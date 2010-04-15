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Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 14 этап, Систьерна - Лес Праэрес де Нава

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 14 этап, Систьерна - Лес Праэрес де Нава


   Четырнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Систьерна (Cistierna). Город входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Своё название город получил от латинского слова «cisterna» - цистерна (контейнер, ёмкость), в котором что-либо хранится. И это не случайно, ведь город расположен в устье реки Эсла (Esla) - река на северо-западе Испании, правый приток Дуэро (Douro). А также, название связывают и с добычей угля.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 14 этап, Систьерна - Лес Праэрес де Нава


   История города Систьерна уходит в далёкие античные времена. В 25 году римляне захватили астурийский город Лянча и начали строительство дороги вдоль реки, чтобы свободно передвигаться до Астурии. Прокладывая дорогу, они наткнулись на залежи угля, так появилось первое поселение.


   В средние века Систьерна и прилегающие окрестности стали местом строительства многочисленных монастырей. До наших дней сохранились стены монастыря Сан-Гильермо де Пеньякорада (San Guillermo de Peñacorada), возведённого в честь одноименного святого, который считается покровителем города Систьерна.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 14 этап, Систьерна - Лес Праэрес де Нава


   В начале 19-го века Систьерна получает статус муниципалитета, и к концу 19-го столетия становится важным центром региона по добычи и транспортировки угля. Систьерна процветала за счёт угледобычи вплоть до конца 20-го века. В 1991 году из-за экономического кризиса, охватившего весь мир, местные шахты были закрыты.


   В 2009 году в Систьерне была открыт Железнодорожный Музей, рассказывающий историю города и региона.


Город Систьерна в истории Вуэльты Испании


   Город Систьерна и Вуэльта Испании впервые пересеклись два года назад. 9-й этап Вуэльты Испании-2016, протяжённостью 164,5 км, стартовал в Систьерне и финишировал в подъём 2-й категории Альто дель Наранко (Alto del Naranco), высота 585 м, перепад высот 350 м, протяжённость 5.7 км, средний градиент 6.1%, максимальный градиент – 10%. Набор высоты на этапе составил 2700 м.


  Через 12 км после старта в отрыв дня уехали 12 велогонщиков. Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal трижды атаковал из отрыва и забрал горные премии на вершине 2-й категории Альто де Сан Исидро (Puerto de San Isidro) отм. 1520 м, перепад высот 330 м, протяжённость 11 км, средний градиент 3%, максимальный градиент 10%, а также на двух вершинах 3-й категории: Альто де Санто Эмильано (Alto de Santo Emiliano), отм. 520 м, перепад высот 295м, протяжённость 6.2 км, средний градиент 4.7% и Альто де Сан Тирсо (Alto de San Tirso) отм. 375 м, перепад высот 200 м, протяжённость 5.1 км, средний градиент 3.9%, максимальный градиент 8%. В итоге он перехватил гороховую майку у российского велогонщика команды Katusha Сергея Лагутина (Sergey Lagutin) и возглавил горную классификацию.


   Многие велогонщики отрыва пытались уехать от попутчиков до начала подъёма Альто дель Наранко, но успешной оказалась атака Давида де ла Круса (David De La Cruz) из Etixx-Quick Step и Дриса Девенинса (Dries Devenyns) из IAM Cycling, за 12 км до финиша.


   За 2 км до финиша у Де ла Круса и Девенинса было 43 секунды преимущества. За 400 м до финиша Давид де ла Крус атаковал и уехал от своего попутчика, опередив его на финише на 27 секунд. Победа принесла Де ла Крусу и красную майку лидера Вуэльты Испании-2016.


   Генеральщики за спиной отрыва прошли большую часть финального подъёма Альто дель Наранко без атак, лишь на последнем километре из группы фаворитов уехал Самуэль Санчес (Samuel Sanchez) из BMC и Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) из Etixx-Quick Step, но группа их не отпустила и лишь Джанлука Брамбилла сумел на финише опередить соперников на 1 секунду.


Альтиметрия 14-го этапа Вуэльты Испании-2018

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 14 этап, Систьерна - Лес Праэрес де Нава

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 14 этап, Систьерна - Лес Праэрес де Нава 

 

  14-й этап Вуэльты Испании-2018 -  горный этап с набором высоты 3 000 м и финишем в подъём 1-й категории, на котором градиенты достигают 25%. Этап подходит для отрыва и охотников за горными очками, а генеральщики, скорее всего, будут держать в голове следующий горный этап. 

