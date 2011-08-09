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Вуэльта Испании-2017. Презентация маршрута

 Вуэльта Испании-2017. Презентация маршрута

 

Вуэльта Испании-2017. Презентация маршрута

 

72-й выпуск Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) начнется 19 августа 2017 года. Впервые Вуэльта Испании стартует из Франции, где пройдут два первых этапа. 1-й этап  примет город Ним (Nimes). Финиширует испанский Гран-тур 10 сентября в Мадриде. Общая протяжённость маршрута составит 3297,7 км

 

  По традиции, Вуэльта Испании начнётся с командной гонки на время – 13,8 км.

После Франции Вуэльта Испании побывает в Андорре, а затем вернётся на дороги Испании, начав путь с Таррагоны.

 

Организаторы остались верными традиции создавать один из самых горных маршрутов. Участников ждут 9 финишей в подъём, из них 3 – в подъём высшей категории (Сьерра де ла Пандера, Сьерра Невада и Англиру) и три -  в подъём 1-й категории.

 

Подъём к Калар Альто (на 11-м этапе) и Сьерра Невада (на 15-м) протяжённостью более 20 км.

 

  Коротких взрывных подъёмов будет меньше, один из них – уже известный болельщикам Шоррет-де-Кати (Xorret de Cati) – стенка протяжённостью 3,8км с перепадом высот 440м,  средним уклоном 11,56%, максимальным 22%. Шоррет де Кати в прошлом году проходилась на королевском горном этапе Вуэльты Валенсии, где победу праздновал гонщик команды Sky Ваут Пулс.

 

  Финальная неделя Вуэльты Испании начнётся с 42-км индивидуальной гонки на время, а кульминацией 72-го выпуска испанского Гран-тура станет восхождение на Англиру в предпоследний день гонки на 20-м этапе. В последний раз Англиру проходили на Вуэльте Испании в 2013 году, победителем этапа стал Кенни Элиссонде.

 

  Трудностей добавит и долгий трансфер – 800 км во второй день отдыха, когда участники переедут из Сьерра Невады в Логроньо.

Вуэльта Испании-2017. Этапы

Вуэльта Испании-2017. ЭтапыВуэльта Испании-2017. Этапы

 

1 этап. 19 августа. Суббота. Nimes-Nimes (Франция), TTT, 13.8 км

1 этап. 19 августа. Суббота. Nimes-Nimes (Франция), TTT, 13.8 км1 этап. 19 августа. Суббота. Nimes-Nimes (Франция), TTT, 13.8 км

2 этап. 20 августа. Воскресенье. Nimes – Gruissan. Grand Narbonne (Франция), 201 км

2 этап. 20 августа. Воскресенье. Nimes &ndash; Gruissan. Grand Narbonne (Франция), 201 км2 этап. 20 августа. Воскресенье. Nimes &ndash; Gruissan. Grand Narbonne (Франция), 201 км

 

3 этап. 21 августа. Понедельник. Prades (Франция) - Andorra la Vella (Андорра), 158,5 км

3 этап. 21 августа. Понедельник. Prades (Франция) - Andorra la Vella (Андорра), 158,5 км3 этап. 21 августа. Понедельник. Prades (Франция) - Andorra la Vella (Андорра), 158,5 км

 

4 этап. 22 августа. Вторник. Escaldes-Engordany (Andorra) - Tarragona (Spain), 193 км

4 этап. 22 августа. Вторник. Escaldes-Engordany (Andorra) - Tarragona (Spain), 193 км4 этап. 22 августа. Вторник. Escaldes-Engordany (Andorra) - Tarragona (Spain), 193 км

5 этап. 23 августа. Среда. Benicassim – Alcossebre, 173,4 км

5 этап. 23 августа. Среда. Benicassim &ndash; Alcossebre, 173,4 км5 этап. 23 августа. Среда. Benicassim &ndash; Alcossebre, 173,4 км

6 этап. 24 августа. Четверг. Vila-Real – Sagunt, 198 км

6 этап. 24 августа. Четверг. Vila-Real &ndash; Sagunt, 198 км6 этап. 24 августа. Четверг. Vila-Real &ndash; Sagunt, 198 км

7 этап. 25 августа. Пятница. Lliria – Cuenca. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 205,2 км

7 этап. 25 августа. Пятница. Lliria &ndash; Cuenca. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 205,2 км7 этап. 25 августа. Пятница. Lliria &ndash; Cuenca. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 205,2 км

8 этап. 26 августа. Суббота. Hellin - Xorret de Cati, 184 км

8 этап. 26 августа. Суббота. Hellin - Xorret de Cati, 184 км8 этап. 26 августа. Суббота. Hellin - Xorret de Cati, 184 км

