Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 5 этап, Гранада - Рокетас-де-Мар



Пятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в столице провинции Гранада - Гранаде (Granada), одном из самых древних городов Испании, которому более двух тысяч лет. Город раскинулся на трёх холмах, спускающихся в долину, где течёт река Ханиль (Genil) и её приток Дарро (Darro). Гранада расположена у подножия северо-восточного склона Сьерра Невады (Sierra Nevada) и по праву считается жемчужиной Испании.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 5 этап, Гранада - Рокетас-де-Мар



Согласно легенде именно эти холмы (Альбайсин (Albaicín), Санкромонте (Sacromonte) и Сабика (Sabika), с виду напоминающие раскрытый гранат, дали городу его название - Гранада. Гранат стал одним из геральдических символов города.



История Гранады началась ещё в древние времена. В 5-м веке до н. э. эта местность, заселённая иберийскими племенами, была довольно известна. Во времена господства Римской Империи здесь был основан богатый город Илиберри (Illiberri), в состав которого входило и селение Граната (Гранада).

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 5 этап, Гранада - Рокетас-де-Мар

После завоевания города арабами он начал перестраиваться. Здесь появились два крепостных центра, расположившиеся по обоим берегам реки Дарро. Период экономического подъёма Гранады приходится на времена, когда господство Кордовского халифата было ослаблено, что положило начало притоку в город мусульман из Валенсии, Кордовы и Севильи. В 1013 году в Гранаде сложилось независимое мусульманское государство.



В 1238 году Мухаммед ибн Аль Ахмар из рода Насридов возглавил восстание против правящей династии Альмоадов. С поддержкой населения Гранады он основал Гранадский эмират, который контролировал территорию вдоль южного побережья Средиземного моря – от нынешнего Гибралтарского пролива до Альмерии.



В плодородной долине Гранады, которую один из летописцев назвал «серебряной чашей, полной изумрудов и драгоценных камней», благодаря совершенной системе орошения круглый год собирали урожай с фруктовых деревьев, там в изобилии произрастали пшеница и виноград. Одним из главных источников благосостояния эмирата было производство сахара из сахарной свёклы. В горах добывали золото, серебро и лазурит. Гранадские купцы активно торговали со странами Средиземноморья, в том числе с Италией и Магрибом. А архитекторы и ремесленники Гранады высоко ценились на территории всей, ставшей к тому времени христианской Испании.



Испанская реконкиста продолжала завоёвывать южные территории. Благодаря своему расположению и труднодоступности, а также умелой политике, эмират, окружённый землями, отвоёванными католиками у арабов, просуществовал до конца 15 века. Именно этот период его правления вошёл в историю как расцвет эмирата. С момента падения города под натиском испанских завоевателей 2 января 1492 года арабскому господству на южных землях Испании пришёл конец. Правитель династии Насридов Мохаммед XII (Боабдиль) капитулировал перед осаждавшими Гранаду испанцами и передал город королеве Изабелле Кастильской и королю Фердинанду II Арагонскому. По преданию, Боабдиль бежал из Альгамбры в горы, он остановился в месте, которое сейчас известно как Эль-Суспиро-дель-Моро (Стенание мавра), откуда мог видеть всю Альгамбру. Когда он прощальным взором окидывал свои бывшие владения, мать сказала ему: «Оплакивай, как женщина, то, что не смог защитить, как мужчина!»

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 5 этап, Гранада - Рокетас-де-Мар



Времена правления арабов наложили неизгладимый след на архитектуру и культуру Гранады. Одной из наиболее ярких достопримечательностей Гранады, его визитной карточкой, является Альгамбре (La Alhambra) - архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в восточной части города. Альгамбре как будто вырастает из высокой скалы и виден за многие километры. Он состоит из крепости – Алькасаба (Alcazaba), дворцов Насридской династии (Palacios Nazaries), и комплекса Хенералифе (Generalife), включающего в себя дворец и красивейшие сады. Альгамбра окружён двухкилометровой стеной с крепостными башнями. Ворота Правосудия - главный вход во дворец, над внешней аркой которых изображена рука, пальцы которой символизируют пять основных постулатов Ислама.