 

 Со старта в Систьерна пелотон начнёт преодолевать некатегорийный подъём протяжённостью 2 км с набором высоты 160 м. После спуска начнутся 40 км подъема до вершины 2-й категории Пуэрто де Сан Исидро (Puerto de San Isidro) отм. 1520 м, перепад высот 330 м, протяжённость 11 км, средний градиент 3%, максимальный градиент 10%. Достигнув наивысшей точки маршрута 14-го этапа, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 27 км, который приведёт к подножию следующего категорийного подъёма.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 14 этап, Систьерна - Лес Праэрес де Нава

 

  Подъем 1-й категории Альто де ла Кольядона (Alto de la Colladona)  отм. 850 м, перепад высот 430 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15%. 

 

  Он начинается с километрового участка с градиентом 11%, после которого идут 2 км со средним градиентом в районе 6-7%. Затем километр со средним 9.5% и заключительный участок до вершины подъёма -  со средним градиентом в районе 7-8%.

 

  После преодоления вершины 25-км спуск приведёт к подножию следующего подъёма этапа.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 14 этап, Систьерна - Лес Праэрес де Нава

 

 

  Подъем 1-й категории Альто де ла Москета (Alto de la Mozqueta) отм. 850 м, перепад высот 570 м, протяжённость 6,5 км, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 14%. Он начинается с километрового участка со средними градиентами 7-8%, но далее 3 км со средним градиентом в 10%. Затем километровая полочка с 6% и заключительный участок до вершины подъёма со средним градиентом в районе 9-10%.

 

  После прохожденя вершины и короткого спуска дорога снова пойдёт вверх до Альто де ла Кольядиелья (Alto de la Colladiella) протяжённость 1,4 км, средний градиент 11,1%.

 

  Через 10 км скоростного спуска с вершины пройдёт розыгрыш промежуточного спринта, а затем начнётся подъём 3-й категории Альто де ла Фалья де лос Лобос (Alto de la Falla de los Lobos) отм. 650 м, перепад высот 340 м, протяжённость 5,3 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%. Вершина подъёма расположена за 21 км до финиша этапа.

 

  После спуска и отрезка по равнине начнётся заключительный подъём этапа.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 14 этап, Систьерна - Лес Праэрес де Нава 

 

  Этап финиширует в Наве (Les Praeres. Nava, провинция Астурия, автономное сообщество Астурия), город впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

  На финише 14-го этапа Вуэльты Испании-2018 участникам предстоит преодолеть подъем 1-й категории Альто лес Праэрес (Alto Les Praeres. Nava)  отм. 750 м, перепад высот 500 м, протяжённость 4 км, средний градиент 11,5%, максимальный градиент 25%, представляет собой короткую и крутую стенку со средним двузначным градиентом и узкой дорогой. Он начинается со средних градиентов в 10%, далее от 15% до 17%. После 2,7 км будет небольшая полочка, но потом снова вверх, где ждут максимальные градиенты, лишь ближе к вершине пойдёт выполаживание до 7%.  

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 14 этап, Систьерна - Лес Праэрес де Нава

 

   Лес Праэрес де Нава в дословном переводе и в прямом смысле означает «пастбища» (Les Praeres) Навы (Nava) – «навские пастбища». Лес Праэрес де Нава — это часть склона горы, высота которой достигает 751 м над уровнем моря. Находится эта местность вблизи городка Нава, на севере Испании. Склон является частью горного хребта Сьерра де Пеньямайор (Sierra de Peñamayor) в центре Астурии, главной вершиной которого является Пик Тригейро (Trigueiro) достигающий в высшей своей точке 1 977 м над уровнем моря.

 

   Лес Праэрес де Нава впервые принимает Вуэльту Испании.

 

   До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2018! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2018.

 

По материалам интернет изданий

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:59 | Регистрация: 15.04.2010

    Финиш под Кинтано.

  2. Имя: Михаил

    Mikael

    Сегодня, 21:03 | Регистрация: 27.05.2017

    Зак 2 дня подряд в отрыв наверное не поедет. Генеральщики понятно не поедут и никто не отпустит. Таким образом, наверняка неинтересный отрыв из Де Гента, Мате и относительных ноунеймов. Если сбежит кто-то с надцатых-двадцатых мест, то будет какая-никакая интрига. Катюша должна кого-то отправить, а так будем выглядывать отстающих на последней горе. Просев - тоже неплохо. 

