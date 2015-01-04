Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 2 этап, Марбелья - «Королевская тропинка»



Второй этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Марбелья (Marbella), на побережье Коста-дель-Соль (Costa del Sol). Это любимое место отдыха обеспеченных туристов из Северной Европы. Во время исламского владычества город назывался Marbil-la, знаменитый путешественник Ибн-Баттута характеризовал его, как «маленький городок среди изобилия». Ещё в 1940 годах численность населения Марбельи составляла всего 900 человек. Сегодня же в городе по официальным данным около 140 тысяч жителей. Марбелья стал бурно развиваться благодаря случаю, когда неподалёку от него как-то сломался роллс-ройс принца Макса Эгона Гогенлоэ-Лангенбургского (Max Egon zu Hohenlohe-Langenburg) и его наследника Альфонсо де Хохенлохе (Alfonso de Hohenlohe).

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 2 этап, Марбелья - «Королевская тропа»



Знакомство с городком так впечатлило Альфонсо, что он решил купить там землю и начать строить курорт. Уже в 1954 году был открыт Клуб-отель Марбелья (Marbella Club Hotel). Под впечатлением поездки в Калифорнию он приказал украсить отель терракотовой крышей. Вскоре члены королевских семей Европы избрали этот город местом отдыха. В 1991 году мэром Марбельи был выбран Хесус Жиль (Jesus Gil), президент клуба Atletico Madrid. При нём город так активно и быстро строился, так часто преображался, что стали говорить о том, что такую бешеную застройку нужно прекратить и проводить её по одобренному правительством Андалусии плану. Но город продолжал разрастаться, строительство не останавливалось. В 2002 году Хесус Жиль был вынужден подать в отставку после расследований о коррупции. В настоящее время многие звёзды кино избрали Марбелью местом своего отдыха (Антонио Бандерас, Шон Коннери, Дольф Лундгрен).

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 2 этап, Марбелья - «Королевская тропа»



Марбелья - красивый, роскошный курортный город с живописным приморским бульваром и благоустроенным и чистым общественным пляжем. Старый город великолепно отреставрирован. Его центр образует Апельсиновая площадь (Plaza de los Naranjos) с фонтаном 17-го века и цитрусовыми деревьями, где расположена мэрия города в окружении белоснежных переулков.



В Марбелье, как и во всей Испании, любят и умеют веселиться. В июне здесь отмечают день святого Барнабе - покровителя города. Неделю бурного веселья, концертов под открытым небом и песен севильяны называют ферией (Feria de Marbella). Старый город украшают шарами и флажками, на каждом углу появляются прилавки с пивом, вином и традиционными андалузскими закусками тапас.



Город Марбелья в истории Вуэльты Испании



Город Марбелья принимал шесть этапов Вуэльты Испании: 5 финишей и 5 стартов. Впервые он появился в маршруте Вуэльты Испании в 1974 году в качестве стартового городка 4-го этапа. Участникам испанской супермногодневки предстоял этап протяжённостью 206 км с финишем в Севилье (Sevilla). Победителем 4-го этапа Вуэльты Испании-1974 стал бельгийский велосипедист Рик Ван Линден (Rik Van Linden).



На 2-м этапе Вуэльты Испании в 2010 году участники велогонки финишировали в Марбелья. Этап был в целом заточен под спринтеров, и все ожидали противостояние поездов велокоманд HTC-Columbia и Garmin и их спринтеров - Марка Кэвендиша (Mark Cavendish) и Тайлера Фаррара (Tyler Farrar) соответственно. Однако всех перехитрил белорусский велогонщик Евгений Гутарович (Yauheni Hutarovich), вовремя спуртовавший из-за спины британца и выигравший первый этап на супермногодневках в карьере.



На следующем этапе участники Вуэльты Испании-2010 вышли на старт в городе Марбелья, им предстояло проехать этап протяжённостью в 157,3 км. 3-й этап Вуэльты Испании-2010 финишировал на короткой, но достаточно крутой горке в Малаге (Malaga), очень похожей на легендарный Кауберг (Cauberg), завершающий классическую однодневку Амстел Голд Рэйс (Amstel Gold Race). Так что ничего удивительно, что именно триумфатор Амстел Голд Рэйс-2010 выиграл и в Малаге – Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) не оставил никому ни единого шанса.



