Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 4 этап, Велес-Малага - Альфакар. Сьерра-де-ла-Альфагуара

Четвёртый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2018 стартует в городе Велес-Малага (Velez-Malaga). Городок расположен в провинции Малага, на побережье Коста-дель-Соль (Costa del Sol). Этот тихий и спокойный городок предпочитают любители размеренного образа жизни.



Город Велес-Малага был основан в 10-м веке. Из тех далёких времён в Велес-Малаге сохранились несколько памятников истории, архитектуры, культуры и религии. Центр старой части города и её площадь Святого Франциска (Plaza de San Francisco) объявлены объектом культурно-исторического наследия Испании.



Площадь Святого Франциска является историческим центром города: именно здесь появились в своё время первые городские жилые постройки, окружавшие Королевский монастырь Сантьяго (Real Convento de Santiago), разрушенный в 1836 году.



Неподалёку от площади расположен Дворец маркиза Бениэля (Palacio del Marqués de Beniel) — строение из камня и красного кирпича с мраморными колоннами и арочными окнами возведённый в период с 1610 по 1616 год. Дворец маркиза Бениэля является одним из лучших примеров гражданской архитектуры 17-го века в городе. Его спроектировал испанский архитектор Мигель Дельгадо (Miguel Delgado), который также является автором проекта кафедрального собора Воплощения (Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación) в Малаге. В настоящее время во Дворце маркиза Бениэля находится штаб-квартира Фонда Мариии Самбрано Аларкон (María Zambrano Alarcón) - испанской писательницы и католического философа-эссеиста; и штаб-квартира Международного Университета Аккаркии (Universidad Internacional de la Axarquía).



Прямо от площади Святого Франциска отходит одноименная улица, которая ведёт к роскошному аристократическому зданию — Дому Сервантеса (Casa Cervantes) - всемирно известного испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведра (Miguel de Cervantes Saavedra), автора одного из величайших произведений мировой литературы — романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». За красивым фасадом с большими балконами из кованого железа скрываются арочные галереи, ведущие во дворик с фонтаном.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 4 этап, Велес-Малага - Альфакар. Сьерра-де-ла-Альфагуара



В старом городе находятся такие сокровища религиозной архитектуры как церкви Иоанна Крестителя и Святой Девы Марии Великой (iglesias de San Juan Bautista y de Santa María la Mayor).



Также в Велес-Малаге сохранились Крепость (Fortaleza de Vélez-Málaga) и остатки крепостной стены, которые окунут вас в эпоху арабского прошлого Андалусии, когда это был одним из самых важных населённых пунктов во время арабского владычества.



С холма Сан-Кристобаль (San Cristóbal), на котором расположен храм Девы Ремедиос (Ermita de la Virgen de los Remedios), покровительницы города, открывается панорама города Велес-Малага. Церковь Воплощения Богоматери (Santa María dela Encarnación) была выстроена в начале 16-го века на месте старой мечети. В архитектуре здания гармонично сочетаются готика и мудехар, а внутри можно увидеть ренессансный алтарь. В настоящее время здесь размещается Музей Страстной недели (Museo de Semana Santa de Vélez-Málaga), экспозиция которого рассказывает о пасхальных традициях региона.

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 4 этап, Велес-Малага - Альфакар. Сьерра-де-ла-Альфагуара



Пасхальная неделя в Велес-Малаге (Semana Santa de Vélez Málaga) - одна из самых интересных, как с исторической точки зрения, так и с художественной. Почти двадцать религиозных братств шествуют по улице с образами святых, — это удивительное и впечатляющее зрелище.



Другими известными событиями являются Карнавал в Велес-Малаге, народные гуляния в честь Девы Марии Вирхен-де-лос-Ремедиос (Virgen de los Remedios), в мае, и Королевская ярмарка Сан-Мигель (Real Feria de San Miguel), в сентябре. Особо следует выделить магическую ночь на праздник Сан-Хуан (праздник аналог купаний в день Ивана Купалу) в Торре-дель-Мар и морской крестный ход на праздник Вирхен-дель-Кармен.



В городской квартал Торре-дель-Мар известен своими пляжами, морской набережной и большим выбором прибрежных ресторанчиков. Именно здесь можно насладиться настоящей жареной рыбой и знаменитыми андалусскими сардинами на шпажках (espetos de sardinas). Также в квартале Торрес-дель-Мар находится местный аквапарк - «Аквавелис» (parque acuático Aquavelis).



Альтиметрия 4-го этапа Вуэльты Испании-2018

4-й этап Вуэльты ИСпании-2018 - среднегорный этап с финишем в подъем 1-й категории.

Со старта пелотон отправится к побережью Средиземного моря, достигнув которого, продолжит свое движение на восток вдоль линии пляжей. Через 45 км со старта пелотон после поворота на север и начнётся преодоление подъема 1-й категории Альто де ла Кабра Монтес (Alto de la Cabra Montes) отм. 1060 м, перепад высот 930 м, протяженность 15,7 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%.

