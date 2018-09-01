Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 8 этап, Линарес - Альмаден

Восьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в андалусийском городе Линарес (Linares), который входит в провинцию Хаэн. Городок известен самым крупным шахматным турниром и корридой. На протяжении многих лет в Линаресе проходит один из самых крупных традиционных международных турниров по шахматам (Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares), в котором участвовали самые известные шахматисты мира (такие как Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и многие другие).



Впервые шахматный турнир провели в Линаресе с 1978 году. Соревнование проводилось по однокруговой системе при 10 участниках, победителем стал шведский международный мастер Ян Эслон (Jaan Eslon). С 1988 года турнир стали проводить ежегодно (за исключением 1996 года). С 2011 года шахматный турнир не проводится из-за финансовых проблем.



Линарес является родиной всемирно известного испанского певца с широким диапазоном голоса и со своеобразной манерой исполнения песен - Рафаэля (Мигель Рафаэль Мартос Санчес (Miguel Rafael Martos Sánchez), который никогда не забывает при любой возможности вспомнить о своей малой родине, где прошло его детство.



В Линаресе, в 1947 году на арене для корриды погиб Манолете - самый знаменитый испанский матадор. Матадор Манолете был в Испании богом, рыцарем без страха и упрёка; каждый уважающий себя испанец знал его имя. За восемь лет, что Манолете находился в звании «полного матадора», он убил 1 200 быков, но всего лишь 14 из них происходили с фермы Миуро, где выращивали самых мощных и свирепых животных, которых специально готовят для корриды. Ходили слухи, что великий Манолете избегал быков Миуро и якобы даже боялся их.



Молодой 21-летний матадор Луис Мигель Домингин позвонил на мадридское радио и предложил вызвать Манолете на публичную дуэль. Он высказал уверенность в том, что время Манолете прошло, и настала пора уступить дорогу более достойному и молодому матадору.



Наступил день корриды.... Манолете не имитирует опасность, он играет честно, вот острые рога быка в нескольких сантиметрах от его расшитого золотом жилета. Молниеносный удар - и Манолете вонзил клинок в холку быка Ислеро. Последовал громоподобный рёв публики. Манолете поднял руки, чтобы поприветствовать зрителей. И в эту секунду мощнейший удар в пах сбил его с ног: умирающий бык из последних сил ударил Манолете рогами, и он взлетел в воздух…



На трибунах для публики несколько секунд стояла гробовая тишина, потом начались вопли, рыдания и истерические выкрики, которые тотчас заглушили звуки труб. Шоу должно продолжаться. На арену на коне выехал победитель, который теперь стал законным матадором номер один, - Луис Мигель Домингин...



В ближайшей больнице Линареса Манолете сделали операцию, пытаясь спасти повреждённые артерии. На следующее утро, 29 августа 1947 года, Манолете не стало. 30-летння звезда испанской корриды Манолете (Мануэль Родригес), проиграл свой последний бой.



Альтиметрия 8-го этапа Вуэльта Испании-2018

Вуэльта Испании-2018 продолжает свое движение в глубь Испании и покидает Андалусию. 8-й этап - спринтерский, с финишем в некатегориийный подъём.

Из Линареса пелотон устремится на северо-запад, по пути преодолев подъём 3 категории Альто де Эспанарес (Alto de Espanares) отм. 700 м, перепад высот 360 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 8%.

Заключительные километры 8-го этапа Вуэльты Испании-2018 - в тягун, с градиентами 4-5%, проложенные с юга на север. Фаворитами можно назвать тех же, кто и на предыдущем этапе.



Город Альмаден (Almaden) является мировым центром по производству ртути, так как в этой местности находится крупнейшее месторождение киновари, минерала, в котором содержится 85,8 % ртути. И ртуть в Альмадене добывали на протяжении более чем двух тысяч лет. Название города арабского происхождения и в переводе означает «рудник, шахта».



Из-за того, что спрос на ртуть всегда был высок, город процветал, но техника безопасности на рудниках оставляла желать лучшего, и поэтому в 16-17 веке мало кто желал там работать. Владельцами шахт в Альмадене на тот момент был немецкий банкирский дом Фуггеров (Fugger), которому правительство Испании отдало месторождения ртути во временное пользование. И они решили использовать в рудниках труд заключённых. Сам король Испании в 1566 году выделил с этой целью 30 каторжников. В 1645 году разрешение на разработку рудников у Фуггеров закончилось, шахты вернулись в распоряжение испанского королевского двора, который в надежде увеличить прибыль, послал на шахты Альмадены огромное количество заключённых, почти всех, которые содержались в тюрьмах столицы. Но рудники просто не смогли их всех вместить, и королю пришлось отменить данный указ. Безопасная технология добычи появилась лишь в конце 18 века, именно тогда на шахтах вновь появились не заключённые, а свободные рабочие. Рекордное количество ртути - 82 тысячи колб, было добыто в 1941 году, сразу после гражданской войны в Испании.



В середине 20 века цена на ртуть стала падать, а в 2000 году спрос на неё был рекордно низким и шахты закрыли. Тем не менее, Альмаден остаётся крупнейшим месторождением ртути в мире. В 2006 году ворота рудников Альмадена были открыты для туристов, которым предлагается спуститься вниз, на 50-метровую глубину и своими глазами увидеть старые шахты, познакомиться с технологиями добычи.



А наверху, в городе, одной из главных достопримечательностей является уникальная шестиугольная арена для боя быков, одна из старейших в Испании, она была построена в 1752 году, а в 1979 объявлена национальным памятником.



Город Альмаден в истории Вуэльты Испании



Альмаден принимал старт 7-го этапа Вуэльты Испании-2011. Немецкий велогонщик Марсель Киттель (Marcel Kittel) из велокоманды Skil-Shimano стал победителем седьмого этапа (Альмаден - Талавера-де-ла-Рейна (Talavera de la Reina) протяжённостью 187.6 км. Этап практически завершился классическим групповым спринтом. За 100 метров до финиша, нарушив линейность, американец Тайлор Фаррар (Tyler Farrar) из велокоманды Garmin-Cervelo спровоцировал массовый завал, в котором оказались многие фавориты. Вторым и третьим на этапе, с тем же временем, финишировали словак Петер Саган (Peter Sagan) и испанец Оскар Фрейре (Oscar Freire) из Rabobank.

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