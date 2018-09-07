Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес



Двенадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Мондоньедо (Mondonedo). Это небольшой городок с огромной и интересной историей, богатым архитектурным наследием, который расположился на севере провинции Луго в автономной области Галисия. История Мондоньедо уходит в бронзовый век, эпохи, оставившей свои следы в виде дольменов, петроглифов, и, самое главное, горы Пена-до-Унто (Pena de Unto), старинного алтаря для жертвоприношений, расположенного в Коуто-да-Рекадьейра (Coto de Recadieira). С далёких времён до нас дошли следы очень развитой культуры кастреня в виде руин многочисленных кастро - жилых построек кельтов доримской эпохи.



Главной достопримечательностью города Мондоньедо является его кафедральный собор (Catedral de Mondoñedo), прозванный «коленопреклоненным» (Catedral arrodillada). Необычное название у здания появилось из-за пропорций - его основная часть ниже, чем обычно, как будто храм стоит на коленях. Кафедральный собор Мондоньедо был построен епископом Мартино в период между 1230 и 1248 годами и сочетает в себе несколько стилей из-за периодических расширений и ремонтных работ с течением всего времени своего существования: романский, барокко, готика, классический.



Внутри собор украшают два органа восьмого века. В соборе действует музей «Сантос Сан-Кристобаль», который открыли в 1969 году. Среди экспонатов музея находятся редкие христианские ценности, археологические предметы из собора и соседних приходов, а также картины. К примеру, в музее имеются подлинники Эль Греко (El Greco) - живописца, скульптора и архитектора эпохи Испанского Ренессанса. Кафедральный собор города Мондоньедо был объявлен Национальным памятником в 1902 году.



Неподалёку от собора, на центральной Соборной площади, можно увидеть Старый фонтан (Fonte Vella), в котором с 16-го века омывают ноги перед входом в собор паломники со всей Европы. Старый фонтан также называют фонтаном Альваро Кункейро. Он был построен по распоряжению Диего де Сото (Diego de Soto) в 1548 году, о чем гласит табличка на самом источнике. Вода в этом фонтане из природных подземных источников.



Через город проходит северный маршрут пути Святого Иакова (El Camino de Santiago) – знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. В 1985 году Старый город Мондоньедо, в который входит центральная Соборная площадь, Кафедральный Собор 13-го века и улочки города, сходящиеся к нему, был декларирован историко-художественным памятником Испании. В 2015 году историческая часть города Мондоньедо была внесена в Списки Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.



Близ города есть ещё одна интересная достопримечательность - пещера короля Синтоло (Cueva del Rei Cintolo) с причудливыми сталагмитами и сталактитами, являющаяся самым крупным пещерным комплексом Галисии. По легенде, там своего спасителя ждёт принцесса Шила, которую заточил ревнивый колдун.



В Мондоньедо сохранилось много и других интересных исторических памятников: Святилище де лос Ремедиос (Santuario de los Remedios), построенное в середине 18-го века; Госпиталь Сан Пабло (Hospital de San Pablo), того же века; Монастырь де ла Алькантра (Monasterio de la Alcántara) 18-го века; Монастырь де ла Консепсьон (Monasterio de la Concepción); церковь Сантьяго (Iglesia de Santiago); Королевская Соборная Семинария Санта Каталина (Real Seminario Conciliar de Santa Catalina).

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес



Семинария Санта Каталина — это самое большое строение в Мондоньедо и третья семинария, построенная в Испании. Семинария была построена в 1583 году по инициативе города. Сначала семинария располагалась в двух зданиях по улице Альфонсо VII. Но по мере роста популярности этого заведения, старые здания уже не вмещали всех желающих. И тогда по распоряжению Короля Карла III было принято решение о строительстве нового здания для семинарии, которое и было воздвигнуто в период с 1770 по 1775 года. По приказу же Короля Карла III Семинарии Санта Каталина присвоили титул Королевская.



