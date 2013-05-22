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Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2018

 

  Сегодня, 13 января, в испанском городе Эстепона (провинция Малага) состоялась презентация маршрута Вуэльты Испании-2018. Среди почётных гостей на презентации присутствовали трёхкратный победитель Вуэльты Испании Альберто Контадор, победидитель Вуэльты Испании-2009 года Алехандро Вальверде, а также трижды становившийся призёром испанского Гран-тура Хоаким Родригес, победитель этапа Вуэльты Испании-2015 Микель Ланда.

 

Лучшие моменты Вуэльты Испании-2017

 

 

Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

 

 

  Маршрут 73-го выпуска испанского Гран-тура начнётся на юге страны, в Малаге, и проложен по ходу часовой стрелки. На финальной неделе испанский Гран-тур посетит Страну Басков, а финальные горные этапы пройдут в Андорре.

 

  Общая протяжённость маршрута составит 3271,4 км.  В общей сложности гонщики преодолеют 46 подъёмов. Из 21 этапа 7 – равнинные,  2 равнинных с финишем в подъём, 10 среднегорных и горных этапов и две индивидуальных гонки на время. Всего на Вуэльте Испании-2018 будет 9 этапов с финишем в подъём.

  Из классических подъёмов испанского Гран-тура в маршрут 73го выпуска войдут Ла Камперона (La Camperona), Лес Праэрес де Нава (Les Praeres de Nava) и Лагос де Ковадонга (Lagos de Covadonga).

 

  Впервые за 9 лет Вуэльта Испании начнётся не с командной, а с индивидуальной гонки на время протяжённостью 8 км.

 

  Как и в 2015 году, уже на второй день гонки участников ждёт этап с первым финишем в подъём -  Альто де ла Меса (Alto de la Mesa, отм. 560 м, перепад высот 310 м, протяженность 4,7 км, средний градиент 6.6%, максимальный градиент 12%) расположенный в окрестностях места под названием Королевская тропинка (El Caminito del Rey, провинция Малага, автономное сообщества Андалусия). Тогда победу на "Королевской тропинке" праздновал Эстебан Чавес.

 

Завершится первая неделя этапом с финишем в подъём Ла-Коватилья (La Covatilla).

 

 13-й этап финиширует в подъём 1-й категории Ла Камперона Валле де Саберо (La Camperona Valle de Sabero), где в 2016 году победу одержал Сергей Лагутин.

 

  Третья неделя Вуэльты Испании-2018 начнётся с 32,7 км индивидуальной гонки на время. На 17-м этапе Вуэльта Испании-2018 окажется в Стране Басков, этап финиширует в 14-км подъём Монте Оис (Monte Oiz), где на финальных 6 км покрытие дороги будет гравийным и бетонным, а средний градиент будет доходить до 17%.

 

Кульминацией Вуэльты Испании-2018 станут 19-й и 20-й этапы, которые пройдут в Андорре. 19-й этап завершится 12-км подъёмом Рабасса (Puerto de la Rabassa, отм. 1818 м, перепад высот 918 м, протяженность 13.8 км, средний градиент 7.2%, максимальный градиент 15%), а на 20-м этапе участников ждёт испытание шестью категорийными подъёмами с кульминацией – финишем в подъём Коллада де ла Гальина (Collada de la Gallina, отм.1905 м, перепад высот 1003 м, протяженность 11,7 км, средний градиент 8.5%, максимальный градиент 18%)

 

Финиширует Вуэльта Испании-2018, по традиции, спринтерским этапом в Мадриде.

 

Этапы Вуэльты Испании-2018

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

25.08. Суббота. Этап 1: Malaga - Malaga (ITT), 8 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

26.08. Воскресенье. Этап 2: Marbella - Caminito del Rey, 163,9 км

Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута 

27.08. Понедельник. Этап 3: Mijas - Alhaurin de la Torre, 182,5 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

28. 08. Вторник. Этап 4: Velez-Malaga -  Alfacar. Sierra de la Alfaguara, 162 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

29. 08. Среда. Этап 5: Granada - Roquetas de Mar, 188 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

30. 08. Четверг. Этап 6: Huercal-Overa - San Javier. Mar Menor, 153 км

Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута 

31. 08. Пятница. Этап 7: Puerto Lumbreras - Pozo Alcon, 182 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

01.09. Суббота. Этап 8: Linares - Almaden, 195,5 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

02. 09. Воскресенье. Этап 9: Talavera de la Reina - La Covatilla, 195 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

03. 09. Понедельник. День отдыха.

