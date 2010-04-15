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Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя


   Семнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Гечо (Getxo). Он находится в провинции Бискайя, автономного сообщество Страна Басков. Город Гечо ранее был самостоятельным городом, теперь он фактически является пригородом города Бильбао (Bilbao) — это тихий, элитный район. В его застройке преобладают виллы различных стилей и малоэтажные дома. Многие из вилл построены по проектам известнейших архитекторов: Хосе Мария Бастерры, Мануэля Смита, Эваристо де Чурруки и др. Одной из работ Эваристо Чуррука был проект порта Бильбао, этот порт до сих пор является самым большим и удобным в Испании.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-БискайяВуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя


   Гечо начал застраиваться в начале 20-го века. Это место облюбовала себе испанская аристократия во главе с королевой Марией Кристиной. В Гечо они проводили лето.


   Город похож на музей под открытым небом: самые красивые достопримечательности расположены в районах Негури (Neguri) и Лас-Аренас (Las Arenas). Здесь у каждой виллы есть своё имя, вот некоторые достойные внимания названия вилл: Bidearte, Amorotoena, Cisco, Ampuero, Consistorial, Eguzki-Alde, Lezama-Leguizamon. Самые красивые виллы и особняки выстроились на высоком берегу набережной вдоль залива с видом на порт Бильбао. На парапете ограждения набережной напротив каждой виллы имеется красиво оформленный стенд с описанием, именем архитектора и т.д.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя


   Есть в Гечо очень уютное местечко – Старый Порт. Он находится в районе метро Альгорта (Algorta). В порту также есть жилые постройки, они действительно старые и резко контрастируют с современными домами чуть подальше. Чуть ли не в каждом из этих домиках располагается ресторанчик или бар, специализирующийся на рыбе и морепродуктах.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя


   Как таковых достопримечательностей в Гечо нет, если не брать в расчёт тот факт, что город являет собой сплошной памятник архитектуры. Город был основан в 1075 году, его история похожа на истории всех прибрежных поселений: ввиду своей стратегической важности сторожевые форты были предметом постоянных военных атак и разрушений, поэтому до нашего времени не сохранилось практически ничего. Позднее, в 18-м веке в районе Санта-Мария де Гечо была построена крепость Фуенте де Галеа (Fuente de Galea), основной задачей которой считалась охрана военно-морских перевозок по реке из Бильбао. Крепость сохранилась до наших дней, она представляет собой интересный пример фортификации и единственный экземпляр военной архитектуры этого типа, сохранившийся в Стране Басков.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-БискайяВуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя


   Ещё одной достопримечательностью Гечо является Бискайский мост (El Puente de Vizcaya), объявленный ЮНЕСКО Всемирным наследием. Огромная металлическая конструкция на болтах с подвесной платформой для переправки людей и автомобилей, собранная в конце 19-го века, до сих пор служит переправой через устье реки Нервион и соединяет два больших района Гран Бильбао — Лас Аренас и Португалете. Воспользоваться мостом-транспортёром стоит 30 сантимов, желающие полюбоваться панорамными видами на Бискайский залив и Гран Бильбао могут перейти через реку пешком — верхняя часть моста оборудована для пешеходов.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя


   К достопримечательностям Гечо также относятся: Собор Сан Игнасио де Лойола (Iglesia de San Ignacio de Loyola), построенный в неороманском и византийском стилях во второй половине 19-го века (1878-1892), Кафедральный Собор Сан Николас (Iglesia de San Nicolás de Bari), Церковь Девы Марии Мерседес (Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes) возведённой в 40-х годах 20-го века. Очень красива мельница Молино де Айчеррота (Molino de Aixerrota), построенная в 1727 году, к которой в настоящее время пристроен великолепный ресторан с панорамными видами на океан и устье реки Нервион.


Альтиметрия 17-го этапа Вуэльта Испании-2018

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя 

 

  Гечо впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Этап по территории Страны Басков. с набором высоты в 3 000 м и с финишем в подъём 1 категории, перед которым велогонщики преодолеют несколько некатегорийных и 5 категорийных подъёмов:

 

  подъём 3 категории Альто де ла Арболеда (Alto de la Arboleda) отм. 395 м, перепад высот 375 м, протяжённость 7 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8% ;

  подъём 3 категории Альто де Сан Хуан де Кастелугаче (Alto de San Juan de Gaztelugatxe) отм. 305 м, перепад высот 290 м, протяжённость 3,8 км, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 12% ;

  подъём 2 категории Альто-дель-Балкон-де-Бискайя (Alto del Balcon de Bizkaia) отм. 435 м, перепад высот 315 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 10% ;

  подъём 3 категории Альто де Санта Эуфемия (Alto de Santa Eufemia) отм. 355 м, перепад высот 225 м, протяжённость 4,5 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 8% ;

  подъём 3 категории Альто де Гонцегараине (Alto de Gontzegaraine) отм. 365 м, перепад высот 235 м, протяжённость 5,5 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%.