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 21:31 | Регистрация: 4.08.2018

      Невзирая на чьи-то уверения, что спринтеры сойдут, они не сошли и даже все доехали. Может и до 18 этапа своего дотянут, а там рукой подать до Мадрида. Завтра по идее должны отдержаться. Насчет Эррады - бабушка надвое. Старается, но едет на пределе, без запаса. Может, секунды какие-то сохранит.

      Отрыв опять, скорее всего отпустят. Не хотят генеральщики жилы рвать, смысла нет.

  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 21:46 | Регистрация: 8.07.2013

    Скорее всего будет относительно спокойный этап, учитывая что сегодня все накушались, а в воскресенье всех ждет Ковадонга. Если Де Гент ,Мате или Кинг попробуют пойти в отрыв , они себя этим просто добьют перед третьей неделей. Лучше поберечся.

    1. Имя: Михаил

      Mikael

      Сегодня, 21:55 | Регистрация: 27.05.2017

      Де Гент и Мате ничего не теряют, если на каком-то этапе возьмут день отдыха и получат 20-30 минут. А вот у Кинга и мне хотелось бы думать у Закарина были мысли поправить ГК, а для этого накушаться и проваливаться нельзя. Другое дело, что Кинг свой замысел уже спалил, высоко поднялся и больше его не пустят. Ну и Эррада хитрецам так сказать не помог.

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Комментарии

  • Mikael
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    Mikael-Фото
    Де Гент и Мате ничего не теряют, если на каком-то этапе возьмут день отдыха и получат 20-30 минут. А вот у Кинга и мне хотелось бы думать у Закарина были мысли поправить ГК, а для этого накушаться и проваливаться нельзя. Другое дело, что Кинг свой замысел уже спалил, высоко поднялся и больше его не пустят. Ну и Эррада хитрецам так сказать не помог.
  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (29)
    старт-шоссе 82-Фото

    Ну чем Вам не сюрприз победа Родригеса? Вот Вам и еще одно открытие на Вуэльте ,после Кинга.

  • kwwk
    Тур Британии-2018. Этап 6 (1)
    kwwk-Фото

    Ну если не будет форс-мажора, то призовая итоговая тройка определилась и в ней Алафилип удивил.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Скорее всего будет относительно спокойный этап, учитывая что сегодня все накушались, а в воскресенье всех ждет Ковадонга. Если Де Гент ,Мате или Кинг попробуют пойти в отрыв , они себя этим просто добьют перед третьей неделей. Лучше поберечся.

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    Серафим-Фото

      Невзирая на чьи-то уверения, что спринтеры сойдут, они не сошли и даже все доехали. Может и до 18 этапа своего дотянут, а там рукой подать до Мадрида. Завтра по идее должны отдержаться. Насчет Эррады - бабушка надвое. Старается, но едет на пределе, без запаса. Может, секунды какие-то сохранит.

      Отрыв опять, скорее всего отпустят. Не хотят генеральщики жилы рвать, смысла нет.

  • Mikael
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (29)
    Mikael-Фото

    Продолжая тему критики Вальверде.
    Зачем в принципе маленький Кофидис работал впереди на потора десятка фаворитов ГК и их команды? У них нет таких возможностей. Возможность есть только как можно дольше поддерживать лидера на финальных разборках и не дать ему проиграть много.
    Прям вот так обязаны везти и всё? Или тут важнее неочевидных нескольких дней в красной майке порекламировать спонсоров и саму команду пару дней помаячив впереди? Если второе, то это более понятно чем если для поимки Кинга)

  • Mikael
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    Mikael-Фото

    Зак 2 дня подряд в отрыв наверное не поедет. Генеральщики понятно не поедут и никто не отпустит. Таким образом, наверняка неинтересный отрыв из Де Гента, Мате и относительных ноунеймов. Если сбежит кто-то с надцатых-двадцатых мест, то будет какая-никакая интрига. Катюша должна кого-то отправить, а так будем выглядывать отстающих на последней горе. Просев - тоже неплохо. 

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (5)
    Николай Н.-Фото
    Финиш под Кинтано.
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (29)
    Николай Н.-Фото

    Снова этап делился на две гонки. Отрыв ехал на победу этапа, а генералы ехали свою гонку. Хороший парень - этот Родригес, просто ходом прошёл мимо Майки, хороший новый горняк растёт.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (29)
    VeloVelo-Фото
    Горы только начинаются, икру метать надо вовремя.

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