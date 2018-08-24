Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 1 этап, Малага - Малага (ITT)



Первый этап 73-го выпуска испанского Гран-тура Вуэльта Испании (Vuelta a Espana) стартует в портовом городе Малага (Malaga). Город расположен на юге Испании в регионе Коста-дель-Соль (Costa del Sol), в живописной бухте. Малага, наслаждающаяся субтропическим климатом, была основана ещё в 770 году н.э. Название города по одной из версий происходит от слова «malaka», что означает «соль», потому что на берегу моря там часто солили рыбу.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 1 этап, Малага - Малага (ITT)



Погода щедро наградила этот регион солнечной погодой практически в течение всего года. Райское место для проведения романтического отпуска, где среднегодовая температура держится в пределах +23*С. Много внимания в Малаге уделяется сохранению и восстановлению природы. В городе разбиты многочисленные парки и аллеи, а в самом сердце города, находятся восхитительные сады Аламеды (La Alameda). И даже на выходе из города воздвигнут огромный ботанический-исторический сад «Ла Консепсион» (Jardin Botanic-Historic «La Concepcion») оформленный в английском стиле и насчитывающий уже около 150 лет, в саду собраны европейские, тропические и субтропические растения со всего мира. В морском музее Аула дель Мар (Aula del Mar) собрано более 500 представителей фауны и флоры моря Альборан и предпринимаются меры для спасения исчезающих морских черепах и дельфинов.



Малага подарила миру известного художника Пабло Пикассо (Pablo Picasso). В 2004 году король Испании, в доме, где родился Пикассо расположенного на Палас де ла Мерсед, учредил музей в его честь (Museo Picasso Málaga). Музей открыт для посещения публики, а также бесплатно предлагает услуги выставочного зала, архивного центра и зала с кинопроекторами. В музее представлен творческий путь развития Пикассо. Коллекция его картин, переданная в дар его внуками и супругой, поражает качеством и зрелостью его ранних работ, коллекция музея насчитывает более 200 экспонатов. Само здание музея является бывшим дворцом графа Буенависта, благодаря местным мастерам двери и потолки были реконструированы с большой точностью, сам Пикассо не смог бы их отличить от подлинника.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 1 этап, Малага - Малага (ITT)



От Палас де ла Мерсед идет улица Калье дель Мундо Нуэво, которая поднимается вверх к стенам Алькасабы (Alcazaba), крепости построенной в 1065 году, и которая, на сегодняшний день, представляет собой интереснейший археологический музей. Малага была под властью мавров до середины XV в, которые превратили её в один из крупнейших торговых центров иберийского полуострова. Столь славное прошлое оставило свой след на историческом центре Малаги. Строительство этой цитадели мавританских королей началось в IX веке, но с той поры крепость неоднократно перестраивалась и реставрировалась. Холм окружают три кольца стен. Основной частью, оставшейся от оригинальной конструкции, являются башни Торре де ла Вела и Арко де Кристо. В настоящее время в Алькасабе создан археологический музей, где представлены находки из римских сооружений, коллекция испано-арабской керамики и модели замка. Особенный шарм замку Алькасаба придают его чудесные сады, разбитые во внутренних двориках. Время от времени здесь устраиваются театральные представления.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 1 этап, Малага - Малага (ITT)



Малага – необычайно оживлённый город, в нем можно найти все то, что вы ожидаете найти в Андалусии. Малага гордится и тем, что сейчас это современный город с центром торговли на улице Лариос (Calle Larios), своеобразном эквиваленте Бонд Стрит (улица элитных бутиков и магазинов в лондонском районе Мэйфэр). Это не только культурный центр, но и центр превосходной средиземноморской кухни. Бары и рестораны являются настоящим центром общественной жизни. Кухня Малаги лёгкая, здоровая и типично средиземноморская. Это и креветки во всех возможных вариациях, жареная рыба, тапас. Невозможно пройти мимо бодег (винные магазины в старинном стиле) и не попробовать знаменитого андалузского вина.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 1 этап, Малага - Малага (ITT)



Вино - наиболее употребляемый напиток в Испании, которая наряду с Францией и Италией составляет тройку самых больших производителей вина в мире. В Испании большое разнообразие превосходных вин, изготовляемых в 57 различных районах. Некоторые из них, несомненно, исключительного качества. К примеру, вино херес известно благодаря ежегодному экспорту в более 120 стран, и является самым распространённым в мире. Это андалузское вино выпускается в пяти различных вариантах, хотя за границей оно известно под общим наименованием в честь города Херес де ла Фронтера, где оно впервые было изготовлено. Его варианты - мансанилья, фино, амонтильядо, олоросо и дулсе.



