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Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 7 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 7 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон


   Седьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Пуэрто-Лумбрерас (Puerto Lumbreras). Город находится в регионе Мурсия и его история уходит в бронзовый век. Пуэрто-Лумбрерас располагает огромным количеством исторических памятников и достопримечательностей.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 7 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон


   К религиозным памятникам Пуэрто-Лумбрерас относятся: приходская церковь Богоматери Розарии (Iglesia de Nuestra Señora del Rosario), возведённая в 18-м веке; Башня Епископа (Torre del Obispo) расположенная в деревушке Эль-Эспарагал (El Esparragal), также известна как Башня Мавров. Она была построена в первой половине четырнадцатого века, чтобы усилить контроль над Камино-Реаль-де-Вера (Camino Real de Vera), который соединил Уэркаль-Овера с Лоркой. В наше время Башня Епископа включена в список культурного наследия Испании.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 7 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон


   Ещё одной значимой исторической достопримечательностью Пуэрто-Лумбрерас является Замок Ногальте (Castillo de Nogalte). Он был построен в 12-м веке на холме Серро-дель-Кастелларе (Cerro del Castellar). Холм был выбран из-за стратегического расположения, так как с его вершины было удобно наблюдать за долиной Рамбла-де-Ногальте (Rambla de Nogalte) и долиной Гвадалентина (Valle del Guadalentín), что позволяло эффективно контролировать наиболее важные коммуникационные маршруты в этом районе. Замок Ногальте также включён в список культурного и исторического наследия Испании.


   Удивительная достопримечательность Пуэрто-Лумбрерас - Пещерные дома Серро-дель-Кастельяр (Casas cueva del Cerro del Castellar). Они являются единственными пещерными домами в Мурсийском районе  и расположены в непосредственной близости от Замка Ногальте.


Альтиметрия 7-го этапа Вуэльта Испании-2018

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 7 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 7 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон

 

 

  Из Пуэрто-Лумбрерас пелотон отправится на северо-запад и на первых 42 км дистанции 7 этапа Вуэльты Испании-2018 дорога преимущественно будет подниматься вверх.

 

  После прохождения наивысшей точки этапа и 35-км спуска велогонщиков ждёт тягун протяжённостью 30 км и короткий скоростной спуск, который приведёт к подножию подъёма 3 категории Альто Кольядо де Лауде (Alto Collado de Laude) отм. 1170 м, перепад высот 305 м, протяженность 5 км, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%.

 

  Преодолев подъём, велогонщики отправятся на спуск и, на 135 км маршрута впервые пересекут линию финиша этапа в Посо-Алькон (Pozo Alcon).

 

  Спуск будет продолжаться еще около 30 км и приведёт пелотон к подножию подъёма 3 категории Альто де Сеал (Alto de Ceal) отм. 750 м, перепад высот 245 м, протяжённость 4,5 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%. Его вершина расположена за 12,7 км до финиша этапа. 

 

  Преодолев Альто де Сеал, пелотон разыграет промежуточный спринт, после чего начнёт штурмовать стенку протяжённостью 1,7 км со средним градиентом в 7,7%. После короткого спуска начнётся 6 км тягун с набором высоты в 100 м. Заключительные 400 м с градиентом до 8%. 

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 7 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон

 

  Посо-Алькон впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Фаворитами можно назвать Петера Сагана, Алехандро Вальверде, Дэна Мартина, Михала Квятковски, Тиша Бенота и других.


   Город Посо-Алькон расположен в провинции Хаэн и является частью природного парка Сьерра-де-Касорла (Sierra de Cazorla). Оливковое масло является главным продуктом, производством которого занимаются местные жители. Но не только маслом известен Посо-Алькон, здесь производят и другие продукты питания, такие как ветчина, колбасы, мясо, вино, сыры, горный мёд, кондитерские изделия.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 7 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон


   Раньше в городе Посо-Алькон каждое 26-е июля проходила ярмарка сельского хозяйства с народными гуляньями и завершающим ярмарку фейерверком. В один из таких праздников искра от фейерверка попала в ангар с пшеницей, ожидающий обмолота, и ангар сгорел дотла со всем урожаем. С тех пор ярмарку не проводили на протяжении многих лет. И только в 2012 году после всеобщего собрания местных производителей сельскохозяйственной продукции ярмарку решили вернуть.