Название «Альгамбра» в переводе означает «красная». Считается, что каменные блоки, из которых построен дворец, имеют розоватый оттенок. Но есть ещё одна версия происхождения названия – арабские историки предполагают, что строительство Альгамбры велось ночью при свете факелов, и при таком освещении стены казались красными. Альгамбру начали строить в 1238 году, когда испанцы в упорной борьбе вытеснили с Пиренейского полуострова почти всех мавров, единственной опорой которых оставалась Гранада. Альгамбра не имеет ни ясного плана, ни главной оси, по обе стороны которой размещались бы одинаковые здания. Это скорее лабиринт из залов, двориков, павильонов, башен, появившихся вокруг двух больших внутренних дворов: Миртового дворика (Patio de los Arrayanes) с большим бассейном посередине и дворика Львов (Patio de los Leones) с фонтаном, украшенным двенадцатью львами и надписью: «Это – сад, в нем постройки так прекрасны, что Бог не разрешил существовать другой красоте, могущей с ним сравниться».

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 5 этап, Гранада - Рокетас-де-Мар



В разные времена за массивными стенами Альгамбры располагались и гарем, и покои придворных. Ганс Христиан Андерсен сравнил изысканную резьбу, украшающую этот мавританский рай, с «окаменевшим кружевным базаром». Большинство построек Альгамбры были возведены при Юсуфе I (1333-1353) и Мухаммеде V (1353-1391), именно в этот период Альгамбра стала, по сути, городом в городе, и могла существовать отдельно от Гранады – ведь в крепости было всё, что необходимо для жизни.



Великолепие Альгамбры сохранилось до наших дней – лёгкость и гармоничность пропорций является результатом тщательной и кропотливой работы искусных мастеров, которые подбирали камни по цвету и текстуре. В работе они придерживались правила: «Украшать строение декором, а не строить украшения». Особенностью архитектурного декора таких арабских дворцов, как Альгамбра, является резьба по камню. Мастера вырезали ажурный орнамент в виде бесконечно повторяющейся арабской узорной вязи. Поражают своей роскошью арки, напоминающие сталактиты и расположенные в совершенной симметрии.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 5 этап, Гранада - Рокетас-де-Мар



В последующие годы после падения арабского господства следы мавританской архитектуры постепенно уничтожались, хотя Альгамбре в этом смысле повезло – дворец сохранился почти полностью и в настоящее время является лучшим образцом мавританской архитектуры в Европе. В 1812 году французы взорвали одну из башен Альгамбры, однако вся крепость, к счастью, избежала подобной судьбы. История гласит, что Наполеон Бонапарт лично приказал взорвать Альгамбру, но один из командиров ослушался приказа, и обезвредил взрывчатку, тем самым сохранив чудо архитектуры и искусства для потомков. В 1821 году Альгамбра была частично разрушена землетрясением. Реставрационные работы по восстановлению были начаты в 1828 году архитектором Хосе Контрерасом (Jose Contreras) и продолжились до 1830 года. В 1984 году ЮНЕСКО объявило комплекс Альгамбры и Хенералифе всемирным наследием человечества. Кроме того, Альгамбра была одним из 21 претендентов на звание одного из семи новых чудес света.



Неподалёку от крепости Альгамбры находятся ещё одна яркая достопримечательность Гранады: Дворец Карла V, воздвигнутый в 1526 году в стиле эпохи Возрождения. Под постройку этого сооружения ушла довольно большая часть территории Альгамбры, но оно так и не было достроено до конца. Сегодня в дворце располагаются Национальный музей испано-мусульманского искусства и Музей изящных искусств. Возле королевского дворца находиться ещё один шедевр мастерства зодчих 16-го века - церковь Санта Мария Де Ла Альгамбра, которая была построена на месте некогда стоявшей мусульманской мечети.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 5 этап, Гранада - Рокетас-де-Мар



Кафедральный собор (Catedral de Granada) также является немаловажным историческим и архитектурным памятником Гранады. Строительство его началось в 1523 году в честь победы католической Испании над арабскими завоевателями. Этот собор стал первым храмовым сооружением в стране, которое было построено в стиле Ренессанс, и послужил прообразом для большинства храмов Андалусии. Вплотную к Кафедральному собору построена Королевская капелла (Capilla Real), воздвигнутая ещё раньше самого собора. В ней находятся гробницы Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского.



Также большой популярностью пользуются древний район Альбайсин (Barrio del Albaicín) признанный достоянием человечества в 1984, он расположен на холме, у подножия которого протекает река Дарро. В Гранаде имеется обсерватория и научный парк. Не стоит забывать о том, что Гранада — родина страстного фламенко и самых лучших в мире гитар.



