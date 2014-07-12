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Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель, 207.5 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель, 207.5 км

 

   Четвёртый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 стартует в Мондорф-ле-Бен (Mondorf-les-Bains). Этот городок, расположенный в кантоне Ремих, находится в в 30 км от Люксембурга, на границе с Францией. По-французски город называется Мондорф-ле-Бен, а для жителей Люксембурга он -  Муннерёф, и он известен, как бальнеологический курорт.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - ВительТур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель


 

 Поселения на месте нынешнего Мондорф-ле-Бена возникли ещё до нашей эры – сначала там жили кельты, затем римляне, следы которых были зафиксированы ещё в 65 году до нашей эры. К этому времени относится и укрепление, известное под названием «Крепость» (Castel), построенное на месте кельтских фортификаций для охраны дороги ведущей из Метца в Трев. 


 Своё название Мондорф получил от франков. У Карла Великого была любимая племянница, которую звали Муомина. Она пожертвовала все своё состояние аббатству, расположенному в Эхтернахе. Среди её пожертвований была и деревушка, которую и стали называть по имени этой девушки «Муомендорф» - деревня Муомины. Впоследствии же название стало произноситься как Мондорф. Сам же Карл Великий, постоянно разъезжая между Тионвилем и Экс-ле-Шапелем, своим любимым городом, приказал построить в Мондорфе свою резиденцию, где отдыхал во время своего пути. Живое подтверждение этому находится на полпути между Альтви (Altwies) и Мондорфом - часовню «Castel». Правда, расположена она на правом берегу реки, на территории Франции.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель


   Селение Мондорф стояло на перекрёстке путей между Германией и Францией, поэтому нет ничего странного, что рядом с этой деревней бились войска, а жителей самой деревни неоднократно грабили иноземные войска, которые к тому же не раз сжигали деревянные дома. Лишь Версальский договор, заключённый в 1769 году, установил современную границу, поделив на две части деревенский приход Мондорфа, одна из которых отошла к Франции.


  В 19 веке власть над Люксембургом получили Нидерланды, и здесь случай круто изменил судьбу деревни, жители которой до этого занимались лишь выращиванием винограда и сельскохозяйственных культур. В то время Нидерланды установили монополию на соль, и цена на неё поднялась в несколько раз. Тогда и было решено попробовать найти поваренную соль в самом Люксембурге. И вскоре, в 1846 году в Мондорфе обнаружили ручеёк со слегка солоноватой водой. Так 17 июня 1841 года началась история бальнеологического курорта Мондорф-ле-Бен. Первое СПА было открыто для посещений уже в тот год.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - ВительТур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель


   Нотариус Мондорфа, мэтр Ледюр, который часто лечился на водах в Экс-ле-Шапель (Aix-la-Chapelle), попробовав воду из этого ручья, нашёл, что она очень напоминает минеральную воду из Экса, а значит, под землёй Мондорфа имелись залежи целебной воды. После поисков на глубине более четырёхсот пятидесяти метров нашли такой источник, который впоследствии получил имя «Дитя».


  Именно тогда мэтр Ледюр и посоветовал построить в Мондорфе бальнеологический курорт. С того времени стала развиваться туристическая инфраструктура. Среди первых пациентов курорта был знаменитый французский писатель Виктор Гюго, который не только прилежно лечился минеральной водой от ревматизма, но и тщательно обследовал окрестности городка, посетив все близлежащие достопримечательности - замки, церкви, руины древнеримских сооружений. Покидая город, воды которого принесли ему облегчение от болезни, Гюго писал, что надолго сохранит в памяти счастливые часы прогулок по живописным окрестностям Мондорфа. Число посетителей курорта росло с каждым годом. 28 августа 1878 года специальным указом было принято решение, добавить к названию «Мондорф» слово «ле-Бен», что в переводе с французского языка означает «на водах». В 1886 году государством были выделены средства на постройку бальнеологической лечебницы для неимущих больных. Это привело к бурному строительству в Мондорфе новых отелей и домов, которые строились чаще всего в стиле модерн. В 1913 году был найден еще один фонтан целебной воды. Он получил имя «Мария-Аделаида».

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - ВительТур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель


   В наши дни бальнеологический курорт Мондорф-ле-Бен является идеальным местом, чтобы расслабиться и восстановить силы. Крытый и открытый СПА-бассейн с подогретой термальной водой до 36*C расслабляет мышцы, улучшает кровообращение, уменьшает боль и воспаление. Природная термоминеральная вода имеет температуру около 25 °С, богата содержанием натрия, хлорида, кальция и прочих минеральных веществ. Наличие большого количества минералов в термальных водах вызывает состояние невесомости, что облегчает движение и расслабляет мышцы, особенно во время сеансов над водой. Помимо лечебных вод курорт этот имеет и целебный климат, очевидно, самый мягкий во всём Люксембурге. Здесь никогда не бывает резких ветров, ведь Мондорф защищает от них высокие холмы, летом здесь не бывает изнуряющей жары, а зимой - трескучих морозов.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель


