Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 18 этап, Эхеа-де-лос-Кабальерос - Льейда



Восемнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Эхеа-де-лос-Кабальерос (Ejea de los Caballeros). Город расположен в провинции Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. История города Эхеа-де-лос-Кабальерос уходит во времена Тарраконской Испании, когда эти земли входил в состав одной из трёх провинций на Пиренейском полуострове, который населяло древнее доримское племя суссетаны (Suessetani).

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 18 этап, Эхеа-де-лос-Кабальерос - Льейда



Суессетаны прибыли на Иберийский полуостров в ходе кельтских миграций в 7-го века до н. э. и поселились в районе, где изначально проживали васконы. В начале 2-го века до н. э. суессетаны были покорены Римом, но затем взбунтовались, и в 184 до н.э их главный город Корбио (Corbio) был осаждён, взят и разрушен. Именно суессетанты и дали поселению ныне известному как Эхеа-де-лос-Кабальерос первое известное нам имя Сегия, от которого и происходит нынешнее название города.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 18 этап, Эхеа-де-лос-Кабальерос - Льейда



Археологами в этих краях были найдены экспонаты, доказывающие, что здесь проживали и в бронзовом веке, и в медном, и даже в новокаменном веке (неолит). Таким образом, Эхеа-де-лос-Кабальерос относится к городам с богатой историей, историческими и архитектурными достопримечательностями, которые входят в фонд как исторического наследия Испании, так и мирового.



К религиозным достопримечательностям города Эхеа-де-лос-Кабальерос относятся несколько церквей: Церковь Санта-Мария-де-ла-Корона (Iglesia de Santa María de la Corona) 15-го века, Церковь Сан-Сальвадор (Iglesia de San Salvador) 14-го века, Эрмитаж Богородицы Оливы (Ermita de la Virgen de la Oliva) 15-го века.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 18 этап, Эхеа-де-лос-Кабальерос - Льейда



В городе Эхеа-де-лос-Кабальерос находится уникальный аграрный музей (Museo Aquagraria). Музейные экспозиции рассказывают о взаимосвязи между водой и сельским хозяйством, наглядно показывая различные способы и техники орошения сельскохозяйственных плантаций. Особый интерес представляет обширная коллекция сельскохозяйственной техники, которая на сегодняшний день является самой крупной в Испании и охватывает весь современный период начиная с 19-го века и до настоящего времени.



В этнологическом музее Мигеля Лонгаса (Museo Etnológico Miguel Longás) представлены различные предметы текстильного ремесла, различные экспонаты, связанные с кузнечным промыслом, традиционные инструменты плотников и виноделия.



Город Эхеа-де-лос-Кабальерос - ещё один новый пункт на карте маршрута испанского Гран-тура, которому только предстоит вписать своё имя в историю велогонки.



Альтиметрия 18-го этапа Вуэльты Испания-2018

18-й этап Вуэльты Испании-2018 - равнинный этап без категорийных подъёмов. Спринтерские велокоманды, чьи немногочисленные представители остались в гонке, возьмут этап под контроль, а генеральщики устроят передышку между горными баталиями. Со старта пелотон отправится на юго-восток. На 127 км будет разыгран промежуточный спринт. Заключительный километр в тягун с градиентом в 2%.

Город Льейда является столицей одноименной провинции и входит в состав автономного сообщества Каталония. Название города Льейда (Лерида), как практически у всех крупных населённых пунктов страны, уходит корнями в далёкую иберийскую эпоху. Как водится, изначально иберийцы поселились на вершине холма, там, где сейчас находится главная достопримечательность города - собор Ла Сё Велла (La Seu Vella). За долгую историю Льейда, как любой нормальный испанский город, успела побывать и под сарацинами, и быть завоёвана каталонским королём Рамоном Бердагером, и поклониться Арагонской короне. Она не раз разрушалась, и снова восставала из руин... Кстати, в последний раз этот город, на тот момент с сорокатысячным населением, был основательно разрушен не так давно - во время гражданской войны в Испании в середине 30-х годов.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 18 этап, Эхеа-де-лос-Кабальерос - Льейда

Знакомство со столицей этой каталонской провинции начинается, как правило, с наивного вопроса: «А как правильно: Льейда или Лерида?» Классический испанский и каталонский языки расходятся во мнениях по этому вопросу. На указателях внутри самой Каталонии чётко значится: Lleida. Но, отъехав на несколько десятков километров, порой можно прочесть и Lerida. Такая же путаница происходит с Ла Коруньей и А Коруньей, Оренсе и Оуренсе, а также с некоторыми другими менее крупными населённым пунктами, расположенными в Каталонии, Стране Басков и Галисии. Местным жителям больше нравится произносить и писать их названия так, как это за века сложилось в их языках, отличающихся от испанского. В годы диктатуры эти языки всячески подавлялись, Франко выступал за то, что в Испании живёт единая нация с общим для всех государственным языком. Соответственно на испанский лад было приказано писать и названия всех населённых пунктов. Эта норма нашла своё отражение в картах и на дорожных указателях, успела даже проникнуть в иностранные языки. Именно поэтому русскому человеку значительно привычнее название Лерида, чем Льейда. Между тем, в конце 20-го века переименованным на испанский лад городам разрешили вернуться к своим изначальным названиям. Теперь «Lleida» является нормой, а «Lerida» встречается лишь на устаревших картах и указателях, сменить которые пока просто руки не доходят.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 18 этап, Эхеа-де-лос-Кабальерос - Льейда



Между тем, сам каталонский язык у жителей провинции очень отличается от «барселонского» выговора. Тут говорят на северо-западном диалекте, с обилием непонятных восточным каталонцам слов и выражений. И природа не совсем «курортная», и обычаи с пристрастиями «странные». Ведь, по мнению большинства из приезжающих в страну туристов, вся Испания — это сплошные пляжи, пальмы, коррида и сангрия. Под непременное музыкальное сопровождение в стиле фламенко.



