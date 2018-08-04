Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 3 этап, Михас - Алаурин-де-ла-Торре



Третий этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Михас (Mijas), который расположен в провинции Малага, автономного сообщества Андалусия. В Михасе удивительным образом сочетаются величие гор, ограничивающих прибрежную территорию побережья Коста-дель-Соль (Costa del Sol), энергия прибрежного курорта на южном средиземноморском побережье Пиренейского полуострова и красоты типичной «белой андалузской деревни».

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 3 этап, Михас - Алаурин-де-ла-Торре



Михас ведёт свою историю с далёких античных времён. Финикийцы и греки попали сюда, привлечённые минералами и драгоценными металлами, которыми изобиловали здешние места. Появившиеся позже римляне называли своё поселение Тамиса (Tamisa) и развивали торговлю. Их сменили вестготы, а позже арабы, захватившие эти земли в 714 году после падения Малаги. Они начали развивать сельское хозяйство и нарекли город именем Микса (Mixa). Во времена Кордобского эмирата Михас был завоеван военачальником по имени Омар Бен Хавсун (Omar Ben Hafsun). И только в 1487 году, в год взятия Малаги, сюда пришла власть Католических королей. Михас стал принадлежать Кастильской короне.



Ранее Михас был небольшой горной деревеней, население которой занималось сельским хозяйством, ловлей рыбы и различными народными промыслами. В 50-е годы ХХ века в Михас направились туристы, когда в Испании начался туристский бум, и на побережье Коста дель Соль хлунул поток туристов. В настоящее время Михас является известным и популярным туристским центром на Коста-дель-Соль. Значительную часть населения Михаса составляют иностранные резиденты, преимущественно британцы.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 3 этап, Михас - Алаурин-де-ла-Торре



Как и все испанское, город Михас очень яркий, живой и насыщенный. Во всех туристических путеводителях главной достопримечательностью города являются ослики-такси (burro-taxi). Ослиное "депо" находится на площади возле центральной парковки. В «ослином такси» работает 61 ослик, они ждут клиентов под тенистым навесом, выстроившись в одну линию и дружно оставляя кучи и кучки навоза. Из них 13 возят тележки с туристами, а 48 катают туристов в седле. На всех осликах самодельные попонки (одно из традиционных рукоделий Михаса), и каждый имеет свой порядковый номер.



Ещё одной достопримечательностью Михаса является Муниципальный Музей - дом, где в потайной комнате целых тридцать лет прятался от франкистов бывший мэр Михаса Мануэль Кортес (Manuel Cortez). В этом музее можно побродить по красивому внутреннему дворику, увидеть прессы для изготовления оливкового масла, глиняную посуду и картины местных художников. В Михасе расположен Музей Миниатюр (Carromato de Max), который находится в похожем на вагончик здании. Это первый музей миниатюр в мире, он был открыт в 1972 году. Его основателем стал гипнотизёр Хуан Элехидо Мийан (Juan Elegido Millán). В Музее Миниатюр представлены работы из более чем 50 стран мира.



Над городом возвышается смотровая площадка у мирадора - постоялого двора, в центре площадки - фонтан и бассейн с золотыми рыбками. Отсюда из маленького сквера видно всё море. Вокруг площадки разбит ботанический сад, где собраны растения со всех континентов, причём они подобраны так, чтобы в любое время года какое-то из растений цвело. Вдоль аллей стоят удивительной красоты скамейки из камня. Где-то тут же раньше возвышался неприступный мусульманский бастион, который всё же пал в 1487 году. Жители крепости были проданы в рабство, а военачальник Фернандо де Арагона разрушил бастион полностью.



Ещё одна достопримечательность - часовня, где христиане Михаса в неспокойные времена спрятали свою святыню - чудотворную Деву, наряженную в пышный испанский наряд. Часовня, которую называют часовней Девы из Скалы в Михасе (La Ermita de la Virgen de la Peña de Mijas), была была вырыта в скале монахами в 1548 году.



