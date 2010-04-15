Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия



Девятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Льейда (Lleida), где накануне финишировал предыдущий этап. Туристы, приезжающие в Льейду, любят посещать парк под вполне «велосипедным» названием Елисейские поля (Campos Elíseos), где красуется знаменитый фонтан Сирена – он выполнен в виде сирены, держащей в руках раковину, из которой вытекает вода.



Ну а что касается более современных культурных объектов, то таковым, без сомнения, является автомобильный музей Льейды (Museu RODA RODA de l'Automoció de Lleida). Он располагается в старом гараже, принадлежащем знаменитому испанскому актёру, режиссёру и сценаристу Эдуардо Веласко (Eduardo Velasco). На территории бывших мастерских расположилась большая коллекция автомобилей прошлых эпох. Коллекция собиралась по крупицам: некоторые машины были предоставлены Фондом промышленной археологии (Fundació d’ Arqueologia Industrial), другие были подарены частными лицами. Все автомобили уникальны и имеют большую историческую ценность.



Альтиметрия 19-го этапа Вуэльты Испании-2018

Льейда принимает старт 19-го этапа Вуэльты Испании-2018, в последний раз город принимал старт этапа в 2012 году. Из Испании пелотон переместится в Андорру, чтобы финишировать на самом высокогорном финише этапа Вуэльты Испании-2018 и самой высокой точке маршрута Вуэльты Испании-2018.

Со старта на отм. 170 м над уровнем моря пелотон отправится на северо-восток, дорога будет постепенно подниматься всё выше и выше. Проехав 133,4 км по территории Испании, пелотон въедет на территории Андорры на отм. 860 м над уровнем моря.

Разыграв промежуточный спринт, велогонщики начнут подъём на гору 1-й категории Коль де ла Рабасса (Coll de la Rabassa) отм. 2 025 м, перепад высот 1125 м, протяженность 17 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 15%. Александр Женье (Alexandre Geniez) в 2017 году был первым на вершине, но в этот раз велогонщики отправятся еще выше.



Стартует 19-й этап Вуэльты Испании-2018 в испанском городе Льейда (Лерида) и финиширует уже в другом государстве – в княжестве Андорра. Первое упоминание об андосинах (andosinos) встречается в труде античного летописца Полибия, в котором описывался переход Ганнибала через Пиренеи (2-й в. до н.э.). Однако найденные археологами следы материальной культуры свидетельствуют о том, что человек поселился в долинах Андорры гораздо раньше. После завоевания Римом Пиренейского полуострова территория, на которой находится княжество, являлась частью провинции Испания Ситериор. Потом земли нынешней Андорры вошли в состав вестготского королевства. В начале 8-го века мавры захватили почти всю территорию Испании, а затем перешли через Пиренеи и вторглись в пределы королевства Франков. Территория нынешней Андорры была освобождена только в 817 году после чего вошла в состав так называемой Marca Hispánica, которую учредил Карл Великий.



Нынешнее двоевластие своим происхождением восходит к средним векам, когда долины Андорры принадлежали графству Уржель. В 1033 году граф Эрменголь VI отдал все свои права на земли Андорры епископу Уржеля, который не имел вооружённых отрядов для защиты своих владений и их жителей. Поэтому церковь была вынуждена чуть позже, в 1095 году, заключить договор с семейством Кабоэ и передать им политические, судебные и военные права в Андорре. При этом епископ Уржеля оставил за собой верховную власть. Так возникла особая юрисдикция епископата Уржеля над Андоррой. В 12-13 веках после нескольких династических браков права на Андорру перешли от семейства Кабоэ к графам Фуа, выходцам из Наварры. 8 сентября 1278 года между епископом Уржеля и Рожером Бернардо III Фуа был подписан Первый Леридский договор о разделении полномочий между суверенами. С этого момента на политической карте появилось Княжество Андорра. В 1610 году Людовик XIII окончательно включает графство Фуа в состав французской короны и с тех пор княжеством Андорра совместно управляют Епископ Сео-де-Уржель и суверен Франции.



