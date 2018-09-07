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Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес


  Двенадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Мондоньедо (Mondonedo). Это небольшой городок с огромной и интересной историей, богатым архитектурным наследием, который расположился на севере провинции Луго в автономной области Галисия. История Мондоньедо уходит в бронзовый век, эпохи, оставившей свои следы в виде дольменов, петроглифов, и, самое главное, горы Пена-до-Унто (Pena de Unto), старинного алтаря для жертвоприношений, расположенного в Коуто-да-Рекадьейра (Coto de Recadieira). С далёких времён до нас дошли следы очень развитой культуры кастреня в виде руин многочисленных кастро - жилых построек кельтов доримской эпохи.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес


   Главной достопримечательностью города Мондоньедо является его кафедральный собор (Catedral de Mondoñedo), прозванный «коленопреклоненным» (Catedral arrodillada). Необычное название у здания появилось из-за пропорций - его основная часть ниже, чем обычно, как будто храм стоит на коленях. Кафедральный собор Мондоньедо был построен епископом Мартино в период между 1230 и 1248 годами и сочетает в себе несколько стилей из-за периодических расширений и ремонтных работ с течением всего времени своего существования: романский, барокко, готика, классический.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес


   Внутри собор украшают два органа восьмого века. В соборе действует музей «Сантос Сан-Кристобаль», который открыли в 1969 году. Среди экспонатов музея находятся редкие христианские ценности, археологические предметы из собора и соседних приходов, а также картины. К примеру, в музее имеются подлинники Эль Греко (El Greco) - живописца, скульптора и архитектора эпохи Испанского Ренессанса. Кафедральный собор города Мондоньедо был объявлен Национальным памятником в 1902 году.


   Неподалёку от собора, на центральной Соборной площади, можно увидеть Старый фонтан (Fonte Vella), в котором с 16-го века омывают ноги перед входом в собор паломники со всей Европы. Старый фонтан также называют фонтаном Альваро Кункейро. Он был построен по распоряжению Диего де Сото (Diego de Soto) в 1548 году, о чем гласит табличка на самом источнике. Вода в этом фонтане из природных подземных источников.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес


  Через город проходит северный маршрут пути Святого Иакова (El Camino de Santiago) – знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. В 1985 году Старый город Мондоньедо, в который входит центральная Соборная площадь, Кафедральный Собор 13-го века и улочки города, сходящиеся к нему, был декларирован историко-художественным памятником Испании. В 2015 году историческая часть города Мондоньедо была внесена в Списки Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.


  Близ города есть ещё одна интересная достопримечательность - пещера короля Синтоло (Cueva del Rei Cintolo) с причудливыми сталагмитами и сталактитами, являющаяся самым крупным пещерным комплексом Галисии. По легенде, там своего спасителя ждёт принцесса Шила, которую заточил ревнивый колдун.


В Мондоньедо сохранилось много и других интересных исторических памятников: Святилище де лос Ремедиос (Santuario de los Remedios), построенное в середине 18-го века; Госпиталь Сан Пабло (Hospital de San Pablo), того же века; Монастырь де ла Алькантра (Monasterio de la Alcántara) 18-го века; Монастырь де ла Консепсьон (Monasterio de la Concepción); церковь Сантьяго (Iglesia de Santiago); Королевская Соборная Семинария Санта Каталина (Real Seminario Conciliar de Santa Catalina).

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-БаресВуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес


   Семинария Санта Каталина — это самое большое строение в Мондоньедо и третья семинария, построенная в Испании. Семинария была построена в 1583 году по инициативе города. Сначала семинария располагалась в двух зданиях по улице Альфонсо VII. Но по мере роста популярности этого заведения, старые здания уже не вмещали всех желающих. И тогда по распоряжению Короля Карла III было принято решение о строительстве нового здания для семинарии, которое и было воздвигнуто в период с 1770 по 1775 года. По приказу же Короля Карла III Семинарии Санта Каталина присвоили титул Королевская.


