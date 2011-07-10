Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 13 этап, Кандас, Карреньо - Валле де Саберо. Ла Камперона



Тринадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в астурийском городке Кандас (Candas). Он расположен в одной из самых северных точек Пиренейского полуострова, в 13 километрах от мыса Кабо-де-Пеньяс (Cabo de Peñas). Провинция Астурия в Испании – зелёный берег, омываемый волнами Атлантического океана, который местные жители скромно называют «природным раем». Головокружительные обрывы и скалы, нависающие над океаном, сказочные песчаные пляжи, колоритные рыбацкие и очаровательные горные деревушки.



Кандас — это даже не город — очаровательная рыбацкая деревушка, расположившаяся неподалёку от города Хихон, чья история неразрывно связана с рыболовным промыслом. Одна из главных достопримечательностей Кандаса - церковь Сан Феликс с возглавляющей её фигурой Христа. Деревушка Кандас окружена высокими скалами, о которые разбиваются волны, демонстрируя силу стихии, а его улочки напоминают замысловатый лабиринт, гулять по которому одно удовольствие.



Кандас впервые принимает этап Вуэльты Испании.



Альтиметрия 13-го этапа Вуэльты Испании-2018

На 13-м этапе Вуэльты Испании-2018 велогонщикам предстоит финишировать в подъём первой категории. Это первый этап из связки трёх горных этапов, завершающих 2-ю неделю Вуэльты Испании-2018. Набор высоты составит 2700 м.

Со старта, расположенного на побережье Бискайского залива, пелотон отправится в глубь Пиренейского полуострова. На 21 км маршрута расположена вершина подъема 3 категории Альто де ла Мадера (Alto de la Madera) отм. 340 м, перепад высот 250 м, протяженность 7 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 8%.

Примерно с 40-го километра маршрута начнется подъем протяженостью 65 км с набором высоты 1290 м, который завершится на вершине подъема 1 категории Пуэрто де Тарна (Puerto de Tarna) отм. 1490 м, перепад высот 755 м, протяженность 13 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%.

Последующие 60 км под спуск до розыгрыша промежуточного спринта, расположенного в Валле де Саберо (Valle de Sabero, провинция Леон, автономное сообщество Кастилия и Леон), после чего начнется восхождение на финальный подъем этапа - Ла Камперона (La Camperona) 1 категория отм. 1600 м, перепад высот 630 м, протяженность 8,3 км, средний градиент 7,5%, максимальный градиент 25%.

Этап финиширует в долине Саберо, преддверии Пиков Европы. Там находится знаменитый Музей горнодобывающей и сталелитейной промышленности, известный как «железный собор». Он занимает впечатляющее здание Ferrería de San Blas, построенное в неоготическом стиле – в нём находилась первая в Испании современная домна. Добывающая промышленность была развита в этом регионе ещё со времён Римской империи. Тогда для доставки серебра и золота была проложена так называемая «серебряная дорога».

Подъём Ла Камперона в истории Вуэльты Испании



Подъём Ла Камперона уже дважды испытывал на прочность участников Вуэльты Испании. Впервые подъём Ла Камерона появился на маршруте Вуэльты Испании в 2014 году.



14-й этап Вуэльты Испании-2014 был первым из связки трёх горных этапов, следующих друг за другом. Этап, как обычно бывает на решающих и сложных горных этапах, разделился на две части – борьба за победу на этапе участников отрыва и напряжённое выяснение отношений генеральщиков, которое привело к перестановкам в генеральной классификации. На этом горном этапе с гонки сошли Петер Саган (Peter Sagan) из Cannondale и Насэр Буанни (Nacer Bouhanni) из велокоманды FDJ.



На финальном подъёме от отрыва осталось семь велогонщиков, за 2 км до финиша Райдер Хешедаль (Ryder Hesjedal) из велокоманды Garmin-Sharp предпринял первую атаку, на его рывок ответил швейцарский велогонщик российской велокоманды Tinkoff-Saxo Оливер Цаугг (Oliver Zaugg), которому поначалу удалось сбросить Хешедаля и набрать преимущество. Райдер Хешедаль, победитель Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2012, нагнал своего соперника за 200 м до финиша, обошёл его и взял победу на этапе, оторвавшись от Цаугга на 10 секунд.



