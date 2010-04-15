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Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

 

    Пятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Рибера-де-Арриба (Ribera de Arriba), который расположен в Астурии на берегах реки Налон (Nalón). Река Налон берёт начало в местечке Фуэнте-ла-Налона (Fuente la Nalona) на Тарнском перевале, протекает между городами Сан-Эстебан-де-Правиа (San Esteban de Pravia) и Сан-Хуан-де-ла-Арена (San Juan de la Arena) и, образуя дельту, впадает в Бискайский залив.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-КовадонгаВуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

 

   Рибера-де-Арриба и его окрестности были заселены ещё с древних времён, об этом говорят найденные археологами предметы, относящиеся к палеолиту. Первые упоминания об поселении в этих краях упоминаются в документах датируемых 857 года. В 19-м веке в Рибера-де-Арриба появился первый каменный мост через реку, который сохранился до наших дней. А важным событием 20-го века, для города Рибера-де-Арриба, стала гражданская война в Испании, тогда, в 1937 году город остался на стороне республиканцев. После трудного послевоенного периода городу удалось адаптироваться к современным тенденциям и сегодня является одним из самых развитых городов Астурии.

 

   Город Рибера-де-Арриба впервые появится на маршруте Вуэльта Испании.

 

    Можно сказать, что Астурия защищена рукой Бога, потому что она окружена плотным кольцом высоких гор, открытым лишь со стороны Кантабрийского моря, как по-другому называют Бискайский залив. В анналы истории регион вошёл ещё в 29-19 гг. до н.э., когда Астурия была завоёвана римлянами. Горы региона, «Пики Европы», с началом мусульманского нашествия стали убежищем для христианской знати, а в 722 году было провозглашено независимое Королевство Астурия, которое и стало колыбелью Реконкисты. В 14 веке, в ходе войны за кастильский трон, было образовано Княжество Астурия, а с 1388 года наследник трона Кастилии (позднее Испании) имеет титул Князя Астурийского (Principe de Asturias).

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-КовадонгаВуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

 

  Природа не поскупилась на богатства для Астурии. Благодаря месторождениям меди, кобальта, сурьмы, железа, угля с 1835 года там начала бурно развиваться промышленность, деньги вкладывали иностранные инвесторы в основном из Бельгии и Франции. Множество угледобывающих предприятий нуждались в быстрой перевозке грузов, поэтому именно в Астурии началось строительство первой в Испании железнодорожной ветки, предназначенной для транспортировки угля. Открытие ее состоялось в 1854 году.

 

 В Астурии свой язык – астурийский, или правильней «астуролеонес», так как долгое время Астурия входила в состав королевства Леон, хотя официальным сегодня всё же является испанский (кастильский). Астурийцы - народ интересный. Едят фабаду (fabada asturiana), которая готовится из крупной белой фасоли, свиной лопатки, кровяной колбасы – морсилья, пряной колбасы – шоурисо с добавлением шафрана.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

 

  Запивают всё это сидром, благо в регионе широко распространено выращивание яблок. Астурийская поговорка гласит: «Если человек лишился рая из-за яблока, то благодаря сидру вновь обрёл его». А наливают яблочное вино особым астурийским способом – бутылку стараются держать как можно выше над головой, а стакан ставят как можно ниже. Говорят, что сидр, разлитый таким образом, насыщаясь кислородом, приобретает особо тонкий вкус и аромат. Кстати, фиеста Сидра (Festival de la Sidra Natural) является праздником национального туристического значения. Заслуженной славой пользуются местные сыры, особенно голубой сыр Кабралес (Cabrales). Астурию даже называют «Страной сыра».

 

  Горы помогают местным жителям производить изысканные сорта – многочисленные пещеры стали идеальным местом для вызревания сыров. Сыры этого региона с резким и острым вкусом. Многие сорта производятся одной семьёй на протяжении нескольких поколений. А каждый праздник не обходится без звуков особой, астурийской волынки, главным отличием которой является наличие трёх рожков (один для игры и два для извлечения звука).

