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Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 6 этап, Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 6 этап, Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор

 

  Шестой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в Уэркаль-Овера (Huercal-Overa). Город расположен в провинции Альмерия, на реке Альманзора (Almanzora). В далёкие времена вся Альмерия была оживлённым торговым центром, а в наше время эти края являются местом исследования археологами культуры Эль Аргар (El Argar).

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 6 этап, Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор

 

   Через Уэркаль-Овера проходили торговые пути к Средиземному морю. Финикийцы, греки, карфагеняне и римляне, каждая эпоха оставляла свой след в истории города и региона. Археологи в наше время ведут активные раскопки, открывая новые подробности истории Альмерии.

 

   До 1488 года территория Уэркаль-Овера была границей Королевства Гранада. Затем эти земли были отвоёваны супругом и соправителем королевы Изабеллы Кастильской, королём Арагона, Сицилии и Неаполя Фердинандом II (Ferrando II d'Aragón). Земли были присоединены к городу Лорка (Lorca), от которого в 1668 году Уэркаль-Овера стал независимым.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 6 этап, Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор

 

   В наше время Уэркаль-Овера стал важным центром иммиграции иностранных граждан, в основном из Латинской Америки, Болгарии и Великобритании.

Основными видами деятельности местных жителей являются сельское хозяйство, свиноводство, строительство. А также в Уэркаль-Овера плетут кружева, которые экспортируются по всему миру.

 

Уэркаль-Овера впервые появится на маршруте Вуэльты Испании.

Альтиметрия 6-го этапа Вуэльты Испании-2018

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 6 этап, Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 6 этап, Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор

 

 

 6-й этап Вуэльты Испании-2018 - спринтерский этап с двумя подъемами 3-й категории.

 

  Со старта пелотон отправится на восток и, достигнув побережья, поедет на северо-восток по побережью Средиземного моря. 

 

  За 98,4 км до финиша будет пройден подъем 3 категории Альто дель Гарробильо (Alto del Garrobillo) отм. 350 м, перепад высот 220 м, протяженность 3,8 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%, а за 52,7 км до финиша - подъем 3 категории Альто дель Седасеро (Alto del Cedacero) отм. 320 м, перепад высот 250 м, протяженность 4 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 10%.

 

 Заключительные километры в Сан-Хавьер. Мар-Менор (San Javier. Mar Menor) - ровные как стол. За 800 м до финиша расположен опасный левый поворот через ротонду, после которого до финиша пойдёт прямой участок, проложенный на запад от моря.

 

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 6 этап, Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор 

 

   Город Сан-Хавьер принимает Вуэльту Испании впервые. Город расположен на берегу Средиземного моря в лагуне Мар-Менор (Mar Menor). От моря лагуна Мар-Менор отделена песчаной косой Ла-Мангой (La Manga del Mar Menor), её длина составляет 22 км и ширина 100-1200 м. При площади 170 кв. км, береговой линии 70 км, кристально чистой воде глубиной не более 7 м лагуну Мар-Менор называют «самым большим плавательным бассейном в мире». Лагуна является крупным центром туризма и привлекает любителей водного спорта. Северная часть лагуны заболочена и охраняется согласно положениям Рамсарской конвенции.

 

   В южной части лагуны находятся несколько островов: Исла-Майор, Пердигера, Сьерво, Сухето, Ронделья. Высота крупнейшего из них - Исла-Майора, достигает 104 м над уровнем моря.

 

   Лагуна Мар-Менор окружена территориями четырёх городов — Картахена, Лос-Алькасарес, Сан-Хавьер, Сан-Педро-дель-Пинатар.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 6 этап, Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор

 

   Сан-Хавьер занимает 23 километра береговой линии Мар-Менор и 16 километров вдоль Средиземного моря. Здесь комфортные условия для новичков в обучении водным видам спорта. Для профессионалов ежегодно проходят национальные и международные соревнования по гребле, плаванию и дайвингу.

В феврале в Сан-Хавьер проводится конкурс на лучшую паэлью, а также проходит местный карнавал. В апреле свои двери открывает фестиваль искусств «Imagina». И, конечно же, отдельного упоминания стоит Международный фестиваль джаза Jazz San Javier, который ежегодно в июле собирает самых известных представителей мира джазовой музыки.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 6 этап, Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор

 

 До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2018! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2018.

