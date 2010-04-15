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Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс, 222.5 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс, 222.5 км

 

  Девятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 отправится по маршруту велогонки из Амбрён (Embrun). Красивый маленький средневековый Амбрён находится в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, в департаменте - Верхние Альпы. Городок расположился на склоне утёса, с видом на реку Дюранс (Durance), и уже трижды принимал этапы Большой Петли, становясь стартовым городом. Его история уходит далеко в глубину веков, когда-то здесь проживал архиепископ. Городок богат лабиринтами древних улочек и яркими площадями.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-ПровансТур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс


   Из старинных построек и памятников архитектуры стоит обратить внимание на исторический центр города и его Собор Нотр-Дам де Реаль (Cathédrale Notre-Dame du-Réal d'Embrun). Строительство собора началось в XII веке и закончилось только в XIII веке. Собор Собор Нотр-Дам де Реаль являлся самым главным во французских Альпах в период между 1170 и 1225 годами, время, когда происходила смена культур от романской к готической.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-ПровансТур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс


   Ещё одной достопримечательностью Амбрён является  Коричневая Башня (Tour brune d'Embrun), единственная сохранившаяся часть Епископального ансамбля, построенного в XIII веке напротив дворца архиепископа и недалеко от собора Нотр-Дам де Реаль. Башня символизировала временную власть архиепископа Амбрёна и должна была защищать его дворец. На протяжении многих веков она служила прямо по назначению - играя роль фортификационного сооружения. Служила Коричневая башня и темницей. Башня представляет из себя сооружение в виде куба, ширина между стенами 1,80 м, высота всей башни 27 метров.

 

La maison des Chanonges

 

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс


   Дом Канонжев (La maison des Chanonges), ещё один памятник архитектуры в Амбрён, редкий пример романской архитектуры XIII века. Это обычный дом, небольшой, в нем одна комната с двумя окнами; на фасаде дома (вверху слева), установлена скульптура льва, поедающего овечку.


   Регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег расположен на территории Национального Парка Экрен (Parc national des Écrins), в окружении грандиозных пейзажей, природных водопадов, здесь царит мягкий альпийский климат, именно поэтому часто Амбрён называют «альпийской Ниццей», сюда приезжают туристы и зимой, и летом. Благодаря реке Дюранс и озеру Серр-Понсон (Serre-Ponçon), простирающемуся на 20 км, в летний период можно заниматься водными видами спорта: водные лыжи, катамараны, каноэ, рафтинг, парусный спорт, гидроциклы. Зимой же к услугам отдыхающих покорение заснеженных вершин: лыжные прогулки, зимние походы и даже прыжки на парашютах.

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 19 этапТур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 19 этап

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 19 этап


  После горных этапов и заключительной разделкой, пелотону предстоит проехать самый протяжённый этап Тур де Франс-2017. Это спринтерский этап из Альп к побережью Средиземного моря. "Ещё немного и в Прованс".


   Маршрут этапа проложен на юго-запад, по пути гонщики пересекут несколько раз реку Дюранс (Durance) и преодолеют три подъёма 3-й категории:


- Коль Лебро (Col Lebraut), протяжённость 4.7 км, 828-1110 м, перепад 282 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 11%
- Кот де Брезьер (Cote de Breziers), протяжённость 2.3 км, 709-842 м, перепад 133 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%
- Коль дю Пуантю (Col du Pointu), протяжённость 4.1 км, 259-499 м, перепад 240 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 9%

 

Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 19 этап


Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 19 этапТур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 19 этап


   Вершина последнего категорийного подъёма Тур де Франс-2017 расположена за 45 км до финиша этапа в Салон-де-Прованс (Salon-de-Provence, департамент Буш-дю-Рон, регион Прованс - Альпы - Лазурный Берег), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. На заключительных 3 км 19 этапа расположены круговые развязки и многочисленные повороты, последний из которых за 250 м до финиша. Финальные метры с запада на восток. Спринтерские команды попробуют взять под контроль этап, но и у отрыва есть шансы на победу на этапе. Однако, если подует мистраль (ветер), то пелотон может порваться.  