Город Гранада в истории Вуэльта Испании



Город и провинция Гранада - частый пункт на карте маршрута испанского Гран-тура. Гранада принимала этапы 23-х изданий Вуэльты Испании. Впервые Гранада принимал финиш и старт велогонки вместе с самым первым изданием Вуэльты Испании в 1935 году. Страница истории Вуэльта Испнаии-1935 очень увлекательна. 50 стартовавших на Вуэльте Испании-1935 велогонщиков прошли невероятную череду приключений, превративших первый испанский Гран-тур в реальную одиссею. В итоге велогонка была выиграна бельгийским велосипедистом Гюставом Делоором (Gustave Deloor) после ожесточённой борьбы с испанским велогонщиком Мариано Каньярдо (Mariano Cañardo), на которого свалились все виды неудач, какие только можно придумать, он всё перенёс, но первая позиция в генеральной классификации для него была потеряна.



Велогонщикам предстояло преодолеть 3 411 километров, разделённых на 14 этапов, протяжённость 10 из которых составляла более 250 километров, что сегодня является чем-то невероятным для профессиональных велосипедистов. Кроме того, им приходилось использовать тяжёлые велосипеды, которые постоянно ломались, а колеса бесконечно прокалывались. Все неполадки приходилось чинить самостоятельно, иногда велогонщики финишировали на велосипедах, которые им одалживали зрители.



Очень интересный факт из истории велоспорта тех лет. И велогонщики, и их менеджеры в то время не уделяли большого внимания тренировкам на велосипеде. Спортсмены считали, что самый лучший и верный способ пройти всю велогонку в том, чтобы выпить коктейль, сделанный Перико Чикоте (Perico Chicote). Апельсиновый бальзам (Orange Bitters), ликер Гран Мамьер (Grand Marnier) - 40-градусная смесь коньяка и эссенции горьких апельсинов, Гордон Рохо (Cordón rojo), ликер Кюрасао (Curaçao naranja - вырабатываемый из винного спирта с добавлением сушеной апельсиновой корки, мускатного ореха, гвоздики и корицы), английский джин и полстакана итальянского вермута были компонентами волшебной формулы, которая позволяла им пройти всю Вуэльту Испании, которую многие по праву считали и называли одной из самых сложных в велоспорте.



Гранада принимала финиш 10-го и старт 11-го этапа Вуэльты Испании-1935. На 10-м этапе участникам велогонки предстояло проехать 285 км. Победу на этапе одержал Макс Булла (Max Bulla). 11-й этап, протяжённостью 260 км, выиграл будущий победитель первого издания Вуэльты Испании Гюстав Делоор. Это был второй из трёх выигранных им этапов в одном издании испанского Гран-тура.



Победителем 18-го этап Вуэльта Испанни-1986, стартовавшего в Гранаде и финишировавшего в Бенальмадена (Benalmadena), протяженностью 191 км, впервые стал велогонщик из Советского Союза - Виктор Демиденко (Victor Demidenko), который одержал свою единственную победу на Вуэльте Испании, она стала его последним большим достижением в карьере.



Победителя шестидесятого по счету издания Вуэльта Испании предсказать до старта велогонки было невозможно. Как и всегда, испанский Гран-тур до своего начала был абсолютно неопределённым. Ясно было только то, что велогонщиков ждали три недели суровых испытаний жарой, ветрами и изматывающими подъёмами. Три индивидуальных разделки, девять сложных горных этапов – по итогам этого маршрута и должен был определиться победитель юбилейного испанского тура.



В 2005 году Гранада принимала гран-депар испанского Гран-тура. В день старта первого этапа Вуэльта Испании-2005, который отправлялся из Гранады, велогонщикам предстояла индивидуальная гонка с раздельным стартом. В этот день в Гранаде стояла обычная для этого времени погода – жаркая, с горячим и сухим воздухом, температурой около 35 градусов. В таких условиях велогонщикам предстояло пройти 7-км дистанцию гонки с раздельным стартом. Долгое время для стартовавших велогонщиков ориентиром оставался результат бельгийца Рика Вербрюгге (Rik Verbrugghe) – 9 минут 46 секунд. Тем временем, Денис Меньшов (Denis Menchov), выступавший за Rabobank, был всего лишь на 3 секунды медленнее Вербрюгге на промежуточной отметке 2,3 километра, где велогонщики преодолевали небольшой подъём 3-й категории Альто де ла Альхамбра (Alto de la Alhambra).



