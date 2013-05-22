Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2018

Сегодня, 13 января, в испанском городе Эстепона (провинция Малага) состоялась презентация маршрута Вуэльты Испании-2018. Среди почётных гостей на презентации присутствовали трёхкратный победитель Вуэльты Испании Альберто Контадор, победидитель Вуэльты Испании-2009 года Алехандро Вальверде, а также трижды становившийся призёром испанского Гран-тура Хоаким Родригес, победитель этапа Вуэльты Испании-2015 Микель Ланда.

Лучшие моменты Вуэльты Испании-2017



Маршрут 73-го выпуска испанского Гран-тура начнётся на юге страны, в Малаге, и проложен по ходу часовой стрелки. На финальной неделе испанский Гран-тур посетит Страну Басков, а финальные горные этапы пройдут в Андорре.

Общая протяжённость маршрута составит 3271,4 км. В общей сложности гонщики преодолеют 46 подъёмов. Из 21 этапа 7 – равнинные, 2 равнинных с финишем в подъём, 10 среднегорных и горных этапов и две индивидуальных гонки на время. Всего на Вуэльте Испании-2018 будет 9 этапов с финишем в подъём.

Из классических подъёмов испанского Гран-тура в маршрут 73го выпуска войдут Ла Камперона (La Camperona), Лес Праэрес де Нава (Les Praeres de Nava) и Лагос де Ковадонга (Lagos de Covadonga).

Впервые за 9 лет Вуэльта Испании начнётся не с командной, а с индивидуальной гонки на время протяжённостью 8 км.

Как и в 2015 году, уже на второй день гонки участников ждёт этап с первым финишем в подъём - Альто де ла Меса (Alto de la Mesa, отм. 560 м, перепад высот 310 м, протяженность 4,7 км, средний градиент 6.6%, максимальный градиент 12%) расположенный в окрестностях места под названием Королевская тропинка (El Caminito del Rey, провинция Малага, автономное сообщества Андалусия). Тогда победу на "Королевской тропинке" праздновал Эстебан Чавес.



Завершится первая неделя этапом с финишем в подъём Ла-Коватилья (La Covatilla).



13-й этап финиширует в подъём 1-й категории Ла Камперона Валле де Саберо (La Camperona Valle de Sabero), где в 2016 году победу одержал Сергей Лагутин.

Третья неделя Вуэльты Испании-2018 начнётся с 32,7 км индивидуальной гонки на время. На 17-м этапе Вуэльта Испании-2018 окажется в Стране Басков, этап финиширует в 14-км подъём Монте Оис (Monte Oiz), где на финальных 6 км покрытие дороги будет гравийным и бетонным, а средний градиент будет доходить до 17%.

Кульминацией Вуэльты Испании-2018 станут 19-й и 20-й этапы, которые пройдут в Андорре. 19-й этап завершится 12-км подъёмом Рабасса (Puerto de la Rabassa, отм. 1818 м, перепад высот 918 м, протяженность 13.8 км, средний градиент 7.2%, максимальный градиент 15%), а на 20-м этапе участников ждёт испытание шестью категорийными подъёмами с кульминацией – финишем в подъём Коллада де ла Гальина (Collada de la Gallina, отм.1905 м, перепад высот 1003 м, протяженность 11,7 км, средний градиент 8.5%, максимальный градиент 18%)

Финиширует Вуэльта Испании-2018, по традиции, спринтерским этапом в Мадриде.

Этапы Вуэльты Испании-2018

25.08. Суббота. Этап 1: Malaga - Malaga (ITT), 8 км

26.08. Воскресенье. Этап 2: Marbella - Caminito del Rey, 163,9 км

27.08. Понедельник. Этап 3: Mijas - Alhaurin de la Torre, 182,5 км

28. 08. Вторник. Этап 4: Velez-Malaga - Alfacar. Sierra de la Alfaguara, 162 км

29. 08. Среда. Этап 5: Granada - Roquetas de Mar, 188 км

30. 08. Четверг. Этап 6: Huercal-Overa - San Javier. Mar Menor, 153 км

31. 08. Пятница. Этап 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcon, 182 км

01.09. Суббота. Этап 8: Linares - Almaden, 195,5 км

02. 09. Воскресенье. Этап 9: Talavera de la Reina - La Covatilla, 195 км

03. 09. Понедельник. День отдыха .

04. 09. Вторник. Этап 10: Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago, 172,5 км

05. 09. Среда. Этап 11: Mombuey - Ribeira Sacra. Luintra, 208,8 км

06. 09. Четверг. Этап 12: Mondonedo - Faro de Estaca de Bares. Manon, 177,5 км

07. 09. Пятница. Этап 13. Candas.Carreno - Valle de Sabero. La Camperona, 175,5 км

08. 09. Суббота. Этап 14: Cistierna - Les Praeres. Nava, 167 км

09.09. Воскресенье. Этап 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga, 185,5 км

10. 09. Понедельник. День отдыха

11. 09. Вторник. Этап 16: Santillana del Mar - Torrelavega (ITT), 32,7 км

12. 09. Среда. Этап 17: Getxo - Balcon de Bizkaia, 166,4 км

13. 09. Четверг. Этап 18: Ejea de los Caballeros - Lleida, 180,5 км

14. 09. Пятница. Этап 19: Lleida - Andorra. Naturlandia, 157 км

15. 09. Суббота. Этап 20: Andorra. Escaldes-Engordany - Andorra. Collada de La Gallina. Santuario de Canolich, 105,8 км (Королевский горный этап)