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-ПровансТур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс


   Салон-де-Прованс - город, раскинувшийся в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег, на юге Франции, похвастаться значимыми событиями в своей истории не может. Но несмотря на это городу есть чем гордиться. В древности поселение, которое стояло на окраине долины Кро возле шумной дороги Виа Аурелия, сооружённой римлянами, гордо называлось Сало от латинского «Sal» (соль). Здесь обитало некое варварское племя, которое и дало ему такое название, производное от римского «Салас». Это племя заселяло обе стороны соляной дороги, которая была очень важна в то время.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-ПровансТур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс


  Средневековье не погасило город. Он стал называться Салон и превратился в место проведения ярмарок и в город рынков. Жизнь здесь бурлила. Город стал известен шерстяными тканями высокого качества и мастерским выделыванием козьих и овечьих шкур.


   В XVI веке, когда во Франции правил король Генрих II, в город пригласили инженера Адама де Крапона (Adam de Craponne). Он занимался проведением искусственного канала на равнинах Кро. Это был огромный толчок в развитие города. Долина зазеленела, на ней начали расти оливковые деревья и виноград, а также появилось место для пастбищ. Дальнейшее развитие зависело только от предприимчивости местных жителей, могли ли они умело воспользоваться всеми ресурсами. И им это удалось.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс


  В середине XVII века в городе открылась новая отрасль промышленности - мыловарение. Жители очень гордились своими фабриками по производству натурального мыла и своей продукцией. Мыло из Салон-де-Прованс славилось своим ярким и привлекательным внешним видом, приятным запахом, а также экономностью - мыло не так быстро расходовалось.


   В Салон-де-Прованс едут не за историей и архитектурными памятниками. Сюда едут потому, что здесь проживал Мишель де Нострдам (Michel de Nostredame), известный также как Нострадамус - французский астролог, врач, фармацевт и алхимик, знаменитый своими пророчествами. Здесь он написал свои знаменитые «Центурии» - поэтически зашифрованные предсказания будущего, которые уже несколько веков являются для человечества источником страхов и надежд. В наши дни в Салон-де-Прованс работает Дом-музей Нострадамуса, где он прожил последние 25 лет. В том самом доме, где он жил, где написал «Центурии» и куда в 1564 году к чародею пожаловали Екатерина Медичи и Карл IX. Личных вещей, правда, и здесь почти не осталось, но есть комнаты-инсталляции с восковыми фигурами. Настоящих экскурсоводов в музее тоже нет, посетителя с этажа на этаж, то есть по жизни Нострадамуса, ведёт голос из невидимых динамиков.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-ПровансТур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс


   Однако, не всё так просто с Нострадамусом, впрочем, это уже и не новость. Известно, что Нострадамус в одном из своих зашифрованных предсказаний предостерегал потомков от посещения своей могилы: якобы таким образом можно вызвать к жизни всяких нехороших духов. Умерший в 1566 году врач-предсказатель похоронен в храме Святого Лорана (Église Saint-Laurent de Salon-de-Provence). Тот, кто воспримет на свой счёт пророчество, не увидит этот удивительный храм, посетив который Людовик ХIV воскликнул: «Это самый красивый собор в моем королевстве!»

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-ПровансТур де Франс-2017, превью этапов: 19 этап, Амбрён - Салон-де-Прованс


   Возведение храма Святого Лорана было начато в 1344 году, но вскоре строительство прекратилось из-за вспыхнувшей эпидемии чумы. Строительство храма было практически завершено в начале XV века, но и в этот раз, не удалось довести дело до конца, так как колокольня храма обрушилась. Храм Святого Лорана удалось завершить лишь в 1480 году, на этот раз потребовалось подойти к делу основательно. Храм доводили до совершенства 48 лет, и в начале XVI он наконец-то открыл свои двери для прихожан.


   У Нострадамуса, в городе Салон-де-Прованс, не только две могилы, старая и новая, но и два памятника. Первый, мраморный, был сооружён в середине позапрошлого века в сугубо реалистической манере, со стремлением к портретному сходству. Второй - спустя ровно сто лет. На нем безлицый герой слеплен из острых кусков металла и весь похож на какой-то астрологический инструмент. Собственно, два этих памятника могут служить одной из иллюстраций к пророчествам Мишеля Нострадамуса, приучающего нас философски относиться к мысли, что в подлунном мире нет как ничего неизменного, так и ничего случайного. А имя победителя девятнадцатого этапа Тур де Франс-2017 мы узнаем не из стихов «Центурии», а по результатам этапа. 

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2017 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Тур де Франс новости велоспорта результаты Тур де Франс превью этапа маршрут велогонки

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:28 | Регистрация: 15.04.2010

    Этот этап уже ни чего не решит, он для спринта.

