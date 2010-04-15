Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс, 222.5 км

Девятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 отправится по маршруту велогонки из Амбрён (Embrun). Красивый маленький средневековый Амбрён находится в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, в департаменте - Верхние Альпы. Городок расположился на склоне утёса, с видом на реку Дюранс (Durance), и уже трижды принимал этапы Большой Петли, становясь стартовым городом. Его история уходит далеко в глубину веков, когда-то здесь проживал архиепископ. Городок богат лабиринтами древних улочек и яркими площадями.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс



Из старинных построек и памятников архитектуры стоит обратить внимание на исторический центр города и его Собор Нотр-Дам де Реаль (Cathédrale Notre-Dame du-Réal d'Embrun). Строительство собора началось в XII веке и закончилось только в XIII веке. Собор Собор Нотр-Дам де Реаль являлся самым главным во французских Альпах в период между 1170 и 1225 годами, время, когда происходила смена культур от романской к готической.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс



Ещё одной достопримечательностью Амбрён является Коричневая Башня (Tour brune d'Embrun), единственная сохранившаяся часть Епископального ансамбля, построенного в XIII веке напротив дворца архиепископа и недалеко от собора Нотр-Дам де Реаль. Башня символизировала временную власть архиепископа Амбрёна и должна была защищать его дворец. На протяжении многих веков она служила прямо по назначению - играя роль фортификационного сооружения. Служила Коричневая башня и темницей. Башня представляет из себя сооружение в виде куба, ширина между стенами 1,80 м, высота всей башни 27 метров.



Дом Канонжев (La maison des Chanonges), ещё один памятник архитектуры в Амбрён, редкий пример романской архитектуры XIII века. Это обычный дом, небольшой, в нем одна комната с двумя окнами; на фасаде дома (вверху слева), установлена скульптура льва, поедающего овечку.



Регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег расположен на территории Национального Парка Экрен (Parc national des Écrins), в окружении грандиозных пейзажей, природных водопадов, здесь царит мягкий альпийский климат, именно поэтому часто Амбрён называют «альпийской Ниццей», сюда приезжают туристы и зимой, и летом. Благодаря реке Дюранс и озеру Серр-Понсон (Serre-Ponçon), простирающемуся на 20 км, в летний период можно заниматься водными видами спорта: водные лыжи, катамараны, каноэ, рафтинг, парусный спорт, гидроциклы. Зимой же к услугам отдыхающих покорение заснеженных вершин: лыжные прогулки, зимние походы и даже прыжки на парашютах.

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 19 этап



После горных этапов и заключительной разделкой, пелотону предстоит проехать самый протяжённый этап Тур де Франс-2017. Это спринтерский этап из Альп к побережью Средиземного моря. "Ещё немного и в Прованс".



Маршрут этапа проложен на юго-запад, по пути гонщики пересекут несколько раз реку Дюранс (Durance) и преодолеют три подъёма 3-й категории:



- Коль Лебро (Col Lebraut), протяжённость 4.7 км, 828-1110 м, перепад 282 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 11%

- Кот де Брезьер (Cote de Breziers), протяжённость 2.3 км, 709-842 м, перепад 133 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%

- Коль дю Пуантю (Col du Pointu), протяжённость 4.1 км, 259-499 м, перепад 240 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 9%



Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 19 этап



Вершина последнего категорийного подъёма Тур де Франс-2017 расположена за 45 км до финиша этапа в Салон-де-Прованс (Salon-de-Provence, департамент Буш-дю-Рон, регион Прованс - Альпы - Лазурный Берег), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. На заключительных 3 км 19 этапа расположены круговые развязки и многочисленные повороты, последний из которых за 250 м до финиша. Финальные метры с запада на восток. Спринтерские команды попробуют взять под контроль этап, но и у отрыва есть шансы на победу на этапе. Однако, если подует мистраль (ветер), то пелотон может порваться.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс



Салон-де-Прованс - город, раскинувшийся в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, на юге Франции, похвастаться значимыми событиями в своей истории не может. Но несмотря на это городу есть чем гордиться. В древности поселение, которое стояло на окраине долины Кро возле шумной дороги Виа Аурелия, сооружённой римлянами, гордо называлось Сало от латинского «Sal» (соль). Здесь обитало некое варварское племя, которое и дало ему такое название, производное от римского «Салас». Это племя заселяло обе стороны соляной дороги, которая была очень важна в то время.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс



Средневековье не погасило город. Он стал называться Салон и превратился в место проведения ярмарок и в город рынков. Жизнь здесь бурлила. Город стал известен шерстяными тканями высокого качества и мастерским выделыванием козьих и овечьих шкур.