В этом отношении Льейда стоит немного особняком. Это единственная каталонская провинция, не имеющая выхода к морю. Потому тут не увидишь пляжных зонтиков. Да и кактусы – большая редкость. Зато есть горы и зелёные долины, деревеньки с домами каменной кладки и поля, красные от цветущих маков по весне. Сюда же зимой приезжают покататься на лыжах, а летом - полазить по горам, погулять по сосновым лесам и полюбоваться пейзажами.



Земли Льейды известны своими историческими памятниками. Дольмены, иберийские поселения, саркофаги, наскальная живопись и остатки романских городов на всей территории провинции Лериды встречаются в изобилии. Туризм здесь, как и в остальных испанских областях, имеет огромное значение. Так, в этом году группа небольших муниципальных центров провинции Льейда создала сеть под названием «пуэблос кон энканто» — «очаровательные городки». В настоящий момент туда входят 20 муниципалитетов, но в будущем ассоциация планирует охватить всю географию Испании. Для того, чтобы стать членом ассоциации, муниципалитет должен соответствовать высоким требованиям к качеству услуг и представлять туристический интерес.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 18 этап, Эхеа-де-лос-Кабальерос - Льейда



Если в 1860 году до Льейды «добралась» железнодорожная ветка, то теперь через город проходит знаменитая скоростная трасса - AVE, которая соединяет два главных города Испании – Мадрид и Барселону, а в будущем побежит и дальше, до границы с Францией.



Через город протекает река Серге, которую местные обитатели каждый день неоднократно пересекают по нескольким большим мостам.



Льейда опоясана зелёной зоной, своего рода «лёгкими» города, которую горожане любят посещать для пешеходных прогулок или катания на велосипеде. В бюро информации для туристов на центральной улице города вам расскажут о 15 живописных маршрутах по окрестностям Льейды.



Самая знаменитая достопримечательность города возвышается над ним на холме — это собор Ла Сё Велла. Подняться туда можно несколькими путями. Пешком или на машине через портал Львов. Или на 60-метровом лифте-подъёмнике, бросив в автомат монетку, как на парковке, и минуя турникет, как в метро.



Возведение собора началось в 15-м веке на месте разрушенной мусульманской мечети и длилось с продолжительными перерывами почти век.



Более трёх лет собор был закрыт, а когда закончилась реставрация, он превратился в большой музей. Не только внутри, но и под открытым небом. Посетители, следуя указателям с номерами, могут обойти прилегающую к собору территорию с крепостными стенами, рвами и смотровыми площадками, узнать о развитии исторических событий чуть ли не с момента основания Ла Сё Велла.



Недалеко от собора находятся археологический музей, музей скульптуры, замок Гардань, откуда открывается замечательный вид на город и реку. Также для сравнения со старым собором можно посетить новый, который так и называется - Ла Сё Нова (La Seu Nova). Он возведён в стиле барокко в 18-м веке с заметным влиянием французской классической архитектурной школы. Главный алтарь собора украшает фигура Пречистой Девы с горы Монтсеррат, особенно почитаемой в Каталонии. Любителям старинной архитектуры небезынтересно также будет посещение церквей Святого Лоренcо и Святого Мартина (12-й век), Святого Антония и Святого Франциска.



Благодаря особенностям климата, традиционная кухня этого региона тоже отличается от типично испанской. Местные «гвозди» гастрономической программы: жареные улитки, кролик с рисом, жаркое и местная разновидность сладкого пирога - коки.



Город Льейда в истории Вуэльты Испании



Вуэльта Испании и город Льейда пересекались за всю историю испанской супермногодневки всего четыре раза. Город Льейда дважды давал старт и дважды принимал финиш этапа Вуэльты Испании.



Впервые город Льейда отправил участников по маршруту велогонки на 8-м этапе Вуэльты Испании-1992. Проехав этап протяжённостью 240,5 км, велогонщики финишировали в Природном заповеднике Берет (Plat de Beret). Победителем этапа стал Йон Унцага (Jon Unzaga Bombin).



В последний раз участники испанского Гран-тура финишировали в городе Льейда в 2015 году. 12-й этап Вуэльты Испании-2015 покорился 22-летнему голландскому велогонщику Данни Ван Поппелю (Danny van Poppel) из велокманды Trek Factory Racing. Слаженная работа велокоманды, помощь Ярослава Поповича (Yaroslav Popovych) и Фрэнка Шлека (Frank Schleck), помогли Данни ван Поппелю быстро вернуться в группу после прокола, случившегося за 11 км до финиша. Маркель Ирисар (Markel Irizar) и Рикардо Цойдль (Riccardo Zoidl) работали в голове пелотона, добирая отрыв, который удалось поймать лишь за 500 м до финиша. Этап завершился общим спринтом. Данни Ван Поппель обошёл в спринте Дэрила Импи (Daryl Impey) из велокоманды Orica-GreenEDGE и Тоша ван дер Санде (Tosh Van Der Sande) из велокоманды Lotto Soudal.

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