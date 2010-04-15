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- Дата:
- Сегодня, 18:45
Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя
Семнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Гечо (Getxo). Он находится в провинции Бискайя, автономного сообщество Страна Басков. Город Гечо ранее был самостоятельным городом, теперь он фактически является пригородом города Бильбао (Bilbao) — это тихий, элитный район. В его застройке преобладают виллы различных стилей и малоэтажные дома. Многие из вилл построены по проектам известнейших архитекторов: Хосе Мария Бастерры, Мануэля Смита, Эваристо де Чурруки и др. Одной из работ Эваристо Чуррука был проект порта Бильбао, этот порт до сих пор является самым большим и удобным в Испании.
Гечо начал застраиваться в начале 20-го века. Это место облюбовала себе испанская аристократия во главе с королевой Марией Кристиной. В Гечо они проводили лето.
Город похож на музей под открытым небом: самые красивые достопримечательности расположены в районах Негури (Neguri) и Лас-Аренас (Las Arenas). Здесь у каждой виллы есть своё имя, вот некоторые достойные внимания названия вилл: Bidearte, Amorotoena, Cisco, Ampuero, Consistorial, Eguzki-Alde, Lezama-Leguizamon. Самые красивые виллы и особняки выстроились на высоком берегу набережной вдоль залива с видом на порт Бильбао. На парапете ограждения набережной напротив каждой виллы имеется красиво оформленный стенд с описанием, именем архитектора и т.д.
Есть в Гечо очень уютное местечко – Старый Порт. Он находится в районе метро Альгорта (Algorta). В порту также есть жилые постройки, они действительно старые и резко контрастируют с современными домами чуть подальше. Чуть ли не в каждом из этих домиках располагается ресторанчик или бар, специализирующийся на рыбе и морепродуктах.
Как таковых достопримечательностей в Гечо нет, если не брать в расчёт тот факт, что город являет собой сплошной памятник архитектуры. Город был основан в 1075 году, его история похожа на истории всех прибрежных поселений: ввиду своей стратегической важности сторожевые форты были предметом постоянных военных атак и разрушений, поэтому до нашего времени не сохранилось практически ничего. Позднее, в 18-м веке в районе Санта-Мария де Гечо была построена крепость Фуенте де Галеа (Fuente de Galea), основной задачей которой считалась охрана военно-морских перевозок по реке из Бильбао. Крепость сохранилась до наших дней, она представляет собой интересный пример фортификации и единственный экземпляр военной архитектуры этого типа, сохранившийся в Стране Басков.
Ещё одной достопримечательностью Гечо является Бискайский мост (El Puente de Vizcaya), объявленный ЮНЕСКО Всемирным наследием. Огромная металлическая конструкция на болтах с подвесной платформой для переправки людей и автомобилей, собранная в конце 19-го века, до сих пор служит переправой через устье реки Нервион и соединяет два больших района Гран Бильбао — Лас Аренас и Португалете. Воспользоваться мостом-транспортёром стоит 30 сантимов, желающие полюбоваться панорамными видами на Бискайский залив и Гран Бильбао могут перейти через реку пешком — верхняя часть моста оборудована для пешеходов.
К достопримечательностям Гечо также относятся: Собор Сан Игнасио де Лойола (Iglesia de San Ignacio de Loyola), построенный в неороманском и византийском стилях во второй половине 19-го века (1878-1892), Кафедральный Собор Сан Николас (Iglesia de San Nicolás de Bari), Церковь Девы Марии Мерседес (Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes) возведённой в 40-х годах 20-го века. Очень красива мельница Молино де Айчеррота (Molino de Aixerrota), построенная в 1727 году, к которой в настоящее время пристроен великолепный ресторан с панорамными видами на океан и устье реки Нервион.
Альтиметрия 17-го этапа Вуэльта Испании-2018
Гечо впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Этап по территории Страны Басков. с набором высоты в 3 000 м и с финишем в подъём 1 категории, перед которым велогонщики преодолеют несколько некатегорийных и 5 категорийных подъёмов:
подъём 3 категории Альто де ла Арболеда (Alto de la Arboleda) отм. 395 м, перепад высот 375 м, протяжённость 7 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8% ;
подъём 3 категории Альто де Сан Хуан де Кастелугаче (Alto de San Juan de Gaztelugatxe) отм. 305 м, перепад высот 290 м, протяжённость 3,8 км, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 12% ;
подъём 2 категории Альто-дель-Балкон-де-Бискайя (Alto del Balcon de Bizkaia) отм. 435 м, перепад высот 315 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 10% ;
подъём 3 категории Альто де Санта Эуфемия (Alto de Santa Eufemia) отм. 355 м, перепад высот 225 м, протяжённость 4,5 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 8% ;
подъём 3 категории Альто де Гонцегараине (Alto de Gontzegaraine) отм. 365 м, перепад высот 235 м, протяжённость 5,5 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%.
Преодолев многочисленную череду подъёмов и спусков, расположенных на побережье или поблизости от Бискайского залива, участники 17-го этапа Вуэльты Испании-2018 окажутся у подножия подъёма 1 категории Альто-дель-Балкон-де-Бискайя (Alto del Balcon de Bizkaia) отм. 925 м, перепад высот 715 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 30% .
Подъём начинается плавно со средних градиентов в районе 3%, далее 2 километра со средними градиентами от 6% до 8%. А вот следующие 2 км - стенка с градиентами от 12% до 30%. Далее выполаживание до 8% и ближе к вершине участок протяжённостью 600 м со средним градиентом в 13%.
Подъём Балкон-де-Бискайя дебитирует на Вуэльте Испании.
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