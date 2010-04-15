Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

Пятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Рибера-де-Арриба (Ribera de Arriba), который расположен в Астурии на берегах реки Налон (Nalón). Река Налон берёт начало в местечке Фуэнте-ла-Налона (Fuente la Nalona) на Тарнском перевале, протекает между городами Сан-Эстебан-де-Правиа (San Esteban de Pravia) и Сан-Хуан-де-ла-Арена (San Juan de la Arena) и, образуя дельту, впадает в Бискайский залив.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

Рибера-де-Арриба и его окрестности были заселены ещё с древних времён, об этом говорят найденные археологами предметы, относящиеся к палеолиту. Первые упоминания об поселении в этих краях упоминаются в документах датируемых 857 года. В 19-м веке в Рибера-де-Арриба появился первый каменный мост через реку, который сохранился до наших дней. А важным событием 20-го века, для города Рибера-де-Арриба, стала гражданская война в Испании, тогда, в 1937 году город остался на стороне республиканцев. После трудного послевоенного периода городу удалось адаптироваться к современным тенденциям и сегодня является одним из самых развитых городов Астурии.

Город Рибера-де-Арриба впервые появится на маршруте Вуэльта Испании.

Можно сказать, что Астурия защищена рукой Бога, потому что она окружена плотным кольцом высоких гор, открытым лишь со стороны Кантабрийского моря, как по-другому называют Бискайский залив. В анналы истории регион вошёл ещё в 29-19 гг. до н.э., когда Астурия была завоёвана римлянами. Горы региона, «Пики Европы», с началом мусульманского нашествия стали убежищем для христианской знати, а в 722 году было провозглашено независимое Королевство Астурия, которое и стало колыбелью Реконкисты. В 14 веке, в ходе войны за кастильский трон, было образовано Княжество Астурия, а с 1388 года наследник трона Кастилии (позднее Испании) имеет титул Князя Астурийского (Principe de Asturias).

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

Природа не поскупилась на богатства для Астурии. Благодаря месторождениям меди, кобальта, сурьмы, железа, угля с 1835 года там начала бурно развиваться промышленность, деньги вкладывали иностранные инвесторы в основном из Бельгии и Франции. Множество угледобывающих предприятий нуждались в быстрой перевозке грузов, поэтому именно в Астурии началось строительство первой в Испании железнодорожной ветки, предназначенной для транспортировки угля. Открытие ее состоялось в 1854 году.

В Астурии свой язык – астурийский, или правильней «астуролеонес», так как долгое время Астурия входила в состав королевства Леон, хотя официальным сегодня всё же является испанский (кастильский). Астурийцы - народ интересный. Едят фабаду (fabada asturiana), которая готовится из крупной белой фасоли, свиной лопатки, кровяной колбасы – морсилья, пряной колбасы – шоурисо с добавлением шафрана.

Запивают всё это сидром, благо в регионе широко распространено выращивание яблок. Астурийская поговорка гласит: «Если человек лишился рая из-за яблока, то благодаря сидру вновь обрёл его». А наливают яблочное вино особым астурийским способом – бутылку стараются держать как можно выше над головой, а стакан ставят как можно ниже. Говорят, что сидр, разлитый таким образом, насыщаясь кислородом, приобретает особо тонкий вкус и аромат. Кстати, фиеста Сидра (Festival de la Sidra Natural) является праздником национального туристического значения. Заслуженной славой пользуются местные сыры, особенно голубой сыр Кабралес (Cabrales). Астурию даже называют «Страной сыра».

Горы помогают местным жителям производить изысканные сорта – многочисленные пещеры стали идеальным местом для вызревания сыров. Сыры этого региона с резким и острым вкусом. Многие сорта производятся одной семьёй на протяжении нескольких поколений. А каждый праздник не обходится без звуков особой, астурийской волынки, главным отличием которой является наличие трёх рожков (один для игры и два для извлечения звука).

Альтиметрия 15-го этапа Вуэльты Испании-2018

Перед вторым днём отдыха участников Вуэльты Испании-2018 ждёт горный этап с финишем в подъём специальной категории и набором высоты 4 000 м. Легендарная Лагос-де-Кавадонга завершает вторую неделю испанского Грна-тура.