   Из достопримечательностей Мондорф-ле-Бен можно выделить барочную церковь Святого Михаила, построенную в шестидесятых годах 18-го столетия по инициативе кюре Ника Унгешика (Nic Ungeschick). Помощь в строительстве этой церкви оказало аббатство Эхтернаха. Церковь украшена мебелью в стиле Луи 15, сделанной известным мастером-краснодерёвщиком Жаном-Пьером Деккером, который жил и работал в Мондорф-ле-Ба. Орган на балконе украшен барельефами с христианскими и музыкальными эмблемами. Скульптурные украшения находятся и на алтаре, который гармонично смотрится с фресками, украшающими церковь. Роспись была выполнена мастером Вайзером, чехом по происхождению.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель


  Ещё одной из главных достопримечательностей Мондорф-ле-Бен является его парк. Он занимает площадь около пятидесяти гектаров и вмещает в себя множество деревьев, кустов, растений и малых форм. Аллеи парка украшают многочисленные скульптуры и беседки, покрытые различными кустарниками. Здесь расположено несколько зданий - павильон, где бьёт источник «Дитя», оранжерея. В особняке в стиле модерн размещается администрация Бальнеологического курорта. К нему примыкает и большой зал с амфитеатром, который служит для проведения праздничных мероприятий. Попав в этот парк, непременно нужно посетить и Французский Сад, розарий.


  Вблизи курорта в местечке Неннищ некогда находилось римское поселение. Развалины одной из вилл были найдены в 70-х годах 19 века, а в 1960 году - реставрированы. Сейчас можно полюбоваться найденной там римской мозаикой, которая когда-то украшала холл этого здания. Прекрасно сохранившаяся орнаментальная мозаика имеет размеры 15,5 на 10,3 метров и является самой большой из подобных украшений, найденных вне территории Италии.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель, 207.5 км

 

 

   Мондорф-ле-Бен впервые принимает старт этапа Тур де Франс-2017. Это спринтерский этап с единственным подъемом 4-й категории. Со старта гонщики поедут на восток, через Шенген (Schengen), пересекут границу Люксембурга и Франции, и направятся на юг по равнинам Лотарингии и долинам реки Мозель. После 130 км маршрута в районе города Туль (Toul) река уйдет влево по ходу движения, а гонщики продолжат своё движение на юг, а на этапе появятся неровности.

 

  На 157.5 км будет разыгран промежуточный спринт, через 13 км после которого расположена вершина подъема 4-й категории Коль де Труа Фонтэн (Col des Trois Fontaines), протяженность 1.9 км, 385-475 м, перепад 90 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 7%.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель, 207.5 км

 

  После 10-километрового спуска останется проехать 27 км по равнине до финиша этапа в городе Виттель (фр. Vittel, департамент Вогезы, регион Гранд-Эст, Франция). Несколько неровностей около финиша не должны стать препятствием для спринтеров. На заключительных 2.5 км расположены 3 поворота. Финиш в тягун с градиентами до 2% по прямой дороге, проложенной с северо-востока на юго-запад. 

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - ВительТур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель


   Витель давно уже стал одним из символов Тур де Франс - одноимённая минеральная вода «Vittel» является партнёром Тур де Франс с 2008 года. Франция славится своими минеральными источниками, и часть этой славы заслуженно принадлежит воде «Vittel». Знаменитая на весь мир торговая марка минеральной воды «Vittel» выпускается с 1854 года и сейчас экспортируется практически во все страны. Права на бренд принадлежат компании «Nestle», которая тщательно контролирует качество продукции.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 4 этап, Мондорф-ле-Бен - Витель

 

   Уникальный состав воды «Vittel» идеально сбалансирован по содержанию минеральных солей и микроэлементов, которые требуются для нормального функционирования внутренних органов и систем. Необходимые человеку вещества, содержащиеся в воде «Vittel», и столь необходимый кальций (1,5 литра воды обеспечивают 15% дневной нормы), помогают избавиться от стресса, усталости, поддержать физическую форму. Пристальное внимание, с которым производитель «Vittel» следит за сохранностью окружающей среды в районе источника, и система контроля качества, делают воду «Vittel» исключительно чистой и полезной. Хрустальная чистота воды подтверждена результатами проверки Санитарными правилами и нормами. 

 

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По материалам Интернет

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2017 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Тур де Франс новости велоспорта результаты Тур де Франс превью этапа маршрут велогонки

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 18:41 | Регистрация: 11.07.2015

    а я все равно за Кэвушку болеть буду) и забудьте про доезжающие отрывы) их не будет)

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  2. Имя: Александр

    Shniperson

    Сегодня, 18:53 | Регистрация: 20.07.2016

    Отрывы тут явно обречены. Финиш скорее под Кэва. Ну могут стрельнуть те же Буани с Демаром. Для Киттеля и Грайпеля нет такой длинной прямой, для Пети очень пологий рельеф.

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 18:57 | Регистрация: 11.07.2015

    Петя сча вспомнил финиш на Чемпионате Мира и мерзко захихикал))

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
  4. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 19:55 | Регистрация: 12.07.2014

    Все-таки считаю фаворитом Киттеля, хотя шансы Сагана и Мэтьюса больше, чем на втором этапе.

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