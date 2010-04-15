Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 21 этап, Алькоркон - Мадрид



Заключительный этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Алькоркон (Alcorcon). Гоородок небольшой и по сути является большим пригородом столицы страны и входит в состав комарки Ареа-Метрополитана. Городские улицы украшены многочисленными мраморными фонтанами. В 1971 году в Алькорконе был основан один из самых молодых футбольных клубов Испании - «Алькоркон», который привлёк к себе внимание выступлениями в Кубке страны 2009-2010 года.



В Муниципальном театре часто проводятся сольные концерты именитых знаменитостей. Музей художественного стекла представляет богатую коллекцию экспонатов, собранных во многих странах мира.



В музее современного искусства города Алькоркон хранятся многочисленные картины, фотографии, скульптуры и керамические изделия. Историческим наследием города является замок Сан-Хосе-де-Валдерас, который был восстановлен и отреставрирован.



В Алкорконе ежегодно проводится традиционный фестиваль уличных театров с представлениями кукольных спектаклей и выступлениями мимов в центре города.



Альтиметрия 21-го этапа Вуэльты Испании-2018

Алькоркон впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Город расположен на юго-западе от столицы Испании. Через 36 км со старта этапа пелотон впервые пересечёт линию финиша в Мадрид (Madrid).

На 41,9 км дистанции 21-го этапа Вуэльты испании-2018 будет разыгран промежуточный спринт при втором пересечении линии финиша.

12-е пересечение линии финиша будет финальным. Немногочисленные спринтеры, доехавшие до Мадрида, разыграют победу на заключительном этапе Вуэльты Испании-2018.



Мадрид - город со своей уникальной культурой и развитой коммерцией, современный, динамичный и очень гостеприимный. Обилие туристических предложений делают его одним из самых интересных в мире. Мадрид - город, где очень любят спорт. В нем есть множество спортивных инфраструктур, позволяющих не только заниматься спортом, но становиться зрителем крупнейших соревнований с участием великих спортсменов круглый год.



Мадрид, ставший гордостью королей Испании, возник во времена арабского владычества. В конце 9-го века, кордовский эмир Мухаммад I построил оборонительную крепость на холме поблизости от реки Мансанарес. Вокруг крепости образовалось небольшое поселение с названием Майрит (Mayrit). Название города происходит от арабского слова «майра» (majra), что означает «водный источник». После отвоевания города христианами, его название получило кастильское звучание и произносилось в средние века как Магерит (Magerit), превратившись впоследствии в Мадрид.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 21 этап, Алькоркон - Мадрид



По другой версии считается, что название Мадрид происходит от кельтского Магерит — «большой мост», которое было искажено арабами в слово «Маджирит». Первое упоминание о Маджирите относится к 932 году. Но самое значительное событие для города событие произошло в 1561 году, когда король Филипп II решил перенести его Двор из Толедо в Мадрид, превратившийся в центр испанской монархии и в столицу Испании. Поэтому его часто называют «умышленным городом», т.е. созданным по прихоти одного человека.



Филипп II взошёл на трон в 1556 году, став самым могущественным монархом в мире, а Мадрид переживал свой «Золотой Век» (Siglo de Oro) - с 1580 по 1680 год. Тогда Испания являлась самой богатой страной мира, а в Мадриде проживали Сервантес, Лопе-де-Вега, Гонгора, Кальдерон-де-ла-Барка, Тирсо-де-Молина, Веласкес, Алонсо Кано, Рубенс. При Филиппе V (1700 – 1746 годы правления) началось строительство нового королевского дворца (Palacio Real) вместо сгоревшего в 1734 году старого дворца Алькасар, известного своими лабиринтами. Облик настоящей европейской столицы Мадрид принял при Карле III (1759-1788), когда были проведены работы по благоустройству: замощены и иллюминированы улицы, модернизировано водоснабжение.



