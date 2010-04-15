Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 20 этап, Андорра. Эскальдес-Энгордань - Коллада де ла Гальина. Святилище Канолича



Двадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Эскальдес-Энгордань (Escaldes-Engordany). Это одна из семи общин Андорры, расположенная на юго-востоке страны. Эскальдес фактически слит со столицей Андорра-ла-Велья, в 1978 году он стал последней провинцией Андорры, о чем напоминает готический крест, стоящий в центре городской площади.



Название Эскальдес «Escaldes» тесно связано с термальными источниками в Андорре, которых здесь находится великое множество. Они известны ещё с римских времён. Каждый имеет свои целебные свойства и температуру в пределах от +22 до +66*С.



Основная достопримечательность - терморазвлекательный комплекс «Кальдеа» - самый большой в Европе центр термальных вод. Здание само по себе очень интересно, похоже на зеркальный айсберг, плывущий по долине в Пиренейских горах. Сам термальный комплекс Кальдеа имеет площадь в 25 000 кв. м., располагается на трёх этажах и помимо прочего там находятся торговый центр и художественная галерея. В Эскальдес-Энгордань есть самое горячее Спа в Европе - Рок дель Метж (Roc del Metge), температура воды в бассейне достигает +70*С.



Город Эскальдес - самая большая достопримечательность паррокии Эскальдес-Энгордань. Самым красивым строением считается нео-романская церковь Сан Жауме (Sant Jaume). Ее ломбардская колокольня и оригинальное оформление составляет резкий контраст с современными постройками. Есть и интересный пример современной архитектуры - дом Каса Крю (Casa Creu), возведённый Жозефом Пьюж и Кадавальч (Josep Puig i Cadafalch).



В Эскальдес-Энгордань работает уникальный музей духов, в котором представлены временная и постоянная экспозиции, и даже имеется Музей русской матрёшки, с экспозицией более 200 матрёшек.



Город Эскальдес-Энгордань в истории Вуэльты Испании



Город Эскальдес-Энгордань фигурировал в двух изданиях Вуэльты Испании. 11-й этап Вуэльты Испании-2015 стартовал в городе Эскальдес-Энгордань и финишировал на подъёме Корталс-д'Энкамп (Cortals d'Encamp). Королевский горный этап Вуэльты Испании-2015 протяжённостью 138 км с набором высоты в 4,8 км и с финишем в подъём 1-й категории проходил по горным дорогам Андоры. Микель Ланда (Mikel Landa), 25-летний испанский велогонщик казахстанской велокоманды «Астана», отобрался в отрыв дня. Он несколько раз на протяжении этапа пытался уехать от своих попутчиков, это удалось ему на финальном подъёме дня Корталс д’Энкамп (1 категория, отм. 2095 м, перепад высот 800 м, протяжённость 8,7 км, средний градиент 9.2%, максимальный градиент 15%) и удержал преимущество до финиша.



Финальный подъём стал решающим в борьбе фаворитов. Фабио Ару (Fabio Aru) из «Астаны» атаковал сначала за 8 км до финиша, затем его добрали Хоаким Родригес (Joaquin Rodriguez) и Даниэль Морено (Daniel Moreno) из велокоманды «Катюша». Вторую атаку Ару предпринял за 5,2 км до финиша, сбросил своих попутчиков из команды «Катюша», а затем стал добирать рассыпавшихся велогонщиков из отрыва дня. В итоге Фабио Ару сумел финишировать на королевском горном этапе Вуэльты Испании-2015 вторым после своего товарища по команде Микеля Ланды и перехватил красную майку лидера генеральной классификации у Тома Дюмулина (Tom Dumoulin) из велокоманды Giant-Alpecin. Дюмулин пытался минимизировать потери, выпадал и вновь добирал группу, но в итоге проиграл на финише победителю этапа около 3-х минут. В генеральной классификации Том Дюмулин спустился на третью строчку, уступая Фабио Ару полминуты.



Группа лидеров вела свою борьбу, проверку горами Андорры не выдержал Крис Фрум (Chris Froome) из велокоманды Sky, который упал в начале этапа, а затем пытался добрать группу красной майки, но проиграл на финише более 8 минут. Не смогли удержаться среди лидеров капитаны велокоманды Movistar Наиро Кинтана (Nairo Quintana) (финишировал через 4 минуты 19 секунд) и Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) (финишировал через 3 минуты 4 секунды).