В XVI веке, когда во Франции правил король Генрих II, в город пригласили инженера Адама де Крапона (Adam de Craponne). Он занимался проведением искусственного канала на равнинах Кро. Это был огромный толчок в развитие города. Долина зазеленела, на ней начали расти оливковые деревья и виноград, а также появилось место для пастбищ. Дальнейшее развитие зависело только от предприимчивости местных жителей, могли ли они умело воспользоваться всеми ресурсами. И им это удалось.



В середине XVII века в городе открылась новая отрасль промышленности - мыловарение. Жители очень гордились своими фабриками по производству натурального мыла и своей продукцией. Мыло из Салон-де-Прованс славилось своим ярким и привлекательным внешним видом, приятным запахом, а также экономностью - мыло не так быстро расходовалось.



В Салон-де-Прованс едут не за историей и архитектурными памятниками. Сюда едут потому, что здесь проживал Мишель де Нострдам (Michel de Nostredame), известный также как Нострадамус - французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, знаменитый своими пророчествами. Здесь он написал свои знаменитые «Центурии» - поэтически зашифрованные предсказания будущего, которые уже несколько веков являются для человечества источником страхов и надежд. В наши дни в Салон-де-Прованс работает Дом-музей Нострадамуса, где он прожил последние 25 лет. В том самом доме, где он жил, где написал «Центурии» и куда в 1564 году к чародею пожаловали Екатерина Медичи и Карл IX. Личных вещей, правда, и здесь почти не осталось, но есть комнаты-инсталляции с восковыми фигурами. Настоящих экскурсоводов в музее тоже нет, посетителя с этажа на этаж, то есть по жизни Нострадамуса, ведёт голос из невидимых динамиков.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс



Однако, не всё так просто с Нострадамусом, впрочем, это уже и не новость. Известно, что Нострадамус в одном из своих зашифрованных предсказаний предостерегал потомков от посещения своей могилы: якобы таким образом можно вызвать к жизни всяких нехороших духов. Умерший в 1566 году врач-предсказатель похоронен в храме Святого Лорана (Église Saint-Laurent de Salon-de-Provence). Тот, кто воспримет на свой счёт пророчество, не увидит этот удивительный храм, посетив который Людовик ХIV воскликнул: «Это самый красивый собор в моем королевстве!»

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс



Возведение храма Святого Лорана было начато в 1344 году, но вскоре строительство прекратилось из-за вспыхнувшей эпидемии чумы. Строительство храма было практически завершено в начале XV века, но и в этот раз, не удалось довести дело до конца, так как колокольня храма обрушилась. Храм Святого Лорана удалось завершить лишь в 1480 году, на этот раз потребовалось подойти к делу основательно. Храм доводили до совершенства 48 лет, и в начале XVI он наконец-то открыл свои двери для прихожан.



У Нострадамуса, в городе Салон-де-Прованс, не только две могилы, старая и новая, но и два памятника. Первый, мраморный, был сооружён в середине позапрошлого века в сугубо реалистической манере, со стремлением к портретному сходству. Второй - спустя ровно сто лет. На нем безлицый герой слеплен из острых кусков металла и весь похож на какой-то астрологический инструмент. Собственно, два этих памятника могут служить одной из иллюстраций к пророчествам Мишеля Нострадамуса, приучающего нас философски относиться к мысли, что в подлунном мире нет как ничего неизменного, так и ничего случайного. А имя победителя девятнадцатого этапа Тур де Франс-2017 мы узнаем не из стихов «Центурии», а по результатам этапа.

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