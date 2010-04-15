Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель - Марсель (ITT), 22.5 км

Тур де Франс (Tour de France)-2017 подходит к концу, решающий двадцатый этап пройдёт в Марселе (Marseille). Самый большой торговый порт страны, крупный промышленный центр и второй по численности населения город Франции; один из самых старых городов в Европе, Марсель - это средоточие сбивающих с ног запахов, свежего ветра и романтики.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



Город был основан в VII веке до н. э. фокейцами, греками из Малой Азии, и назывался тогда Массилия (Massilia). В 49 году до н.э. город захватили римляне. По местной легенде история города началась как история любви Гиптиды, дочери Нана, царя племени лигурийцев, и грека Протиса: греки высадились на берег Прованса в тот момент, когда царь Нан задумал выдать замуж свою дочь. Для этого он созвал пир, на котором Гиптида выбрала бы себе жениха. Именно греку Протису протянула она свой кубок с вином. Пара получила в качестве свадебного подарка часть побережья, на котором они и основали город, названный Массилия. В честь Гиптиды назван астероид (444) Гиптида, открытый в 1899 году в Марсельской обсерватории.



Массалия постепенно становилась крупным процветающим торговым городом и основывала многочисленные торговые фактории по побережью Средиземного моря и вверх по Роне (нынешние Ницца, Антибы, Арль, Авиньон). Благодаря торговле с восточными странами и Крестовым походам город очень быстро превратился в один из крупнейших портов страны.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



В 1481 году город вместе с Провансом вошёл в состав Французского королевства. В 1720-1722 годах от эпидемии бубонной чумы, по разным оценкам, из 90-тысячного населения города погибло больше половины. В годы Великой французской революции Марсель поддержал республиканцев, и гимн Франции стал называться «Марсельезой» (La Marseillaise). Континентальная блокада во время наполеоновских войн сильно подорвала экономику Марселя, но в XIX веке в связи с французской (и европейской) колониальной деятельностью на Востоке и Африке, чему способствовало открытие Суэцкого канала, город ожил.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



В годы Второй мировой войны Марсель был одним из крупнейших центров Сопротивления.



Пожалуй, самой главной достопримечательностью Марселя, в историческом плане, является гимн Пятой Республики - «Марсельеза». Он был создан в годы Великой французской революции. Изначально Марсельеза называлась «Военный марш Рейнской армии». Марш был написан в ночь на 25 апреля 1792 года военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лилем (Claude Joseph Rouget de Lisle), спустя несколько дней после объявления революционной Францией войны «королю Богемии и Венгрии». Руже де Лиль впервые пропел его в доме своего друга Филиппа-Фредерика Детриша (Philippe-Frédéric de Dietrich). С этой песней 30 июля 1792 года в Париж вошёл Марсельский добровольческий батальон, состоящий из 500 солдатов. Когда солдаты добровольческого батальона маршировали по улицам Парижа, они пели «Марсельезу», от тёплого голоса южан воздух был буквально наэлектризован, им в такт начал подпевать весь город. 24 ноября 1793 года Конвент выбирает «Марсельезу» в качестве государственного гимна Франции.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



После событий 1848 года, когда революционная волна прокатилась по всей Европе, «Марсельеза», олицетворяя борьбу с тиранией и стремление к свободе, становится песней революционеров по всему миру. Она звучит на полях сражений и во время Парижской коммуны в 1871 году. В годы Второй мировой войны, 17 июля 1941 года, «Марсельеза» была запрещена немецкой оккупационной администрацией Северной Франции, однако продолжала оставаться гимном правительства Виши.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



Русский текст на эту музыку под названием «Рабочая Марсельеза», не являющийся переводом с французского, написан Петром Лавровичем Лавровым в 1875 году. «Рабочая Марсельеза» в течение некоторого времени после Февральской революции 1917 года использовалась в качестве гимна России наряду с «Интернационалом».

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



Как и многие города, расположенные на морском побережье, Марсель поднимается ярусами по прибрежным холмам, которые отделяют его от остальной территории Франции. В морском порту Марселя две гавани, старая купеческая и новая, с пятью бассейнами и огромными доками. Здесь можно увидеть большой рейд с 16 маяками, защищённый укреплёнными островами Помег (Pomègues) и Ратонно (Ratonneau). Возле Марселя берег моря усеян каланками (calanques) - тихими скалистыми бухтами. Здесь прекрасные условия для парусного спорта, скалолазания, дайвинга и купания.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



