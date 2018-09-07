Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 11 этап, Момбуэй - Рибейра Сакра. Луинтра



Одиннадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Момбуэй (Mombuey), расположенном в провинции Самора, автономного сообщества Кастилия и Леон. Город обязан своему названию находящейся неподалёку холмистой возвышенности, которую ещё в средние века называли Монте-ад-Бовиам (Monte ad Boviam), Монт-Бове (Monte Bove) или Монт-Бэ (Monte Boe). Первые упоминания о поселении, раскинувшемся в долине Вальчано (Valchano) уходят в далёкий 13-й век.



К историческим и культурным достопримечательностям города Момбуэй относятся: приходская церковь Успения (la iglesia parroquial de la Asunción), которую внесли в список исторического наследия Испании в 1931 году и её башня тамплиеров.



Первоначально появилась башня, она играла роль сторожевой башни и дополнительно выполняла роль колокольни. Возведение башни приписывают рыцарям тамплиерам, которые построили её во второй половине 13-го века, в позднем романском стиле. Башня была возведена из зеленовато-серого камня, добытого из расположенной в 2-х км каменоломне. Стены башни украшены замысловатыми узорами и символами, выложенными в одной последовательности. Эти рисунки с надписями повторяются по три раза. Такой же рисунок и надписи изображены на одеянии Девы Марии в церкви.



Город Момбуэй впервые принимает Вуэльту Испании.



Альтиметрия 11-го этапа Вуэльта Испании-2018

11-й этап - самый протяженный на Вуэльте Испании-2018. Его пересеченный маршрут с набором высоты 2900 м подходит для отрыва.

Со старта пелотон отправится на запад, далее на север и снова на запад, по пути преодолевая множество спусков и подъемов, четырём из которых присвоена категория:

подъём 3 категории Пуэрто дель Падорнело (Puerto del Padornelo) отм. 1330 м, перепад высот 305 м, протяжённость 5,7 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10% ;

подъём 3 категории Альто де Ковело (Alto do Covelo) отм. 1050 м, перепад высот 385 м, протяжённость 9,5 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 10% ;

подъём 2 категории Альто до Тривес (Alto do Trives) отм. 800 м, перепад высот 490 м, протяжённость 10,5 км, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8% ;

подъём 3 категории Альто дель Мирадор де Кабесоас (Alto del Mirador de Cabezoas) отм. 850 м, перепад высот 380 м, протяжённость 8,8 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%.

Вершина заключительного категорийного подъёма расположена за 17,8 км до финиша этапа. После 12-км спуска будет ещё один подъём протяжённостью 2 км со средним градиентом 6%, снова спуск, заключительный километр в тягун с градиентом в 4%.



Финиш 11-го этапа Вуэльты Испании-2018 принимает город Луинтра. Рибейра Сакра (Luintra. Ribeira Sacra), расположенный в винном регионе Рибейра Сакра (Ribeira Sacra). Город Луинтра — это небольшое поселение, затерявшееся среди виноградников Галисии. До сегодняшних дней из исторических памятников в Луинтре сохранились только участки крепостной стены и три башни, самой внушительной из которых является Оменахе (Omenaha), она доступна для посещения туристами.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 11 этап, Момбуэй - Рибейра Сакра. Луинтра



И всё же главной достопримечательностью Луинтры является её расположение. Рибейра Сакра - естественные ворота, ведущие в самое сердце Галисии; земля виноградников на узких террасах, устроенных высоко в горах; римских дорог и романских клуатров с каменными орнаментами арок и капителей. Рибейра Сакра является одним из самых уникальных мест Галисии.

Регион Рибейра Сакра знаменит каньонами реки Силь, обилием памятников романской архитектуры и полноводными реками. Две самые большие реки Галисии - Силь (Cil) и Миньо (Miño), опоясывая невысокие горы, создают в этом уголке севера Испании уникальные пейзажи.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 11 этап, Момбуэй - Рибейра Сакра. Луинтра



Не случайно эту местность облюбовали монахи. Они искали уголки, куда мог бы спуститься сам Господь. Часовни, церкви, монастыри утопают в роскоши живой, вечнозелёной галисийской природы. Здесь открыт маршрут «По пути монастырей Рибейры Сакры». Рибейра Сакра считается регионом с самой большой плотностью религиозных зданий в Европе. Некоторые из них потрясают своей красотой и величием, например, монастырь Сан Эстево де Рибас де Силь, построенный вдоль горного склона и окружённый великолепными лесами, или грандиозный по размерам монастырь Монтедеррамо, или Феррейра де Пантон, основанный ещё в XII веке.