 

  Преодолев многочисленную череду подъёмов и спусков, расположенных на побережье или поблизости от Бискайского залива, участники 17-го этапа Вуэльты Испании-2018 окажутся у подножия подъёма 1 категории Альто-дель-Балкон-де-Бискайя (Alto del Balcon de Bizkaia) отм. 925 м, перепад высот 715 м, протяжённость 7,4 км, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 30% .

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 17 этап, Гечо - Балкон-де-Бискайя

 

  Подъём начинается плавно со средних градиентов в районе 3%, далее 2 километра со средними градиентами от 6% до 8%. А вот следующие 2 км - стенка с градиентами от 12% до 30%. Далее выполаживание до 8% и ближе к вершине участок протяжённостью 600 м со средним градиентом в 13%. 

 

   Подъём Балкон-де-Бискайя дебитирует на Вуэльте Испании. 

 

   До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2018! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2018.

По материалам интернет изданий

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании

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  1. Имя: Iuri

    tiuteamd

    Сегодня, 19:23 | Регистрация: 10.07.2017

    Интересно , кто и как  проедет , с учетом дня отдыха+разделка )

  2. vova-55

    Сегодня, 19:41 | Регистрация: 20.05.2018

    На последней горе вероятен просев среди генеральщиков.

  3. Гонщик

    Сегодня, 20:05 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: vova-55
    На последней горе вероятен просев среди генеральщиков.
    Естественно Индеец будет прибавлять , Йетс должен поймать кризис по всем законам жанра .

  4. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:40 | Регистрация: 15.04.2010

    Горка крутовата, как раз для генералов, которые проиграли в разделке и им нужно отыграться.

  5. Имя: Тимур

    Rumi

    Сегодня, 21:28 | Регистрация: 2.05.2010

    Знатно организаторы порезвились в этом году))

     

    Гечо впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Этап по территории Страны Басков. с набором высоты в 3 000 м и с финишем в подъём 1 категории

    Немножко некрасиво с разметкой получилось.

  6. Имя: Виталий

    vitali

    Сегодня, 21:55 | Регистрация: 17.04.2011

    Этап средней протяженности, набор высоты 3000 м - это не 4000-4500 м, как было на горных этапах второй недели, в принципе - легче, но, чтобы так никто не подумал, орги нашли для финиша чудо-подъем - всего-то 7 км, но какие!

    То, что просеются, и не только генеральщики, понятно. Интересны будут разрывы между гонщиками.

    Почти на всех горных этапах плетон (какие-то команды) держит отрыв на скромном отдалении, создавая натяг в группе, а уже к финишной горе подлетают, как на крыльях, просеивая ещё до горы "всех и вся" (свежий пример, этап в воскресенье). Но эта тактика до сих пор не дала никакого преимущества чистым горнякам (возьмем только Кинтану и Лопеса), о которых С.Курдюков всегда говорит, что уж в финальной-то горе они покажут свой класс. И вот, наблюдая за неспособностью чистых горняков одолеть в этой самой горе их оппонента Ейтса, подумалось: зачем они (команды этих гонщиков) вечно отпускают отрывы с кем-то из высоко расположенных в генерале гонщиков, а затем пол-этапа валят под 45 км/ч, и к финальному подъему подлетают на этой сумасшедшей "просеивающей" скорости - еще ни разу на этой стадии этапов никто из серьезных претендентов на генерал не вылетал (разве что из-за прокола).  И может быть из-за этого постоянного "просеивания" лидеры этих команд не могут выдать то, на что они способны от природы, будь подъезд поспокойнее. Ведь одно дело подъезжать к горе 2 часа на скорости 45 км/ч, и совсем другое, и, может быть нужное горнякам, 2 часа на скорости 40 км/ч. Тогда эти чудо-горняки, может быть и выдадут атаку не на 50-150 метров, а на 5-7 км, а может от самого начала и до финиша подъема. Тогда хоть есть вероятность, что, особенно на этих градиентах, каждый поедет свою гонку, если угодно - разделку в гору. Но для этого надо отпускать отрыв, за которым не надо гоняться, и тогда попробовать изменить тактику подъезда.

    Ведь они все время - как лбом о дерево, одно и то-же, с одинаково неудачным для себя результатом. Попробовать им стоило-бы этот вариант, т.к. не применив его, они итак могут проиграть гонку, но не использовав при этом все имеющиеся варианты атак, а это тогда, возможно, личная "заслуга" в проигрыше. Как-то так подумалось

  7. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 22:13 | Регистрация: 7.12.2014

    Митчелтон скорее всего пойдет от обороны и догонять отрыв не будет. Мовистару если надо, то пусть они и догоняют. 

    Спринтерским командам тоже не надо догонять, они будут беречь силы и ждать 18-й этап.

    Так что вероятнее всего опять отрыв из 30-ти и более гонщиков. Опять Моллема, Де Гент, Де Марки, Кинг. Нибали сказал, что спина уже не болит, так что и он может попробовать.

