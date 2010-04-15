Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 7 этап, Пуэрто-Лумбрерас - Посо-Алькон



Седьмой этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Пуэрто-Лумбрерас (Puerto Lumbreras). Город находится в регионе Мурсия и его история уходит в бронзовый век. Пуэрто-Лумбрерас располагает огромным количеством исторических памятников и достопримечательностей.



К религиозным памятникам Пуэрто-Лумбрерас относятся: приходская церковь Богоматери Розарии (Iglesia de Nuestra Señora del Rosario), возведённая в 18-м веке; Башня Епископа (Torre del Obispo) расположенная в деревушке Эль-Эспарагал (El Esparragal), также известна как Башня Мавров. Она была построена в первой половине четырнадцатого века, чтобы усилить контроль над Камино-Реаль-де-Вера (Camino Real de Vera), который соединил Уэркаль-Овера с Лоркой. В наше время Башня Епископа включена в список культурного наследия Испании.



Ещё одной значимой исторической достопримечательностью Пуэрто-Лумбрерас является Замок Ногальте (Castillo de Nogalte). Он был построен в 12-м веке на холме Серро-дель-Кастелларе (Cerro del Castellar). Холм был выбран из-за стратегического расположения, так как с его вершины было удобно наблюдать за долиной Рамбла-де-Ногальте (Rambla de Nogalte) и долиной Гвадалентина (Valle del Guadalentín), что позволяло эффективно контролировать наиболее важные коммуникационные маршруты в этом районе. Замок Ногальте также включён в список культурного и исторического наследия Испании.



Удивительная достопримечательность Пуэрто-Лумбрерас - Пещерные дома Серро-дель-Кастельяр (Casas cueva del Cerro del Castellar). Они являются единственными пещерными домами в Мурсийском районе и расположены в непосредственной близости от Замка Ногальте.



Альтиметрия 7-го этапа Вуэльта Испании-2018

Из Пуэрто-Лумбрерас пелотон отправится на северо-запад и на первых 42 км дистанции 7 этапа Вуэльты Испании-2018 дорога преимущественно будет подниматься вверх.

После прохождения наивысшей точки этапа и 35-км спуска велогонщиков ждёт тягун протяжённостью 30 км и короткий скоростной спуск, который приведёт к подножию подъёма 3 категории Альто Кольядо де Лауде (Alto Collado de Laude) отм. 1170 м, перепад высот 305 м, протяженность 5 км, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%.

Преодолев подъём, велогонщики отправятся на спуск и, на 135 км маршрута впервые пересекут линию финиша этапа в Посо-Алькон (Pozo Alcon).

Спуск будет продолжаться еще около 30 км и приведёт пелотон к подножию подъёма 3 категории Альто де Сеал (Alto de Ceal) отм. 750 м, перепад высот 245 м, протяжённость 4,5 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%. Его вершина расположена за 12,7 км до финиша этапа.

Преодолев Альто де Сеал, пелотон разыграет промежуточный спринт, после чего начнёт штурмовать стенку протяжённостью 1,7 км со средним градиентом в 7,7%. После короткого спуска начнётся 6 км тягун с набором высоты в 100 м. Заключительные 400 м с градиентом до 8%.

Посо-Алькон впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании. Фаворитами можно назвать Петера Сагана, Алехандро Вальверде, Дэна Мартина, Михала Квятковски, Тиша Бенота и других.



Город Посо-Алькон расположен в провинции Хаэн и является частью природного парка Сьерра-де-Касорла (Sierra de Cazorla). Оливковое масло является главным продуктом, производством которого занимаются местные жители. Но не только маслом известен Посо-Алькон, здесь производят и другие продукты питания, такие как ветчина, колбасы, мясо, вино, сыры, горный мёд, кондитерские изделия.



Раньше в городе Посо-Алькон каждое 26-е июля проходила ярмарка сельского хозяйства с народными гуляньями и завершающим ярмарку фейерверком. В один из таких праздников искра от фейерверка попала в ангар с пшеницей, ожидающий обмолота, и ангар сгорел дотла со всем урожаем. С тех пор ярмарку не проводили на протяжении многих лет. И только в 2012 году после всеобщего собрания местных производителей сельскохозяйственной продукции ярмарку решили вернуть.

Пуэрто-Лумбрерас и Посо-Алькон впервые принимают старт и финиш испанского Гран-тура.

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