 

Альтиметрия 15-го этапа Вуэльты Испании-2018

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

  

   Перед вторым днём отдыха участников Вуэльты Испании-2018 ждёт горный этап с финишем в подъём специальной категории и набором высоты 4 000 м. Легендарная Лагос-де-Кавадонга завершает вторую неделю испанского Грна-тура.

 

  Со старта пелотон начнёт подъём до вершины 3-й категории Альто де Санто Эмилиано (Alto de Santo Emiliano) отм. 520 м, перепад высот 290 м, протяжённость 6,1 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 10%. Последующие после спуска 60 км приведут велогонщиков к побережью Бискайского залива, откуда начнётся штурм подъёма 1-й категории Мирадор дель Фито (Mirador del Fitoотм. 580 м, перепад высот 550 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%. В последний раз этот подъём входил в маршрут Вуэльты Испании в 2016 году, первым вершину Мирадор дель Фито тогда прошёл Омар Фраиле. 

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

 

  После спуска дорога повернёт в сторону побережья, после чего участники второй раз поедут подъём 1-й категории Мирадор дель Фито (Mirador del Fitoотм. 580 м, перепад высот 490 м, протяжённость 6,5 км, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 14%

 

  Пройдя второй раз вершину подъёма велогонщики, устремятся на спуск, но на этот раз не будут поворачивать налево к побережью, а поедут в глубь полуострова.

 

  После прохождения некатегорийного подъёма и короткого спуска начнётся восхождение на гору специальной категории Чима Альберто Фернандес (Cima Alberto Fernández) Лагос-де-Ковадонга (Lagos de Covadongaотм. 1110 м, перепад высот 890 м, протяжённость 11,7 км, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 18%. 

 

 

 Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

  

 

 

   Астурийцы бережно охраняют своё природное богатство, недаром на территории княжества очень много природных заповедников, их не менее 50 и делятся они по значимости на Резервас Натуралес (природоохранные зоны), Парахес Натуралес (Природные уголки) и Монументос Натуралес (Природные памятники). В Астурии до сих пор живут в лесах бурые медведи и волки, встречаются другие редкие и исчезающие виды животных. Правила посещения некоторых заповедников очень строгие, например, в Ресерва Интеграль де Муниэльос (Reserva Integral de Munielljs) можно попасть только по предварительной записи, так как пускают туда не более 20 человек в день.

 

 К одному из самых известных заповедников и направятся гонщики. Это Национальный Парк «Пики Европы» (Parque Nacional de los Picos de Europa), на территории которого и находится финишный отрезок 15-го этапа Вуэльты Испании-2018.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-КовадонгаВуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

 

 Первый в Испании заповедник в этих местах был создан ещё в 1918 году, когда королевским указом гора Ковадонга (Астурия) и её ближайшие окрестности были объявлены Национальным Парком. Гораздо позже, в 1995 году, под охрану был взят весь горный массив Пики Европы (Пикос-де-Эуропа), раскинувшийся на территории 3 автономных областей Испании: Астурия, Кантабрия и Кастилия-Леон (провинция Леон).

 

  Этому обстоятельству заповедник и обязан своим нынешним названием. Сами горы были названы так моряками, которые издали замечали убелённые снегами вершины, это был знак, что берег близко и они почти приплыли домой. Общая площадь Национального Парка Пики Европы составляет 646,6 кв. км. При этом больше трети его территории (245,6 кв. км) приходится на северо-восток Астурии. Ковадонга – это долина, также называется и деревня среди горного массива Пики Европы. Туда ведёт множество горных троп, по которым почти весь год совершают паломничество пилигримы.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-КовадонгаВуэльта Испании-2018, превью этапов: 15 этап, Рибера-де-Арриба - Лагос-де-Ковадонга

 

 От городка Кангаса-де-Онис и начинается узкая 28-км дорога к озёрам Ковадонга. Их два  -  Эрсина (Ercina – 1108 м) и Эноль (Lago Enol – 1060 м). Когда-то рядом было и третье озеро.