Сейчас Мадрид состоит из 21 района, его население более трёх миллионов человек. Говорят, что в Мадриде легко поймать такси, но трудно приехать вовремя, так что мадридцы спокойно относятся к опозданиям. Поэтому придётся пройтись пешком. Можно было бы запросто растеряться, не зная, откуда начинать путешествие по городу. Но Мадрид даёт подсказку – там есть «нулевая точка». Это площадь Пуэрта дель Соль (Puerta del Sol) или Ворота Солнца.



От бронзового нуля, вмонтированного в тротуар площади идет отсчет расстояний во все стороны Испании. Туристы, приезжающие в испанскую столицу, считают своего рода долгом, чуть ли не ритуалом фотографирование «на нуле». Можно сказать, что Пуэрта-дель-Соль — центральная площадь не только Мадрида, но и всей Испании. И это не будет большим преувеличением, потому что официальный географический центр страны находится всего в 14 километрах по дороге на Аранхуэс. Площадь приобрела современную эллиптическую форму во времена правления королевы Изабеллы II.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 21 этап, Алькоркон - Мадрид



С тех пор сохранилось здание почты (1761 года) с часами, оповещающими наступление Нового года. Здесь также расположено здание Академии Художеств. А ещё здесь же в 1967 году установили главный символ города, скульптуру под названием «Медведь и земляничное дерево» (El Oso y el Madrodo), повторяющую детали герба Мадрида. Считается, что медведь и земляничное дерево, широко распространённые в горах в 12-13 веках, когда и возник герб, символизировали некую договорённость между гражданскими и церковными властями об использовании охотничьих угодий.



Нужно отметить, что земляничное дерево – не выдумка, оно действительно существует – это земляничник (Arbutus), род вечнозелёных небольших деревьев или кустарников семейства вересковых. Недалеко от площади Пуэрта дель Соль находится одна из самых старых приходских церквей города - Сан-Хинес, в которой венчался Лопе де Вега. Неподалеку есть улица с интересным названием – Паса (Pasa), что в переводе значит «Изюм», и существует поверье, что тот, кто не пройдёт по этой улице Изюма, никогда не женится.



С площадью Пуэрта-дель-Соль издавна соперничает по красоте и степени значимости площадь Пласа Майор (Plaza Mayor). Она была построена во времена правления Филиппа III (1598-1621) архитектором Хуаном Гомесом де Мора. Строительные работы начались в 1617 года и продолжались три года. Пласа-Майор была торжественно открыта 15 мая 1620 года по случаю причисления Исидро к лику святых, это было первое «массовое мероприятие», проведённое на площади, которое длилось больше недели. С тех пор каждый год 15 мая отмечается главный праздник мадридцев - День святого Исидро, патрона города. Длится он две недели, но, к огорчению мадридцев, нерабочим дням объявляется всего лишь один день - 15 мая. Одна из самых первых и самых пышных коррид была проведена на Пласа-Майор 4 мая 1623 года в честь принца Уэльского.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 21 этап, Алькоркон - Мадрид



Площадь окружена 136 зданиями в стиле барокко. В центре площади находится памятник королю Филиппу III, третьему испанскому королю династии Габсбургов, про который существует много легенд, например, говорили, что у скульптуры лошади был очень большой рот и туда постоянно залетали воробьи, которые не могли выбраться обратно, что лошадь всадника была сделана непропорционально, и поэтому статую несколько раз снимали и переделывали. Лопе де Вега даже написал в эпиграмме, что, если бы Троя увидела этот монумент, она бы побоялась быть вновь обманутой.



