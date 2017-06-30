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Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия


   Пятнадцатый этап Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2020 стартует в городе Мос (Mos), который входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Мос расположен в долине реки Лоуро (Río Louro), притока реки Миньо (Río Miño), которая пересекает муниципалитет с северо-востока на юго-запад.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия


   Археологические раскопоки свидетельствуют об интенсивном захвате территории с древних времён. Тем не менее, поскольку существование доисторических поселений задокументировано присутствием Кампо-де-Мамоас (Campo de Mámoas) и Педра-Кабалейра (Pedra Cabaleira) - дольменов с руинами коридоров и фундамента, до романизации данных больше нет. В то время через Мос проходила римская дорога, соединявшая Брагу (Braga) с Луго и Асторгой (Astorga).

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия


   Городской совет Моса начал использовать название города с последней трети 17-го века. В середине 13-го века он был известен как Молис (Molis). С созданием первых конституционных городских советов в Испании в 1833 году также возникает совет Мос, сформированный с первого момента десятью деревушками, которые он имеет в своем составе и сегодня.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия


   Город Мос является частью паломнического пути к предполагаемой могиле апостола Иакова (El Camino de Santiago) в испанском городе Сантьяго-де-Компостела (Santiago de Compostela), с хостелом для паломников в непосредственной близости от старинной виллы Пасо-де-Мос (Pazo de Mos) 16-го века. 

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия


   В Мосе представлены многочисленные образцы археологического наследия, такие как петроглифы Лаксе-дас-Крусес (Laxe das Cruces) и Монте-Салгейрон (Monte Salgueirón) или Кастро-де-Торросо (Castro de Torroso), считающиеся старейшими в Галисии (7 век до нашей эры). А также важные остатки мегалитической культуры по всей территории, такие как курганы в приходе Села (Cela).

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия


   От римской дороги сохранилась римская колонна, расположенная на краю дороги, которая служила для обозначения расстояний. Дворей Санто Антонио (Santo Antoíño) находится в деревушке Лоредо. Его постороили в 14 веке, затем он был перестроен в 18 веке. При дворце имеется часовня 16 века.


Альтиметрия 15-го этапа Вуэльта Испании-2020

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия

 

  Мос впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Самый протяжённый этап Вуэльты Испании-2020 с набором высоты 4000 м и финишем на спуске с вершины 3-й категории. Этап подходит для отрыва.

 

   Из Моса пелотон отправится на восток, маршрут этапа проложен недалеко от границы с Португалией. Проехав 50 км по равнине, пелотон начнёт преодолевать сильно пересеченный рельеф с многочисленными спусками и поъёмами, 5 из которых присвоили категорию:

 

  подъём 3 категории Альто де Сан Амаро (Alto de San Amaroотм. 430 м, перепад высот 373 м, протяжённость 6 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 10%);

 

   подъём 3 категории Альто де Карседо (Alto de Carcedo, отм. 765 м, перепад высот 235 м, протяжённость 6,5 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 8%);

 

  подъём 3 категории Альто до Фурриоло (Alto do Furriolo, отм. 852 м, перепад высот 357 м, протяжённость 5,2 км, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%);

 

  подъём 3 категории Альто де Фумасес (Alto de Fumaces, отм. 880 м, перепад высот 490 м, протяжённость 10,8 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 8%);

 

  подъём 3 категории Альто де Падорнело (Alto de Padornelo, отм. 1310 м, перепад высот 230 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 8%). Преодолев наивысшую точку этапа, велогонщики устремятся на спуск протяжённостью 16 км.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия


   Пуэбла-де-Санабрия (Puebla de Sanabria, провинция Кастилия и Леон, автономное сообщество Кастилия и Леон) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Заключительный полкилометра со средним градиентом в 5%.


   Пуэбла-де-Санабрия – расположилась на северо-западе Испании в провинции Самора близ границы с Португалией. Она находится на высоте 960 м между горами Сьерра-де-ла-Кулебра и Сьерра-Кабрера.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия


   Пуэбла-де-Санабрия - самый посещаемый уголок провинции Самора. Его красота, историческая важность и кулинарные традиции привлекают туристов со всех уголков мира. В средние века Пуэбла-де-Санабрия находилась на стратегически важных путях Испании и поэтому была хорошо укреплена. До наших дней здесь сохранились крепостные стены и неприступный замок второй половины 15-го века. Замок расположился на вершине холма. С самим городком Пуэбла-де-Санабрия он связан старинным каменным мостом, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. Неподалёку от замка находится церковь Святой Марии дел Азогу (Iglesia de Santa María del Azogue) 12 века.


   В Пуэбла-де-Санабрия повсюду присутствует дух средневековья: вдоль узких мощёных улочек стоят небольшие каменные дома, а на центральной площади возвышаются постройки 15-го века, украшенные гербами.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия


   Севернее Пуэлба-де-Санабрия простираются горы Сьерра-Кабрера (Sierra Cabrera). Горы Сьерра-Кабрера достигают высоты 2000 м. Здесь можно увидеть всевозможные ледниковые формы рельефа, появившиеся в результате последнего ледникового периода: пологие долины и многочисленные озёра. В Сьерра-Кабрера всего в 7 км от Пуэлба-де-Санабрия находится озеро Санабрия (Lago de Sanabria)- самое крупное ледниковое озеро не только Испании, но и всего Пиренейского полуострова. Площадь его составляет 3,7 кв. км, максимальная глубина достигает 51 м.