   В семинарии имеется очень богатая библиотека. Её основали с 245 экземплярами книг, а сегодня фонд библиотеки насчитывает более 25 000 экземпляров, среди которых встречаются очень редкие книги, такие как рукопись конца 13-го века.


   Монастырь де ла Консепсьон, известный первоначально как Монастырь Воплощения Франсиска де Кото де Отеро, был основан 8 декабря 1656. Согласно Булле Папы Климентия XI, это был монастырь для 30 монашек с садами и парком. Стены монастыря прилегали к городским воротам Батиталес. Ни ворота, ни городская стена Мондоньедо до наших дней не дошли, однако внутреннее убранство монастыря привлекает и сегодня своей роскошью, культурным и художественным наследием.


   Для испанцев город Мондоньедо — это не только точка на географической карте, но и одна из любимых сладостей. Город Мондоньедо является родиной известного на всю страну медового тарта (Tarta de Mondoñedo). Попробовать настоящий тарт Мондоньедо можно в кафе «Король тортов» (Rei das Tartas) и в кондитерской напротив главного городского собора.


Город Мондоньедо впервые принимает Вуэльту Испании.


Альтиметрия 12-го этапа Вуэльта Испании-2018

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес

 

 

 На 12-м этапе Вуэльты Испании-2018 ветер с Атлантики может оказать влияние на развитие этапа, проложенного по пересечённому рельефу по побережью Бискайского залива, с прохождением двух категорийных подъёмов. После этого этапа многие спринтеры могут сойти с Вуэльты Испании-2018. 

 

  Со старта в Мондоньедо пелотон отправится на спуск и далее пройдёт подъём 3 категории Альто де Кадейра (Alto de Cadeira) отм. 435 м, перепад высот 375 м, протяжённость 5,8 км, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%. 

 

  Постепенно продвигаясь на восток и далее на север, гонка достигнет побережья и повернёт на запад. Далее 70 км по побережью на запад и север. Повернув на юг, пелотон начнёт преодолевать подъём 3 категории Альто де Сан Педро (Alto de San Pedro) отм. 425 м, перепад высот 400 м, протяжённость 7,7 км, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 10%.

 

  Вершина подъёма расположена за 50 км до финиша этапа. После непростого спуска и пересечённого рельефа на равнинном участке состоится розыгруш промежуточного финиша, расположенного за 24 км до финиша этапа. Затем пелотон вновь вернётся на пересечённый рельеф и будет продвигаться на север, к мысу Эстака-де-Барес ( Estaca de Bares) - к самой северной точке Пиренейского полуострова.

 

   Заключительные километры -  под спуск.

 

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес


  Город Маньон, расположенный в провинции Ла-Корунья, автономного сообщество Галисия, является самым северным городом Испании. Он расположен на мысе и крайней северной точки Пиренейского полуострова. Мыс Эстака-де-Барес (La Estaca de Bares) расположен в историческом регионе на северо-западе Испании, и отмечает западную границу Бискайского залива в северной части Атлантического океана.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-БаресВуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес


  Город образует узкую и длинную полосу вдоль береговой линии. Одной из главных его достопримечательностей является Маяк (Phare de Estaca de Bares), который ввели в эксплуатацию 1-го сентября 1850 года. Маяк Эстака-де-Барес - восьмиугольная каменная башня, примыкающая к комплексу двухэтажных сторожевых домов. Сама башня маяка возведена из серого камня, а строения окрашены в белый цвет. Когда-то маяк давал свой свет от использования оливкового масла и парафина. В 1939 году маяк электрифицировали и тогда он стал приносить огромную пользу мореплавателям. Маяк получил установку радиомаяка, противотуманное оснащение, и каждые 60 секунд он посылал букву «B» по Азбуку Морзе.

