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Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия


   Девятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Льейда (Lleida), где накануне финишировал предыдущий этап. Туристы, приезжающие в Льейду, любят посещать парк под вполне «велосипедным» названием Елисейские поля (Campos Elíseos), где красуется знаменитый фонтан Сирена – он выполнен в виде сирены, держащей в руках раковину, из которой вытекает вода.


   Ну а что касается более современных культурных объектов, то таковым, без сомнения, является автомобильный музей Льейды (Museu RODA RODA de l'Automoció de Lleida). Он располагается в старом гараже, принадлежащем знаменитому испанскому актёру, режиссёру и сценаристу Эдуардо Веласко (Eduardo Velasco). На территории бывших мастерских расположилась большая коллекция автомобилей прошлых эпох. Коллекция собиралась по крупицам: некоторые машины были предоставлены Фондом промышленной археологии (Fundació d’ Arqueologia Industrial), другие были подарены частными лицами. Все автомобили уникальны и имеют большую историческую ценность.


Альтиметрия 19-го этапа Вуэльты Испании-2018

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия

  

  Льейда принимает старт 19-го этапа Вуэльты Испании-2018, в последний раз город принимал старт этапа в 2012 году. Из Испании пелотон переместится в Андорру, чтобы финишировать на самом высокогорном финише этапа Вуэльты Испании-2018 и самой высокой точке маршрута Вуэльты Испании-2018.

 

  Со старта на отм. 170 м над уровнем моря пелотон отправится на северо-восток, дорога будет постепенно подниматься всё выше и выше. Проехав 133,4 км по территории Испании, пелотон въедет на территории Андорры на отм. 860 м над уровнем моря.

 

  Разыграв промежуточный спринт, велогонщики начнут подъём на гору 1-й категории Коль де ла Рабасса (Coll de la Rabassa) отм. 2 025 м, перепад высот 1125 м, протяженность 17 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 15%Александр Женье (Alexandre Geniez) в 2017 году был первым на вершине, но в этот раз велогонщики отправятся еще выше.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия

 


  Стартует 19-й этап Вуэльты Испании-2018 в испанском городе Льейда (Лерида) и финиширует уже в другом государстве – в княжестве Андорра. Первое упоминание об андосинах (andosinos) встречается в труде античного летописца Полибия, в котором описывался переход Ганнибала через Пиренеи (2-й в. до н.э.). Однако найденные археологами следы материальной культуры свидетельствуют о том, что человек поселился в долинах Андорры гораздо раньше. После завоевания Римом Пиренейского полуострова территория, на которой находится княжество, являлась частью провинции Испания Ситериор. Потом земли нынешней Андорры вошли в состав вестготского королевства. В начале 8-го века мавры захватили почти всю территорию Испании, а затем перешли через Пиренеи и вторглись в пределы королевства Франков. Территория нынешней Андорры была освобождена только в 817 году после чего вошла в состав так называемой Marca Hispánica, которую учредил Карл Великий.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия


   Нынешнее двоевластие своим происхождением восходит к средним векам, когда долины Андорры принадлежали графству Уржель. В 1033 году граф Эрменголь VI отдал все свои права на земли Андорры епископу Уржеля, который не имел вооружённых отрядов для защиты своих владений и их жителей. Поэтому церковь была вынуждена чуть позже, в 1095 году, заключить договор с семейством Кабоэ и передать им политические, судебные и военные права в Андорре. При этом епископ Уржеля оставил за собой верховную власть. Так возникла особая юрисдикция епископата Уржеля над Андоррой. В 12-13 веках после нескольких династических браков права на Андорру перешли от семейства Кабоэ к графам Фуа, выходцам из Наварры. 8 сентября 1278 года между епископом Уржеля и Рожером Бернардо III Фуа был подписан Первый Леридский договор о разделении полномочий между суверенами. С этого момента на политической карте появилось Княжество Андорра. В 1610 году Людовик XIII окончательно включает графство Фуа в состав французской короны и с тех пор княжеством Андорра совместно управляют Епископ Сео-де-Уржель и суверен Франции.


   В 1993 году граждане Андорры проголосовали за новую конституцию, согласно которой Андорра была провозглашена суверенным парламентским княжеством, а фактически — республикой. Однако издавна существующий закон, в соответствии с которым страна выплачивала своим правителям символическую дань: по чётным годам — королю (а затем и президенту) Франции (960 франков), по нечётным — епископу Сео-де-Уржель (460 песет, 12 головок сыра, 12 куропаток, 12 каплунов и 6 окороков), жив и поныне. Андорра по-прежнему делает перечисления из государственного бюджета на счета своих «князей». Суммы крошечные (около 300 долларов), но традиция жива.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия


   Неповторимые горные ландшафты, заснеженные вершины и цветущие долины – все это делает Андорру уникальным природным заповедником.