Бронзовая скульптура Филиппа III была заказана в Италии Хуану де Болонья, откуда её привезли в Испанию, за что король отблагодарил зятя и брата скульптора суммой в 400 эскудо. Это было в 1616 году, то есть тогда, когда тут же, в Мадриде, умирал в нищете великий испанец - Мигель де Сервантес. Королю, озабоченному увековечением собственной персоны, не было никакого дела до какого-то писателя. Мало кто из испанцев сейчас может сказать, чем был знаменит Филипп III, а вот Сервантеса знают во всём мире. Бронзовый Филипп III не сразу оказался на площади. Много лет он стоял в загородном парке Каса-де-Кампо, пока в 1848 году Изабелла II (1830-1904) не приказала установить скульптуру на Пласа Майор. Однако и тогда указания вышестоящих органов не всегда выполнялись быстро. Муниципалитету потребовалось 25 лет, чтобы снять скульптуру с пьедестала и на телеге, запряжённой буйволами, перевезти в центр города. Ещё год Филипп III пылился на складе и лишь в 1874 году занял нынешнее место.



Столица Испании не могла быть без королевского дворца. На месте дворца в Средние века находилась мавританская крепость эмиров Кордовы и Толедо. Позднее здесь был построен Алькасар Габсбургов, разрушенный во время страшного пожара в рождественскую ночь 1734 года. Тогда в огне погибла богатейшая коллекция картин, другие редчайшие произведения искусства. Филипп V заказал проект нового дворца одному из самых известных в то время итальянских архитекторов. На этот раз было решено построить дворец целиком из камня, чтобы обезопасить его от пожаров. Дерево использовали лишь для дверей и рам.



В 1737 году были разобраны остатки Алькасара, а в апреле 1738 года в торжественной обстановке в основание нового дворца был заложен первый камень, освящённый архиепископом. Под камень положили свинцовую шкатулку с монетами, отчеканенными в Мадриде, Сеговии, Севилье, Мексике и Перу. На строительство был призван итальянский архитектор Филиппо Юварра, после смерти которого другой итальянец, Джованни Баттиста Саккетти довёл проект до конца, создавая дворец в стиле итальянского барокко. Хотя, несмотря на это нынешний дворец имеет итальянский вид лишь снаружи и французский — внутри. Поскольку дворец построен на холме, на берегу реки Мансанарес, в его основание заложены огромные стены и ступенчатые платформы с внутренними перекрытиями, которые доходят с запада до самой реки, где расположены парк Кампо дель Моро с густыми зарослями деревьев, дорожками и фонтанами, такими как «Тритон» и «Ракушки».



На широком карнизе из белого камня намечалось установить скульптуры королей Испании, однако эта идея так и не была осуществлена. После пожара в Алькасаре сохранились три скульптуры, которые нашли своё место в Колонном зале дворца. Интересно назначение этого зала, где начиная с Карлоса III и кончая Альфонсо XIII, проводилась ритуальная церемония «омовения ног», когда в пасхальный четверг королевская семья и знатные дамы двора обмывали ноги 24 нищим старцам. Вместе с грязной водой после «омовения», разумеется, выплёскивались и все грехи монархов. Конечно, короли не мыли ноги буквально, а притрагивались-то к ним лишь кончиком пальца, зато считалось, что после этой процедуры монархи становились чистыми, освобождаясь от грехов. При нынешнем короле Хуане Карлосе, который во дворце не живёт и посещает его только по случаям официальных церемоний, такой ритуал, конечно, уже не проводят.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 21 этап, Алькоркон - Мадрид



Внутреннее убранство дворца считается одним из самых прекрасных в Европе. Чудесные фрески работы итальянцев Коррадо Джакинто, Джованни Баттиста Тьеполо, Луки Джордано и Караваджо, немецкого мастера Антона Менгса и испанцев Диего Веласкеса, Франсиско Гойи, Франсиско Байеу, Марьяно Сальвадора Маэльи и Висенте Лопеса. Хрустальные люстры, фламандские гобелены, мебель в неоклассическом стиле, рококо и ампир, фарфор, часы, уникальное собрание скрипок Страдивари, старинного оружия, портреты и картины превращают дворец в самый лучший музей Мадрида.