В 2015 году Марбелья принимала финиш 1-го этапа Вуэльты Испании-2015. 70-е издание Вуэльты Испании стартовало с командной гонки на время. На старт гонки вышли 198 участников - 22 команды. Велогонщики, прибывшие для участия в испанском Гран-туре за несколько дней до старта, оказались в полном недоумении, увидев трассу, по которой был проложен маршрут командной гонки первого этапа. Участники Вуэльты Испании-2015 должны были стартовать на пляже фешенебельного пригорода Марбелья – Пуэрто Банус (Puerto Banus), на побережье Коста дель Соль и финишировать в Марбелья. Часть дистанции проходила по грунтовой дороге, в некоторых местах организаторы велогонки положили на песок пластиковые покрытия и настилы, а также сделали деревянные помосты. Приняв во внимание озабоченность велогонщиков и обслуживающего персонала велокоманд, участвующих в испанском Гран-туре, техническое жюри гонки и комиссары Международного Союза Велосипедистов (UCI) выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что, результаты первого этапа будут учитываться в командную, а не в генеральную классификацию.



Велогонщики BMC, велокоманды являющейся действующим чемпионом мира в командной гонке с раздельным стартом, показали лучшее время на дистанции первого этапа Вуэльты Испании-2015. Велокоманда BMC преодолела 7,4 км за 8 минут 10 секунд со средней скоростью 54,3 км/ч. Российская велокоманда «Тинькофф-Саксо» заняла 2-е место, проехав дистанцию за 8 минут 11 секунд, австралийская велокоманда Orica-GreenEDGE показала то же время, уступив «Тинькофф-Саксо» пол секунды. По решению UCI, время, показанное велокомандами, не шло в зачёт генеральной классификации, но несмотря на это, первую красную майку лидера Вуэльты Испании-2018 надел словацкий велогонщик велокоманды BMC Петер Велитс (Peter Velits).



Альтиметрия 2-го этапа Вуэльта Испании-2018

2-й этап Вуэльты Испании-2018 - равнинный этап с финишем в подъем 3-й категории. Набор высоты составит 2400 м.

От побережья со старта велогонщики начнут покорять подъем 2 категории Пуэрто де Охен (Puerto de Ojen) отм. 555 м, перепад высот 340 м, протяженность 6,5 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%, который будет первым подъёмом 2-й категории на Вуэльте Испании-2018. Покорив вершину, велогонщики отправятся на спуск и далее на север в глубь территории Испании.

На 91 км пелотон впервые пересечет линию финиша, расположенную на вершине подъема 3-й категории Альто де Гадалхорсе (Alto de Guadalhorce) отм. 385 м, перепад высот 205 м, протяженность 7,5 км, средний градиент 2,7%, максимальный градиент 8%. Это первый подъем 3 категории на Вуэльте Испании-2018.

Далее пелотон поедет на север, а затем развернувшись на юг, подъедет к подножию подъема 3-й категории Альто де Ардалес (Alto de Ardales), отм. 540 м, перепад высот 200 м, протяженность 5,8 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 8%. В последний раз подъем проходили 2017 году, первым на вершине был Давиде Виллелла.

После 20-км спуска и ещё одного разворота на север велогонщики поедут знакомым маршрутом до финиша этапа на вершине подъема 3-й категории Альто де Ардалес, который расположен неподалёку от одной из самых интересных достопримечательностей региона - Королевской тропинки (El Caminito del Rey, провинция Малага, автономное сообщество Андалусия).

Вершина подъема расположена за 400 м до финиша этапа.

Победитель этапа получает 25 очков в зачет зеленой майки и 10 секунд бонификации. На финише этапа возможен спринт из большого пелотона. Фаворитами можно назвать Петера Сагана, Алехандро Вальверде, Дэна Мартина, Михала Квятковски, Тиша Бенота, Саймона Йейтса, Адама Йейтса, Сепа Кусса, Мигеля Лопеса, Ричарда Карапаса и других.