9 этап. 27 августа. Воскресенье. Orihuela. Ciudad del Poeta Miguel Hernández - Cumbre del Sol, 176,3 км

9 этап. 27 августа. Воскресенье. Orihuela. Ciudad del Poeta Miguel Hern&aacute;ndez - Cumbre del Sol, 176,3 км9 этап. 27 августа. Воскресенье. Orihuela. Ciudad del Poeta Miguel Hern&aacute;ndez - Cumbre del Sol, 176,3 км

28 августа. Понедельник. День отдыха

 

10 этап. 29 августа. Вторник. Caravaca Jubilar – Elpozo Alimentacion, 171 км

10 этап. 29 августа. Вторник. Caravaca Jubilar &ndash; Elpozo Alimentacion, 171 км10 этап. 29 августа. Вторник. Caravaca Jubilar &ndash; Elpozo Alimentacion, 171 км

11 этап. 30 августа. Среда. Lorca - Observatorio Astronomico de Calar Alto, 188 км

11 этап. 30 августа. Среда. Lorca - Observatorio Astronomico de Calar Alto, 188 км11 этап. 30 августа. Среда. Lorca - Observatorio Astronomico de Calar Alto, 188 км

12 этап. 31 августа. Четверг. Motril – Antequera. Los Dólmenes, 161,4 км

12 этап. 31 августа. Четверг. Motril &ndash; Antequera. Los D&oacute;lmenes, 161,4 км12 этап. 31 августа. Четверг. Motril &ndash; Antequera. Los D&oacute;lmenes, 161,4 км

13 этап. 1 сентября. Пятница. Coín – Tomares, 197 км

13 этап. 1 сентября. Пятница. Co&iacute;n &ndash; Tomares, 197 км13 этап. 1 сентября. Пятница. Co&iacute;n &ndash; Tomares, 197 км

14 этап. 2 сентября. Суббота. Ecija - Sierra de La Pandera, 185,5 км

14 этап. 2 сентября. Суббота. Ecija - Sierra de La Pandera, 185,5 км14 этап. 2 сентября. Суббота. Ecija - Sierra de La Pandera, 185,5 км

15 этап. 3 сентября. Воскресенье. Alcala la Real - Sierra Nevada, 127 км

15 этап. 3 сентября. Воскресенье. Alcala la Real - Sierra Nevada, 127 км15 этап. 3 сентября. Воскресенье. Alcala la Real - Sierra Nevada, 127 км

4 сентября. Понедельник. День отдыха. Трансфер.

 

16 этап. 5 сентября. Вторник. Circuito los Arcos – Logroño, ITT, 42 км

16 этап. 5 сентября. Вторник. Circuito los Arcos &ndash; Logro&ntilde;o, ITT, 42 км16 этап. 5 сентября. Вторник. Circuito los Arcos &ndash; Logro&ntilde;o, ITT, 42 км

17 этап. 6 сентября. Среда. Villadiego  - Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, 180 км

17 этап. 6 сентября. Среда. Villadiego - Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, 180 км17 этап. 6 сентября. Среда. Villadiego - Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, 180 км

18 этап. 7 сентября. Четверг. Suances - Santo Toribio, 168,5 км

18 этап. 7 сентября. Четверг. Suances - Santo Toribio, 168,5 км18 этап. 7 сентября. Четверг. Suances - Santo Toribio, 168,5 км

19 этап. 8 сентября. Пятница. Caso. Parque Natural de Redes – Gijon, 153 км

Вуэльта Испании-2017. Презентация маршрута

 

20 этап. 9 сентября. Суббота. Corvera de Asturias - Alto de L'Angliru, 119,2 км

20 этап. 9 сентября. Суббота. Corvera de Asturias - Alto de L'Angliru, 119,2 км20 этап. 9 сентября. Суббота. Corvera de Asturias - Alto de L'Angliru, 119,2 км

Вуэльта Испании-2017. Презентация маршрута

 

21 этап. 10 сентября. Воскресенье. Arroyomolinos – Madrid, 101,9 км

21 этап. 10 сентября. Воскресенье. Arroyomolinos &ndash; Madrid, 101,9 км21 этап. 10 сентября. Воскресенье. Arroyomolinos &ndash; Madrid, 101,9 км

 

 

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Вуэльта Испании-2017 Гран-тур презентация Мировой Тур маршрут

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  1. Имя: serghi

    serghi

    Вчера, 23:49 | Регистрация: 9.08.2011

    Кажется, уже так довно поднимались на Англиру

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