    1. Имя: Константин

      Костя К

      Сегодня, 21:41 | Регистрация: 27.05.2015

      Только спринтеров как-то маловато осталось.

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 21:01 | Регистрация: 8.07.2017

    Как здесь написал здесь VeloLIVE:

    "Однако, если подует мистраль (ветер), то пелотон может порваться".  

    Понятно, что ещё есть проколы, поломки.

    Разрывы между тройкой лидеров маленькие.

    Этап будет нервным для лидеров.

     

  3. drevgen

    Сегодня, 21:53 | Регистрация: 19.07.2016

    Да  мистраль, это нечто, машины качаются когда дует, автобусы переворачиваются, а тут группы может просто разорвать. Но вот я не помню в июле дует или нет ?

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Тур де Франс


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Комментарии

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    SSS-Фото

    Цитата: nurik
    ...Жаль конечно Ару, не хватило сил,но боролся до конца, характер есть.. а знчит он возьмет еще свой тур де Франс.
    Нет к этому предпосылок. За счет одной горной атаки за 3 недели тур не выигрывается. Даже старик контадор чаще и ярче атаковал. И даже если их будет больше, то при отсуствии других качеств на конкурентном уровне этого недостаточно. Индивидуальный ход слабый, спусковик он посредственный, тактик тоже не ахти какой. Вуэльту помогла выиграть очень сильная команда астана, но таковой в ближайшие годы не предвидется, бюджеты урезаются, и это не способствует появлению сильных кадров. Будет полсостава своих баевых и таевых воду капитану подвозить, но это все до серьезной горы, где помощи от них ждать не придется.

  • Camel
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    Camel-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Вот и всё, Фрума можно поздравить с победой. В разделке Уран объедит Ворде и будет вторым. Ару не выдержал третей недели.

     

    Ваших комментариев жду так, как даже не жду зарплату! На фоне ваших комментариев остальные просто блекнут и остаются далеко за флагом.
    Вы веселый, глухой, незрячий и по-хорошему упрямый старикан.
    Я бы даже выпил с вами!
    Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы с нами! И не собираетесь уходить! И не надо! Без вас - грусть и тоска...

  • Lex
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    Lex-Фото

    Все под контролем, к чему лишние затраты, ведь впереди Вуэльта и очередная попытка взять два ГТ за сезон.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Александра
    Цитата: Гонщик
    никакого доминирования нет

    Да ну?))))
    вот вам и да ну , Фрум с Ландой , по сценарию должны были скинуть Урана с Барде , но так как никакого доминирования нет , сей умысел не прокатил , Фрум выиграет Тур чисто на классе , хотя едет в горах в этом году заметно слабее себя самого .

  • sashkool
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    sashkool-Фото

    Цитата: Костя К
    Я немного не понял. Зачем Фрум привез к Ланде Урана и Барде?
    Ланде мог же выкатить на 2 место....

  • Starch27
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    Starch27-Фото

    При упоминании Ланды сразу вспоминается судьба Лайфаймера, который мог бы выиграть несколько гранд-туров если бы не был грегори у Контадора.

  • sashkool
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    sashkool-Фото

    Вы все думаете, что Фруми уже победитель?

  • drevgen
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    drevgen-Фото

    А че не так с Ураном ? Идет 3ий, взял этап, 2 вторых места на этапе, 4 раза в 1 десятке, 1 раз 12, еще 1 тяж этап и разделка впереди. По моему он лучшую гонку идет для себя. Идет как умеет.

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (62)
    SSS-Фото
    Цитата: Rokka
    Браво Баргий! Великолепно заехал! Очень хотел что бы выиграл Лёша, но когда Атапума начал его добирать стало понятно что не выстоит. Фрум и Ланда - на уровне. Красиво все разыграли преимущество
    Цитата: SSS
    Вот и дежурный черный день ары. Минус минута, как я и говорил...
    Я смотрю вас это настолько радует, что аж желчь не даёт грамотно писать?
    В данном случае я просто констатировал факт. А то некоторые его короновали уже после той победы, которая пирровой оказалась ибо после нее он ничего веятного не показал.
  • drevgen
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    drevgen-Фото

    Да  мистраль, это нечто, машины качаются когда дует, автобусы переворачиваются, а тут группы может просто разорвать. Но вот я не помню в июле дует или нет ?

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