В то же время легенда, по версии местных жителей, гласит, что Дева появилась в стенах старого замка в 1586 году, а до этого в течение восьми веков - всего периода мусульманского господства на Иберийском полуострове - укрывалась в местных скалах. Перед двумя детьми (это были брат с сестрой) явилась Дева, в виде белого голубя, первый раз это произошло в воскресенье 30 мая, в день празднования Троицы, затем на следующий день 31 мая и ещё раз 1 июня. А ещё день спустя, 2 июня, Дева появилась уже в своём образе остальным жителям. С тех пор каждый год 2 июня отмечается День возложения цветов Деве, в котором обязательно принимают участие дети. Дева из Скалы является покровительницей города Михас.



Ещё одной достопримечательностью религиозного Михаса является Церковь непорочного зачатия (Iglesia de la Inmaculada Concepción). Церковь освящена в 1631 году, находится в верхней части города и построена на месте бывшей арабской мечети. Колокольня церкви располагается в башне, где ранее был минарет. В 1992-1993 годах, во время проводимых восстановительных работ в церкви, на колоннах были обнаружены фрески с изображениями 8 апостолов, датируемые приблизительно 1632 годом.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 3 этап, Михас - Алаурин-де-ла-Торре



На склоне горы, затерявшись среди зелени деревьев расположена Часовня Кальварио (Ermita del Calvario), ее построили в 1710 году, ранее служила убежищем для монахов-кармелитов. В настоящее время туда подняться можно только по пятницам Великого поста.



В Михасе имеется Арена для боя быков, или Plaza de toros, Арена Михаса была построена в 1900 году, ее особенностью является то, что арена имеет овальную форму. Коррида здесь проходит с апреля по октябрь. Также в городке имеется собственный большой и престижный ипподром. Он находится между верхним и прибрежным Михасом, и указатели есть на всех дорожных развязках.



Как и в других городах Андалусии, в Михасе любят различные праздники. День волшебных королей празднуют ежегодно 5-го января. В феврале-марте проходит Карнавал, празднуют Пасху и Страстную неделю (Semana Santa), Майские кресты (Cruces del Mayo), Сретение (Candelaria) и ночь Сан Хуана. 17 января - проходит праздник Фиеста Святого Антона (Fiesta de San Antón), покровителя животных, когда все жители Михаса несут своих питомцев в часовню Святого Антона для их благословения. 2 июня - Цветочные подношения Деве из Скалы (Virgen de la Peña), когда Дева покидает свой скит для участия в процессиях на улицах городка, и маленькие дети плетут для неё венки из цветов. А также, Фестиваль фламенко - июль-август; Неделя гастрономии - вторая неделя ноября.



Михас в истории Вуэльты Испании



Город Михас лишь однажды появлялся на маршруте Вуэльты Испании, в качестве стартового города 4-го этапа Вуэльты Испании-2015. Этап завершался подъёмом протяжённостью в 1 км и средним градиентом в 12%, заключительные 500 м со средним градиентом в 8%. За 1,5 км до финиша из группы атаковал Самуэль Санчес (Samuel Sanchez) из BMC и Николас Роч (Nicolas Roche) из Sky. Атаковавший за несколько сотен метров до финиша велогонщик Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из велокоманды Movistar сумел обойти Роча и не подпустил добиравшего его Петера Сагана (Peter Sagan) из «Тинькофф-Саксо», обладателя зелёной майки лучшего в очковой классификации Вуэльты Испании-2015. Чемпион Испании Алехандро Вальверде стал победителем 4-го этапа, и записал в свой послужной список девятую в своей карьере победу на этапе испанского Гран-тура.



Альтиметрия 3-го этапа Вуэльта Испании-2018

На 3-м этапе Вуэльты Испании-2018 набор высоты на этапе составит 2500 м.

Со старта пелотон отправится на запад по побережью Средиземного моря и через 25 км окажется у подножия первого в этом выпуске Вуэльты Испании подъема 1-й категории Пуэрто дель Мадроно (Puerto del Madrono) отм. 1065 м, перепад высот 990 м, протяженность 20,1 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 11%.