Вблизи королевского дворца находится ещё одна площадь, название которой естественно для столицы – это Площадь Испании. Центральную часть ансамбля площади занимает памятник Сервантесу, открытый к 300-летию со дня смерти писателя в 1915 году скульпторами Теодоро Анасагасти и Маттео Инуррия. Современный вид площади придают высотные здания: первый блочный небоскрёб «Мадридская башня» (Torre de Madrid), который народ прозвал «жирафой» (130 м высотой, 30 этажей) и небоскрёб «Испания».



И это лишь малая часть достопримечательностей Мадрида. Визитная карточка города – это, конечно, музей Прадо, основанный Марией Изабеллой Брагансской, женой Фердинанда VII. В 1819 году музей разместился в теперешнем здании в качестве Королевского музея. Здание музея по заказу короля Карла III в 1785 году спроектировал архитектор Хуан де Вильянуэва.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 21 этап, Алькоркон - Мадрид



Там хранятся бесценные полотна Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Босха, Брейгеля, Гойи, Рембрандта, Эль Греко, Рубенса, Дюрера, Веласкеса, Караваджо и многих других известных художников. В отдельных залах музея Прадо представлена классическая скульптура, произведения ювелирного искусства, а также прекрасная коллекция фарфора и монет. Но осмотреть всю эту сокровищницу не удастся даже за несколько дней. Два других крупных музея Мадрида — Музей королевы Софии и Музей Тиссена-Борнемисы — вместе с музеем Прадо образуют так называемый «золотой треугольник искусств». В первом собраны картины современного искусства. В частности, в музее королевы Софии находится самая знаменитая картина Пабло Пикассо «Герника», а также творения Сальвадора Дали и Жоана Миро. В Музее Тиссена-Борнемисы находятся картины разных эпох, начиная с Возрождения и заканчивая работами импрессионистов, сюрреалистов и кубистов.



Рассказывая о Мадриде, хотелось бы упомянуть и места, куда не ступала нога традиционного экскурсовода. Одним из таких мест является жилой комплекс под названием «Edificio Mirador» (дословный перевод: Наблюдательный пункт). Строение располагается на севере города, в 30 минутах езды на метро от центра Мадрида. Спальный район, обычные люди, типичный пейзаж, однако архитектуру здания нельзя назвать рядовой. Жилой многоэтажный дом «Edificio Mirador» разработан голландским архитектурным бюро MVRDV в сотрудничестве с Blanca Lle. Здание выделяется ярким необычным дизайном и огромным отверстием на фасаде в центре. Именно из-за этой «дыры» оно получило своё неофициальное имя у жителей города, которые называют дом «Здание бен Ладена».

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 21 этап, Алькоркон - Мадрид



Здание высотой в 21 этаж (63,4 метра) имеет большое отверстие на высоте 36,8 метра над землёй. Это пространство высотой 14 метров выделено для общественного пользования — это одновременно и смотровая площадка, и сад площадью 580 метров. Из-за этой “дыры” дом потерял почти 2000 квадратных метров жилой площади. Архитекторам очень хотелось разрушить единообразие спального района, и, как мы видим, у них это получилось. Об этом здании можно найти массу репортажей в интернете.



Само здание, как в конструкторе лего, состоит из непохожих друг на друга 9 блоков, выделенных с помощью материалов, текстур и цвета отделки. Каждый из этих блоков имеет свою планировку, свои различные типы квартир, даже лестничные пролёты сделаны по индивидуальному проекту. Всего в доме 156 квартир.