В прошлом году город Эскальдес-Энгордань дал старт 4-му этапу Вуэльты Испании-2017. Этап протяжённостью 198,2 км - спринтерский этап с одним подъёмом 3-й категории. Этап развивался по традиционному сценарию спринтерского, когда со старта уехал отрыв дня, который сформировали пять велогонщиков. Пелотон отпустил беглецов, набиравших более семи минут преимущества, но затем работа велокоманд Sky и Quick Step Floors, которые включились, когда разрыв стал слишком большим, сократили преимущество отрыва. Когда пелотон приблизился на три минуты, за 69 км до финиша из отрыва атаковали французский велогонщик Стефан Россетто (Stéphane Rossetto) из велокоманды Cofidis и испанский велогонщик Диего Рубио (Diego Rubio) из велокоманды Caja Rural-Seguros RGA. Их пелотон догнал за 8 км до финиша.



Многочисленные повороты осложнили последние километры дистанции, итальянский велогонщик Маттео Трентин (Matteo Trentin) из велокоманды Quick Step Floors вышел из финального поворота на второй позиции, сидя на колесе велогонщика Lotto NL–Jumbo Хуана-Хосе Лобато (Juan Jose Lobato), а затем спуртовал с его колеса и не дал испанскому велогонщику себя обойти. Лобато финишировал 2-м, бельгийский велогонщик Том Ван Асбрук (Tom Van Asbroec) из Cannondale-Drapac замкнул тройку лучших на этапе.



Маттео Трентин на 4-м этапе Вуэльты Испании-2017 не упустил свой шанс стать 100-м велогонщиков в истории велоспорта, выигравшим этапы на всех трёх Гран-турах.



Альтиметрия 20-го этапа Вуэльты Испании-2018

Эскальдес-Энгордань принимает старт заключительного горного этапа Вуэльты Испании-2018. 20-й этап - наименее протяженный этап Вуэльты Испании-2018 и самый "урожайный" на горные очки. Набор высоты составит 3 500 м, на 97,3 км дистанции велогонщики преодолеют 6 подъёмов и 5 спусков. После финиша этапа в подъём высшей категории мы узнаем имя победителя Вуэльты Испании-2018, а также обладателя майки горного короля.



Велогонщики практически со старта этапа начнут покорять подъём 2 категории Альто де ла Комелья (Alto de la Comella) отм. 1350 м, перепад высот 375 м, протяжённость 4,3 км, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 15%. В прошлом году первым на вершине был Крис Фрум.

После короткого спуска начнётся подъём к вершине 1-й категории Кольяда де Бейшалис (Collada de Beixalís) отм. 1800 м, перепад высот 575 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15%. В последний раз в 2015 году, первым на вершине был Омар Фраиле.

После спуска протяжённостью 10 км и розыгрыша промежуточного спринта велогонщики начнут подниматься до наивысшей точки маршрута 20 этапа - вершина подъёма 1-й категории Коль д'Ордино (Coll d'Ordino) отм. 1980 м, перепад высот 700 м, протяжённость 9,8 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 10%. В последний раз в 2015 году первым на вершине был Рубен Пласа.

Преодолев вершину подъёма, велогонщики проедут 15 км спуск, после которого начнут второе за день восхождение к вершине 1-й категории Кольяда де Бейшалис.

Ещё раз пройдя спуск, велогонщики начнут восхождение к вершине 3 категории Альто де ла Комелья (Alto de la Comella) отм. 1350 м, перепад высот 230 м, протяжённость 3,6 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 15%. По этой стороне велогонщики спускались в начале этапе. После преодоления вершины участники 20-го этапа Вуэльты испании-2018 поедут на спуск протяжённостью 5 км, по которому они поднимались со старта этапа.

Проехав столицу Андорры велогонщики отправятся на заключительный категорийный подъём Вуэльты Испании-2018.