  Финишировать участникам 19-го этапа Вуэльты Испании-2018 предстоит на территории Натурландии (Naturlandia) – это парк развлечений, расположенный в Сен Джулия де Лория (Sant Julia de Loria) в Андорре. Парк площадью более 800 га окружён лесами Ла Рабасса (La Rabassa) и разделён на две зоны. Первая расположена на высоте 1 600 метров. Здесь находятся основные аттракционы. Вторая – на высоте 2000 метров. В этой зоне имеется парк с животными, а также отправные точки некоторых аттракционов. Работает круглый год и предлагает развлечения и аттракционы для всей семьи.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия


  В Натурландии есть пять горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяжённостью 15 км -  обозначенных спусков по пересечённой местности. Спектр предлагаемых развлечений крайне широк: переходы по горной местности, несколько велосипедных маршрутов, поездки на квадроциклах, катание на пони, путешествие на собаках по снегу. Несколько лет назад был запущен новый аттракцион Airtrekk. Это воздушная цепь развлечений, перед входом в которую на вас обязательно наденут ремень безопасности и проведут инструктаж. Конструкция, состоящая из 10 башен и 3 разных уровней высоты, представляет собой деревянную структуру высотой 13,5 метров и включает в себя 54 типа препятствий и трос для спуска длиной 180 метров. Это самый большой и самый высокий аттракцион в Европе.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия


   Но самым увлекательным аттракционом Натурландии считается тобогган (Tobotronc). Его протяжённость составляет более 5 300 м с перепадом высот в 400 м, он считается самым длинным тобогганом в Европе. Двухместные управляемые сани и две рукояти помогают контролировать скорость на поворотах. На протяжении всей трассы имеется около 1 700 подъёмов и 3 600 спусков, а перепад высот составляет 400 м. Весь спуск занимает около 30 минут. Тобогган соединяет между собой Фиринг Ранг (Firing Range) и Ла Рабассу Снежный Парк (La Rabassa Snow Park). С тобоггана открывается вид на красивейшую горнолыжную трассу Ла Рабасса. Аттракцион безопасен, экологичен, открыт как зимой, так и летом.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. НатурландияВуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия


   Главной целью этого многофункционального парка является поддержание баланса природы и цивилизации. Здесь можно встретить только тех животных, чьей привычной средой обитания является именно эта местность. Возможно, самым «звёздным» животным этого парка является бурый медведь, для которого отведена просторная территория площадью 1,5 га. Помимо этого крупного млекопитающего, в Нутрландии также есть место для ланей, оленей, сурков, серн и даже рыси обыкновенной, которая превосходит по размерам пиренейскую рысь. Волк также является важным героем этого парка. Здесь рассказывают интересные факты о его жизни с целью развеять о нем негативное мнение и привить уважение к этому животному. А самые маленькие, конечно же, смогут насладиться прогулками верхом на пони.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия


   В парке Натурландия есть и другие места, где можно узнать о жизни различных животных. Например, ферма, где обитают такие типичные для этого места животные, как свиньи. Дополняют этот образовательный процесс Интерактивная комната и Комната природы, в которых проводятся учебные программы, выставки и другие мероприятия.

 

   До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2018! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2018.

По материалам интернет изданий

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 18:17 | Регистрация: 27.07.2011

    Ну..хорошая гора чтоб укатать тех кто на максимуме..

  2. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 18:27 | Регистрация: 3.07.2011

    Астана давит и давит. Лопес атакует на выполаживании где-то за 12 км до финиша.  а км за 8 атакует Мас. Как вариант.

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:04 | Регистрация: 15.04.2010

    Предпоследний горный этап, все горняки будут стеречь друг друга и навряд ли кто-то уедет.

  4. Гонщик

    Вчера, 19:20 | Регистрация: 28.05.2017

    Как правило , на таких казалось бы не запредельных градиентах и получаются неожиданные развязки , высокие горы , будем посмотреть .

  5. Двс

    Вчера, 19:35 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Sezar
    Астана давит и давит. Лопес атакует на выполаживании где-то за 12 км до финиша.  а км за 8 атакует Мас. Как вариант.
    И в итоге на финише Ейтс уезжает от всех.

    1. Имя: Дмитрий

      Sezar

      Вчера, 23:08 | Регистрация: 3.07.2011

      Да вот есть ощущение, что не уедет он никуда.