 

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 12 этап, Мондоньедо - Маньон, Маяк Эстака-де-Барес


  В 1948 году на маяке Эстака-де-Барес установили новую оптическую систему, которая ещё больше открыла его возможности. Теперь он излучал три световых сигнала каждые 8 секунд, которые были видны при фокусном расстоянии 101 метр над уровнем моря, видимых на 25 морских миль (около 46 км). Был также установлен автоматический контроль системы сигнализации. С 1998 года радиомаяк был заменён на систему повышения точности сигналов GPS (DGPS).


  Город Маньон впервые принимает Вуэльту Испании.

 

  До встречи на следующем этапе Вуэльты Испании-2018! Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассникахвКонтакте и Гугл +.  Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Вуэльты Испании-2018.

 

По материалам интернет изданий

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2018 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Вуэльты Испании новости велоспорта результаты Вуэльты Испании

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Комментарии

  • Pi-man
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Sezar
    Саймон даже не дернулся атаковать. А в 2016 был первым. Невольно возникает вопрос. Долго ли еще ему носить красную майку.

     

    Он уже на Джиро наатаковался. Теперь опытный. За двумя зайцами не гоняется.

  • ЧОРНЫЙ
    Константин Сивцов отстранён от ... (16)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    никогда такого не было, и вот опять... ))))!!!
  • velour
    Константин Сивцов отстранён от ... (16)
    velour-Фото
    Цитата: Astanaforever
    То-то он в Хорватии зажигал не по детски.Гидичу первое место освободить.

    Цитата: velour
    В том то и дело, что не хотел он оставаться в команде, которая НЕ ВЫПЛЧИВАЕТ заработанные деньги. Да еще и подал иск против команды за это.Вот его и убрали.
    Всем выплачивают, а ему нет? Нонсенс.Как всегда виноват кто-то другой...в ком то ищем проблемы..Гнилые отмазки.
    Вообще то иск был коллективным, Костя инициатор, поставили на место, чтобы другим неповадно было
  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    velodoctor-Фото
    До чего вы опустились
  • Tamri
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    Tamri-Фото

    Цитата: Mikael
    Это ирония? Еще один хейтер Астаны? Почему просто нельзя порадоваться за брата нашего супермена Лопеса. Ведь все мы родились на одной планете.

    Потому что Лопес не супермен ни разу.  Супермены выигрывают грандтуры.  Вот это супермены.  

    Когда упорно называют суперменом обычного хорошего гонца, просто обесценивают это слово.  Режет слух, право.  

    И ещё.  

    Всегда рада победам Астаны.  И победам Лопеса в частности.  

  • byvshiy
    Константин Сивцов отстранён от ... (16)
    byvshiy-Фото

    По мне какая то провакация ,надо быть полным идиотом пользоваться этим ,а на такого он не похож....,если пойдет на вскрытие пробы"В"то я ему верю ,что нехрена не было ..

  • Двс
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    Двс-Фото

    Цитата: vitali
    А интересно, сам-то Лопес знает свой "позывной"?
    Вот "СуперМарио" даже дети знали в 90-е годы
     Знает, в соц сетях так и зарегистрирован) ещё пытается продвигать одежду под этим брендом

     



    Хотя по количеству подписчиков( что важно) значительно уступает Кинтане и Урану. Относительно Урана, походу прислушался к Толстому мачо, бросил бухать. Но занялся активно бизнесом, так что результатов опять не будет)))

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    Sezar-Фото

    Уран, похоже рвется в бой. 42, 6 км/ч. Средняя скорость этапа. Высокий средний темп. Саймон даже не дернулся атаковаьь. А в 2016 был первым. Невольно возникает вопрос. Долго ли еще ему носить красную майку.

  • vitali
    Вуэльта Испании-2018. Результа ... (18)
    vitali-Фото
    А интересно, сам-то Лопес знает свой "позывной"?
    Вот "СуперМарио" даже дети знали в 90-е годы
  • vitali
    Константин Сивцов отстранён от ... (16)
    vitali-Фото

    Костя молодец, наверняка ему это ЭПО не нужно, только интересно, в доме в Белоруссии, или в каком другом?

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