2-й этап Вуэльты Испании-2018 финиширует в Эль-Чорро (El Chorro), небольшой деревушке Малаги, расположенной неподалёку от города Алора (Alora). Организаторы испанского Гран-тура позаботились о том, чтобы показать один из потрясающих туристических аттракционов Испании – «Королевскую тропинку» (Caminito del Rey).

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 2 этап, Марбелья - Королевская тропа



«Королевская тропинка» — это узкий настил на сваях, вбитых в скалу, проложенный в ущелье на высоте 100 м ещё в начале 20-го века, в 1901-1905 годах между водопадами Чорро (Chorro) и Гатанехо (Gaitanejo). Ширина настила всего метр, длина – 3 км. Эта узкая дорога над пропастью была сделана для рабочих, строивших и обслуживающих плотину гидроэлектростанции на реке Гудальхорсе (Guadalhorce). Когда в 1921 году на торжественное открытие плотины «Conde del Guadalhorce» прибыл король Испании Альфонсо XIII, он прошёл по узкой опасной дороге от начала и до конца, после чего народ стал называть её «Королевской тропинкой».



Скалы Эль Чорро в Испании и за её пределами хорошо известны среди альпинистов и экстремалов, потому что долгое время «Королевская тропинка» находилась в ужасном состоянии. С годами настил разрушился, вместо поручней остался лишь стальной трос на наиболее опасных участках, но отчаянные любители альпинизма, несмотря ни на что, проходили по этой тропе, их не останавливали даже многочисленные несчастные случаи со смертельным исходом.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 2 этап, Марбелья - Королевская тропа



Но в 2006 году правительство региона выделило средства для реставрации тропы, которая является одной из главных достопримечательностей региона. Реставрация дороги, создание зон парковки и музея обошлось казне правительства Андалусии в 9 миллионов евро, все работы были закончены за 3 года. Торжественное открытие «Королевской тропинки» состоялось 29 марта 2015 года.



Ещё до открытия «Королевской тропинки» около 30 000 туристов зарезервировали билеты на новый аттракцион. До ущелья туристов может довезти специальный поезд, который так и называется «Эль Чорро», железная дорога проходит сквозь горные тоннели, из окна поезда открывается потрясающие виды на ущелье. Решившись на прогулку по «Королевской тропинке» следует помнить, что маршрут не круговой, но и у северного входа на тропу в Ардалес и у южного – у Эль-Чорро, туристов ждёт автобус, который отвезёт к месту, откуда туристы начинали свой путь.



«Королевская тропинка» в истории Вуэльты Испании



Впервые «Королевская тропинка» появилась на маршруте испанского Гран-тура на втором этапе Вуэльты Испании-2015, где велогонщикам предстояло финишировать в подъём 3-й категории Альто де ла Меса (Alto de la Mesa, отм. 560 м, перепад высот 310 м, протяжённость 4,7 км, средний градиент 6.6%, максимальный градиент 12%). Именно на этом подъёме колумбийский велогонщик Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из велокоманды Movistar предпринял попытку взять ход гонки в свои руки. Кинтана атаковал на последних километрах этапа, к нему переложились Николас Роч (Nicolas Roche) из Sky, Том Дюмулин (Tom Dumoulin) из Giant-Alpecin и Эстебан Чавес (Esteban Chaves) из влокоманды Orica-GreenEDGE.



Эти четверо боролись друг с другом до самого финиша, но быстрее всех оказался Эстебан Чавес. Он контратаковал из группы за 2 км до финиша. Наиро Кинтана не смог удержать скорость попутчиков по отрыву и выпал. На финише Эстебан Чавес обошёл Тома Дюмулина, Николас Роч финишировал через 9 секунд и стал 3-м. Победа на этапе принесла Эстебану Чавесу красную майку лидера, он стал первым лидером генеральной классификации Вуэльты Испании-2015.

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