После «Марсельезы» известен на весь мир Марсель ещё одной достопримечательностью - знаменитым замком Иф, куда от набережной Канебьер курсируют кораблики. Замок Иф, расположенный в 4 км от Марселя в Средиземном море на Фриульских островах (Iles de Frioul). «Докучливая соседка» - так прозвали жители Марселя замок Иф, марсельцам не нравилось, что неподалёку от города располагается крепость. Её построили наспех в 1524-1531 годах по приказу короля Франции Франциска I, замок был предназначен для защиты от атак с моря, а стал мрачной тюрьмой, где укрепления XVI века дополняются оборонительным поясом на скальном основании непосредственно у кромки воды.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



Несмотря на своё прямое предназначение - а замок Иф является по сути оборонительной крепостью, он ни разу за свою историю не подвергался атакам, и именно поэтому прекрасно сохранился до наших дней практически в своём первозданном виде. Даже король Испании Карл V, который готовился к нападению на Марсель в 1536 году, передумал, возможно, взглянув на крепость. Но она только выглядела внушительно, на самом же деле построили её на скорую руку, стены выложены небрежно и не так надёжны, как выглядят. Впрочем, строители возводящие стены замка Иф наверняка были в курсе известного крылатого выражения - «нет ничего более постоянного, чем временное!» Один из авторитетных инженеров того времени в своём докладе говорил, что замок Иф представляет собой внушительное архитектурное сооружение, однако непригодна для отражения атак неприятеля. Стены крепости сделаны из непрочного камня, в ней может расположиться лишь малочисленный гарнизон солдат, которым не удастся вести бои сразу в нескольких направлениях. «Крепость Иф может быть за несколько часов взята даже малочисленной флотилией или попросту разрушена пушечными залпами», - упоминал в своих многочисленных отчётах выдающийся военный инженер Себастьен Ле Претр, маркиз де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban).

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



Интересен тот факт, что остров Иф был описан ещё самим Гаем Юлием Цезарем, во время его путешествия. В сохранившихся документах видно, что Цезарь был не в восторге от небольшого островка, «на котором постоянно собирался разный сброд». Дело в том, что ещё со давних времён город Марсель постоянно подвергался нападениям со стороны моря, а небольшой островок Иф служил идеальным местом для отдыха пиратов, завоевателей и разбойников, которых разыскивали в Марселе.



Как бы там ни было, но в 1516 году король Франциск I решил, что один из самых маленьких островов Фриульского архипелага, как нельзя лучше подходит для строительства на нем неприступной крепости, которая могла бы защитить Марсель от нападений захватчиков со стороны Средиземного моря. Правда, строительство крепости было начато не сразу, согласно летописям, первые работы по возведению фортификационного сооружения на острове Иф начались только в 1524-м году. Полностью выполнить приказ Франциска I удалось уже спустя 7 лет. В 1531-м году на острове Иф возвышалась устрашающего вида крепость. Семь лет, на самом деле, слишком малый срок для того, чтобы можно было возвести действительно неприступный замок, который бы мог без труда отбить любую атаку с моря. Однако замок имел действительно устрашающий вид.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



До 1580-го года ненадёжная крепость Иф так и пугала своим видом неприятелей, пока власти не поняли, что замок - это просто идеальное место для тюрьмы. Как только было принято решение и подписан соответствующий указ, замок Иф официально стал именоваться государственной тюрьмой, в которую предполагалось сажать особо опасных преступников и тех людей, которые являлись противниками монархии.



Во Франции в конце XVI века решения принимались очень быстро и так же быстро они воплощались в жизнь. Уже в 1582-м году в замок Иф прибыл первый заключённый: шевалье Ансельм был обвинён в заговоре против великого короля и помещён в камеру. К слову, первый узник замка Иф не долго мучился в мрачных застенках: спустя некоторое время, согласно уцелевшим документам, его нашли в камере мёртвым. Официальная версия – удушение: сам наложил на себя руки Ансельм или ему помогли, так и останется загадкой.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



В темницах замка Иф содержались гугеноты, политики, руководители Парижской коммуны, а также персоны, представлявшие опасность для страны. Во время гонений протестантов католиками тюрьма использовалась для заключения знатных арестантов. За плату им дозволялось свободно общаться и прогуливаться на площадке главной башни. В нижние камеры, плохо пропускавшие воздух, где было холодно зимой и ужасающе душно летом, не было света, попадали бедняки.