Особенно незабываемым становится посещение Малаги в дни разнообразных праздников. Пасхальная неделя отмечается в городе впечатляющими религиозными процессиями. Любителей корриды Малага ждёт в апреле на Коррида де Торос Пикассиана (Corrida de Toros Picasiana). На третьей неделе августа в городе проходит Летняя Ярмарка (Feria de Verano). В вовремя любого праздника в Малаге можно увидеть людей в национальных костюмах, услышать музыку фламенко и купить многочисленные сувениры и поделки местных мастеров. Прекрасный ландшафт и живописные окрестные деревеньки, старинные улицы, зелёные бульвары, южная портовая атмосфера, может только ради этого стоит приехать сюда.

Альтиметрия 1-го этапа Вуэльты Испании-2018

Впервые за 9 лет организаторы приготовили для велогонщиков индивидуальную гонку с раздельным стартом, а не командную разделку. Дистанция протяжённостью 8 км проложена по побережью Средиземного моря и улицам Малаги.

Со старта велогонщики отправятся на юг и, развернувшись через километр на 180 градусов, поедут на северо-восток. Далее их ждут поворот на 90 градусов и еще 1 км на север с плавным поворотом на запад и юг. За 4 км до финиша начнется плавный тягун, переходящий в участок с градиентами до 6-7%, который завершится отрезком со скоростным спуском. На заключительных 1,5 км под спуск расположены три опасных поворота.

Таким образом, организаторы предложили для гонщиков преимущественно равнинную разделку, проложенную против хода часовой стрелки по набережным и улицам Малаги. Ветер с моря может оказать влияние на развитие этапа. Велогонщики стартуют с интервалом в 1 минуту. Фаворитами можно назвать Роана Денниса, Михала Квятковски, Виктора Кампенартса

Разрывы между лидерами могут достигать 20-30 секунд. Победитель этапа становится первым обладателем красной майки лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2018, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам.



Город Малага в истории Вуэльта Испании-2018



Город Малага принимал старт и финиш этапов испанского Гран-тура в 14 изданиях Вуэльты Испании. 13 раз этапы финишировали в Малаге, 15 раз стартовали.



Впервые Малага появилась на маршруте Вуэльты Испании во втором издании супермногодневки в 1936 году. Вуэльта Испании-1936 проходила в мае, с 5-го по 31-ое. Политическая и социальная ситуация Испании того года была очень нестабильной. Старт гонки в Барселоне оказался под угрозой из-за возникших по городу беспорядков, ветер войны уже накрыл Испанию. Но старт всё же состоялся. В тот год гонка проводилась в новом формате. Длинных этапов (более 250 км) было меньше. Все с нетерпением ждали противостояния предыдущего победителя Вуэльты Испании бельгийца Гюстаафа Делоора (Gustaaf Deloor) и занявшего второе место испанца Мариано Каньярдо (Mariano Cañardo) в первом издании Вуэльты Испании в 1935 году.



4-й этап Вуэльты Испании-1936 стартовал в Севилье (Sevilla) и через 212 км финишировал в Малаге. Победителем этапа стал Гюстааф Делоор, он преодолел 212 км этап за 7 часов 7 минут и 26 секунды. На старт следующего этапа участники Вуэльты Испании-1936 вышли в Малаге, а финишировали через 132 км в Гранаде (Granada). Победу на 5-м этапе праздновал Висенте Карретеро (Vicente Carretero).



Вуэльта Испании-1936 вышла очень тяжёлой – из 50 стартовавших спортсменов до финиша в Мадриде доехали лишь 26. Мариано Каньярдо финишировал на этой гонке, заняв лишь 10-е место. Гюстааф Делоор стал двукратным победителем Вуэльты Испании.



Следующий выпуск Вуэльты Испании состоялся в 1941. Испании надо было пережить гражданскую войну, которая на 4 года лишила страну Вуэльты Испании. В первой после разрушительной гражданской войны Вуэльте Испании присутствовал чисто испанский протагонизм. В то время как вся Европа уже полыхала в пламени второй мировой войны, Испания стремилась вернуться к обычной жизни. Вуэльта Испании была организована благодаря депутатам и спортивной газете «Gol». Но Вторая Мировая война значительно сократила количество иностранных велогонщиков, из 32 вышедших на старт лишь четверо представляли Швейцарию, остальные были испанцами. За победу на Вуэльте Испании-1941 боролись две главных велокоманды. «Бело-синие» из спортивного клуба Real – Хулиан Беррендеро (Julian Berrendero), Делио Родригес (Delio Rodriguez) и Фермин Труэба (Fermin Trueba), и «бело-красные» из F.C. Barcelona – Висенте Карретеро (Vicente Carretero), Антонио Эскуриет (Antonio Escuriet).



