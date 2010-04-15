Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 6 этап, Уэркаль-Овера - Сан-Хавьер. Мар-Менор

Шестой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в Уэркаль-Овера (Huercal-Overa). Город расположен в провинции Альмерия, на реке Альманзора (Almanzora). В далёкие времена вся Альмерия была оживлённым торговым центром, а в наше время эти края являются местом исследования археологами культуры Эль Аргар (El Argar).

Через Уэркаль-Овера проходили торговые пути к Средиземному морю. Финикийцы, греки, карфагеняне и римляне, каждая эпоха оставляла свой след в истории города и региона. Археологи в наше время ведут активные раскопки, открывая новые подробности истории Альмерии.

До 1488 года территория Уэркаль-Овера была границей Королевства Гранада. Затем эти земли были отвоёваны супругом и соправителем королевы Изабеллы Кастильской, королём Арагона, Сицилии и Неаполя Фердинандом II (Ferrando II d'Aragón). Земли были присоединены к городу Лорка (Lorca), от которого в 1668 году Уэркаль-Овера стал независимым.

В наше время Уэркаль-Овера стал важным центром иммиграции иностранных граждан, в основном из Латинской Америки, Болгарии и Великобритании.

Основными видами деятельности местных жителей являются сельское хозяйство, свиноводство, строительство. А также в Уэркаль-Овера плетут кружева, которые экспортируются по всему миру.

Уэркаль-Овера впервые появится на маршруте Вуэльты Испании.

Альтиметрия 6-го этапа Вуэльты Испании-2018

6-й этап Вуэльты Испании-2018 - спринтерский этап с двумя подъемами 3-й категории.

Со старта пелотон отправится на восток и, достигнув побережья, поедет на северо-восток по побережью Средиземного моря.

За 98,4 км до финиша будет пройден подъем 3 категории Альто дель Гарробильо (Alto del Garrobillo) отм. 350 м, перепад высот 220 м, протяженность 3,8 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%, а за 52,7 км до финиша - подъем 3 категории Альто дель Седасеро (Alto del Cedacero) отм. 320 м, перепад высот 250 м, протяженность 4 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 10%.

Заключительные километры в Сан-Хавьер. Мар-Менор (San Javier. Mar Menor) - ровные как стол. За 800 м до финиша расположен опасный левый поворот через ротонду, после которого до финиша пойдёт прямой участок, проложенный на запад от моря.

Город Сан-Хавьер принимает Вуэльту Испании впервые. Город расположен на берегу Средиземного моря в лагуне Мар-Менор (Mar Menor). От моря лагуна Мар-Менор отделена песчаной косой Ла-Мангой (La Manga del Mar Menor), её длина составляет 22 км и ширина 100-1200 м. При площади 170 кв. км, береговой линии 70 км, кристально чистой воде глубиной не более 7 м лагуну Мар-Менор называют «самым большим плавательным бассейном в мире». Лагуна является крупным центром туризма и привлекает любителей водного спорта. Северная часть лагуны заболочена и охраняется согласно положениям Рамсарской конвенции.

В южной части лагуны находятся несколько островов: Исла-Майор, Пердигера, Сьерво, Сухето, Ронделья. Высота крупнейшего из них - Исла-Майора, достигает 104 м над уровнем моря.

Лагуна Мар-Менор окружена территориями четырёх городов — Картахена, Лос-Алькасарес, Сан-Хавьер, Сан-Педро-дель-Пинатар.

Сан-Хавьер занимает 23 километра береговой линии Мар-Менор и 16 километров вдоль Средиземного моря. Здесь комфортные условия для новичков в обучении водным видам спорта. Для профессионалов ежегодно проходят национальные и международные соревнования по гребле, плаванию и дайвингу.

В феврале в Сан-Хавьер проводится конкурс на лучшую паэлью, а также проходит местный карнавал. В апреле свои двери открывает фестиваль искусств «Imagina». И, конечно же, отдельного упоминания стоит Международный фестиваль джаза Jazz San Javier, который ежегодно в июле собирает самых известных представителей мира джазовой музыки.

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