Со старта пелотон начнёт подъём до вершины 3-й категории Альто де Санто Эмилиано (Alto de Santo Emiliano) отм. 520 м, перепад высот 290 м, протяжённость 6,1 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 10%. Последующие после спуска 60 км приведут велогонщиков к побережью Бискайского залива, откуда начнётся штурм подъёма 1-й категории Мирадор дель Фито (Mirador del Fito) отм. 580 м, перепад высот 550 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%. В последний раз этот подъём входил в маршрут Вуэльты Испании в 2016 году, первым вершину Мирадор дель Фито тогда прошёл Омар Фраиле.

После спуска дорога повернёт в сторону побережья, после чего участники второй раз поедут подъём 1-й категории Мирадор дель Фито (Mirador del Fito) отм. 580 м, перепад высот 490 м, протяжённость 6,5 км, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 14%.

Пройдя второй раз вершину подъёма велогонщики, устремятся на спуск, но на этот раз не будут поворачивать налево к побережью, а поедут в глубь полуострова.

После прохождения некатегорийного подъёма и короткого спуска начнётся восхождение на гору специальной категории Чима Альберто Фернандес (Cima Alberto Fernández) Лагос-де-Ковадонга (Lagos de Covadonga) отм. 1110 м, перепад высот 890 м, протяжённость 11,7 км, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 18%.

Астурийцы бережно охраняют своё природное богатство, недаром на территории княжества очень много природных заповедников, их не менее 50 и делятся они по значимости на Резервас Натуралес (природоохранные зоны), Парахес Натуралес (Природные уголки) и Монументос Натуралес (Природные памятники). В Астурии до сих пор живут в лесах бурые медведи и волки, встречаются другие редкие и исчезающие виды животных. Правила посещения некоторых заповедников очень строгие, например, в Ресерва Интеграль де Муниэльос (Reserva Integral de Munielljs) можно попасть только по предварительной записи, так как пускают туда не более 20 человек в день.

К одному из самых известных заповедников и направятся гонщики. Это Национальный Парк «Пики Европы» (Parque Nacional de los Picos de Europa), на территории которого и находится финишный отрезок 15-го этапа Вуэльты Испании-2018.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

Первый в Испании заповедник в этих местах был создан ещё в 1918 году, когда королевским указом гора Ковадонга (Астурия) и её ближайшие окрестности были объявлены Национальным Парком. Гораздо позже, в 1995 году, под охрану был взят весь горный массив Пики Европы (Пикос-де-Эуропа), раскинувшийся на территории 3 автономных областей Испании: Астурия, Кантабрия и Кастилия-Леон (провинция Леон).

Этому обстоятельству заповедник и обязан своим нынешним названием. Сами горы были названы так моряками, которые издали замечали убелённые снегами вершины, это был знак, что берег близко и они почти приплыли домой. Общая площадь Национального Парка Пики Европы составляет 646,6 кв. км. При этом больше трети его территории (245,6 кв. км) приходится на северо-восток Астурии. Ковадонга – это долина, также называется и деревня среди горного массива Пики Европы. Туда ведёт множество горных троп, по которым почти весь год совершают паломничество пилигримы.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

От городка Кангаса-де-Онис и начинается узкая 28-км дорога к озёрам Ковадонга. Их два - Эрсина (Ercina – 1108 м) и Эноль (Lago Enol – 1060 м). Когда-то рядом было и третье озеро.

Массовое нашествие туристов, которое увеличилось в разы после появления Лагос-де-Ковадонга на Вуэльте Испании, заставило правительство региона ограничивать потоки людей. Движение частного транспорта строго ограничено. Парковка автомашин разрешена только на специально отведённых стоянках. Заблудиться в районе Лагос-де-Ковадонга и высокогорных озёр трудно, потому что на основных пешеходных тропах (senderos) установлены указатели. К тому же с 1 июля по 30 сентября в рабочие дни организуются походы для групп 20–30 человек продолжительностью 3–4 часа в сопровождении местного проводника. Для того чтобы принять участие в такой бесплатной прогулке необходимо лишь вовремя оказаться в отправной точке.

Дорога к озёрам приобрела ещё большую популярность именно благодаря Вуэльте Испании.