Но самыми знаменитыми заключёнными в истории замка Иф были таинственный узник Железная маска и Эдмон Дантес, герой романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Именно эти странные персоны (один никогда не был в замке Иф, второй вообще вымышленный герой) принесли мрачной крепости популярность. Сегодня загадочный замок Иф - визитная карточка Марселя. Здесь проводятся экскурсии. На первом этаже - камера имени Дантеса, а в ней лаз аббата Фариа. В романе он делал подкоп и по ошибке провёл ход в камеру Дантеса, которому впоследствии стал другом и учителем.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



Над Старым Портом Марселя возвышается базилика Норт-Дам де ла Гард (Notre-Dame de la Garde), построенная в середине XIX века. Местные жители называют базилику «Хорошая Мать» (La Bonne Mère), считая её хранительницей города. Склеп базилики вырезан из скалы и выполнен в романском стиле, верхний храм имеет неовизантийские черты, украшен мозаикой. Над квадратной в сечении башней высотой 41 м построена колокольня высотой 12,5 м, на которой установлена позолоченная статуя Девы Марии с Младенцем высотой 11 м. У стен собора есть смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на город, порт и замок Иф.



Базилика Норт-Дам де ла Гард была построена в 1853-1864 годах в неовизантийском стиле по проекту архитектора Анри-Жака Эсперандьё (Henri-Jacques Espérandieu). Здание построено на фундаменте древней крепости на самой высокой точке города, известняковой возвышенности. Это делает базилику одной из самых заметных достопримечательностей Марселя. 5 июня 1864 года базилика была освящена. До этого Нотр-Дам-де-ла-Гард называлась часовня, построенная в 1214 году и перестроенная в 1536 году в церковь.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



Архитектором Анри-Жаком Эсперандьё в Марселе были возведены ещё несколько строений, ставших самыми заметными достопримечательностями города, в том числе: Собор Девы Марии (Cathédrale Sainte-Marie-Majeure), Дворец Лоншан (Palais Longchamp) и Дворец искусств (Le palais des Arts).



Ещё одна религиозная и историческая достопримечательность Марселя - церковь Святого Виктора Марсельского (Abbaye Saint-Victor de Marseille), находится она недалеко от базилики Нотр-Дам де ля Гард. Но прежде здесь находился монастырь, который был основан преподобным Иоанном Кассианом в V веке на месте языческого и раннехристианского некрополя, вблизи могил массалийских мучеников, одному из которых - святому Виктору - он и посвящён. Один из первых монастырей Галлии (после Лигуже и Мармутье, основанных святым Мартином Турским, и Леринского монастыря преподобного Гонората), считается первой монашеской обителью Галлии, расположенной в городе. Монастырь оказывал существенное духовное влияние во всём Провансе от времени своего основания до начала второго тысячелетия. С XV века приходит в упадок. Во время французской революции здания монастыря сносятся. Действующей остаётся монастырская церковь.



В 1968 году в крипту аббатства была передана богатая коллекция саркофагов конца IV — первой половины V веков, до этого выставленных в музее Замка Борели (Château Borély). Таким образом церковь Святого Виктора стало вторым по значению музеем христианского искусства первого тысячелетия в Провансе после арльского.



В Марселе находится множество интересных музеев: Музей Римских доков, Музей истории Марселя, Музей Старого Марселя, Музей Мод, Музей Изящных Искусств, музей скульптора Жюля Контини, Музей Гробе-Лабадья с коллекцией старинных гобеленов, мебели картин и музыкальных инструментов. Привлекательность городских музеев во многом объясняется характерностью их экспозиций: они ориентированы на то, чтобы познакомить любознательного туриста с особенностями средиземноморской культуры - историей её развития, становления и состояния в наши дни.

Будучи в Марселе, стоит обязательно побывать на раскопках древнегреческого города за зданием большой Биржи Второй империи – сейчас там размещается богатый музей Морского флота. В ботаническом саду Марселя высажены образцы растительного мира Средиземноморья. Интересен и местный планетарий, совмещённый с Астрономическим музеем и действующей обсерваторией.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



На 37 км побережья расположено множество пляжей. Один из самых популярных пляжей - «Прадо» (plages du Prado). Он раскинулся на 20 гектаров, включающих в себя зелёные зоны, места для пикников и пункты скорой помощи. Море у берегов неглубокое и подходит для купания с детьми, хотя мелкая галька понравится не всем.



Пляж «Борели» подойдёт тем, кто предпочитает песок. Пляж «Бонвен» подойдёт для купаний с детьми - как из-за мелкого дна у берега, так и благодаря расположенному неподалёку скейт-парку. Очень живописный пляж «Увон» давно облюбовали серферы - из-за конфигурации берегов там часты сильные ветра. Красота пейзажей и живописные скалы привлекают сюда туристов со всего мира.