 

  Массовое нашествие туристов, которое увеличилось в разы после появления Лагос-де-Ковадонга на Вуэльте Испании, заставило правительство региона ограничивать потоки людей. Движение частного транспорта строго ограничено. Парковка автомашин разрешена только на специально отведённых стоянках. Заблудиться в районе Лагос-де-Ковадонга и высокогорных озёр трудно, потому что на основных пешеходных тропах (senderos) установлены указатели. К тому же с 1 июля по 30 сентября в рабочие дни организуются походы для групп 20–30 человек продолжительностью 3–4 часа в сопровождении местного проводника. Для того чтобы принять участие в такой бесплатной прогулке необходимо лишь вовремя оказаться в отправной точке.

 

  Дорога к озёрам приобрела ещё большую популярность именно благодаря Вуэльте Испании.

 

Подъём Лагос-де-Ковадонга в истории Вуэльты Испании

 

    Впервые в маршрут испанского Гран-тура Лагос-де-Ковадонга попала 35 лет назад. Первым победителем на Ковадонга стал Марино Лехаррета (Marino Lejarreta) в 1983 году. На 13-м этапе Вуэльты Испании-1983 Лехаррета решил отыграться за обидное поражение, случившееся на 10-м этапе, когда сильный ветер лишил его преимущества, добытого на Бальнеарио де Пантикоса (Balneario de Panticosa). Марино Лехаррета бросился атаковать, но Бернар Ино (Bernard Hinault) среагировал. «Барсук» следовал за испанцем, однако разрыв все увеличивался. На финише его преимущество составило 1 минуту и 11 секунд, но все же перевернуть ситуацию в генеральной классификации Лехаррете не удалось.

 

   Участники Вуэльта Испании финишировали на Лагос-де-Ковадонга уже 20 раз, три победы взяли российские велогонщики – Павел Тонков (Pável Tonkov) в 1997, Андрей Зинченко (Andrei Zintchenko) в 2000 и Владимир Ефимкин (Vladimir Efimkin) в 2007. Восемь побед у испанцев, четыре у колумбийцев, две у французов и по одной у немца, англичанина и поляка.

 

   В прошлый раз этап с финишем на Лагос-де-Ковадонга выиграл участник нынешней Вуэльты Испании.

 

  10-й этап Вуэльты Испании-2016, протяжённостью 188,7 км, стартовал в Лугонес (Lugones). В начале этапа на первых 10 км после старта в пелотоне произошли два завала, в которых пострадали и сошли с велогонки Бартош Хузарски (Bartosz Huzarski) из велокоманды Bora-Argon 18, Кевин Реза (Kevin Reza) из FDJ и Маркель Ирисар (Markel Irizar) из Trek-Segafredo. Отрыв дня сформировался лишь через 65 км после старта, в него уехали 16 велогонщиков. Но в голове пелотона работали велокоманды Etixx-Quick Step и Movistar, которые не допускали большого разрыва.

 

   Омар Фраиле (Omar Fraile) из Dimension Data атаковал из отрыва на подъёме у вершины 1-й категории Альто дель Мирадор дель фито (Alto del Mirador del Fito), отм. 575 м, перепад высот 545 м, протяжённость 6.2 км, средний градиент 7.8%, максимальный градиент 12%, и взял горную премию, финишировав четвёртым на Лагос-де-Ковадонга, он смог перехватить гороховую майку лидера горной классификации у Томаса Де Гендта (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal.

 

  На подъезде к главному подъёму этапа Лагос-де-Ковадонга, которому организаторы присвоили специальную категорию, в голове отрыва работал бельгийский велогонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) из Lotto NL Jumbo, который подготовил атаку своего капитана Роберта Гесинка (Robert Gesink), также находившегося в отрыве.

 

  На подъёме Лагос-де-Ковадонга из отрыва атаковали и пробовали уехать Пьер Роллан (Pierre Rolland) из Cannondale-Drapac и Егор Силин (Egor Silin) из Katusha. Но за 6,5 км до финиша Роберт Гесинк атаковал ещё раз и уехал от Роллана и Силина.

 

   Тем временем в начале подъёма к Лагос-де-Ковадонга Крис Фрум (Chris Froome) из Sky выпал из группы фаворитов. Альберто Контадор (Alberto Contador) из Tinkoff и Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из Movistar атаковали за 6,5 км до финиша, добрали велогонщиков отрыва дня. Но Контадор не смог ответить на атаку колумбийского велогонщика за 3,5 км до финиша.

