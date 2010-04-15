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Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья


   Девятый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в провинции Толедо в городе Талавера-де-ла-Рейна (Talavera de la Reina). Город Талавере-де-ла-Рейна окружён сетью гор и разделён пополам рекой Тахо (которую также называют Тагус, Tagus, Tajo).

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья


   Талавера-де-ла-Рейна во все века была процветающим городом – всемирную славу ему принесло изготовление керамики. Гончарные изделия Талаверы были известны ещё в 3-4 веках, во времена вестготов. Как и остальные города Испании, Талавера-де-ла-Рейна был завоёван арабами в 712 году, но новые правители привнесли в культуру города много нового. Город пополнился фонтанами, водяными мельницами, торговля пошла в гору, а гончарные традиции лишь укрепились. Арабы укрепили город высокими стенами, построили дворцы и мечети. Несколько участков защитных стен Талаверы-де-ла-Рейна сохранились до нашего времени. Одна из них, построенная в 10 веке при Абд ар-Рахмане III является самой старой. Эта стена единственная в своём роде из всех стен, построенных во времена арабского владычества в Испании, материалом для неё служили каменные блоки древних римских построек.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья


  В 11 веке, когда город был отвоёван у мавров Альфносо VI, Талавера-де-ла-Рейна оставался одним из главных экономических центров Пиренейского полуострова. Прекрасные образцы керамики, созданные мастерами Талаверы, можно найти во всех крупнейших музеях мира и самых известных дворцах Европы. Они характеризуются частично монохромной (голубой), частично разноцветной росписью с изображением животных, людей и сцен повседневной жизни.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-КоватильяВуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья


   Одной из главных достопримечательностей Талаверы-де-ла-Рейна, относящейся к 16 веку, является базилика Нуэстра-Сеньора-дель-Прадо (La Basílica de Nuestra Señora del Prado). Место, где она построено, считалось священным ещё в римские времена. На месте нынешней базилики во времена арабского владычества был храм, переделанный арабами в стиле мудехар, но по легенде, даже в то время в часовне совершались христианские богослужения.


   В 16 веке здание было переделано в стиле ренессанс. В 17 веке искусная керамическая плитка мастеров Талаверы-де-ла-Рейна украсила базилику, благодаря чему её стали называть «Сикстинской капеллой испанской керамики».


Талавера-де-ла-Рейна в истории Вуэльта Испании


  Талавера-де-ла-Рейна принимала пять выпусков Вуэльты Испании - 5 финишей и 5 стартов этапа. Впервые город Талавера-де-ла-Рейна появился на дистанции Вуэльты Испании в 1950, в год, когда выпуск испанского Гран-тура, по мнению многих, был самым неудачным за всю историю испанской супермгодневной гонки. Тогда на старт вышли всего 42 велогонщика, 34 из которых испанцы, решились преодолеть 24 этапа велогонки протяжённостью 3 932 километра. Такая дистанция считается большой даже в настоящее время, когда технология, медицина и физическая подготовка находятся на более высоком уровне, а в 1950-е годы её посчитали невообразимо трудной. До финиша в Мадриде доехали лишь 26 участника Вуэльты Испании-1950.


   Эмоции, наполнявшие испанскую велогонку в предыдущие годы, исчезли, хотя Вуэльта Испании в общем не изменялась в своих основных аспектах. Испанские велогонщики были лидерами на горных этапах, а иностранные спортсмены на равнинных, то, что очень часто повторялось в истории испанского велоспорта.


  На 21 этапе Вуэльты Испании-1950 участникам предстоял горный этап протяжённостью 228 км. Участники вышли на старт в городе Мерида (Merida) и финишировали в Талавера-де-ла-Рейна. Сильнейшим на этапе оказался испанский велогонщик Бернардо Капо (Bernardo Capó). На преодоление этого сложного этапа Капо потребовалось 8 часов 24 минуты и 20 секунд.


  На следующий и завершающий этап Вуэльта Испании-1950 участники вышли в городе Талавера-де-ла-Рейна и через 117 км финишировали в Мадриде (Madrid). Победу на этапе и в итоговой генеральной классификации Вуэльты Испании-1950 одержал испанский велогонщик Эмилио Родригес (Emilio Rodriguez).


   В прошлый раз Талавера-де-ла-Рейна принимал Вуэльта Испании в 2011 году. 7-й этап Вуэльты Испании-2011 проходил по плоскогорью, на высоте примерно 500 метров, и изобиловал множеством мелких некатегорийных торчков и холмиков, напоминая стиральную доску. Стартовали участники Вуэльты Испании-2011 в городе Альмаден (Almaden) и финишировали в Талавера-де-ла-Рейна. Этап протяжённостью 187,6 км практически завершился классическим групповым спринтом. За 100 метров до финиша, нарушив линейность, американец Тайлер Фаррар (Tyler Farrar) из Garmin-Cervelo спровоцировал массовый завал, в котором оказались многие фавориты. Немецкий спринтер Марсель Киттель (Marcel Kittel) из велокоманды Skil-Shimano стал победителем этапа. Вторым и третьим на этапе финишировали Петер Саган (Peter Sagan) из Liquigas-Cannondale и Оскар Фрейре (Oscar Freire) из Rabobank.