Будучи в Марселе нельзя не упомянуть об его кулинарных традициях. Здесь, в Марселе, родился Буйабес или Буйабесс (Bouillabaisse) - похлёбка из морских продуктов, которую умеют готовить по-настоящему только в Марселе – рыбу для неё покупают тут же, у рыбаков, расхваливающих свой товар. Существует старинная французская легенда, согласно которой древнегреческая богиня Афродита ежедневно кормила буйабесом своего мужа Гефеста.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



Исторически буйабес являлся традиционным блюдом марсельских рыбаков и готовился из рыбы, оставшейся вечером после продажи, поэтому это был дешёвый суп. Однако благодаря его известности, а также развитию туризма на средиземноморском побережье Франции, ресторанная кухня Марселя создала несколько весьма дорогостоящих его разновидностей, с использованием омаров и других дорогих морепродуктов. Супы, приготовленные таким образом, могут стоить до 150-200 евро за тарелку в некоторых прованских ресторанах. Но, это всего лишь новомодные разновидности, а аутентичность буйабесу придаёт его изначальный способ приготовления и ингредиенты, входящие в рецепт.



Особенным «марсельскую уху» делает способ её приготовления и подача. Буйабес представляет собой бульон, сваренный из нескольких видов морской рыбы (около десятка наименований, в том числе морской скорпион, солнечник, морской петух) из расчёта более килограмма живого веса на одну порцию готового продукта, иногда с добавлением других морепродуктов, приправленный потушенными или обжаренными овощами - помидоры, лук, чеснок, фенхель, с добавлением апельсиновой цедры, шафрана, пряностей. Буйабес подаётся горячим, предварительно рыба вытаскивается, а наваристый бульон подаётся с поджаренными багетами и чесночным соусом «руй» (rouille). Рыбу же подают в отдельной тарелке. Крутон следует смазать соусом посыпать тёртым сыром, крутон добавляется в тарелку к наваристому бульону и с удовольствием поедается.

В региональных разновидностях в буйабес добавляют кальвадос, орех (Нормандия), подкисляют уксусом (Бретань), в качестве специй используют букет-гарни (высушенный пучок ароматных трав – лавровый лист, розмарин и тимьян), в тулонский буйабес добавляют картофель. В любом супермаркете Франции можно купить уже готовую основу для буйабеса - наваристый бульон в стеклянных бутылках.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



Кулинария Марселя является частью провансальский кухни. Но не только буйабес так любим марсельцами и гостями города, традиционными для Марселя является такое блюдо как свиные тушенные ножки (Les pieds paquets).



Коренные марсельцы обожают пиццу — она давно стала местным традиционным блюдом, впервые она появилась в Марселе в 1900 году, когда город заполонили итальянские эмигранты. Пиццерий на колёсах в Марселе великое множество. Ещё распространён фугас (fougasse) - плоский провансальский хлеб, который запекается в дровяной печи. Иногда в него добавляют оливки, сыр или анчоусы.

Марсель ещё и столица спорта. В городе находится более 1500 спортивных клубов и фитнес-залов. Регулярно спортом занимается 35% местного населения. В 2017 году, в Марселе пройдёт около 400 спортивных мероприятий.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



20-й этап Тур де Франс-2017 тесно связан ещё с одной достопримечательностью Марселя - «Велодромом Оранж», домашний стадион французского футбольного клуба «Олимпик Марсель». Это самый большой из клубных футбольных стадионов Франции. Его строительств началось в 1933 году на деньги муниципалитета Марселя и до сих пор стадион является его собственностью. Открытие стадиона состоялось 13 июня 1937 года, на торжественной церемонии присутствовало 30 000 зрителей. Церемония открытия включала в себя различные виды спортивных соревнований - велосипедные гонки, состязания бегунов, а завершилось товарищеским матчем «Олимпик Марсель» - «Торино», в котором победу одержали хозяева новой арены со счётом 2:1. На стадионе планировалось проводить не столько соревнования по футболу, сколько велосипедные состязания.



В годы Второй мировой войны на стадионе соревнования практически не проводились, стадион использовался как место стоянки сначала французской, затем немецкой, и наконец американской военной техники. Однако, и в это тяжёлое время войны стадион несколько раз становился местом проведения футбольных матчей, в частности в 1942, когда команда, представлявшая Францию Виши, проиграла сборной Швейцарии в присутствии 39 000 зрителей.



