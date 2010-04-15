Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 16 этап, Сантильяна-дель-Мар - Торрелавега



Шестнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Сантильяна-дель-Мар (Santillana del Mar), который расположен в автономном сообществе Кантабрия. Сантильяна-дель-Мар — это жемчужина Кантабрии, представляющая большую историческую и художественную ценность для всей Испании. В этом историческом городе практически нет автомобилей, по городу можно передвигаться только пешком.



Основание города восходит к раннему средневековью, когда средневековая деревня начала формироваться вокруг церкви Санта-Джулиана (Colegiata de Santa Juliana). Соборная церковь Санта-Джулиана, была построена в 12-м веке монахами, желающими создать небольшую часовню, в которой они собирались выставить мощи мученика Джулиана. Соборная церковь и монастырь Санта-Джулиана являются наиболее важными романскими зданиями в Кантабрии, они защищены королевским указом от 12 марта 1889 как исторический памятник Испании. Соборная церковь Санта-Джулиана построена из тёсаного камня, имеет три нефа, с куполами, трансепт, три полукруглых апсиды и башни.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 16 этап, Сантильяна-дель-Мар - Торрелавега



Город Сантильяна-дель-Мар сохраняет свой оригинальный облик на протяжении многих столетий. Большинство самых впечатляющих зданий Сантильяна-дель-Мар сегодня - это дома, строительство которых датируется между 14-м и 18-м веками. Среди них в основном каменные дома, немало старинных домов с деревянными балконами, украшенными множеством цветов. Они возводились для аристократов и индианос — жителей, которые когда-то вернулись сюда из Америки разбогатевшими. Есть такие интересные достопримечательности, как «Дом с орлом» - Каса-дель-Агила (Casas del Águila), «Дом на площади» - Каса-де-ла-Пласа (Casa de la Plaza), статуя бизона, установленная в память о древних обитателях пещеры Альтамира, оставивших в ней наскальные рисунки с изображением животных, а также великолепное здание мэрии. Обязательно стоит посетить пещеры Альтамира с наскальными рисунками, включённые в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они расположены всего в двух километрах от Сантильяна-дель-Мар.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 16 этап, Сантильяна-дель-Мар - Торрелавега



Сокровища пещеры были открыты в 18-м веке археологом-любителем Марселино Санс де Саутуола и его дочерью Марией. Саму пещеру обнаружили за несколько лет до этого – вход туда обвалился и зарос бурьяном. При первом её осмотре Саутуола заметил на стенах отдельные черные знаки, но не придал этому значения. Но неутолимый интерес к новым открытиям привёл его в 1878 г. на Парижскую всемирную выставку, где он ознакомился с экспозицией древностей, коллекцией «портативного искусства» (мелкой пластики) и палеонтологическими находками из раскопок во французских пещерах. Уже имея за плечами опыт полевых исследований в нескольких испанских пещерах, он в 1879 г. начал раскопки в Альтамире, надеясь и здесь обнаружить что-либо подобное. внимание к росписям Альтамиры привлекла его маленькая дочь Мария: пока отец занимался раскопками, девочка бегала по подземелью, легко проникая туда, где взрослому удавалось пройти лишь наклонившись. Когда она подняла голову, увидела на одном из сводов красочные фигуры. На потолке небольшого низкого зала словно сгрудились, приняв разнообразные позы, бизоны.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 16 этап, Сантильяна-дель-Мар - Торрелавега



Вся страна узнала о научной сенсации, многие устремились в Сантандер, чтобы осмотреть росписи. Даже король Испании Альфонс XII посетил Альтамиру и в память об этом визите вывел свечной копотью свой автограф при входе в пещеру. Однако научное сообщество долгие годы не признавало открытия Саутолы. Часть учёных утверждали, что рисунки подлинные; но были у них и оппоненты, заявляющие, что Саутуола сам подделал эти рисунки и выдал их за творения доисторического человека, чтобы прославиться. И только спустя несколько десятилетий было установлено, что рисунки датируются 15-12 тысячелетием до нашей эры. Она нарисованы натуральными минеральными красками: коричневой, желтоватой и оранжево-красной охрой, - смешанной, в некоторых случаях, с животным жиром. Контурные черные линии проведены растительным углём. Краски наносились пальцами и палочками, напоминающими современные кисточки; в некоторых случаях краска наносилось путём «выдувания», наподобие современного аэрографа или баллончика с краской. Древние художники умели использовать естественный рельеф и неровности стен и потолка пещер для создания эффекта движения и объёма, делающими нарисованные ими фигуры исключительно реалистичными. Залы Альтамиры тянутся на расстояние около 280 метров, и все это пространство заполнено подлинными произведениями искусства, отчего пещеру Альтамира часто называют доисторической Сикстинской капеллой.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 16 этап, Сантильяна-дель-Мар - Торрелавега



В 1977 году Альтамира была закрыта для посещений после того, как выяснилось, что огромный туристический поток влияет на климат в пещере. В 1973 году древние рисунки осмотрели более 177 тысяч человек, что не могло не сказаться на их сохранности. Позже пещера была вновь открыта, но число посещений было ограничено, но этого показалось мало, и учёные создали пещеру-дублёр, которая имитирует подлинное вместилище шедевров первобытного искусства.