  8-й этап Вуэльты Испании-2011 стартовал в Талавера-де-ла-Рейна и через 177,3 км финишировал в Сан Лоренсо де Эль Эскориаль (San Lorenzo de El Escorial). Этот этап вторым горным этапом, на дистанции 8-го этапа Вуэльты Испании-2011 участникам предстояло преодолеть три горы - Пуэрто де Михарес (Puerto de Mijares), Альто де Сан Бартоломе де Пинарес (Alto de San Bartolomé de Pinares) (1-й категория), Альто де Сан Мария (Alto de Santa María) (2-й категория), а также множество некатегорийных подъёмов, включая финишный. Спустившись с перевала, велогонщикам предстояло преодолеть два некатегорийных подъёма - Робледондо (Robledondo) и Сан Лоренсо де Эль Эскориаль (San Lorenzo de El Escorial). Финишный торчок, длиной примерно 2,5 км велогонщикам предстояло пройти дважды - средний градиент в районе 8%, а максимальный до 28%.


   Велогонщики велокоманды Katusha работали во главе пелотона практически до конца этапа. Их усилия были вознаграждены: в самом начале подъёма Микеле Скарпони (Michele Scarponi) из велокоманды Lampre-ISD попытался атаковать, но его обошёл Хоаким Родригес (Joaquim Rodriguez) из велокоманды Katusha. Для "русского" Родригеса это была вторая победа на этапе в этом выпуске Вуэльты Испании,  также он возглавил генеральную классификацию.


Альтиметрия 9-го этапа Вуэльта Испании-2018

 

 Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья

 

  Первая неделя Вуэльты Испании-2018 завершается вторым по протяжённости в этом выпуске испанского Гран-тура этапом, который финиширует в подъем высшей категории. Набор высоты составит 4000 м. 

 

  Со старта в Талавера-де-ла-Рейна пелотон отправится на северо-запад и через 28 км с отметки 400 м над уровнем моря начнет восхождение к вершине подъёма 2-й категории Пуэрто де Пенья Негра (Puerto de Pena Negra) расположенной на 98 км маршрута на отметке 1910 м над уровнем моря

 

  На пути к Пуэрто де Пенья Негра пелотону предстоит покорить сначала подъём 1й категории Пуэрто дель Пико (Puerto del Picoотм. 1375 м, перепад высот 851 м, протяжённость 15,3 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 15%.  

 

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья

 

 

  После пятикилометрового спуска начнётся подъём 3 категории Альто де Гредос (Alto de Gredosотм. 1600 м, перепад высот 380 м, протяженность 10,1 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 8%.

 

  Через 17 км по пересеченному рельефу на среднегорье начнется восхождение в подъём 2 категории Пуэрто де Пенья Негра отм. 1910 м, перепад высот 585 м, протяжённость 13 км, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%. 

 

  После 15-км скоростного спуска и 60 км пересечённого рельефа до города Бехар (Bejar) начнётся восхождение на заключительный подъём 9 этапа Вуэльты Испании-2018 Ла-Коватилья (La Covatilla) протяжённостью 24 км с набором высоты в 1150 м. 

 

  Высшая категория для Ла-Коватилья присвоена заключительному участку протяжённостью 9,8 км, отм. 1965 м, перепад высот 700 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 18%.

 

   Победитель этапа получает 15 очков в зачёт гороховой майки, 25 очков в зачёт зеленой майки и 10 секунд бонификации. 

 

Вуэльта Испании-2011. Альтиметрия этапов

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья

 

   Небольшой горнолыжный курорт Ла-Коватилья находится на юго-восточной окраине провинции Саламанка, в горах Сьерра-де-Бехар (Sierra de Bejar) на высоте 1990 м. Высшая отметка курорта - 2370 м, то есть перепад высот не превышает 400 м. Трассы курорта пологие и подойдут для начинающих лыжников. Всего в Ла-Коватилья насчитывается 31 трасса: 3 «зелёных» трассы протяжённостью от 220 до 264 м, проложенных в специальной отдельной зоне для новичков на высоте 2000 м; 8 «синих» трасс протяжённостью от 350 до 1600 м; 20 «красных» трасс протяжённостью от 250 до 1600 м. Трассы обслуживаются 4 подъёмниками. В Ла-Коватилья будет интересно не только горнолыжникам, но и любителям сноубординга (здесь имеется Сноупарк), и любителям беговых лыж (имеется несколько равнинных трасс).