 

04. 09. Вторник. Этап 10: Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca - Fermoselle. Bermillo de Sayago, 172,5 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

05. 09. Среда. Этап 11: Mombuey - Ribeira Sacra. Luintra, 208,8 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

06. 09. Четверг. Этап 12: Mondonedo - Faro de Estaca de Bares. Manon, 177,5 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

07. 09. Пятница. Этап 13. Candas.Carreno - Valle de Sabero. La Camperona, 175,5 км

Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута 

08. 09. Суббота. Этап 14: Cistierna - Les Praeres. Nava, 167 км 

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

09.09. Воскресенье. Этап 15: Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga, 185,5 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

10. 09. Понедельник. День отдыха

11. 09. Вторник. Этап 16: Santillana del Mar - Torrelavega (ITT), 32,7 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

12. 09. Среда. Этап 17: Getxo - Balcon de Bizkaia, 166,4 км

Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

13. 09. Четверг. Этап 18: Ejea de los Caballeros - Lleida, 180,5 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

14. 09. Пятница. Этап 19: Lleida - Andorra. Naturlandia, 157 км

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

15. 09. Суббота. Этап 20: Andorra. Escaldes-Engordany - Andorra. Collada de La Gallina. Santuario de Canolich,  105,8 км (Королевский горный этап)

 Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

16. 09. Воскресенье. Этап 21. Alcorcon - Madrid, 112,3 км

Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута

 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 Гран-тур

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  1. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 15:13 | Регистрация: 22.05.2013

    20 этап, повтор легендарного этапа от пурито?help В целом все традиционно, разве что нет командной гонки в этот раз. 

  2. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 15:26 | Регистрация: 4.01.2018

    На картинке совсем неплохо смотрится...

    11 этап - прям "под Контадора"

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:22 | Регистрация: 22.05.2013

    Судя по твитам,  Мамыкин и руководство Burgos-BH там тоже присутствовало, странно немного видеть, что они Матвея позицианируют как одну из главных своих звезд. Ну да ладно, главное чтобы их пригласили в итоге, что мне кажется произойдет  с большой вероятностью.  

  4. Имя: Максим

    дрокер

    Сегодня, 21:50 | Регистрация: 4.05.2017

    Бургос в пелотоне:

     

    https://velolive.com/velo_race/15336-priglasheniya-na-volta-ciclista-a-cataluny
    a-2018.html

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Комментарии

  • obluchk
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (24)
    obluchk-Фото
    Фрум. поправил.
  • дрокер
    Вуэльта Испании-2018. Презента ... (4)
    дрокер-Фото

    Бургос в пелотоне:

     

    https://velolive.com/velo_race/15336-priglasheniya-na-volta-ciclista-a-cataluny
    a-2018.html

  • VeloVelo
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Возиожно он вообще в этом году никуда не поедет.

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2018. Презента ... (4)
    velodoctor-Фото

    Судя по твитам,  Мамыкин и руководство Burgos-BH там тоже присутствовало, странно немного видеть, что они Матвея позицианируют как одну из главных своих звезд. Ну да ладно, главное чтобы их пригласили в итоге, что мне кажется произойдет  с большой вероятностью.  

  • obluchk
    Тим Велленс: «Если бы люди узн ... (24)
    obluchk-Фото
    А он(Форум) не поедет ТДФ.
  • veloster
    Вуэльта Испании-2018. Презента ... (4)
    veloster-Фото

    На картинке совсем неплохо смотрится...

    11 этап - прям "под Контадора"

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2018. Презента ... (4)
    velodoctor-Фото

    20 этап, повтор легендарного этапа от пурито?help В целом все традиционно, разве что нет командной гонки в этот раз. 

  • Earl57
    Патрик Лефевр требует чётких п ... (13)
    Earl57-Фото
    По такой логике в систему не вписываются так называемые "случайные" победители ТДФ. Кто-то подсчитал, что из двадцати последних победителей Тура только четверых не поймали на допинге. Ладно, у Сэра было терапевтическое исключение. Но трех остальных его не было, не так ли? И покровителей в UCI тоже не наблюдалось.
  • Shalam s Urala
    Патрик Лефевр требует чётких п ... (13)
    Shalam s Urala-Фото

    ретикулоциты.. центрифуги..

    на самом деле - лишь одно. Лефевр заявляет, что является "одним из немногих в велоспорте, кто не лицемерит". По мне - так мог бы сказать Скуинци, который пытался, пытался, но (условно, конечно) поднял руки вверх и сказал велоспорту "и ххх с вами, дальше без меня". Но Лефевр то продолжает. И довольно успешен. И молодец. Но, действительно не лицемерит он только в том случае, если отстался в рамках логики ещё Сасси (90-е гг, ку-ку Феррари) - "допинг - это всё, что ловится". Всё остальное - научный подход. Главное правило научного подхода - (зеркально) - позволительно всё, что не ловится. С таким научным подходом и в паспорт можно не глядеть - там всё будет правильно. И можно, при случае, упоминать своё родительство к этому документу (да-да, это тоже не будет лицемерием)). И совесть католика будет "чиста". Как и у всех тех католиков, кто в омерте.

    Велоспорт точно не богадельня. Но обмана в нём ничуть не больше, чем в целом "по палате". И более-менее взрослому (умом и опытом) человеку понятно, что Иисусу Христу (прости меня, господи) никогда не выиграть ТДФ среди людей. Но разве не именно поэтому это всё ТАК интересно?

  • ktilp-12
    Альберто Контадор станет комме ... (15)
    ktilp-12-Фото

     Успехов Контодору на новом поприще. Надеюсь, его некоторые интересные истории нам на следующий день переведет и расскажет СК. 

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