После достижения вершины категорийного подъёма гонщики продолжат движение вверх, еще 7 км с набором высоты 270 м. Через плоскогорье и 15-км скоростной спуск пелотон подъеет к подножию некатегорийного подъема, после которого спуск продолжится до Санта Фе (Santa Fe).

Последующие 30 км - подъем до финиша этапа на Сьерра-де-ла-Альфагуара (Sierra de la Alfaguara) - горный хребет Кордильера-Суббетика, по пути велогонщики разыграют промежуточный спринт.

Подъем 1 категории Сьерра-де-ла-Альфагуара отм. 1440 м, перепад высот 675 м, протяженность 12,4 км, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 11%.

Сьерра-де-ла-Альфагуара - ступенчатый подъем с полочками, спусками, и выполаживанию к финишу. Подъём станет первой серьёзной проверкаой для генеральщиков, но больших разрывов ожидать не приходится.

Фаворитами можно назвать Дэна Мартина, Саймона Йейтса, Адама Йейтса, Мигеля Лопеса, половину состава команды Movistar и других.

Победитель этапа получает 10 очков в зачет гороховой майки, 25 очков в зачет зеленой майки и 10 секунд бонификации.



Город Альфакар находится в провинции Гранада и расположен на юго-западном склоне Сьерра-де-ла-Альфагуара (Sierra de la Alfaguara), между 915 и 1 200 м над уровнем моря, который является частью природного парка Сьерра де Уэтор (Parque natural de Sierra de Huétor).



Город Альфакар славится качеством высоким питьевой воды, поступающей из большого разнообразия родников и скважин. Альфакар также известен не только в Андалусии, но и во всей Испании, за признанное качество его хлебных печей и всей хлебной отрасли. В Альфакаре, площадью не более 17 кв. км, работает 65 пекарен.



Происхождение городка в большей степени арабское. В частности, название города «Альфакар», относится к направлению в гончарном производстве связанным с изготовлением сосудов для приготовления, приёма пищи или для хранения жидких и сыпучих материалов. Благодаря своему стратегическому расположению и снабжению питьевой водой столицы Гранады, Альфакар сыграл важную роль в капитуляции города Гранада со стороны мусульман, поскольку, когда город Альгамбра (Alhambra) был осаждён и лишён питьевой воды, жителям ничего не оставалось как сдаться и капитулировать (22 декабря 1491 года).



В городе Альфакар скончался великий андалузский писатель Федерико Гарсиа Лорка (Federico García Lorca), убитый во время гражданской войны в Испании. Хотя считается, что его останки по-прежнему лежат на том месте, где он был казнён, факт его захоронения до сих пор не был установлен. 16 августа 1936 года франкисты арестовывали Гарсиа Лорку в доме поэта Луиса Росалеса (Luis Rosales) (чьи братья были фалангистами), и предположительно на следующий день поэта расстреляли по приказу губернатора Хосе Вальдеса Гусмана (José Valdés Guzmán) и тайно захоронили в 2 км от Ла Фуэнте Гранде (La Fuente Grande). После этого, до смерти генерала Франко, книги писателя Гарсиа Лорки были запрещены в Испании.

Существует также версия о том, что поэт Федерико Гарсиа Лорка не был убит и просто пропал без вести. В 2008 году внучка учителя, расстрелянного вместе с Лоркой, потребовала эксгумацию тел общей могилы, в которой якобы покоился и Лорка (по закону о восстановлении исторической памяти). Эксгумация этой и ещё 18 братских могил была проведена по приказу судьи Бальтасара Гарсона, действовавшего по собственной инициативе, что вызвало потерю им должности и уголовное обвинение в превышении полномочий. Никаких останков не обнаружили не только в могиле, но и во всём муниципальном округе, где, по официальной версии, развернулась трагедия. Более мифическая версия утверждает, что раненого поэта тайно переправили в Аргентину, но он уже не помнил своего имени и прошлого. В 2015 году испанская сеть радиовещания Cadena SUR 22 апреля опубликовала неизвестные ранее документы из архивов Главного полицейского управления Гранады, подтверждающие расстрел Федерико Гарсиа Лорки франкистами (а именно полицейский рапорт 1965 года, утверждавший о «неблагонадёжности» Лорки из-за его социалистических взглядов, принадлежности к масонам и подозрений в гомосексуальности).

Вуэльта Испании-2018, превью этапов: 4 этап, Велес-Малага - Альфакар. Сьерра-де-ла-Альфагуара



Но, вернёмся в Альфакар. Расположенный в самом сердце Гранады, Альфакар сегодня превратился в современный город, с хорошо развитым гостиничным и ресторанным бизнесом, строительством, хлебопекарной промышленностью и сельским хозяйством.

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