После пересечения линии категорийной вершины подъем продолжится. Через 25 км преимущественно под спуск начнётся подъем 3-й категории Пуэрто дель Вьенто (Puerto del Viento) отм. 1070 м, перепад высот 330 м, протяженность 10 км, средний градиент 3,3%, максимальный градиент 8%.

Далее 13 км под спуск на восток до подножия некатегорийного подъема Пуэрто де лас Абехас (Puerto de las Abejas) протяженностью 6,6 км со средним градиентом 4%, после прохождения вершины которого пойдёт 20-км скоростной спуск.

Достигнув города Коин (Coin), пелотон поедет в 17-км тягун с набором высоты 275 м и отдельными стеночками до 10%. После розыгрыша промежуточного спринта пелотон отправится на скоростной спуск к побережью Средиземного моря, достигнув которого, повернёт на север и далее на запад до финиша этапа в Алаурин-де-ла-Торре (Alhaurin de la Torre, провинция Малага, автономное сообщество Андалусия).

Заключительные 4 км - длинная прямая, проложенная с востока на запад, на последних 2 км расположено 4 круговых развязки. Заключительный километр в небольшой тягун. Фаворитами можно назвать Элиа Вивиани, Петера Сагана и других спринтеров.



Город Алаурин-де-ла-Торре расположен в начале долины Гуадалорсе (Guadalhorce) на склонах Сьерра-де-Михас (Sierra de Mijas) в 17 км от Малаги. Алаурин-де-ла-Торре для Испании является образцом процветающего и постоянно развивающегося города.



Парки и сады Алаурин-де-ла-Торре считаются лучшими в Андалусии, это один из самых зелёных городов региона. Даже название города, по одной из версий, происходит от арабского словосочетания «Сады Аллаха».

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 3 этап, Михас - Алаурин-де-ла-Торре



Другой вариант прозаичнее – название Алаурин происходит от названия одного из племён, некогда проживавших в этой местности. Официально в документах название города было закреплено в 1647 году, но существует ещё одно название, которым и по сей день активно пользуются местные жители – Алауринехо. Символом города является Башня Алаурин (La Torre de Alhaurín). Изображение башни можно найти на всех баннерах и флагах города, открытках и сувенирах.



Среди главных архитектурных достопримечательностей акведук Сапата (Acueducto de Zapata). Он был выстроен в 18 веке, чтобы доставлять воду из источника Фуэнте-дель-Рей в Малагу, но так и не введённый в эксплуатацию из-за протестов местных землевладельцев и экономических проблем.



Тёплый климат, более 320 солнечных дней в году, выгодное географическое положение – всего в 7 км от Коста-дель-Соль – привлекает туристов.



Город Алаурин-де-ла-Торре был основан финикийцами, хотя поселения этом месте существовали ещё в доисторические времена. Издавна жители города жили за счёт сельского хозяйства, в прошлые века в основном выращивали виноград и табак, но со второй половины 20 века их вытеснили плантации цитрусовых – лимоны, апельсины, мандарины. Но на первом месте по выращиванию идут дыни. Выращивают на продажу также авокадо и другие овощи, а также дыни.



Как и многие города Испании, здания центральной части Алаурин-де-ла-Торре построены в мавританском стиле. Об очаровании города писали путешественники ещё в 18 веке, отмечая его очарование и искусство пекарей, делавших лучший хлеб, которым обеспечивали Малагу.



Алаурин-де-ла-Торре в истории Вуэльты Испании



Алаурин-де-ла-Торре лишь однажды появлялся на маршруте испанского Гран-тура. 2-й этап Вуэльты Испании-2015 стартовал в Алаурин-де-ла-Торре и финишировал вблизи «Королевской тропинки». Победителем этапа стал колумбийский велогонщик Эстебан Чавес (Esteban Chaves) из австралийской велокоманды Orica-GreenEDGE.



Алаурин-де-ла-Торре в 2018 году будет впервые принимать финиш этапа Вуэльты Испании.

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