По материалам интернет изданий

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 18:55 | Регистрация: 8.07.2017

    Поскольку Bora–Hansgrohe привезла на Вуэльту не Сэма Беннетта, а П. Сагана с отбитым на ТдФ боком, то соперников на этом этапе у Э. Вивиани не наблюдается.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:24 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап спринтерский, но может снова уедет отрыв, а догонять не захотят. Будут смотреть на Скай.

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Комментарии

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    Серафим-Фото

      А вот интересно - жара жарой, а не сошел еще не один гонщик. Хотя все жалуются на погоду, горные этапы с самого начала, многие после травм и т.д., однако же...

     

  • Gorn9k
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    Gorn9k-Фото

    Все отлично с тактикой у СКАЙ - считайте до следующего горного этапа/финиша возложили обязанности работать и догонять на ФДЖ. А разделка у Квято на уровне, точно привезет горнякам по минутке и более

  • archi
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    archi-Фото

    Из твоих уст (пальцев) Студент, всегда исходит "истина из истин", а у остальных так - "бред"

  • Двс
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    Двс-Фото
    Цитата: Cristal
    Цитата: Rokka
    Поправьте пожалуйста вид для мобильных телефонов. Таблица отображается некорректно
    Цитата: AzaKonta
    Когда устраните замечание? Реально не удобно смотреть с телефона



    Похоже, всё, так и останется, баг не устраняется.
    В какой то день с телефона все норм отображалось, потом опять название команд пропало.
  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    Student-Фото
    Цитата: tim147
    Поневоле возникают вопросы к Скай относительно тактики и стратегии на гонку. И если с тактикой вроде все ясно - два дня подряд наблюдаем итальянскую забастовку в британском исполнении, то со стратегией весьма туманно, хотя Курдюков и посчитал уступку красной майкм правильным решением. Однако тут же контрвопрос - а как собственно собирается команда вновь включиться в борьбу за генерал -индурайновской разделки у Михала нет, а в горах он неизбежно будет проигрывать как минимум 5-6 соперникам (как никак в ногах успешные ТдФ и Тур Польши). Теневой же лидер Де Ла Крус уже проигрывает Йетсу более 1,5 мин и я очень сомневаюсь что он способен этот разрыв отыграть, при том что непосредственно перед ним такие соискатели как Кинтана, Лопес, Пино, Уран, Крошвайк, Ару. Так что, с учетом всех обстоятельств Скай нельзя было так демонстративно  отдавать лидерство в принципе на проходном этапе!
    Что за бред, у Скай нет цели победы в ГК, собрали тех кто мог ехать. И искать или уже находить далеко идущие идеи нет смысла.
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    vitali-Фото

    Видимо сейчас и здесь, на этой Вуэльте, одной команде стало просто натурально  "жарко" и затратно догонять оторывы (хотя это и в ее стиле быть всегда впереди). Ведь тут ее ребятам приходится пахать за весь пелетон в изнурительную жару, не имея четкого представления о том, кто из них 100-процентно готов биться за победу, или хотя-бы подиум Вуэльты. Команда, новый обладатель лидерской майки, тоже сейчас небось задумалась, как-бы это не укататься до третьей недели, а тут даже до 9 этапа три дня надо таскать группу на себе. Жара - интересный фактор, и, в отсутствии 100-процентного фаворита, никто не хочет работать ради самой работы, и сохранения сил соперников. 

    Пока что - очень сильная жара 

  • gaaga777
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (14)
    gaaga777-Фото

    а скаю по барабану. генеральщики были в отрыве? нет. тогда, какие вопросы? кому надо - пусть напрягается.

    пс: впарить красную майку фдж, это талант надо иметь!)))

  • Cristal
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    Cristal-Фото

    Цитата: Rokka
    Поправьте пожалуйста вид для мобильных телефонов. Таблица отображается некорректно
    Цитата: AzaKonta
    Когда устраните замечание? Реально не удобно смотреть с телефона


    Похоже, всё, так и останется, баг не устраняется.

  • AzaKonta
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    AzaKonta-Фото
    Цитата: Rokka
    Поправьте пожалуйста вид для мобильных телефонов. Таблица отображается некорректно
    Когда устраните замечание? Реально не удобно смотреть с телефона
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Этап спринтерский, но может снова уедет отрыв, а догонять не захотят. Будут смотреть на Скай.

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