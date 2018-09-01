VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 8 этап, Линарес - Альмаден

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 8 этап, Линарес - Альмаден

 

   Восьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в андалусийском городе Линарес (Linares), который входит в провинцию Хаэн. Городок известен самым крупным шахматным турниром и корридой. На протяжении многих лет в Линаресе проходит один из самых крупных традиционных международных турниров по шахматам (Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares), в котором участвовали самые известные шахматисты мира (такие как Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и многие другие).

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 8 этап, Линарес - Альмаден


   Впервые шахматный турнир провели в Линаресе с 1978 году. Соревнование проводилось по однокруговой системе при 10 участниках, победителем стал шведский международный мастер Ян Эслон (Jaan Eslon). С 1988 года турнир стали проводить ежегодно (за исключением 1996 года). С 2011 года шахматный турнир не проводится из-за финансовых проблем.


   Линарес является родиной всемирно известного испанского певца с широким диапазоном голоса и со своеобразной манерой исполнения песен - Рафаэля (Мигель Рафаэль Мартос Санчес (Miguel Rafael Martos Sánchez), который никогда не забывает при любой возможности вспомнить о своей малой родине, где прошло его детство.


   В Линаресе, в 1947 году на арене для корриды погиб Манолете - самый знаменитый испанский матадор. Матадор Манолете был в Испании богом, рыцарем без страха и упрёка; каждый уважающий себя испанец знал его имя. За восемь лет, что Манолете находился в звании «полного матадора», он убил 1 200 быков, но всего лишь 14 из них происходили с фермы Миуро, где выращивали самых мощных и свирепых животных, которых специально готовят для корриды. Ходили слухи, что великий Манолете избегал быков Миуро и якобы даже боялся их.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 8 этап, Линарес - Альмаден


   Молодой 21-летний матадор Луис Мигель Домингин позвонил на мадридское радио и предложил вызвать Манолете на публичную дуэль. Он высказал уверенность в том, что время Манолете прошло, и настала пора уступить дорогу более достойному и молодому матадору.


   Наступил день корриды.... Манолете не имитирует опасность, он играет честно, вот острые рога быка в нескольких сантиметрах от его расшитого золотом жилета. Молниеносный удар - и Манолете вонзил клинок в холку быка Ислеро. Последовал громоподобный рёв публики. Манолете поднял руки, чтобы поприветствовать зрителей. И в эту секунду мощнейший удар в пах сбил его с ног: умирающий бык из последних сил ударил Манолете рогами, и он взлетел в воздух…


   На трибунах для публики несколько секунд стояла гробовая тишина, потом начались вопли, рыдания и истерические выкрики, которые тотчас заглушили звуки труб. Шоу должно продолжаться. На арену на коне выехал победитель, который теперь стал законным матадором номер один, - Луис Мигель Домингин...


   В ближайшей больнице Линареса Манолете сделали операцию, пытаясь спасти повреждённые артерии. На следующее утро, 29 августа 1947 года, Манолете не стало. 30-летння звезда испанской корриды Манолете (Мануэль Родригес), проиграл свой последний бой.


Альтиметрия 8-го этапа Вуэльта Испании-2018

 Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 8 этап, Линарес - Альмаден

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 8 этап, Линарес - Альмаден

 

  Вуэльта Испании-2018 продолжает свое движение в глубь Испании и покидает Андалусию. 8-й этап - спринтерский, с финишем в некатегориийный подъём. 

 

  Из Линареса пелотон устремится на северо-запад, по пути преодолев подъём 3 категории Альто де Эспанарес (Alto de Espanares) отм. 700 м, перепад высот 360 м, протяжённость 10,3 км, средний градиент 3,5%, максимальный градиент 8%.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 8 этап, Линарес - Альмаден

 

 Заключительные километры 8-го этапа Вуэльты Испании-2018 -  в тягун, с градиентами 4-5%, проложенные с юга на север. Фаворитами можно назвать тех же, кто и на предыдущем этапе.


   Город Альмаден (Almaden) является мировым центром по производству ртути, так как в этой местности находится крупнейшее месторождение киновари, минерала, в котором содержится 85,8 % ртути. И ртуть в Альмадене добывали на протяжении более чем двух тысяч лет. Название города арабского происхождения и в переводе означает «рудник, шахта».

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 8 этап, Линарес - Альмаден


   Из-за того, что спрос на ртуть всегда был высок, город процветал, но техника безопасности на рудниках оставляла желать лучшего, и поэтому в 16-17 веке мало кто желал там работать. Владельцами шахт в Альмадене на тот момент был немецкий банкирский дом Фуггеров (Fugger), которому правительство Испании отдало месторождения ртути во временное пользование. И они решили использовать в рудниках труд заключённых. Сам король Испании в 1566 году выделил с этой целью 30 каторжников. В 1645 году разрешение на разработку рудников у Фуггеров закончилось, шахты вернулись в распоряжение испанского королевского двора, который в надежде увеличить прибыль, послал на шахты Альмадены огромное количество заключённых, почти всех, которые содержались в тюрьмах столицы. Но рудники просто не смогли их всех вместить, и королю пришлось отменить данный указ. Безопасная технология добычи появилась лишь в конце 18 века, именно тогда на шахтах вновь появились не заключённые, а свободные рабочие. Рекордное количество ртути - 82 тысячи колб, было добыто в 1941 году, сразу после гражданской войны в Испании.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 8 этап, Линарес - Альмаден