 

  Наиро Кинтана продолжил уезжать в одиночку, за 2 км до финиша прошёл Роберта Гесинка (LottoNL-Jumbo) и в одиночку выиграл этап с преимуществом 24 секунды и вернул себе красную майку лидера Вуэльты Испании-2016.

 

  Крис Фрум сумел в одиночку, идя своим темпом, добрать рассыпавшуюся группу лидеров. Он атаковал и уехал от Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из Movistar, Альберто Контадор также не смог ему на колесо. Фрум добрал и Роберта Гесинка, однако, на финише голландский велогонщик опередил Криса Фрума в борьбе за 2-е место.

 

   До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2018! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2018.

По материалам интернет изданий

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании

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  1. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 18:49 | Регистрация: 31.05.2014

    Будет ну очень большой отрыв и победитнль этапа будет в нем. Митчелтон заколхозит этап в плане догонялок, а нереральщика опять разыграют 10-20 секунд.

  2. Бакеша

    Вчера, 19:04 | Регистрация: 1.02.2018

    Сегодня Нибали спам всех от позора. А завтра кто будет так тянут?

  3. Имя: Иннокентий

    gaaga777

    Вчера, 19:06 | Регистрация: 18.05.2013

    Вальв завтра сольется окончательно

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:42 | Регистрация: 30.06.2017

    Завтра Кинтана сольется..а Вальва все будет тянуть и тянуть ..по ниточке.

  5. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 20:10 | Регистрация: 15.04.2010

    Кинтано обещал завтра быть другим, что-то показать.

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Вчера, 20:17 | Регистрация: 4.08.2018

      Мимо тещиного дома
      Я без шуток не хожу
      Что сегодня было скрыто
      Завтра точно покажу

  6. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Вчера, 20:35 | Регистрация: 8.07.2017

    Объединить бюджеты и создать команду Астана-Катюша во главе с Винокуровым и Екимовым.

     

    На страх всяческим скаям.

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
    1. Имя: Михаил

      Mikael

      Вчера, 21:39 | Регистрация: 27.05.2017

      Взять Ейтсов, Фрума, супермена и 5 датчан чтобы наверняка. Тогда точно прославим отечественный велоспорт)

      Катюше скорее бы Страхова подписывать пока не увели, а трансферы на вход и выход вполне очевидны и вопросов нет. Короче деньги есть и русских гонцов не выжимают. Держат в достаточно неплохом количестве. Может хотелось бы и побольше. И потихоньку омолаживаются. Тоже в плюс.

  7. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 21:18 | Регистрация: 8.07.2013

    Что тут говорить? Надо смотреть. Вполне возможно что майка лидера найдет себе нового хозяина.

  8. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 22:40 | Регистрация: 4.01.2015

    Протяженость Ковадонги больше 10 км., да и градиенты то что надо. Батл обеспечен. Да, есть полки, и даже спуски, но может это и к лучшему.

    Только хочу чтобы победу на этапе перед днём отдыха разыграли именно генеральщики, как и сегодня (т.е. уже вчера).

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
    1. Имя: Михаил

      Mikael

      Вчера, 23:04 | Регистрация: 27.05.2017

      Думаю что из-за истеричного отрыва Квято этапы поменялись местами и завтра будет отрыв из гонщиков которые не претендуют на генерал, но собирались атаковать сегодня. Таких мне кажется было не мало.
      Завтра уедет человек 30 наверное не дожидаясь третьей недели. Если с ними поедет кто-нибудь типа Кинга или Квято то тупо остановятся и будут бить ногами. Реально надоели. Чтобы уезжать надо сначало отставать. Слишком просто решили заехать в рай.
      Ну а генеральщики как всегда разыграют за 150 метров до финиша.

      Понимаю еще помутнение Квято. Может там на собрании команды сказали мол капитана больше нет и каждый сам за себя - психанул. Де Гент просто выигравший, но что делали остальные 4 гонца тянувшие вместе с ними? Де Гент забирал очки, а сам отрыв был мертвый изначально. В школе учиться надо, мозг развивать немного. Давно такого не смотрел.