На финише время, показанное Денисом, оказалось на 1 секунду лучше результата бельгийца, что позволило россиянину возглавить итоговый протокол. Несмотря на небольшую протяжённость, трасса оказалась не такой уж простой – Хосе Иван Гутьеррес (Jose Ivan Gutierrez) приложился к асфальту во втором повороте, а Хосеба Белоки (Joseba Beloki) и вовсе упал спустя 20 секунд после старта.



Второй этап Вуэльта Испании-2005 (Гранада - Кордова (Cordoba), протяжённостью 189.30 км) принёс победу Леонардо Бертаньолли (Leonardo Bertagnolli), который выиграл финишный спринт у австралийца Брэдли МакГи (Bradley McGee).



На Вуэльте Испании-2006 17-й этап (Адра (Adra) - Гранада, протяжённостью 166.70 км) был вторым из трёх решающих. Велогонщикам предстояло преодолеть три вершины: Альто де Альбондон (Alto de Albondon) (1 категория – 1,300 м. – на 37 км), Альто де Ланхарон (Alto de Lanjaron) (3 категория – 660 м. – на 79 км) и Альто де Моначиль (Alto de Monachil) (1 категория – 1,510 м. – на 139.4 км). Ключевым моментом этапа был скоростной 20-км спуск в Гранаду.



Со старта этапа велогонщики взвинтили темп, атаки начались с нулевого километра. Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) пытался уехать, но попытка не удалась. Перед первым подъёмом (Альто де Альбондон) образовалась группа из 13 велогонщиков: Том Дэниэльсон (Thomas Danielson), Эгой Мартинес (Egoi Martinez), Серджио Паулиньо (Sergio Paulinho), Давид Арройо (David Arroyo), Сергей Яковлев (Serguei Yakovlev), Пьетро Кауккьоли (Pietro Caucchioli), Ларс Бак (Lars Bak), Стефан Губэр (Stephane Goubert), Дмитрий Фофонов (Dmitriy Fofonov), Эрик Леблаш (Eric Leblacher), Дэвид Миллар (David Millar), Курт Арвесен (Kurt-Asle Arvesen) и Скотт Дэвис (Scott Davis), позже к ним присоединился Андрей Кашечкин (Andrey Kashechkin). На спуске к ним также присоединились - Карлос Састре (Carlos Sastre), Александр Винокуров (Alexandre Vinokourov) и Алехандро Вальверде. Но перед этим нескольким велогонщикам удалось отъехать, сформировав ещё один отрыв, среди них были Фофонов, Бак, Паулиньо, Дэниэльсон, Леблаш, Губэр, за 60 км до финиша они везли около минуты.



На втором подъёме (Альто де Моначиль) начался настоящий ад. У Дэниэльсона было две минуты преимущества над преследователями. В это время Андрей Кашечкин и Хосе Анхель Гомес Марчанте атаковали из группы Вальверде. Кашечкину и Марчанте удалось отъехать на 20 секунд. У Винокурова появилась возможность свободно уехать, в то время как Вальверде и Састре вынуждены были тратить силы на преследование. За два километра до вершины, Винокуров со всей мощи атаковал, оставив Вальверде и Састре позади себя. Уже очень быстро он догнал Паулиньо и Губера.



У Дэниэльсона всё ещё было преимущество в 45 секунд. Марчанте преследовал его в компании уже двух астанинских велогонщиков. Вальверде не сдался, он продолжал преследование, ускорился чтобы преодолеть разрыв между ним и Марчанте, на спуске его скорость достигала 80 км/ч. Но Винокуров был уверен в своих силах и на спуске начал лишь добавлять, увеличивая разрыв, поскольку у него был помощник - Кашечкин, а также Марчанте. Вальверде ехал один, и рассчитывать на чью-то помощь он не мог.



Винокуров спускался как сумасшедший, впереди него, в 13 секундах ехал Дэниэльсон. Позади него Вальверде в 45 секундах, Састре в 1 минуте 6 секунд.



За 5 км до финиша Винокуров догнал Дэниэльсона. Ситуация для Вальверде стала угрожающей. Американец и казахстанец сработались на последних километрах, чтобы максимизировать преимущество над Вальверде, который уже ехал в компании Састре, Санчеса, Паулиньо, Губэра, Пьеполи и Переса. Санчес не стал довольствоваться малым, он атаковал и финишировал третьим, что позволило ему в генеральной классификации подняться на восьмое место. Дэниэльсон финишировал первым, Винокуров вторым, но он знал, что его результат на сегодняшнем этапе, куда выше, чем первое место на этапе - майка лидера на плечи, первое место в генеральной классификации, лидер Вуэльты Испании-2006.



