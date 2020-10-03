- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 08:00
Вуэльта Испании-2020. Зелёная майка. Претенденты
Прошлогодний обладатель зеленой майки Вуэльты Испании Примож Роглич стартует в майке чемпиона Словении. Маршрут Вуэльты Испании-2020, а также система начисления очков не подходит чистым спринтерам. Вероятнее всего, зелёная майка лучшего в классификации по очкам достанется как бонус победителю Вуэльты Испании-2020, как в прошлом году, или одному из генеральщиков. Предлагаем ознакомиться с наиболее вероятными претендентами на спринтерские этапы, и если им повезет, то и на зелёную майку.
Система начисления очков в зачет зеленой майки:
Победитель этапа получает 25 очков, далее 20; 16; 14; 12; 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1.
На промежуточном спринте первый получает 4 очка, далее 2 и 1.
Всего на Вуэльте Испании-2020 на финишах 18-ти этапов будут разыграны очки и на 17 промежуточных спринтах.
Очки Мирового рейтинга:
100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4);
100 очков получает победитель спринтерской классификации Вуэльты Испании-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20).
Сэм Беннетт (Deceuninck - Quick-Step)
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images
Паскаль Акерман (Bora-hansgrohe)
PHOTO CREDIT: LaPresse
Яспер Филипсен (UAE Team Emirates)
Photo (c) UAE Team Emirates
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