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 22:17 | Регистрация: 30.06.2017

    Завтра Астана пошлет двоих в отрыв, чтобы помочь Лопесу в последней горе. Эта тактика почти всегда работала. Но, таких как Скарпони, и Ланды уже нет в команде, если только Бильбао не напрягавшийся все эти этапы и Фрайле не зажгут до упора. Если не завтра, то когда? Останется только два этапа, чтобы переломить ситуацию 19 и 20 .этапы.Что касается Йейтса, то он уже не капнет. Джиро нго научило распределять силы. Тольао мувики с астаной вместе, что то смогут сделать сообща. Но это маловероятно. Все от них зависит.

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Комментарии

  • Сад
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Сад-Фото
    Ну Саймон: он все спалил за час, но в этот час ...стало всем теплей...
  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Pi-man-Фото

    Буду надеяться, что или Йейтс или Кройшвейк возмут реванш за свою Джиро :)

  • SSS
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    SSS-Фото
    это далеко не так
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Завтра Астана пошлет двоих в отрыв, чтобы помочь Лопесу в последней горе. Эта тактика почти всегда работала. Но, таких как Скарпони, и Ланды уже нет в команде, если только Бильбао не напрягавшийся все эти этапы и Фрайле не зажгут до упора. Если не завтра, то когда? Останется только два этапа, чтобы переломить ситуацию 19 и 20 .этапы.Что касается Йейтса, то он уже не капнет. Джиро нго научило распределять силы. Тольао мувики с астаной вместе, что то смогут сделать сообща. Но это маловероятно. Все от них зависит.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8)
    Earl57-Фото

    Митчелтон скорее всего пойдет от обороны и догонять отрыв не будет. Мовистару если надо, то пусть они и догоняют. 

    Спринтерским командам тоже не надо догонять, они будут беречь силы и ждать 18-й этап.

    Так что вероятнее всего опять отрыв из 30-ти и более гонщиков. Опять Моллема, Де Гент, Де Марки, Кинг. Нибали сказал, что спина уже не болит, так что и он может попробовать.

  • Сад
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Сад-Фото
    Разумеется что надо помочь ему)))

    Но как Астанинца меня беспокоит. хорошая форма Крашвайка...было дело чуть не дернул...остальные массовка...в идеале два колумба раз на раз...
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (8)
    vitali-Фото

    Этап средней протяженности, набор высоты 3000 м - это не 4000-4500 м, как было на горных этапах второй недели, в принципе - легче, но, чтобы так никто не подумал, орги нашли для финиша чудо-подъем - всего-то 7 км, но какие!

    То, что просеются, и не только генеральщики, понятно. Интересны будут разрывы между гонщиками.

    Почти на всех горных этапах плетон (какие-то команды) держит отрыв на скромном отдалении, создавая натяг в группе, а уже к финишной горе подлетают, как на крыльях, просеивая ещё до горы "всех и вся" (свежий пример, этап в воскресенье). Но эта тактика до сих пор не дала никакого преимущества чистым горнякам (возьмем только Кинтану и Лопеса), о которых С.Курдюков всегда говорит, что уж в финальной-то горе они покажут свой класс. И вот, наблюдая за неспособностью чистых горняков одолеть в этой самой горе их оппонента Ейтса, подумалось: зачем они (команды этих гонщиков) вечно отпускают отрывы с кем-то из высоко расположенных в генерале гонщиков, а затем пол-этапа валят под 45 км/ч, и к финальному подъему подлетают на этой сумасшедшей "просеивающей" скорости - еще ни разу на этой стадии этапов никто из серьезных претендентов на генерал не вылетал (разве что из-за прокола).  И может быть из-за этого постоянного "просеивания" лидеры этих команд не могут выдать то, на что они способны от природы, будь подъезд поспокойнее. Ведь одно дело подъезжать к горе 2 часа на скорости 45 км/ч, и совсем другое, и, может быть нужное горнякам, 2 часа на скорости 40 км/ч. Тогда эти чудо-горняки, может быть и выдадут атаку не на 50-150 метров, а на 5-7 км, а может от самого начала и до финиша подъема. Тогда хоть есть вероятность, что, особенно на этих градиентах, каждый поедет свою гонку, если угодно - разделку в гору. Но для этого надо отпускать отрыв, за которым не надо гоняться, и тогда попробовать изменить тактику подъезда.

    Ведь они все время - как лбом о дерево, одно и то-же, с одинаково неудачным для себя результатом. Попробовать им стоило-бы этот вариант, т.к. не применив его, они итак могут проиграть гонку, но не использовав при этом все имеющиеся варианты атак, а это тогда, возможно, личная "заслуга" в проигрыше. Как-то так подумалось

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Sezar-Фото

    Ну Саймон сам собой не рухнет. Его надо добивать высоким средним темпом. И в более менее длинной горе. И генеральщикам пора бы об этом позаботиться.

  • Сад
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Сад-Фото
    Сайион саймон... а ведь капнет полюбому.... Третия неделя... Но тут крашвайк нарисосовался.... Колумбам нерву попортит....

    Ждем андорры...а там уже посмотреть придется....
  • Patriotkz
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (31)
    Patriotkz-Фото
    Цитата: Rokka
    Да, такого астматического шоу похоже с каждым годом будет все больше и больше
    Интересно что все астматики из Британских стран )))

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2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
4 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
8 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
9 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
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