18-й этап Вуэльты Испании-2006 (Гранада - Сьерра де ла Пандера (Sierra de la Pandera), протяжённостью 153.10 км - гористый маршрут с двумя трудными подъёмами в конце. Первый подъём Альто де лас Энсебрас (Alto de las Encebras) (3 категория – 1,130 м. – на 45.6 км). Затем две горы в конце этапа: Альто де лос Вилларес (Alto de los Villares) (2 категория – 1,180 м. – на 140.4 км) и Сьерра де ла Пандера (высшая категория – 1,840 м. – на 153.1 км – финиш). Этот этап должен был стать решающим, третий из главных этапов Вуэльта Испании-2006. Вальверде и Састре имели последнюю возможность разыграть свою карту, и сделать все возможное, чтобы сократить преимущество Винокурова или даже объехать его.



Отрыв из семи велогонщиков сформировался уже на 8 км. Пелотон оставался спокойным и не позволял увеличиться разрыву, пройдя первый промежуточный финиши на 68,5 км, преимущество отрыва составляло 4 минуты 5 секунд. Ко второму промежуточному финишу на 129 км ситуация не изменилась, разве что отрыв начал понемногу терять своё преимущество.



За 20 км до финиша, пелотон начал собирать вываливших велогонщиков из отрыва. Впереди оставался лишь один велогонщик - датчанин Ники Соренсен (Nicki Sorensen), он держал свой темп и имел минуту преимущества.



Однако за 14 км до финиша, датчанина поймали Ибан Майо (Iban Mayo) и Эгой Мартинес. Преследователи не отставали, на вершине Альто де лос Вилларес преимущество этого трио составило 40 секунд.



Фавориты включились в работу, и вскоре Соренсен и Майо были пойманы, а Мартинес, за 7 км до финиша, продолжил борьбу в одиночку. Чуть позже его догнал Луис Перес (Luis Perez), до Ла Пандера оставалось 6 км. И в этот момент атаковал Винокуров. Вальверде пропустил атаку. Винокуров уже очень скоро отдалился от Вальверде на 45 секунд. До финиша оставалось 4 км.



Андрей Кашечкин объединился с Винокуровым. И два казахстанца сменяя друг друга, помогая друг другу, бросились за самую красивую победу в своей жизни - линию финиша они пересекли вместе, Кашечкин стал победителем этапа, а Винокуров остался лидером, увеличив своё преимущество над преследователями.



Гранада принимала гранд-депар и 63-го издания Вульты Испания. Маршрут Вуэльты Испании-2008 был, как будто, специально создан для горняков. Восемь горных этапов, среди них долгожданное возвращение Альто дель Англиру (Alto del Angliru), горная индивидуальная и командная гонка на время.



Вуэльта Испании-2008 началась с короткой командной гонки на время (Гранада - Гранада, протяжённостью 7,7 км). Победителем стала велокоманда Liquigas, майку лидера надел Филиппо Поццато (Filippo Pozzato).







Победителем 2-го этапа Вуэльты Испании-2008 (Гранада - Хаэн (Jaen), протяжённостью 176.30 км) и новым лидером велогонки стал Алехандро Вальверде. Он выиграл в том же стиле, что и на Тур де Франс (Tour de France)-2008: пелотон возглавляемый спринтерами не смог его догнать.



Гранада принимала два гран-депара, 23 старта и 18 финишей этапов Вуэльты Испании. В последний раз город Гранада фигурировал на маршруте испанского Гран-тура в 2009 году. 14-й этап Вуэльты Испании-2009, ещё один сложный тест для фаворитов. Стартовали участники этапа в Гранаде и проехав этап протяжённостью 157 км финишировали на Альто Сьерра де ла Пландера.







Дамиано Кунего (Damiano Cunego) сделал дубль, одержав вторую победу на этапе. Велогонщик из велокоманды Lampre финишировал со значительным преимуществом после целого дня, проведённого в отрыве. Якоб Фуглсанг (Jakob Fuglsang), который долгое время был попутчиком итальянца, финишировал вторым через 2 минуты 23 секунды. За их спинами разыгрывалась гонка фаворитов. Самуэль Санчес (Samuel Sanchez) и Эзекель Москера (Ezequiel Mosquera) провели результативный этап, финишировав 3-м и 4-м и отыграв у Алехандро Вальверде и остальных претендентов на победу в генеральной классификации ещё несколько секунд. Москера атаковал за 3 км до конца этапа, Санчес отреагировал, а вот Гесинку понадобилась помощь товарища по велокоманде Брэма Танкинка (Bram Tankink), чтобы не выпасть из группы. Второй день подряд Иван Бассо (Ivan Basso), Кэдел Эванс (Cadel Evans), Роберт Гесинк (Robert Gesink) уступали дорогу Санчесу, позволяя ему забирать бонусные секунды на финише и подниматься в общем зачёте. На этот раз пришлось подвинуться Ивану Бассо, который уступил Санчесу место в тройке лидеров.