  6. tim147

    Вчера, 20:12 | Регистрация: 7.09.2014

    Считаю, что для успешного покорения столь длинной Натурландии лидерам жизненно необходима действенная помощь команд, так как не имея под рукой 2-3 надежных грегари, никто из лидирующей шестерки не сможет в одиночку нейтрализовать активные действия соперников, каковых обязательно будет немало, так как умеренные градиенты по всей горе (не считая начальных торчков) обязательно спровоцируют атаки, возможно даже издалека. Так вот, что мы имеем в наличии - у Маса, Пино, Крошвайка и Де Ла Круса команд нет, у Йетса наверное останется только брат, у Лопеса -  как минимум 2 человека и наконец, что касается Вальверде - судя по последним горным этапам,Мувистар выдохся - последним из них сдался вначале неплохо державшийся Карапас,  от Аннаконы и Амадора толку в горах вообще никакого, ну а ждать, что Кинтана будет также эфффетивно работать на Алехандро, как в 2012 году, не приходится. Полагаю, что больше пользы команде он принес бы, уехав с подножья горы   на 1,5-2 мин и заставив команды соперников подсуетиться! И даже в этом случае, ожидаю проблемы у Вальверде, связанные с критической для него высотой,

  7. ostap89

    Вчера, 20:21 | Регистрация: 18.07.2014

    Вальверде завтра победит, возмет 10 сек бонификации и 15-20 сек кинет красной майке, Бенатти и Оливейра еще дочала восхождения должны задать высокий темп, Амадор ,Анакона и Карапас вылетят примерно за 5 км до финиша, а дальше Кинтану хватит, и атаковать Алехандро за 2 км до финиша нормально

    1. Имя: Алексей

      litxaa

      Вчера, 20:37 | Регистрация: 27.05.2018

      Ваши слова до богу в уши)Но как говорится "Свежо придание, да верится с трудом..."

  8. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 21:07 | Регистрация: 27.07.2011

    В таких пологих горах саймон словил кризис)))

    1. Pi-man

      Вчера, 22:59 | Регистрация: 25.05.2017

      Цитата: rude_rider
      В таких пологих горах саймон словил кризис)))

      Надеюсь, он тоже об этом помнит и сделал выводы.

  9. Имя: Виталий

    vitali

    Вчера, 22:11 | Регистрация: 17.04.2011

    Послезавтрашний этап, в плане возможности пораньше изолировать своего соперника от команды (хотя-бы на середине этапа, или его третьей четверти), более удачен, чем этот этап, тут - только последняя гора, т.к. пусть все время и вверх, но до финального подъема это в среднем менее 1%, т.е. ни о чем.

    Может уехать отрыв, в который некоторые команды делегируют грегори своих капитанов для помощи в последней горе, и, возможно, в нем не будет никого, кто расположен менее, чем в  15 минутах от лидера. Тогда две гонки.

    К началу финишного подъема все капитаны будут со своими 1-3 помошниками минимум. А дальше придется все посмотреть и увидеть изменения в ГК.

    Судя по всему, Кинтана  и завалил всю мувистаровскую олимпиаду, либо так берегся для завтра-послезавтра. 

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Комментарии

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    Sezar-Фото
    Да вот есть ощущение, что не уедет он никуда.
  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    Pi-man-Фото
    Цитата: rude_rider
    В таких пологих горах саймон словил кризис)))

    Надеюсь, он тоже об этом помнит и сделал выводы.
  • Starch27
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    Starch27-Фото

    Ну справедливости ради надо признать, что уровень оппозиции крайне низок

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    vitali-Фото

    Послезавтрашний этап, в плане возможности пораньше изолировать своего соперника от команды (хотя-бы на середине этапа, или его третьей четверти), более удачен, чем этот этап, тут - только последняя гора, т.к. пусть все время и вверх, но до финального подъема это в среднем менее 1%, т.е. ни о чем.

    Может уехать отрыв, в который некоторые команды делегируют грегори своих капитанов для помощи в последней горе, и, возможно, в нем не будет никого, кто расположен менее, чем в  15 минутах от лидера. Тогда две гонки.

    К началу финишного подъема все капитаны будут со своими 1-3 помошниками минимум. А дальше придется все посмотреть и увидеть изменения в ГК.

    Судя по всему, Кинтана  и завалил всю мувистаровскую олимпиаду, либо так берегся для завтра-послезавтра. 

  • GTX
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    GTX-Фото
    с победителем гонки все ясно
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    rude_rider-Фото
    В таких пологих горах саймон словил кризис)))
  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (5)
    vitali-Фото

    Как говорится:"сила воли, плюс характер - молодец!". 

     

  • vitali
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    vitali-Фото

    Даже не буду смотреть статистику Алафилиппа, но создается впечатление, что в этом году он начал выигрывать зимой, и какой-нибудь зимней победой сезон и завершит. Новый Вальверде

  • litxaa
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (12)
    litxaa-Фото
    Ваши слова до богу в уши)Но как говорится "Свежо придание, да верится с трудом..."
  • serghi
    Тур Словакии-2018. Этап 1 (4)
    serghi-Фото

    Не зависимо от рейтингов, Жулиан лучший в этом сезоне...

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