Одним из главных новшеств третьего выпуска Вуэльты Испании, в 1941 году, стало добавление индивидуальной гонки на время. Дистанция первой в истории испанской многодневки разделки равнялась 53 км, она проводилась на этапе 16-А от Хихона (Gijon) до Овьедо (Oviedo).



Этот выпуск вошёл в историю велогонки не только благодаря триумфу испанского велосипедиста Хулиана Беррендеро, но и благодаря двенадцати этапам, выигранным Делио Родригесом, одним из лучших спринтеров в истории испанского велоспорта. Однако, этого сенсационного количества побед оказалось недостаточно, чтобы гарантировать ему место в пятёрке лучших велогонщиков генеральной классификации.



Малага вновь принимала финиш и старт двух этапов. Представитель команды «бело-красных» Антонио Эскуриет выиграл 4-й этап Вуэльты Испании-1941 с финишем в Малаге, а следующий, 5-й этап, который стартовал в Малаге и финишировал в Альмерии (Almeria) выиграл представитель велкоманды «бело-синих» Делио Родригес.



В 2000 году Малага, как и в 2018, принимала 1-й этап Вуэльты Испании. Вместо пролога, в отличие от своих французских коллег, организаторы Вуэльты Испании-2000 решили провести короткую индивидуальную гонку с раздельным стартом (Малага - Малага, ITT) протяжённостью 13.30 км, профиль которой был гладким, если не считать небольшого 1,5-километрового подъема на Альто дель Родео (Alto del Rodeo) на третьем километре дистанции. Алекс Цулле (Alex Zulle), показавший, что он находится в превосходной форме, показал лучшее время, опередив на финише Абрахама Олано (Abraham Olano) на 1,7 секунды.



Второй этап Вуэльты Испании-2000 (Малага - Кордова (Cordoba), протяжённостью 167.50 км) также, как и разделку, нельзя было отнести к горным. Подъем 3-й категории Пуэрто де ла Педрисас (Puerto de Las Pedrizas) и несколько пригорков на второй половине дистанции не в счёт. Соответственно и победу на этапе полагалось оспаривать спринтерам. Оскар Фрейре (Oscar Freire), перед стартом испанской супермногодневки говоривший, что мечтает выиграть тринадцатый этап, который будет финишировать в его родном городе, был настроен решительно уже на ранней стадии велогонки. Испанец из велокоманды Mapei одержал победу на 2-м этапе, а в «генерале» серьёзных изменений не произошло.



Вуэльта Испании-2006 стартовала в южном приморском городе Малага с командной гонки на время протяжённостью 7.30 км, первый этап можно назвать уникальным - обычно на крупных велогонках короткая дистанция подходит больше для пролога, на Вуэльте Импании-2006 же эту короткую дистанцию использовали для командной разделки. Велокоманда CSC одержала победу, лидер велокоманды Карлос Састре (Carlos Sastre) надел красную майку лидера Вуэльты Испании-2006.



2-й этап Вуэльты Испании-2006 стартовал в Малаге и через 176 км финишировал в Кордова. Победителем этапа стал итальянский велосипедист спринтер Паоло Беттини (Paolo Bettini).



В последний раз Малага принимала финиш этапа испанского Гран-тура в 2015 году. Третий этап Вуэльты Испании-2015 хоть и располагал подъёмом первой категории Пуэрто дель Леон (Puerto del León, отм. 925 м, перепад высот 835 м, протяжённость 16 км, средний градиент 5.2%, максимальный градиент 15%) на маршруте дистанции, но вся борьба на этапе свелась в пользу спринтеров. Многочисленный отрыв был ликвидирован пелотоном за несколько километров до финиша в Малаге, а затем в борьбу за победу включились спринтерские велокоманды.



Петер Саган (Peter Sagan), словацкий велогонщик российской велокоманды «Тинькофф-Саксо», обошёл французского спринтера велокоманды Cofidis Насэра Буанни (Nacer Bouhanni) и немецкого спринтера велокоманды Giant-Alpecin Джона Дегенкольба (John Degenkolb).



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