонусных секунд за победу на этапе. Фрум не смог противостоять Контадору, но зато получилось максимально отыграть время у занимающего второе место Алехандро Вальверде (Movistar) и Хоакима Родригеса («Катюша»), чьё минимальное отставание после 15 этапа угрожало третьему месту Фрума. Теперь же от второго места в генеральной классификации Фрума отделяли всего три секунды, а Родригес, идущий на 4-й позиции, проигрывал Крису Фруму 50 секунд.

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