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Krakk
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    Krakk-Фото
    В такую гору, как завтра, равные заедут вместе. Вот те кто послабее, отстанут побольше, чем сегодня, это да.
  • red
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    red-Фото

    Цитата: SSS
    Quintana

    Nairo Quintana

  • red
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    red-Фото
    последняя фраза этого спича должна была быть "миня аж трисёт"
  • Camel
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    Camel-Фото
    Балаверде, Мальчик-с-пальчик (в различных интерпретациях, только не Поццовиво), Квятек, де Хент, Джи...

    Убежден, комментатор ПРОСТО ОБЯЗАН называть спортсменов по именам и фамилиям. Никаких кличек, погонял и прочей шелухи. Только имена и фамилии, которые указаны в официальном документе.
    Комментатор - официальное лицо, его слушают не только специалисты, но и те, кто велоспорт смотрит впервые.

    Комментатор должен ПРАВИЛЬНО произносить фамилию того или иного гонщика, чтобы слушатель (зритель) навсегда запомнил того, кого он видит на экране.

    Поэтому у Фрумми, Балаверде и Конты есть имена. Будьте любезны, уважаемый Сергей Курдюков, называть их своими именами. Вы не в пелотоне!!!


    Хотите, чтобы вам тоже прозвище придумали?
    Это - запросто! У вас фамилия соответствующая.

    P.S. Тем не менее, лучше Курдюкова комментатора пока нет. Знает о велоспорте ВСЁ!
    Это моё мнение.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro della Regione Friuli Vene ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Погачар смогел , молодец, в следующий сезон увидим его с Ару и Мартином
  • Mikael
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (11)
    Mikael-Фото

    Думаю что из-за истеричного отрыва Квято этапы поменялись местами и завтра будет отрыв из гонщиков которые не претендуют на генерал, но собирались атаковать сегодня. Таких мне кажется было не мало.
    Завтра уедет человек 30 наверное не дожидаясь третьей недели. Если с ними поедет кто-нибудь типа Кинга или Квято то тупо остановятся и будут бить ногами. Реально надоели. Чтобы уезжать надо сначало отставать. Слишком просто решили заехать в рай.
    Ну а генеральщики как всегда разыграют за 150 метров до финиша.

    Понимаю еще помутнение Квято. Может там на собрании команды сказали мол капитана больше нет и каждый сам за себя - психанул. Де Гент просто выигравший, но что делали остальные 4 гонца тянувшие вместе с ними? Де Гент забирал очки, а сам отрыв был мертвый изначально. В школе учиться надо, мозг развивать немного. Давно такого не смотрел.

  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    Student-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: gaaga777
    не уверен, запас у Лопеса был и подъезд Саймона легко просматривался. скорее он ждал реакции Кинтаны на атаку англа
    какой там запас , для него каждая выигранная секунда перед разделкой , это шанс на подиум , так как Кинтано и Вальвердо делают это упражнение заметно сильнее .
    У Лопеза разделка сильней, чем у Кинтаны, но слабее, чем у Вальверде. Хотя какая в данный момент разделка у Алехандро, после его травмы в том году, не известно.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Протяженость Ковадонги больше 10 км., да и градиенты то что надо. Батл обеспечен. Да, есть полки, и даже спуски, но может это и к лучшему.

    Только хочу чтобы победу на этапе перед днём отдыха разыграли именно генеральщики, как и сегодня (т.е. уже вчера).

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (47)
    velodoctor-Фото

    Карпаз покорно пашет, будет забавно если его капитаны в 4ку не попадут в итоге.

  • Mikael
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (11)
    Mikael-Фото

    Взять Ейтсов, Фрума, супермена и 5 датчан чтобы наверняка. Тогда точно прославим отечественный велоспорт)

    Катюше скорее бы Страхова подписывать пока не увели, а трансферы на вход и выход вполне очевидны и вопросов нет. Короче деньги есть и русских гонцов не выжимают. Держат в достаточно неплохом количестве. Может хотелось бы и побольше. И потихоньку омолаживаются. Тоже в плюс.

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3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2117
5 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
6 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
7 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
8 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 1893
10 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842

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