Кольяда де ла Гальина (Collada de la Gallina) высшая категория, отм. 1480 м, перепад высот 580 м, протяжённость 7,2 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 18%. Четыре километра восхождения имеют градиент более 9%, и на этих крутых участках ожидаются самые интересные события.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 20 этап, Андорра. Эскальдес-Энгордань - Коллада де ла Галлина



Покоряя подъём Коллада де ла Галлина участникам 20-го этапа Вуэльты Испании-2018 предстоит проехать небольшое каменное Святилище Канолича (Santuario de Canolich). Небольшое католическое святилище и старинная римская церковь классифицируется как достопримечательность, являющаяся историческим памятником Испании. Раз в год, в мае, в этой церкви проходит фестиваль, организовываемый управляющим органом Андоры.



Святилище Канолича находится на пути к вершине Коллада де ла Галлина на высоте 1 680 м над уровнем моря, в нескольких сотнях от пика вершины. Документально подтверждено, что строительство Святилища Канолича датируется 1680 годом.



Подъём Коллада де ла Гальина в истории Вуэльты Испании



Впервые подъём Коллада де ла Гальина появился на маршруте испанского Гран-тура в 2012 году. Стартовав в городе Льейда (Lleid) и проехав этап протяжённостью 174,7 км участники 8-го этапа Вуэльты Испании-2012 финишировали на Коллада де ла Гальина. Этап принёс красивую «разборку» фаворитов на последних километрах дистанции. Основным «аттаканте» был будущий победитель Вуэльты Испания-2012 испанский велогонщик Альберто Контадор (Alberto Contador) капитан велокоманды Saxo Bank – Tinkoff Bank, которому практически удалось одержать победу, но за считанные десятки метров до финиша его настигли неумолимые Хоаким Родригес (Joaquim Rodriguez) из велокоманды Katusha и Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из Movistar, и Алехандро в блестящем стиле сумел вырезать финиш у своих соперников. Крис Фрум из велокоманды Sky также пытался атаковать, но, вместо того чтобы заполучить необходимое преимущество, в итоге проиграл бравой испанской тройке 15 секунд. Но разрывы по-прежнему оставались небольшими: 30 секунд проигрывал Родригесу Фрум, 40 – Контадор, 50 – Вальверде.



В последний раз Коллада де ла Гальина появлялась на Вуэльте Испании в 2013 году. На королевском 14-м этапе Вуэльты испании-2013 царил хаос - погода решила изо всех сил потрепать велогонщиков.



Горный этап стартовал в городе Бага (Bagà), расположенном в провинции Барселона (Barcelona). Прямо со старта дорога пошла вниз, протяжённость спуска составила почти 40 км, после чего восхождение на наивысшую точку маршрута - Порт д'Енвалира (Port d'Envalira), гора получила специальную категорию Чима Альберто Фернандеса. Вершина горы расположена на 87.3 км дистанции на отметке 2410 м. После прохождения вершины 20-километровый спуск, после которого велогонщикам предстояло покорить гору 2-й категории - Коль де Ордино (Coll de Ordino), затем спуск с вершины горы к подножию следующей горы - Альто де ла Комелла (Alto de la Comella), 2-й категории и заключительная и решающая часть этапа - спуск с высоты 2 410 м до отметки 900 м, а потом восхождение на финальную гору этапа Коллада де ла Галлина.



С самого начала этапа в отрыв уехали пять велогонщиков - Стив Шенель (Steve Chainel) из AG2Re, Даниэле Ратто (Daniele Ratto) из Cannondale, Грэм Браун (Graeme Brown) и Луис Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) из велокоманды Belkin Pro Cycling, Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) из BMC Racing Team.



Пиренеи встретили велогонщиков непогодой, первый королевский горный этап превратился в борьбу на выживание не только из-за рельефа, но и из-за сложнейших погодных условий – холода, дождя и тумана. В результате пелотон после 14-го этапа Вуэльты Испании-2013 уменьшился на 17 человек, т.е. на этапе не смог финишировать каждый десятый велогонщик из тех, что финишировали на предыдущем этапе. Переохлаждение стало причиной схода Ивана Бассо (Ivan Basso) из Liquigas, одного из претендентов на высокие места в генеральной классификации, который только-только набрал свою лучшую за последние месяцы форму, но был вынужден прекратить борьбу, проехав примерно 130 км дистанции. Горечь ситуации, в которой оказалась велокоманда Liquigas, в какой-то мере скрасила победа 23-летнего итальянского велогонщика Cannondale Даниэле Ратто, который почти с самого старта уехал в отрыв, а потом в одиночку проехал последние 45 км дистанции.

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