   Со склона, где находится Коватилья, открывается не только прекрасный вид на город Бехар внизу, но и завораживающая панорама вдали водохранилища Святой Тересы.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья


    В самом Бехаре стоит осмотреть дворец герцогов Бехар Эль-Боске (El Bosque) и его прекрасный парк, которые начали возводите в 15-м веке и закончили в 19-м, и дворец Дожей 16-го века, выполненные в стиле ренессанс; остатки городских стен 11-го века; готическую церковь Святого Сальвадора (Iglesia de El Salvador), где ныне располагается музей, представляющий скульптуры знаменитого испанского мастера Матео Эрнандеса (Mateo Hernández), произведения восточного искусства и коллекцию керамики. Обязательно стоит прогуляться по городскому парку Ла-Антигуа (Parque de la Antigua), разбитому здесь ещё в 11-м веке. Отсюда открываются отличные панорамные виды на горы Сьерра-де-Бехар.


   В 2006 году горные хребет Сьерра-де-Бехар и расположенный чуть западнее горный хребет Сьерра-де-Франсия (Sierra de Francia) были объединены ЮНЕСКО в обширный биосферный заповедник. Заповедник призван охранять густые леса с уникальными видами деревьев (земляничное дерево), где обитают редкие животные и птицы, среди которых - испанская рысь, чёрный аист и бурый гриф.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 9 этап, Талавера-де-ла-Рейна - Ла-Коватилья


   Туристическим центром другой горной цепи - Сьерра-де-Франсия - является деревня Ла-Альберка (La Alberca), где повсюду присутствует дух старины. Отсюда можно отправиться на гору Франсия (1723 м), на вершине которой расположена смотровая площадка и доминиканский монастырь 15-го века, а также в деревню Миранда-дель-Кастаньяр (Miranda del Castanar), где сохранились средневековые постройки и в окрестностях которой находится один из самых древних и самых обширных в мире лесов с земляничными деревьями.


   Также из Ла-Коватилья можно отправиться на восток к горному хребту Сьерра-де-Гредос (Sierra de Gredos), который охраняется одноимённым заповедником. Это поистине живописное место со множеством горных рек, водопадов, озёр, скал, ледниковых ущелий и ледников является излюбленным местом отдыха испанцев и иностранных туристов: в горах расположено немало туристических баз, множество пеших троп и скалы, высотой более 2 500 м, привлекающие скалолазов и ледолазов. Символом здешних мест являются горные козлы ибексы, именно здесь обитает самая многочисленная в Испании популяция этих животных. Наиболее интересными достопримечательностями Сьерра-де-Гредос являются гора Альмансор, у подножия которой расположилось живописное озеро Лагуна-Гранде, находящаяся неподалёку ледниковая долина Гредос, по которой проходит самый захватывающий пеший маршрут, и долина Ируелас с живописным водопадом, где обитают редкие хищные птицы.


Ла-Коватилья в истории Вуэльта Испании


  Город Бехар принимал Вуэльту Испании восемь раз. Трудно сказать сейчас, финишировали ли участники Вуэльты Испании в 1946 на вершине Ла-Коватилья, но известно, что четыре издания испанского Гран-тура принимали участников велогонки на этой вершине.


  В прошлый раз участники финишировали на Ла-Коватилья в 2011 году. 9-й этап Вуэльты Испании-2011. Этап стартовал в Вильякастине (Villacastín) и через 183 км финишировал на Сьерра-де-Бехар / Ла-Коватилья. Классический горный этап с финишем на горе высшей категории Ла-Коватилья внёс серьёзные изменения в генеральную классификацию. Помимо финишной горы на этапе присутствовала ещё одна вершина 3-й категории, Пуэрто де ла Круз де Хиерро (Puerto de la Cruz de Hierro), а также несколько менее существенных холмов. После довольно тяжёлой дистанции велогонщикам предстояло добраться до горнолыжной станции, расположенной на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря и известной своими сильными ветрами. Именно ветер, который дул на протяжении всего этапа, и стал решающим фактором, определившим исход гоночного дня.


   Практически с самого старта этапа начались атаки и попытки сформировать отрыв, в конце концов удалось отъехать четверым велогонщикам - Себастьяну Лангу (Sebastian Lang) из Omega Pharma-Lotto, Хосе Торибио (Jose Vicente Toribio) из Andalucia Caja Granada, Мартийну Кайзеру (Martijn Keizer) и Пиму Лигтарту (Pim Ligthart) из Vacansoleil-DCM. Отрыв удалось отъехать более чем на восемь минут, но так как никто из них не угрожал лидеру Хоакиму Родригесу в генеральном зачёте, то велогонщики Katusha, практически весь этап работавшие во главе пелотона, не старались догнать беглецов, а держали время отрыва под контролем.


