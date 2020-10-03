Вуэльта Испании-2020. Зелёная майка. Претенденты

Винченцо и Доменико должны завтра типа обьэдениться и наконец то что внятное показать по-капитански, если конечно сМогут и заХотят. Небольшая загадка Келлерман: пойдёт ли он на всех парах чтобы уже сегодня переодеться в розовое или устроит максимально возможной проверку для Алмейды, которого, к слову, я уверен, будут давить со всех сторон... выдержит ли? Отрыву конечно отдельное слово ибо впереди уедут многие, особенно те кто ещё хочет поБороться за синюю майку лучшего горняка. Надеюсь только что генерльщики не устроят перемирие до последней горы и с помощью своих грэгари начнут батл (читай догонять отрыв) ещё на предпоследней горе, а потом и на спуске продолжат чтобы закончить победой (!?) на Пьянкавалло.