Подъём Лагос-де-Ковадонга в истории Вуэльты Испании

Впервые в маршрут испанского Гран-тура Лагос-де-Ковадонга попала 35 лет назад. Первым победителем на Ковадонга стал Марино Лехаррета (Marino Lejarreta) в 1983 году. На 13-м этапе Вуэльты Испании-1983 Лехаррета решил отыграться за обидное поражение, случившееся на 10-м этапе, когда сильный ветер лишил его преимущества, добытого на Бальнеарио де Пантикоса (Balneario de Panticosa). Марино Лехаррета бросился атаковать, но Бернар Ино (Bernard Hinault) среагировал. «Барсук» следовал за испанцем, однако разрыв все увеличивался. На финише его преимущество составило 1 минуту и 11 секунд, но все же перевернуть ситуацию в генеральной классификации Лехаррете не удалось.

Участники Вуэльта Испании финишировали на Лагос-де-Ковадонга уже 20 раз, три победы взяли российские велогонщики – Павел Тонков (Pável Tonkov) в 1997, Андрей Зинченко (Andrei Zintchenko) в 2000 и Владимир Ефимкин (Vladimir Efimkin) в 2007. Восемь побед у испанцев, четыре у колумбийцев, две у французов и по одной у немца, англичанина и поляка.

В прошлый раз этап с финишем на Лагос-де-Ковадонга выиграл участник нынешней Вуэльты Испании.

10-й этап Вуэльты Испании-2016, протяжённостью 188,7 км, стартовал в Лугонес (Lugones). В начале этапа на первых 10 км после старта в пелотоне произошли два завала, в которых пострадали и сошли с велогонки Бартош Хузарски (Bartosz Huzarski) из велокоманды Bora-Argon 18, Кевин Реза (Kevin Reza) из FDJ и Маркель Ирисар (Markel Irizar) из Trek-Segafredo. Отрыв дня сформировался лишь через 65 км после старта, в него уехали 16 велогонщиков. Но в голове пелотона работали велокоманды Etixx-Quick Step и Movistar, которые не допускали большого разрыва.

Омар Фраиле (Omar Fraile) из Dimension Data атаковал из отрыва на подъёме у вершины 1-й категории Альто дель Мирадор дель фито (Alto del Mirador del Fito), отм. 575 м, перепад высот 545 м, протяжённость 6.2 км, средний градиент 7.8%, максимальный градиент 12%, и взял горную премию, финишировав четвёртым на Лагос-де-Ковадонга, он смог перехватить гороховую майку лидера горной классификации у Томаса Де Гендта (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal.

На подъезде к главному подъёму этапа Лагос-де-Ковадонга, которому организаторы присвоили специальную категорию, в голове отрыва работал бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) из Lotto NL Jumbo, который подготовил атаку своего капитана Роберта Гесинка (Robert Gesink), также находившегося в отрыве.

На подъёме Лагос-де-Ковадонга из отрыва атаковали и пробовали уехать Пьер Роллан (Pierre Rolland) из Cannondale-Drapac и Егор Силин (Egor Silin) из Katusha. Но за 6,5 км до финиша Роберт Гесинк атаковал ещё раз и уехал от Роллана и Силина.

Тем временем в начале подъёма к Лагос-де-Ковадонга Крис Фрум (Chris Froome) из Sky выпал из группы фаворитов. Альберто Контадор (Alberto Contador) из Tinkoff и Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из Movistar атаковали за 6,5 км до финиша, добрали велогонщиков отрыва дня. Но Контадор не смог ответить на атаку колумбийского велогонщика за 3,5 км до финиша.

Наиро Кинтана продолжил уезжать в одиночку, за 2 км до финиша прошёл Роберта Гесинка (LottoNL-Jumbo) и в одиночку выиграл этап с преимуществом 24 секунды и вернул себе красную майку лидера Вуэльты Испании-2016.

Крис Фрум сумел в одиночку, идя своим темпом, добрать рассыпавшуюся группу лидеров. Он атаковал и уехал от Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из Movistar, Альберто Контадор также не смог ему на колесо. Фрум добрал и Роберта Гесинка, однако, на финише голландский велогонщик опередил Криса Фрума в борьбе за 2-е место.

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