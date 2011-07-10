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Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 13 этап, Кандас, Карреньо - Валле де Саберо. Ла Камперона

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 13 этап, Кандас, Карреньо - Валле де Саберо. Ла Камперона


   Тринадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в астурийском городке Кандас (Candas). Он расположен в одной из самых северных точек Пиренейского полуострова, в 13 километрах от мыса Кабо-де-Пеньяс (Cabo de Peñas). Провинция Астурия в Испании – зелёный берег, омываемый волнами Атлантического океана, который местные жители скромно называют «природным раем». Головокружительные обрывы и скалы, нависающие над океаном, сказочные песчаные пляжи, колоритные рыбацкие и очаровательные горные деревушки.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 13 этап, Кандас, Карреньо - Валле де Саберо. Ла Камперона


  Кандас — это даже не город — очаровательная рыбацкая деревушка, расположившаяся неподалёку от города Хихон, чья история неразрывно связана с рыболовным промыслом. Одна из главных достопримечательностей Кандаса - церковь Сан Феликс с возглавляющей её фигурой Христа. Деревушка Кандас окружена высокими скалами, о которые разбиваются волны, демонстрируя силу стихии, а его улочки напоминают замысловатый лабиринт, гулять по которому одно удовольствие.


    Кандас впервые принимает этап Вуэльты Испании.


Альтиметрия 13-го этапа Вуэльты Испании-2018

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 13 этап, Кандас, Карреньо - Валле де Саберо. Ла Камперона

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 13 этап, Кандас, Карреньо - Валле де Саберо. Ла Камперона

  

  На 13-м этапе Вуэльты Испании-2018 велогонщикам предстоит финишировать в подъём первой категории. Это первый этап из связки трёх горных этапов, завершающих 2-ю неделю Вуэльты Испании-2018. Набор высоты составит 2700 м.

 

  Со старта, расположенного на побережье Бискайского залива, пелотон отправится в глубь Пиренейского полуострова. На 21 км маршрута расположена вершина подъема 3 категории Альто де ла Мадера (Alto de la Madera) отм. 340 м, перепад высот 250 м, протяженность 7 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 8%. 

 

  Примерно с 40-го километра маршрута начнется подъем протяженостью 65 км с набором высоты 1290 м, который завершится на вершине подъема 1 категории Пуэрто де Тарна (Puerto de Tarna) отм. 1490 м, перепад высот 755 м, протяженность 13 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%.  

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 13 этап, Кандас, Карреньо - Валле де Саберо. Ла Камперона

 

  Последующие 60 км под спуск до розыгрыша промежуточного спринта, расположенного в Валле де Саберо (Valle de Sabero, провинция Леон, автономное сообщество Кастилия и Леон), после чего начнется восхождение на финальный подъем этапа - Ла Камперона (La Camperona1 категория отм. 1600 м, перепад высот 630 м, протяженность 8,3 км, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 25%

   Этап финиширует в долине Саберо, преддверии Пиков Европы. Там находится знаменитый Музей горнодобывающей и сталелитейной промышленности, известный как «железный собор». Он занимает впечатляющее здание Ferrería de San Blas, построенное в неоготическом стиле – в нём находилась первая в Испании современная домна. Добывающая промышленность была развита в этом регионе ещё со времён Римской империи. Тогда для доставки серебра и золота была проложена так называемая «серебряная дорога».

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 13 этап, Кандас, Карреньо - Валле де Саберо. Ла Камперона

Подъём Ла Камперона в истории Вуэльты Испании


  Подъём Ла Камперона уже дважды испытывал на прочность участников Вуэльты Испании. Впервые подъём Ла Камерона появился на маршруте Вуэльты Испании в 2014 году. 


   14-й этап Вуэльты Испании-2014 был первым из связки трёх горных этапов, следующих друг за другом. Этап, как обычно бывает на решающих и сложных горных этапах, разделился на две части – борьба за победу на этапе участников отрыва и напряжённое выяснение отношений генеральщиков, которое привело к перестановкам в генеральной классификации. На этом горном этапе с гонки сошли Петер Саган (Peter Sagan) из Cannondale и Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) из велокоманды FDJ.


   На финальном подъёме от отрыва осталось семь велогонщиков, за 2 км до финиша Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal) из велокоманды Garmin-Sharp предпринял первую атаку, на его рывок ответил швейцарский велогонщик российской велокоманды Tinkoff-Saxo Оливер Цаугг (Oliver Zaugg), которому поначалу удалось сбросить Хешедаля и набрать преимущество. Райдер Хешедаль, победитель Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2012, нагнал своего соперника за 200 м до финиша, обошёл его и взял победу на этапе, оторвавшись от Цаугга на 10 секунд.


