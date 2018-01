Вуэльта Испании-2018. Презентация маршрута 

Сегодня, 13 января, в испанском городе Эстепона (провинция Малага) состоялась презентация маршрута Вуэльты Испании-2018. Среди почётных гостей на презентации присутствовали трёхкратный победитель Вуэльты Испании Альберто Контадор, победидитель Вуэльты Испании-2009 года Алехандро Вальверде, а также трижды становившийся призёром испанского Гран-тура Хоаким Родригес, победитель этапа Вуэльты Испании-2015 Микель Ланда.