В 1984 году стадион принял несколько матчей чемпионата Европы, проходившего во Франции. К чемпионату стадион был обновлён, уложено новое поле. И во время этих обновлений со стадиона окончательно были убраны велосипедные дорожки, что увеличило официальную вместимость до 40 000. Официально рекордная посещаемость на «Велодроме» была зафиксирована 8 апреля 1998 года на игре чемпионата Франции против «Пари Сен-Жермен» и составила 57 603 зрителя.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 20 этап, Марсель (ITT)



Четыре трибуны «Велодрома» названы именами почётных жителей Марселя: трибуна «Jean Bouin» (1) - в честь атлета Жана Буа, убитого на фронте в сентябре 1914 года, она вмещает 12 000 зрителей. Трибуна «Victor Ganay» (3) - в честь велосипедиста Виктора Ганая, умершего во время велогонки на парижском стадионе Парк-де-Пренс в 1926, эта трибуна рассчитана на 20 000 мест. Северную трибуну «Virage Nord» (4) также называют «Ray Grassi» - по имени боксёра Реймонда Грасси скончавшегося вследствие тяжёлой травмы головы, она принимает 14 000 зрителей. Южная трибуна «Virage Sud» (2) увековечила память шевалье Розе, спасшего много людских жизней во время эпидемии 1720 года, её вместимость 14 000 мест.

Но не стоит забывать и о том, что четыре трибуны стадиона «Велодрома» также носят название четырёх классификаций Тур де Франс: западная трибуна «Jean Bouin» (1) называется «Жёлтая Майка»; восточная трибуна «Victor Ganay» (3) названа «Зелёная Майка»; южная трибуна «Virage Sud» (2) называется «Гороховая Майка»; а северная трибуна «Virage Nord» (4) - «Белая майка» - станет местом награждения победитея этапа.



В 2016 году стадион «Велодром» сменил своё название в рамках партнёрства футбольного клуба «Олимпик Марсель» с французской телекоммуникационной компанией Orange. По условию контракта, стадион французской футбольной команды будет называться «Оранж Велодром» по крайней мере 10 лет.



Тур де Франс-2017. Альтиметрия маршрута - 20 этап



Марсель принимает старт и финиш решающего этапа в битве за победу в генеральной классификации Тур де Франс-2017. Имя победителя 104-го выпуска французского Гран-тура мы узнаем на "Оранж Велодроме" (Orange Vélodrome), внутри которого гонщики будут стартовать и финишировать.



Между стартом и финишем гонщикам предстоит проехать индивидуальную гонку с раздельным стартом протяжённостью 22.5 км. Равнинная разделка по Марселю вдоль побережья Средиземного моря с покорением подъёма и спуска с Нотр-Дам-де-ла-Гард (Notre-Dame de la Garde) и многочисленными опасными поворотами.



Стартовав внутри стадиона, гонщики отправятся через выезд №3 на восток, повернут на запад, затем ещё раз повернут на юго-запад - и всё это на первых двух километрах дистанции.



Следующие 1.7 км - прямая, затем поворот на юг. Через 800 метров ещё один разворот и последующие 5 км дорога поведёт на север вдоль извилистого берега Средиземного моря по одной из самых красивых набережных Марселя - Набережной президента Кеннеди (Corniche Président John Fitzgerald Kennedy).



Повернув на восток, гонщики проедут первую промежуточную отсечку времени, расположенную на отм. 10.2 км, и продолжат движение вдоль залива, который обогнут сначала с юга на север, а потом в обратном направлении. И через 14.4 км со старта окажутся у подножия некатегорийного подъёма Нотр-Дам де ла Гард (Notre-Dame de la Garde) протяжённостью 1.2 км, 2-116 м, перепад 114 м, средний градиент 9.5%, максимальный градиент 14%, на вершине которого расположена вторая промежуточная отсечка времени на отм. 15.6 км.



После вершины до побережья пойдёт скоростной и извилистый спуск протяжённостью 2.1 км, достигнув которого, повернут на юг и продолжат своё движение по Набережной Кеннеди, где ехали ранее.



За 2.7 км до финиша на круговой развязке гонщики повернут на северо-восток и через 1.7 км прямого участка снова проедут круговую развязку, повернув на юго-восток, после чего до финиша останется 800 м. За 400 м до финиша, ещё один поворот на восток, и гонщики окажутся внутри "Оранж Велодрома", повернув на север через выезд №4, гонщики окажутся внутри чаши стадиона, где будет расположена линия финиша.



Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое гонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 28 минут до 32 минут. Лимит времени 25%.



Столообразная разделка протяжённостью 22.5 км, проложенная вдоль побережья Средиземного моря, с длинными прямыми отрезками и многочисленными поворотами, а также стенкой в 1.2 км со средним градиентом в 9.5% и скоростным и опасным спуском подходит генеральщикам-раздельщикам. Разрывы между генеральщиками будут достигать 2-х минут. По итогам разделки мы узнаем имя победителя Тур де Франс-2017, а также имена тех, кто будет стоять на подиуме на одну и две ступеньки ниже на Елисейских полях.

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