Альтиметрия 5-го этапа Вуэльта Испании-2018

5-й этап Вуэльты Испании-2018 - этап с пересечённым маршрутом и набором высоты 2500 м финиширует после спуска с вершины 2-й категории и подходит для отрыва. Из Гранады пелотон отправится на юг и далее на восток, преодолев по пути подъем 3-й категории Альто де Орхиба (Alto de Orgiva) отм. 630 м, перепад высот 280 м, протяженность 4 км, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%.

Вершина заключительного подъема этапа 2 категории Альто Эль Марчал (Alto El Marchal) отм. 1010 м, перепад высот 450 м, протяженность 10,8 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 14% расположена за 25 км от финиша в Рокетас-де-Мар (Roquetas de Mar, провинция Альмерия, автономное сообщество Андалусия).

Сам подъем протяженностью почти 20 км с набором высоты в 700 м, категорийный подъем начинается с участка с максимальными градиентами, далее градиенты в районе 3-6%. После прохождения вершины велогонщики отправятся на 20-км спуск, проложенный на юг к побережью Средиземного моря. Заключительный километр - равнина с двумя поворотами на 90 градусов, заключительные 500 м проложены с юга на север.



Рокетас-де-Мар - небольшой молодой туристический городок на юге Испании. Он расположен на берегу Средиземного моря и находится в 19 км от административного центра провинции Альмерия в знойной Андалусии. Рокетас-де-Мар появился на месте маленькой деревни, основным занятием жителей которой было рыболовство и производство соли.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 5 этап, Гранада - Рокетас-де-Мар



История региона, на которых располагается Рокетас де Мар, начинается со времён древних римлян. Первыми обитателями этого региона были финикийцы и греки. Позже наступил период арабского владения, но уже в 1489 году власть над Альмерией и близлежащими деревнями захватили католические короли.



До сих пор множество учёных и археологов со всего мира ежегодно приезжает сюда на раскопки, ведь именно на землях Андалусии было обнаружено целое поселение времён медного века - Лос-Мильярес (Los Millares). Позднее появилась даже одноименная археологическая культура.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 5 этап, Гранада - Рокетас-де-Мар



В 955 году первым калифом Андалусии, Абд аль Рахманом III был основан город-порт Альмерия, который позже в своих летописях мусульмане описывали как крупнейший рынок Испании времен Мохаммедов. В Альмерийский порт заходили корабли из Египта, Сирии, Франции, Италии и других государств. Вскоре христиане полностью вытеснили мусульман, и Альмерия стала полностью христианским городом.



В наше время археологи раскапывают массу любопытных находок того времени, самые интересные из которых размещены в местном историческом музее.



Альмерийские пустыни в 45 км от города Рокетас-де-Мар некогда были облюбованы многими известными режиссерами для съемок фильмов о Диком Западе. После последнего снимавшегося здесь фильма «The death has a price» было решено не убирать классические для вестерна декорации, и построить вокруг них развлекательный парк, в котором туристы могут вдоволь накататься на аттракционах, побыть в роли ковбоя, проскакав среди таверн и хижин на коне, поучаствовать в ограблении банка или поторговаться с местным лавочником. На территории парка развлечений «Мини-Голливуд» есть бассейн, множество магазинчиков и кафе, а также музей кино, музей дилижансов и парк кактусов. Поблизости с парком развлечений «Мини-Голливуд» находится не менее известный зоопарк «La Reserva Zoologica», имеющий в своей коллекции более 100 представителей фауны, обитающей на Африканском континенте и Иберийском полуострове.



Город Рокетас-де-Мар в истории Вуэльта Испании



Город Рокетас-де-Мар лишь однажды появлялся на маршруте испанского Гран-тура. 4-й этап Вуэльты Испании-2002 финишировал в Рокетас-де-Мар. Спринтеры на этом этапе финишировал по тому же сценарию что и на 3-м этапе – Марио Чиполлини (Mario Cipollini) взял этап (как и предыдущий), Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi) остался вторым, проиграв почти длину велосипеда.

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