В Сантильяна-дель-Мар есть зоопарк, он занимает площадь свыше 6 гектаров. На его территории живут на открытом воздухе более 2 000 животных. Здесь есть сад с тропическими бабочками, где можно увидеть момент их рождения и всю систему метаморфоза, а также парк четвертичного периода, где воссоздана фауна доисторической эпохи, которую изображали на своих наскальных рисунках обитатели пещеры Альтамира. В зоопарке действует более 40 программ сохранения видов, находящихся под угрозой уничтожения, в число которых входят азиатский лев, европейский бизон, африканский крокодил и единственная в Испании семья суматранских орангутангов.



Город Сантильяна-дель-Мар впервые появится на маршруте Вуэльты Испании.

Альтиметрия 16-го этапа Вуэльта Испании-2018

Заключительная неделя Вуэльты Испании-2018 открывается индивидуальной гонкой с раздельным стартом протяженностью 32 км.

Со старта в Сантильяна-дель-Мар велогонщики отправятся на запад, вблизи от побережья Бискайского залива поедут в подъём протяженностью около 1 км с градиентами от 5% до 8%, после спуска с которого будет равнинный участок.

Через 10 км со старта маршрут этапа повернёт на юго-восток, где велогонщиков ждёт некатегорийный подъём протяжённостью 3 км со средним градиентом в 4%,. После спуска пойдёт ещё один некатегорийный подъём протяжёностью 2 км со средним градиентом в 3,5%.

Через 21,5 км со старта велогонщики повернут на восток, где дорога идёт под спуск, а затем 7 км по равнине протяжённостью 7 км до финиша этапа в Торрелавеге (Torrelavega).

На заключительных двух километрах участникам придётся преодолеть 7 поворотов.

Таким образом организаторы предложили для участников 16-го этапа Вуэльты испании-2018 преимущественно равнинную разделку с небольшими холмиками и спусками, проложенную против хода часовой стрелки недалеко от побережья Атлантического океана. Ветер с побережья может оказать влияние на развитие этапа. Велогонщики стартуют с интревалом в 1 минуту, последние 30-ть с интервалом в 2 минуты. Разрывы между генеральщиками могут достигать 1-2 минут.



Город Торрелавега, также, как и Сантильяна-дель-Мар, входит в состав автономного сообщества Кантабрия. Расположен в месте слияния рек Сайа (Saja) и Бесая (Besaya). Торрелавега — является столицей региона Бесая. Торрелавега - большой промышленный центр и главный транспортный узел, расположенный в 25 км от Сантандера и в 8 км от Сантильяна-дель-Мар.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 16 этап, Сантильяна-дель-Мар - Торрелавега



Истрия Торрелавега восходит к эпохе неолита и в доисторические времена. Остатки деревни Сан-Антонио свидетельствуют о проживании здесь иберов. Город Гарсиласо, город воинов и поэтов, был построен в неопределенное время. В конце 13-го века он был переименован. Название связано с сокращением «Торре-де-ла-Вега». Это означает башня (Torre) или замок Леоноры де ла Вега (Leonor de la Vega), дочери Гарсиласо II (Garcilaso I de la Vega).



До середины 18-го века жители занимались главным образом сельским хозяйством и животноводством. Начало индустриализации связано с появлением текстильной фабрики. Скачок из сельскохозяйственной местности в главный промышленный центр произошёл в 1852 году, когда бельгиец Озёр (Hauzeur) обнаружил крупное месторождение цинка и свинца и начал эксплуатацию шахт. Окончательный толчок для индустриализации дала бельгийская компания Grupo Solvay в начале 20-го века, которая основала большую фабрику по производству каустической соды и бикарбоната натрия с использованием местного сырья.



Основными историческими и архитектурными памятниками Торрелавеги являются: Дворец городского совета (Palacio Municipal Building) возведённый в 1610 году; Церковь Вознесения Девы Марии (Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción) возведённая в стиле барокко.



Город Торрелавега в истории велоспорта и Вуэльты Испании



Город Торрелавега располагает собственным велодромом, названным в честь уроженца Торрелавеги, испанского велосипедиста Оскара Фрейра (Oscar Freire). В 2008 году Оскар Фрейра стал обладателем зелёной майки Тур де Франс (Tour de France). Победитель 11 этапов на Тур де Франс и Вуэльте Испании, Оскар Фрейра является рёхкратным чемпионом мира.



Торрелавега является родиной ещё двух известных испанских велосипедистов. Висенте Труэба (Vicente Trueba), прозванный в пелотоне как «Блоха из Торрелавеги» (La Pulga de Torrelavega), родился в Торрелавеге 16 октября 1905 года (сегодня в его честь назван городской спортивный центр). Висенте Труэба является первым победителем горной классификация Тур де Франс, которая появилась на французской супермногодневке в 1933 году.