Славится Мадрид и другими необычными строениями. В 2005 году в Мадриде открылся самый необычный, невероятный, интересный и яркий в мире - отель Silken Puerta America. Это единственный в мире 19-звёздочный отель. Такое количество звёзд появилось благодаря тому, что над оформлением отеля работали 19 всемирно известных дизайнеров и архитекторов мира, включая Нормана Фостера, Жана Нувеля и Заху Хадид. Каждой дизайнерской команде был предложен целый этаж. Владелец гостиницы Silken Puerta America не ограничивал творчество архитекторов и дизайнеров ни в технологиях, ни в финансах, что позволило воплотить в интерьерах ресторанов, холлов, этажей, номеров самые смелые и необычные решения.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 21 этап, Алькоркон - Мадрид



Каждый из этажей выполнен по собственной концепции - 12 разных этажей, 12 способов понимания архитектуры и дизайна. Все сделано из различных материалов, цветов и форм, создавая уникальное пространство, объединяющее лучшее из авангардного дизайна и архитектуры. Это творчество и свобода, смелое отступление от привычного. С момента открытия гостиницы она заполнена гостями на все сто процентов, номера забронированы на месяцы вперёд.



В 2012 году Мадрид пополнился ещё одним удивительным отелем - Hotel Dormirdcine cinema style. Для тех, кто разделяет мнение испанского режиссёра Луиса Эдуаржо Аути (Luis Eduardo Aute) о том, что «сон — это кино», отель станет идеальным местом для проживания. В этом дизайнерском отеле каждый из 85-ти номеров посвящён определённому актёру, режиссёру или известному фильму мирового кинематографа от Педро Альмодовара или Одри Хепберн до Тима Бартона или Альфреда Хичкока. Каждый номер отеля является произведением дизайнерского искусства. Над оформлением комнат работали в общей сложности 100 авторов.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 21 этап, Алькоркон - Мадрид



Стоит отметить, что в Мадриде любят экстравагантность. Например, в 2011 году на площади Пласа де Кальяо (Plazade Callao) открыли отель - Beach Garbage Hotel, построенный исключительно из мусора. Этот проект был предложен немецким архитектором Гансом-Юргеном Шульцем, а в качестве строительного материала использовали мусор, собранный на пляжах Франции, Италии, Бельгии и, конечно же, Испании. При возведении этого отеля было использовано более 12 тонн мусора!!! Каркас небольшого двухэтажного здания сделан из дерева. Его стены увешаны разнообразными отходами, а внутри есть пять комнат. В них могут проживать 10 постояльцев, которым стоит учесть, в гостинице нет ни отопления, ни воды. Но имеется биотуалет, рассчитанный на 10 человек и холодильник, набитый пустыми пивными банками. Весь интерьер также выполнен из мусора.



Создатели проекта хотели привлечь внимание широкой общественности к проблеме загрязнения окружающей среды, и, в частности, в знак протеста против загрязнения мирового океана. Перед отелем стоит большой плакат с надписью «Если мы ничего не предпримем, завтра твой отпуск будет таким».



Город Мадрид в истории Вуэльты Испании



Столица Испании город Мадрид принимала 65-ь из 73-х изданий испанского Гран-тура. Участники Вуэльты Испании выходили на старт и финишировали в Мадриде в разные годы на протяжении многих лет.

Мадрид становился свидетелем триумфа таких велогонщиков как Жак Анкетиль (Jacques Anquetil), Йоп Зутемелк (Joop Zoetemelk), Шон Келли (Sean Kelly), Педро Дельгадо (Pedro Delgado), Тони Ромингер (Tony Rominger), Лоран Жалабер (Laurent Jalabert), Алекс Цулле (Alex Zülle), Абрахам Олано (Abraham Olano), Ян Ульрих (Jan Ullrich), Роберто Эрас(Roberto Heras), Александр Винокуров (Alexandre Vinokourov), Денис Меньшов (Denis Menshov), Альберто Контадор (Alberto Contador), Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali), Фабио Ару (Fabio Aru), Наиро Кинтана (Nairo Quintana), Крис Фрум (Chris Froome).

21-й этап Вуэльты Исапнии-2018 впишет в историю дружбы города Мадрид и испанского Гран-тура ещё одно имя, которое станет частью истории велоспорта.



Вот и пришла пора прощаться с Вуэльтой Испании-2018. Благодарим вас за поддержку, общение и за время, проведённое вместе с нами!