   В середине 20 века цена на ртуть стала падать, а в 2000 году спрос на неё был рекордно низким и шахты закрыли. Тем не менее, Альмаден остаётся крупнейшим месторождением ртути в мире. В 2006 году ворота рудников Альмадена были открыты для туристов, которым предлагается спуститься вниз, на 50-метровую глубину и своими глазами увидеть старые шахты, познакомиться с технологиями добычи.


   А наверху, в городе, одной из главных достопримечательностей является уникальная шестиугольная арена для боя быков, одна из старейших в Испании, она была построена в 1752 году, а в 1979 объявлена национальным памятником.


Город Альмаден в истории Вуэльты Испании


   Альмаден принимал старт 7-го этапа Вуэльты Испании-2011. Немецкий велогонщик Марсель Киттель (Marcel Kittel) из велокоманды Skil-Shimano стал победителем седьмого этапа (Альмаден - Талавера-де-ла-Рейна (Talavera de la Reina) протяжённостью 187.6 км. Этап практически завершился классическим групповым спринтом. За 100 метров до финиша, нарушив линейность, американец Тайлор Фаррар (Tyler Farrar) из велокоманды Garmin-Cervelo спровоцировал массовый завал, в котором оказались многие фавориты. Вторым и третьим на этапе, с тем же временем, финишировали словак Петер Саган (Peter Sagan) и испанец Оскар Фрейре (Oscar Freire) из Rabobank.

 

  До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2018! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2018.

По материалам интернет изданий

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

25 августа - 16 сентября 2018

Vuelta ciclista a Espana

1 сентября 2018

Brussels Cycling Classic

2- 9 сентября 2018

Tour of Britain

7 сентября 2018

Grand Prix Cycliste de Quebec

9 сентября 2018

Grand Prix Cycliste de Montreal


ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    Гонщик-Фото

    Курдюков своим "суперменом" реально достал .

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    vitali-Фото

    Как говорил в свое время Н.Н.Озеров: "что творят эти канадцы...", так можно сегодня и про Сагана сказать - все-таки объехал всех, и Вальверде в том числе (кроме победителя этапа) - молодец Галопан, вовремя снялся и обокрал таки  фаворитов.

    Но падения на этапахуже  становятся визитной карточкой испанского ГТ

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Фрайле после своего падения вкатывается в гонку. Второй день в десятке.Должен будет взять этап.

    Вальверде просто монстр.И это в свои почти под сорок лет. Если потянет горы, я думаю ..а почему бы и не покуситься на генерал?
  • tim147
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    tim147-Фото

    У Сагана с Вальверде состоялась репетиция Инсбрука. Сегодня он был ожидаемо быстрее, но на ЧМ ему будет гораздо сложнее. Жаль Мартина, уж он-то наверняка погнался бы за Галлопаном, и конечно Квято. Вообще-то такой коварный спуск следовало капитально подмести!

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Развязка этапа оказалась сплошным экшном, было очень интерестно. И как это часто бывает, карта с альтиметрией всех подвела, оказавшись  мягко говоря, немного иной.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото
    То есть это каким-то образом передалось Галопану и тот понял что пора.
  • Rokka
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    Rokka-Фото
    Действительно, наш товарищ обладает исключительным чутьем предугадать такую победу)) порадовал спринт Сагана, очень мощно обогнал старика Вальверде)
  • motte
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    motte-Фото

    Спасибо нашему форумчанину СЕРАФИМ, который вчера сказал,что галлопин возьмет этот этап! 

    Саганнннн вкатывается!

  • rude_rider
    Йенс Дебюссере и Энрико Баттал ... (11)
    rude_rider-Фото

    Ильнуру бы в команду где он поработает грегари пару сезонов

    глядишь и на генерал дадут сьездить

  • дрокер
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (30)
    дрокер-Фото
    Ваша правда.
    Денис Меньшов в эфире раз в год и то не каждый, Олег Юрьевич от дел отошел и не развлекает нас своим эпатажем, остались еще совместные эфиры с Менеджером.
    В эту субботу будет в эфире Винокуров.
    А так удачи хлопцам из Астаны, алга!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

31 августа

Moreno Hofland (Lotto Soudal)

Matti Breschel (EF Education First-Drapac)

Salvatore Puccio (Team Sky)

Maurits Lammertink (Team KATUSHA-Alpecin)

Martijn Budding (Roompot NL Loterij)

Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors)

Kim Magnusson (EF Education First-Drapac)

Sergio Samitier Samitier (Euskadi Basque Country - Murias)

Giovanni Carboni (Bardiani - CSF)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2018 (207)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)
Май 2018 (183)
Апрель 2018 (163)
Март 2018 (185)