   Между генеральщиками шла не менее острая борьба. Первым атаку предпринял Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), испанский велогонщик из велокоманды Movistar, оставшийся после схода колумбийского велогонщика Наиро Кинтаны (Nairo Quintana) единоличным капитаном. Его рывки просеяли группу, но не позволили ему удалиться от главных соперников, на атаку ответили лидер генеральной классификации, велогонщик российской велокоманды Tinkoff-Saxo Альберто Контадор (Alberto Contador), Хоаким Родригес (Joaquin Rodriguez) и Джампаоло Карузо (Giampaolo Caruso) из велокоманды Katusha. Позже четвёрку добрал молодой итальянский велогонщик казахстанской велокоманды Astana Фабио Ару (Fabio Aru). Британский велогонщик Крис Фрум (Chris Froome) из Sky, поначалу отставший от этих велогонщиков, к концу подъёма сумел добрать соперников. К этому времени Алехандро Вальверде (Movistar) уже не мог поддерживать темп Альберто Контадора, Хоакима Родригеса, а Фабио Ару удалось удержаться в группе лидеров.


   Родригес почти добрал Фрума на финише, в итоге британский велогонщик опередил его на секунду. Альберто Контадор отстал от Криса Фрума на 7 секунд, Фабио Ару – на 9 секунд. Алехандро Вальверде пересёк финишную черту через 29 секунд после Криса Фрума. Капитан велокоманды Omega Pharma-Quick Step Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) не сумел удержать третью позицию в генеральной классификации, проиграв Фруму более минуты.


   В последний раз подъём Ла Камперона участники Вуэльты Испании покоряли в 2016 году. 8-й этап Вуэльты Испании-2016, протяжённостью 181,5 км, стартовал в Вильяльпандо (Villalpando) и финишировал в подъём 1-й категории Ла Камперона Валле де Саберо.


  Уже в самом начале этапа сформировался отрыв дня, куда уехали 11 велогонщиков. К подножию единственного подъёма этапа у отрыва в запасе было около 9 минут. За 9 км до финиша из отрыва атаковал бельгийский велогонщик из велокоманды Giant-Alpecin Зико Вайтенс (Zico Waeytens), к которому через 2 километра переложились Гатис Смукулис (Gatis Smukulis) из велокоманды Astana и Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo) из велокоманды Katusha. За 3 км до финиша велогонщики отрыва добрали первую тройку и в этот момент Джонатан Рестрепо атаковал ещё раз. За ним поехали четыре велогонщика – Перрик Кеменёр (Perrig Quemeneur) из Direct Energie, Аксель Домон (Axel Domont) из AG2R-La Mondial, Питер Серри (Pieter Serry) из Etixx-Quick Step и Сергей Лагутин (Sergey Lagutin) из Katusha.


  За 2 км до финиша впереди остались трое – Сергей Лагутин, Аксель Домон и Питер Серри. За несколько сотен метров до финиша Сергей Лагутин атаковал и первым пересёк финиш, на 10 секунд опередив своего ближайшего преследователя Акселя Домона. По итогам этапа Сергей Лагутин также возглавил и горную классификацию, надев гороховую майку лидера.


  За спиной отрыва свою гонку вели генеральщики. На протяжении равнинной части этапа в голове пелотона находились велогонщики велокоманды BMC, но у подножия финального подъёма вперёд вышли велокоманды Tinkoff, Movistar, Sky, Orica-BikeExchange.


  Начало подъёма Ла Камперона Валле де Саберо первым начал проходить Алехандро Вальверде (Movistar), рядом с которым находились Альберто Контадор (Tinkoff), Эстебан Чавес (Esteban Chavez) из Orica-BikeExchange, Наиро Кинтана (Movistar), Крис Фрум (Sky), Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) из Etixx-Quick Step. Самуэль Санчес (Samuel Sanchez) и Дарвин Атапума (Darwin Atapuma) из велокоманды BMC выпали из группы лидеров.


   Затем из группы генеральщиков, примерно за 1,5 км до финиша, атаковал Крис Фрум, за которым тут же сели Альберто Контадор и Наиро Кинтана. Ускорение Криса Фрума порвало группу, но на контратаку Наиро Кинтаны капитан команды Sky ответить уже не смог.


   Хотя поначалу Крис Фрум создал просвет, уехав от Контадора, за несколько сотен метров до финиша Альберто Контадор контратаковал и обошёл Фрума, опередив его на финише на 8 секунд.


   Благодаря своей атаке Наиро Кинтана перехватил красную майку лидера у своего соотечественника, велогонщика команды BMC Дарвина Атапумы, и возглавил генеральную классификацию.

 

   До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2018! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2018.

По материалам интернет изданий

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:10 | Регистрация: 8.07.2013

    Тягун в 40км, а потом еще и 1-категория... могут быть большие сюрпризы, первые претенденты на отвал, это сегодняшние герои отрыва.Легким горнякам на этом тягуне будет очень тяжело, этап в целом больше подходит под универсалов... То что Камперона под горняков это понятно, но мне кажеться что много интересного будет проходить и на первой половине этапа.