В семинарии имеется очень богатая библиотека. Её основали с 245 экземплярами книг, а сегодня фонд библиотеки насчитывает более 25 000 экземпляров, среди которых встречаются очень редкие книги, такие как рукопись конца 13-го века.



Монастырь де ла Консепсьон, известный первоначально как Монастырь Воплощения Франсиска де Кото де Отеро, был основан 8 декабря 1656. Согласно Булле Папы Климентия XI, это был монастырь для 30 монашек с садами и парком. Стены монастыря прилегали к городским воротам Батиталес. Ни ворота, ни городская стена Мондоньедо до наших дней не дошли, однако внутреннее убранство монастыря привлекает и сегодня своей роскошью, культурным и художественным наследием.



Для испанцев город Мондоньедо — это не только точка на географической карте, но и одна из любимых сладостей. Город Мондоньедо является родиной известного на всю страну медового тарта (Tarta de Mondoñedo). Попробовать настоящий тарт Мондоньедо можно в кафе «Король тортов» (Rei das Tartas) и в кондитерской напротив главного городского собора.



Город Мондоньедо впервые принимает Вуэльту Испании.



Альтиметрия 12-го этапа Вуэльта Испании-2018

На 12-м этапе Вуэльты Испании-2018 ветер с Атлантики может оказать влияние на развитие этапа, проложенного по пересечённому рельефу по побережью Бискайского залива, с прохождением двух категорийных подъёмов. После этого этапа многие спринтеры могут сойти с Вуэльты Испании-2018.

Со старта в Мондоньедо пелотон отправится на спуск и далее пройдёт подъём 3 категории Альто де Кадейра (Alto de Cadeira) отм. 435 м, перепад высот 375 м, протяжённость 5,8 км, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%.

Постепенно продвигаясь на восток и далее на север, гонка достигнет побережья и повернёт на запад. Далее 70 км по побережью на запад и север. Повернув на юг, пелотон начнёт преодолевать подъём 3 категории Альто де Сан Педро (Alto de San Pedro) отм. 425 м, перепад высот 400 м, протяжённость 7,7 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%.

Вершина подъёма расположена за 50 км до финиша этапа. После непростого спуска и пересечённого рельефа на равнинном участке состоится розыгруш промежуточного финиша, расположенного за 24 км до финиша этапа. Затем пелотон вновь вернётся на пересечённый рельеф и будет продвигаться на север, к мысу Эстака-де-Барес ( Estaca de Bares) - к самой северной точке Пиренейского полуострова.

Заключительные километры - под спуск.



Город Маньон, расположенный в провинции Ла-Корунья, автономного сообщество Галисия, является самым северным городом Испании. Он расположен на мысе и крайней северной точки Пиренейского полуострова. Мыс Эстака-де-Барес (La Estaca de Bares) расположен в историческом регионе на северо-западе Испании, и отмечает западную границу Бискайского залива в северной части Атлантического океана.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес



Город образует узкую и длинную полосу вдоль береговой линии. Одной из главных его достопримечательностей является Маяк (Phare de Estaca de Bares), который ввели в эксплуатацию 1-го сентября 1850 года. Маяк Эстака-де-Барес - восьмиугольная каменная башня, примыкающая к комплексу двухэтажных сторожевых домов. Сама башня маяка возведена из серого камня, а строения окрашены в белый цвет. Когда-то маяк давал свой свет от использования оливкового масла и парафина. В 1939 году маяк электрифицировали и тогда он стал приносить огромную пользу мореплавателям. Маяк получил установку радиомаяка, противотуманное оснащение, и каждые 60 секунд он посылал букву «B» по Азбуку Морзе.



В 1948 году на маяке Эстака-де-Барес установили новую оптическую систему, которая ещё больше открыла его возможности. Теперь он излучал три световых сигнала каждые 8 секунд, которые были видны при фокусном расстоянии 101 метр над уровнем моря, видимых на 25 морских миль (около 46 км). Был также установлен автоматический контроль системы сигнализации. С 1998 года радиомаяк был заменён на систему повышения точности сигналов GPS (DGPS).



Город Маньон впервые принимает Вуэльту Испании.

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