В 1993 году граждане Андорры проголосовали за новую конституцию, согласно которой Андорра была провозглашена суверенным парламентским княжеством, а фактически — республикой. Однако издавна существующий закон, в соответствии с которым страна выплачивала своим правителям символическую дань: по чётным годам — королю (а затем и президенту) Франции (960 франков), по нечётным — епископу Сео-де-Уржель (460 песет, 12 головок сыра, 12 куропаток, 12 каплунов и 6 окороков), жив и поныне. Андорра по-прежнему делает перечисления из государственного бюджета на счета своих «князей». Суммы крошечные (около 300 долларов), но традиция жива.



Неповторимые горные ландшафты, заснеженные вершины и цветущие долины – все это делает Андорру уникальным природным заповедником.



Финишировать участникам 19-го этапа Вуэльты Испании-2018 предстоит на территории Натурландии (Naturlandia) – это парк развлечений, расположенный в Сен Джулия де Лория (Sant Julia de Loria) в Андорре. Парк площадью более 800 га окружён лесами Ла Рабасса (La Rabassa) и разделён на две зоны. Первая расположена на высоте 1 600 метров. Здесь находятся основные аттракционы. Вторая – на высоте 2000 метров. В этой зоне имеется парк с животными, а также отправные точки некоторых аттракционов. Работает круглый год и предлагает развлечения и аттракционы для всей семьи.



В Натурландии есть пять горнолыжных трасс разной степени сложности общей протяжённостью 15 км - обозначенных спусков по пересечённой местности. Спектр предлагаемых развлечений крайне широк: переходы по горной местности, несколько велосипедных маршрутов, поездки на квадроциклах, катание на пони, путешествие на собаках по снегу. Несколько лет назад был запущен новый аттракцион Airtrekk. Это воздушная цепь развлечений, перед входом в которую на вас обязательно наденут ремень безопасности и проведут инструктаж. Конструкция, состоящая из 10 башен и 3 разных уровней высоты, представляет собой деревянную структуру высотой 13,5 метров и включает в себя 54 типа препятствий и трос для спуска длиной 180 метров. Это самый большой и самый высокий аттракцион в Европе.



Но самым увлекательным аттракционом Натурландии считается тобогган (Tobotronc). Его протяжённость составляет более 5 300 м с перепадом высот в 400 м, он считается самым длинным тобогганом в Европе. Двухместные управляемые сани и две рукояти помогают контролировать скорость на поворотах. На протяжении всей трассы имеется около 1 700 подъёмов и 3 600 спусков, а перепад высот составляет 400 м. Весь спуск занимает около 30 минут. Тобогган соединяет между собой Фиринг Ранг (Firing Range) и Ла Рабассу Снежный Парк (La Rabassa Snow Park). С тобоггана открывается вид на красивейшую горнолыжную трассу Ла Рабасса. Аттракцион безопасен, экологичен, открыт как зимой, так и летом.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 19 этап, Льейда - Андорра. Натурландия



Главной целью этого многофункционального парка является поддержание баланса природы и цивилизации. Здесь можно встретить только тех животных, чьей привычной средой обитания является именно эта местность. Возможно, самым «звёздным» животным этого парка является бурый медведь, для которого отведена просторная территория площадью 1,5 га. Помимо этого крупного млекопитающего, в Нутрландии также есть место для ланей, оленей, сурков, серн и даже рыси обыкновенной, которая превосходит по размерам пиренейскую рысь. Волк также является важным героем этого парка. Здесь рассказывают интересные факты о его жизни с целью развеять о нем негативное мнение и привить уважение к этому животному. А самые маленькие, конечно же, смогут насладиться прогулками верхом на пони.



В парке Натурландия есть и другие места, где можно узнать о жизни различных животных. Например, ферма, где обитают такие типичные для этого места животные, как свиньи. Дополняют этот образовательный процесс Интерактивная комната и Комната природы, в которых проводятся учебные программы, выставки и другие мероприятия.

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