Между генеральщиками шла не менее острая борьба. Первым атаку предпринял Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde), испанский велогонщик из велокоманды Movistar, оставшийся после схода колумбийского велогонщика Наиро Кинтаны (Nairo Quintana) единоличным капитаном. Его рывки просеяли группу, но не позволили ему удалиться от главных соперников, на атаку ответили лидер генеральной классификации, велогонщик российской велокоманды Tinkoff-Saxo Альберто Контадор (Alberto Contador), Хоаким Родригес (Joaquin Rodriguez) и Джампаоло Карузо (Giampaolo Caruso) из велокоманды Katusha. Позже четвёрку добрал молодой итальянский велогонщик казахстанской велокоманды Astana Фабио Ару (Fabio Aru). Британский велогонщик Крис Фрум (Chris Froome) из Sky, поначалу отставший от этих велогонщиков, к концу подъёма сумел добрать соперников. К этому времени Алехандро Вальверде (Movistar) уже не мог поддерживать темп Альберто Контадора, Хоакима Родригеса, а Фабио Ару удалось удержаться в группе лидеров.



Родригес почти добрал Фрума на финише, в итоге британский велогонщик опередил его на секунду. Альберто Контадор отстал от Криса Фрума на 7 секунд, Фабио Ару – на 9 секунд. Алехандро Вальверде пересёк финишную черту через 29 секунд после Криса Фрума. Капитан велокоманды Omega Pharma-Quick Step Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) не сумел удержать третью позицию в генеральной классификации, проиграв Фруму более минуты.



В последний раз подъём Ла Камперона участники Вуэльты Испании покоряли в 2016 году. 8-й этап Вуэльты Испании-2016, протяжённостью 181,5 км, стартовал в Вильяльпандо (Villalpando) и финишировал в подъём 1-й категории Ла Камперона Валле де Саберо.



Уже в самом начале этапа сформировался отрыв дня, куда уехали 11 велогонщиков. К подножию единственного подъёма этапа у отрыва в запасе было около 9 минут. За 9 км до финиша из отрыва атаковал бельгийский велогонщик из велокоманды Giant-Alpecin Зико Вайтенс (Zico Waeytens), к которому через 2 километра переложились Гатис Смукулис (Gatis Smukulis) из велокоманды Astana и Джонатан Рестрепо (Jhonatan Restrepo) из велокоманды Katusha. За 3 км до финиша велогонщики отрыва добрали первую тройку и в этот момент Джонатан Рестрепо атаковал ещё раз. За ним поехали четыре велогонщика – Перрик Кеменёр (Perrig Quemeneur) из Direct Energie, Аксель Домон (Axel Domont) из AG2R-La Mondial, Питер Серри (Pieter Serry) из Etixx-Quick Step и Сергей Лагутин (Sergey Lagutin) из Katusha.



За 2 км до финиша впереди остались трое – Сергей Лагутин, Аксель Домон и Питер Серри. За несколько сотен метров до финиша Сергей Лагутин атаковал и первым пересёк финиш, на 10 секунд опередив своего ближайшего преследователя Акселя Домона. По итогам этапа Сергей Лагутин также возглавил и горную классификацию, надев гороховую майку лидера.



За спиной отрыва свою гонку вели генеральщики. На протяжении равнинной части этапа в голове пелотона находились велогонщики велокоманды BMC, но у подножия финального подъёма вперёд вышли велокоманды Tinkoff, Movistar, Sky, Orica-BikeExchange.



Начало подъёма Ла Камперона Валле де Саберо первым начал проходить Алехандро Вальверде (Movistar), рядом с которым находились Альберто Контадор (Tinkoff), Эстебан Чавес (Esteban Chavez) из Orica-BikeExchange, Наиро Кинтана (Movistar), Крис Фрум (Sky), Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla) из Etixx-Quick Step. Самуэль Санчес (Samuel Sanchez) и Дарвин Атапума (Darwin Atapuma) из велокоманды BMC выпали из группы лидеров.



Затем из группы генеральщиков, примерно за 1,5 км до финиша, атаковал Крис Фрум, за которым тут же сели Альберто Контадор и Наиро Кинтана. Ускорение Криса Фрума порвало группу, но на контратаку Наиро Кинтаны капитан команды Sky ответить уже не смог.



Хотя поначалу Крис Фрум создал просвет, уехав от Контадора, за несколько сотен метров до финиша Альберто Контадор контратаковал и обошёл Фрума, опередив его на финише на 8 секунд.



Благодаря своей атаке Наиро Кинтана перехватил красную майку лидера у своего соотечественника, велогонщика команды BMC Дарвина Атапумы, и возглавил генеральную классификацию.

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