  2. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 20:21 | Регистрация: 4.08.2018

      Сергей Курдюков про такие этапы говорил: этап - ловушка. Все рассчитывают на разборки в финишный подъем, но иногда получаются сюрпризы.

      Кстати, тот же Сергей уверял, что в пятницу сойдут почти все спринтеры, в т.ч. и Саган. Посмотрим, так ли будет.

  3. Имя: Паша

    pac1ent

    Сегодня, 21:00 | Регистрация: 10.07.2011

    Что по сходу спринтеров? Кто уже сошел?

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • pac1ent
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (3)
    pac1ent-Фото
    Что по сходу спринтеров? Кто уже сошел?
  • Bogdan
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (15)
    Bogdan-Фото
    Какой то журнализд полез под колеса после финиша, спровоцировал падение
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец Марк ,ждём ,все впереди
  • Mikael
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (15)
    Mikael-Фото

    Имха до последней части финальной горы воскресного этапа будут оглядываться друг на друга. Завтра тоже если только под самый конец. В итоге все приедут в минуте включая Эрраду.

    Зак готовит что-то грандиозное. Каждый день отпускает лидеров на пару минут. Уже 20. Мне кажется достаточно)))

  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (15)
    Student-Фото
    Цитата: vitali
    Марк до последнего сражался, но чуток не хватило...молодец, есть характер. Показалось, что он многовато дергался на последней двадцатке, там и остались силы.
    Сегодня все слили, и это хорошо, пока что гонка-хаос, что сулит интерес из-за непредсказуемости. Посмотрим будут-ли генералы завтра атаковать друг друга, а то такое впечатление, что всё их здоровье осталось на первой неделе  
    Это сулит колхоз, а не зрелище...
  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (3)
    Серафим-Фото

      Сергей Курдюков про такие этапы говорил: этап - ловушка. Все рассчитывают на разборки в финишный подъем, но иногда получаются сюрпризы.

      Кстати, тот же Сергей уверял, что в пятницу сойдут почти все спринтеры, в т.ч. и Саган. Посмотрим, так ли будет.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Тягун в 40км, а потом еще и 1-категория... могут быть большие сюрпризы, первые претенденты на отвал, это сегодняшние герои отрыва.Легким горнякам на этом тягуне будет очень тяжело, этап в целом больше подходит под универсалов... То что Камперона под горняков это понятно, но мне кажеться что много интересного будет проходить и на первой половине этапа.

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (15)
    vitali-Фото

    Марк до последнего сражался, но чуток не хватило...молодец, есть характер. Показалось, что он многовато дергался на последней двадцатке, там и остались силы.

    Сегодня все слили, и это хорошо, пока что гонка-хаос, что сулит интерес из-за непредсказуемости. Посмотрим будут-ли генералы завтра атаковать друг друга, а то такое впечатление, что всё их здоровье осталось на первой неделе  

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (15)
    Серафим-Фото

      Я уже писал раньше - никто никому не обязан. Тащить пелотон всю дорогу, например. Если это на руку сопернику - зачем ему подыгрывать. Есть стратегия гонки, есть тактические задачи, исходя из обстоятельств.

      Джентельменские правила сейчас соблюдают, если это не противоречит задачам команды.  Может когда-то к этому относились с большим почтением, но зто было давно и неправда. 



      Да, и звук "Х" в начале фамилии здесь не произносится.  Буква "аче". Вообще никогда. То есть  Эррада.

  • Student
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (15)
    Student-Фото
    Цитата: tim147
    Сегодняшний этап убедительно подвердил тот факт, что сильных команд на Вуэльте просто нет. Тем более нет доминирующей команды. В результате, мало-мальски хорошо "укомплектованный" отрыв оказывается более эффективным, чем усилия т.н. контролирующих команд. Посему вчерашние претензии Мувистар к Мичелтону должны быть обращены прежде всего к своему менеджменту, допустившему массовый уход из команды целого ряда сильных моторов (об этом я постоянно писал в течение всего года). В том же Мувистаре со скрипом можно назвать только двух гонщиков (Эрвити и Оливейра), способных с хорошим пейсом тянуть команду, Беннатти - стар, а остальные - больше горняки. Аналогичная ситуация и в Астане, Скай, Мичелтоне и Лотто. Вообще какой-то парадокс - раньше хронически не хватало горняков, а сейчас вдруг обнаруживается нехватка моторов. Так что, единственная радость для генеральщиков - подобных кошмарных  этапов больше не предвидится!
    Вот здесь согласен, всегда Вуэльта была по остаточному принципу, представить что на Туре какой-нибудь Тони Мартин уезде в отрыв дня и продержится до конца, не реально. Просто не дадут)

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3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
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