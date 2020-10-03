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Вуэльта Испании-2020. Зелёная майка. Претенденты

Вуэльта Испании-2020. Зелёная майка. Претенденты

 

Вуэльта Испании-2020. Зелёная майка. Претенденты

 

 

 

  Прошлогодний обладатель зеленой майки Вуэльты Испании Примож Роглич стартует в майке чемпиона Словении. Маршрут Вуэльты Испании-2020, а также система начисления очков не подходит чистым спринтерам. Вероятнее всего, зелёная майка лучшего в классификации по очкам достанется как бонус победителю Вуэльты Испании-2020, как в прошлом году, или одному из генеральщиков. Предлагаем ознакомиться с наиболее вероятными претендентами на спринтерские этапы, и если им повезет, то и на зелёную майку.

 

 

Система начисления очков в зачет зеленой майки:

 

Победитель этапа получает 25 очков, далее 20; 16; 14; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.

На промежуточном спринте первый получает 4 очка, далее 2 и 1.

Всего на Вуэльте Испании-2020 на финишах 18-ти этапов будут разыграны очки и на 17 промежуточных спринтах. 

Очки Мирового рейтинга:

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);

 

100 очков получает победитель спринтерской классификации Вуэльты Испании-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20).

 


 


Сэм Беннетт (Deceuninck - Quick-Step)

 

 Сэм Беннетт – победа на Елисейских полях и зелёная майка Тур де Франс-2020 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images


Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe)

 

Дубль Паскаля Акермана на Тиррено-Адриатико-2020

  

PHOTO CREDIT: LaPresse

 

Яспер Филипсен (UAE Team Emirates)

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2020 Гран-тур Мировой Тур UCI

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото
    Винченцо и Доменико должны завтра типа обьэдениться и наконец то что внятное показать по-капитански, если конечно сМогут и заХотят. Небольшая загадка Келлерман: пойдёт ли он на всех парах чтобы уже сегодня переодеться в розовое или устроит максимально возможной проверку для Алмейды, которого, к слову, я уверен, будут давить со всех сторон... выдержит ли? Отрыву конечно отдельное слово ибо впереди уедут многие, особенно те кто ещё хочет поБороться за синюю майку лучшего горняка. Надеюсь только что генерльщики не устроят перемирие до последней горы и с помощью своих грэгари начнут батл (читай догонять отрыв) ещё на предпоследней горе, а потом и на спуске продолжат чтобы закончить победой (!?) на Пьянкавалло.
  • salomon
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (20)
    salomon-Фото
    Цитата: rude_rider
    ну все.сейчас Фульсанг навезет всем и начнет отыгрываться
     
    вчера в эконом режиме ехал
    Это че было? Ирония ? ... Успокойтесь, Фульсану в генерале ниче не светит !

    Цитата: Серж
    Все фавориты сошли , Джиро заберёт какой нить выскочка типа Алмейды

    По Вашей классификации Тур выскочка забрал или фаворит ?
    Фаворит номер 1 на Туре был Роглич !!!
  • Гонщик
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Серж
    Все фавориты сошли , Джиро заберёт какой нить выскочка типа Алмейды

    По Вашей классификации Тур выскочка забрал или фаворит ?
    Нравиться глпые вопросы задавать ? 

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (30)
    Sezar-Фото

    Я бы и про Макналти не забывал. Парень - горняк-раздельщик, добавляет по ходу Джиро. Может отстрелить из малой группы.

  • Серж
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (20)
    Серж-Фото

    Все фавориты сошли , Джиро заберёт какой нить выскочка типа Алмейды

    По Вашей классификации Тур выскочка забрал или фаворит ?

  • rude_rider
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (20)
    rude_rider-Фото

    ну все.сейчас Фульсанг навезет всем и начнет отыгрываться

     

    вчера в эконом режиме ехал

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Анна, поживем — увидим, как говорится.

  • VeloVelo
    Тур Фландрии-2020. Превью (5)
    VeloVelo-Фото
    У большинства, в том числе у меня, Е2 отсутствует ((
  • velodoctor
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (20)
    velodoctor-Фото
    Против него точно будут атаковать на последнем, все знают его слабость. Согласен.
  • Pi-man
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (20)
    Pi-man-Фото
    Там до последней горы три спуска. Вот главная проблема, ИМХО...

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 2805
2 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2761
3 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2533
4 Погачар Т. (Slo) (UAD) 2062
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1995
6 Шахманн М. (Ger) (BOH) 1960
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 1955
8 Нибали В. (Ita) (TFS) 1829
9 Кинтнана Н. (Col) (ARK) 1816
10 Вальверде А. (Svk) (MOV) 1743

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