Восхищает своей оригинальностью и монастырь Сан-Педро-де Рока (San Pedro de Roca). В нем нет лёгких готических структур, и он не отличается пышностью и большими размерами. Этот монастырь размещён в огромной 20-метровой скале. Древние и примитивные конструкции были свидетелями затворнической жизни первых отшельников, нашедших здесь приют ещё в 573 году.



Именно в этом районе с особым микроклиматом монастыри в течение долгих веков создавали богатую винодельческую традицию, которая в наши дни получила своё второе рождение. Многочисленные бодегас Рибейра Сакра готовят своё вино из винограда, растущего вдоль горных склонов региона и придающего этим пейзажам особое великолепие. Некоторые винодельни, такие, как Аманди (Amandi), многие века делали исключительное вино, подававшееся на стол самому Папе Римскому. Для контроля качества был создан специальный орган D.O. (Denominación de Origen Ribeira Sacra - контролирующий регулятор по происхождению).



Город Луинтра (Рибейра Сакра) в истории Вуэльты Испании



Город Луинтра впервые принимала финиш этапа Вуэльты Испании в 2016 году. Шестой этап Вуэльты Испании-2016, протяжённостью 163 км, стартовал в Монфорте-де-Лемос (Monforte de Lemos) и финишировал в городе Луинтра. Это был среднегорный этап с набором высоты под 3 км, с многочисленными некатегорийными подъёмами и единственным категорийным подъёмом в финишном городе Луинтра.



6-й этап Вуэльты Испании-2016 с прохождением подъёма 2-й категории начался с многочисленных атак, и отрыв дня из 11 человек сформировался лишь через 40 км после старта. При прохождении подъёма дня Альто де Аленса (Alto de Alenza) отм. 820 м, перепад высот 560 м, протяжённость 10.9 км, средний градиент 5.1%, максимальный градиент 9% отрыв распался.



За 58 км до финиша из отрыва атаковал испанский велогонщик Омар Фраиле (Omar Fraile) из велокоманды Dimension Data. За ним поехали пятеро велогонщиков отрыва: Андрей Зейц (Andrey Zeits) из Astana Pro Team, Ян Бакелантс (Jan Bakelants) из AG2R La Mondiale, Альберто Лосада (Alberto Losada) из Katusha, Матиас Франк (Mathias Frank) из IAM Cycling и Лоран Дидье (Laurent Didier) из Trek-Segafredo.



На спуске с вершины 2-й категории Альто де Аленса Альберто Лосада не вписался в поворот, он не упал, но ему потребовалась техническая помощь с велосипедом, и испанский велогонщик выпал из отрыва. Затем из отрыва выпал и Лоран Дидье. За 20 км до финиша Омар Фраиле продолжал лидировать, а за ним в полуминуте находилась группа Андрея Зейца, Яна Бакелантса и Матиаса Франка. За 19 км до финиша они догнали Фраиле и тут же атаковал Матиас Франк. Андрей Зейц и Ян Бакелантс были пойманы пелотоном за 5 км до финиша.



Из пелотона начались атаки, первым уехал Даниэль Морено (Daniel Moreno) из велокоманды Movistar, за ним поехал Саймон Йейтс (Simon Yates) из Orica-BikeExchange. Британский велогонщик атаковал ещё раз, оторвавшись от Морено, прошёл Франка и в одиночку удержал до финиша преимущество.



Саймон Йейтс стал победителем 6-го этапа Вуэльты Испании-2016, опередив на финише ближайшего преследователя на 20 секунд. Вторым линию финиша пересёк Луис-Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) из Astana Pro Team, третьим финишировал Фабио Феллине (Fabio Felline) из Trek-Segafredo. Претенденты на генеральную классификацию финишировали в одной группе. Дарвин Атапума (Darwin Atapuma) из BMC сохранил красную майку лидера.

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