   У подножия Ла-Коватилья часть отрыва была нейтрализована, только Себастьяну Лангу удалось ещё некоторое время продержаться, но усталость и тяжёлый подъём сделали своё дело. И вот только когда был поглощён последний участник отрыва, из пелотона атаковал Даниэль Мартин (Daniel Martin) из Garmin-Cervelo. Его атака развалила группу лидеров, возглавлявших пелотон. Кроме того, сильный ветер на этом участке маршрута разбил пелотон на группы. За Мартином зацепился Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из Liquigas-Cannondale и ещё несколько велогонщиков - Бауке Моллема (Bauke Mollema) из Rabobank, Хуан Хосе Кобо (Juan Jose Cobo Acebo) из Geox-TMC, Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins) и Кристофер Фрум (Christopher Froome) из Sky Procycling. Даниэль Мартин выиграл девятый этап, а финишировавший вторым, Бауке Моллема возглавил генеральную классификацию.

 

  До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2018! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2018.

По материалам интернет изданий

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 1.10.2012

    Надеюсь, завтра колхоза не будет...

  2. Гонщик

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 28.05.2017

    Ну наконец-то начинается настоящжаль Вуэльта , пусть и с таким слабым составом претендентов . 

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:29 | Регистрация: 15.04.2010

    Есть где порезвится горнякам.

  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:41 | Регистрация: 8.07.2013

    Наконец-то ,лучше гор могут быть только горы.Кто-то ждет горы с ужасом ,кто-то с нетерпением, ну а мы с  началом большой борьбы  и с надеждой увидить своего фаворита на гребне славы. =ВРЕМЯ ВПЕРЕД=

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Кто выиграет Вуэльту Испании-2018?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вальверде поздравления и нескрываемое восхищение.Выигрывать такие спринтЫ да еще и в таком возрасте, только почет и уважение.

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Наконец-то ,лучше гор могут быть только горы.Кто-то ждет горы с ужасом ,кто-то с нетерпением, ну а мы с  началом большой борьбы  и с надеждой увидить своего фаворита на гребне славы. =ВРЕМЯ ВПЕРЕД=

  • SVS
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    SVS-Фото
    Ну, справедливости ради - Саган не в лучшем состоянии сейчас. И очень видно было, что он бросил работать в какой-то момент.
  • sergejdriver
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    sergejdriver-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Вчера Саган на финише был вторым и объехал Вальвердо, а сегодня снова второй и проиграл Вальвердо. Такое впечатление, что это два самых сильных финишёров.

    Раз уж Вальвердо и Кинтано, то будьте верны себе. Пишите Сагано, Закарино и тд. 

  • tim147
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    tim147-Фото

    Победы Вальверде в спринте над  выдающимися гонщиками калибра Квято и Сагана (еще ездившими на трехколесных велосипедах, когда Алехандро уже  выигрывал спринт у самого Фрейре) еще раз убеждают меня в том, что он может и должен выигрывать тогда, когда его подготовка не занята мыслями о  генеральной классификации на гранд-турах. Шутка ли, уже 13 (!) побед в текущем сезоне. Судя по его предвуэльтовскому интервью, после ТдФ  (где из-за своего неопределенного статуса /то ли капитан - то ли грегари/ не смог прихватить этап) он в основном готовился на равнине и вообще не  поднимался в горы, т.е. его подготовка на этот раз носила целевой характер. По этой же причине, в высоких горах (до 2 км) от него чего-то выдающегося не жду, хотя он еще вполне способен прихватить какой-нибудь этап (к примеру, хотя бы хорошо знакомый ему этап до Коллада Галлина). А самое главное, о чем ему надо думать - это ЧМ, это его последний шанс! 

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Есть где порезвится горнякам.

  • ktilp-12
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    ktilp-12-Фото

    Радует нас Вальверде победами, жаждой жизни. Он чувствует себя молодым, поэтому не будем обращать внимание на его паспортные данные, молодец!

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (4)
    Гонщик-Фото

    Ну наконец-то начинается настоящжаль Вуэльта , пусть и с таким слабым составом претендентов . 

  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Вчера Саган на финише был вторым и объехал Вальвердо, а сегодня снова второй и проиграл Вальвердо. Такое впечатление, что это два самых сильных финишёров.

  • Student
    Вуэльта Испании-2018, превью э ... (4)
    Student-Фото
    Надеюсь, завтра колхоза не будет...

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Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 2752
2 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
3 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2047
5 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
6 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975
7 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1921
8 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1842
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1807
10 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 1717

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