Испанский велосипедист Хуан Хосе Кобо (Juan José Cobo Acebo) также родился в Торрелавеге (11 февраля 1981), вырос и проживает в Кабесон-де-ла-Саль (Cabezón de la Sal). Семь лет назад Хуан Хосе Кобо стал победителем Вуэльты Испании-2011, а также победителем комбинированной классификации. На его счету победа на Туре Страны Басков (Vuelta Ciclista al País Vasco)-2007.



Город Торрелавега принимала Вуэльту Испании шесть раз: по 7 стартов и финишей этапа. Впервые Торрелавега появился в маршруте Вуэльты Испании в 1963 году. Участники 2-го этапа Вуэльты Испании-1963 стартовали в Хихоне (Gijon) и через 175 км финишировали в Торрелавега. Победителем этапа стал Хосе Сегу (Jose Segu).



На Вуэльте Испании-1973 практически отсутствовали горы, и маршрут отлично подходил бельгийцу Эдди Мерксу (Eddy Merckx), велогонщику, который нуждался лишь в небольшой помощи со стороны своей велокоманды. Но испанцу Луису Оканье (Luis Ocana) этот маршрут не подходил совсем, ему было трудно преодолевать равнины, и спринт не был его сильной стороной. Поэтому ему необходимо было приложить максимальные усилия на тех немногочисленных горах, которые имелись на маршруте.



Однако длинные дистанции между стартом и финишем хотя и создавали поле для напряжённой борьбы, но Луису Оканье выиграть не удалось. Эдди Меркс стал победителем генеральной классификации.



Город Торрелавега принимал в этом издании Вуэльты Испании сразу два полуэтапа. На полуэтапе 15a участники Вуэльты Испании-1973 стартовали в Бильбао (Bilbao) и проехав дистанцию протяжённостью 154 км финишировали в Торрелавега. Победителем полуэтапа 15а стал Эдди Меркс. Чуть позже, в этот же день велогонщикам предстояла индивидуальная гонка с раздельным стартом. Полуэтап 15b проходил по улицам Торрелавега. Разделку протяжённостью 17,4 км выиграл Эдди Пеельман (Eddy Peelman).



На следующий день, на 16-м этапе участники Вуэльты Испании-1973, стартовали в Торрелавеге и через 203 км финишировали в Миранда-де-Эбро (Miranda de Ebro). Победу на этапе праздновал вновь «Каннибал» - Эдди Меркс.



Для возвращения Вуэльты Испании на дороги города Торрелавега понадобилось 28 лет. 6-й этап Вуэльты Испании-2001 стартовал в Кангас-де-Онис (Cangas de Onis) и через 183 км финишировал в родном городе Оскара Фрейре. У испанца были большие планы на домашний этап до Торрелавеги, и велокоманда Mapei поддерживала высокий темп на протяжении всей дистанции. Четыре категорийных подъёма развалили пелотон на части, и некоторым спринтерам так и не удалось вернуться в основную группу. За 25 километров до финиша образовался отрыв из 7 велогонщиков, в котором оказались Дэвид Миллар (David Millar), Сантьяго Ботеро (Santiago Botero) и Микель Саррабейтия (Mikel Zarrabeitia). Они достаточно быстро догнали Иниго Куэсту (Inigo Cuesta), отъехавшего вперёд чуть раньше. На спуске с последнего подъёма Миллар и Ботеро уехали от группы и вдвоём разыграли финиш, победу на котором одержал британец.



На следующем этапе в Торрелавеге участникам 7-го этапа Вуэльты Испании-2001 предстояла индивидуальная гонка на время протяжённостью 44,2 км. Победителем этапа Сантьяго Ботеро, который помимо победы на этапе вернул себе лидерскую майку, уступив её после 4-го этапа Оскару Севилье (Óscar Sevilla). Колумбиец, преодолел дистанцию разделки со средней скоростью 48,01 км/ч, опередив на 29 секунд Лайфаймера, занявшего второе место.



В последний раз Торрелавега и испансикй Гран-тур пересекались на 11-м этапе Вуэльты Испании-2006. 11-й этап протяжённостью 173.6 км стартовал в Торрелавеге и финишировал в Бургосе (Burgos). Это был типичный проходной этап, на маршруте велогонщикам предстояло преодолеть несколько подъёмов - Пуэрто де ла Брагия (Puerto de la Braguia) (1 категория – 720 м. – на 39 км), Пуэрто дель Эскудо (Puerto del Escudo) (1 категория – 1,011 м. – на 72.5 км) и Пуэрто де Карралес (Puerto de Carrales) (3 категория – 1,030 м. – на 86.7 км). Проведя весь день в отрыве, проехав в одиночку последние 12 км, заслуженную победу на этапе одержал Эгой Мартинес (Egoi Martinez de Esteban).

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