 

  Пуэрто-Лумбрерас и Посо-Алькон впервые принимают старт и финиш испанского Гран-тура.

 

  До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2018! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2018.

По материалам интернет изданий

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:06 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап спринтерский. Эта ямка за 20км до финиша большой роли в разборках не сыграет. Лучше бы она была перед финишем.

  2. Имя: Юрий

    raspik

    Сегодня, 20:22 | Регистрация: 6.04.2018

    Цитата: Николай Н.
    Этап спринтерский. Эта ямка за 20км до финиша большой роли в разборках не сыграет. Лучше бы она была перед финишем.
    Ну не для Вивиани же с Буханкой?

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • vitali
    Йенс Дебюссере и Энрико Баттал ... (9)
    vitali-Фото
    Вы абсолютно правы, благодарю. В Кате у него контракт, если не ошибаюсь, как раз на следующий сезон и остается. Немного совсем, чтобы задуматься и что-то исправить, ведь уже 29 лет.
    И в принципе, если-бы он не заехал в прошлом году на 3 место Вуэльты, то и считался-бы гонщиком уровня топ-10 на гранд-тур, что он в этом году и продемонстрировал на ТДФ.
    А С.Курдюков, все-таки, любит завышать потенциал гонщиков,раздавать красивые авансы и приукрашивать отдельные детали.
    Еще раз спасибо
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (9)
    Earl57-Фото
    Бывает. Я, например, отчетливо видела 1-й номер в первой группе. Курдюков увидел только тогда, когда тот появился впереди пелотона. Кстати, тоже красная майка и синие трусы.
  • Серафим
    Йенс Дебюссере и Энрико Баттал ... (9)
    Серафим-Фото
    А чтобы достойно провести сезон, не помешала бы нормальная команда и правильная подготовка. Круг замыкается.
    Возникает риторический вопрос, что раньше было - huevo или gallina? Gallina или huevo? Как говорят испанцы. Кто не понял - яйцо или курица?
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (9)
    Серафим-Фото

     Келдерман сегодня словил на ровном, конечно. Не окончательный крах, но... До Ейтса 2 минуты ровно. Шансы тех, кто выше Ейтса малы. По разным причинам.  Тот же расклад для Пино - но, но, но... разделка. Слишком средняя и нестабильная.

     Молар смог стать инвизибилмэном для Сережи Курдюкова. Синие трусы с красной майкой - я один их видел?

  • velodoctor
    Йенс Дебюссере и Энрико Баттал ... (9)
    velodoctor-Фото

    С такими результатами им точно никто интересоваться не будет (как капитаном). Если он вдруг захочет сменить команду, ему надо провести следующий сезон достойно.

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Как кто то ловит время, так сразу у него выявляется гастроэнтерит...по русски этот диагноз звучит как ПОНОС. Спросите у Сергея Курдюкова, он не даст соврать. Закарин все ловит и ловит...Интересно, у него тоже гастроэнтерит? Майка тоже запоносил.

    Пино тоже заболел.
  • raspik
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (2)
    raspik-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Этап спринтерский. Эта ямка за 20км до финиша большой роли в разборках не сыграет. Лучше бы она была перед финишем.
    Ну не для Вивиани же с Буханкой?
  • vitali
    Йенс Дебюссере и Энрико Баттал ... (9)
    vitali-Фото
    Интересно, а как Вы думаете, или что-то знаете, может-ли в настоящее время заинтересоваться Ильнуром, как генеральщиком на ГТ, какая-либо другая команда из высшего дивизиона?
    Может ему надо что-то менять, а то в последнее время в Катюше все через пень-колоду: как лебедь, рак и щука. Очень грустно смотреть на их "выступления".
    В силу своего не очень молодого возраста школьно-институтский французский я уже достаточно хорошо забыл, поэтому и лопатить западную прессу и сайты нет времени и нужды.
    Поэтому так и спрашиваю Вас, а может и кто другой знает, все ведь читают комменты
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Этап спринтерский. Эта ямка за 20км до финиша большой роли в разборках не сыграет. Лучше бы она была перед финишем.

  • ktilp-12
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (9)
    ktilp-12-Фото

     Можно было смотреть последние 30 км.

    Боксер был зол на всех, особенно на судей, всех был готов отправить кого в нокдаун, кого нокаут, хорошо, что все обошлось. С интересом будем ждать 9 этап.

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