   На берегах озера раскинулся одноимённый природный парк площадью 224 кв. км. Здесь простираются дубовые леса, встречаются берёзы, ивы и тисы. На территории парка обитают 17 видов млекопитающих, среди которых косули, испанские рыси, волки, и 76 видов птиц, в том числе куропатки и беркуты, а в озёрах водится форель. Туристический центр природного парка расположен на северном берегу озера Санабрия в бывшем цистерианском монастыре Сан-Мартин-де-Кастаньеда (San Martin de Castaneda) 12-го века. В нём можно узнать о геологической истории, природе и культуре этой местности. Ежегодно летом в конце июля на озере Санабрия проводится регата на каяках.

 

Вуэльта Испании-2020, превью этапов: 15 этап, Мос - Пуэбла-де-Санабрия


   Южнее Пуэлба-де-Санабрия протянулись горы Сьерра-де-ла-Кулебра (Sierra de la Culebra). Они достигают максимальной отметки 1243 м, вершина Пенья Мира (Peña Mira). Это одно из немногих мест на Пиренейском полуострове, где обитают иберийские волки. В середине 20 века данный вид волков был практически истреблён. В настоящее время в соседней Португалии охота на иберийского волка запрещена, в Испании же разрешена. Для охоты на иберийского волка в горах Сьерра-де-ла-Кулебра был создан специальный парк. Однако ежегодно испанские власти выдают разрешение на охоту лишь на нескольких особей, причём возможность охоты на каждую особь обойдётся в несколько тысяч евро.

 

   Также в пределах парка можно просто понаблюдать за волками. Наибольшая вероятность увидеть волка отмечается вблизи станции Муладар (Muladar), где смотрители парка подкармливают волков. Кроме того, в горах Сьерра-де-ла-Кулебра расположена гора Пенедо (Peña Penedo), или как её называют «Гора Трёх Королевств», которая находится на границах трёх средневековых королевств Португалия, Леон и Галисия.

 

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По материалам Интернета

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Vuelta a Espana-2020 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании велолайв

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 22:25 | Регистрация: 4.08.2018

      А ведь этап сложный, интересный, очень длинный для такого рельефа. Но подвигов мы не увидим, скорее всего. В генерале бури не будет.  

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Опять отрыв выиграет?

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Виктор

    dyneema

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 16.09.2020

    Если за 50 км отрыв не сформируется, дальше может быть интересно. 180 км по горам с таким набором высоты... Может и высодят под конец кого-то.

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вудс мне кажется пошёл не_до_конца, может решил после поворота додавить Велленса, а тут опа (нежданчик!) и финиш уже.

    Марк Солер - самый активный велогонщик этой Вуэльты. Гоняется по отрывах, берёт этап, поднимается, падает и снова поднимается по генералу)) Я бы ему отдал супер-комбатив этой Вуэльты) И что интересно МК ведь №3 в Мовистаре по ранжиру, но колесит этот испанский ГТ как "вольный художник"

  • dyneema
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (3)
    dyneema-Фото
    Если за 50 км отрыв не сформируется, дальше может быть интересно. 180 км по горам с таким набором высоты... Может и высодят под конец кого-то.
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Опять отрыв выиграет?
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2020, превью э ... (3)
    Серафим-Фото

      А ведь этап сложный, интересный, очень длинный для такого рельефа. Но подвигов мы не увидим, скорее всего. В генерале бури не будет.  

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Всё было предсказуемо, финиш разыграли в отрыве, а лидеры отдыхали.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    velodoctor-Фото

    Не знаю че там Вудс ждал, по мне так Солер всех заблокировал. А Веленс молодец предвидел всё это и с первой позиции пошел. Ум победил. 

  • flugegeheimen
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    Похоже, Вудс ждал финиш несколько позже, за поворотом видно не было. А Тим - молодец. 2 победы на этапах

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Четвёртая победа Приможа Рогли ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Неззабудьте Ганну и весь инеос
  • alexort
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (44)
    alexort-Фото
    Возможный провал Роглича - что вы этом нечестного! Или вы хотите сказать, что Роглич в нечестной борьбе проиграл Погачару? Вам самим не смешно? Признаю , что всегда был поотив гонщиков, которых тащат всей командой, особенно такой мощной как нынешняя Джамбо или предыдущая Скай. Отсюда и антипатия к Фруму и Рогличу. А вообще после ухода Конты, так и не могу определиться за кого болеть (а не возносить себе кумиров). Так, подтапливаю за соперников Джамбы, и очень жалею, что в эту команду перешёл Том.
  • EL-Fenomeno
    Четвёртая победа Приможа Рогли ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    У Погачара на Туре: 3 победы + жёлтая и белая, и гороховая майки  

    У Демара на Джиро: 4 победы + цикламеновая майка лучшего спринтера

    У Роглича на Вуэльте (уже): 4 победы + красная (?) и зелёная (?) майки.

     

    У каждого ГТ свои ГЕРОИ, которые брали (и берут) от соревнований по максимуму new_russian

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