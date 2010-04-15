Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По, 203.5 км

Одиннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 отправится по маршруту Большой Петли из городка Эиме (Eymet), расположенном в департаменте Дордонь (Dordogne). Благодаря высокой плотности обнаруженных стоянок первобытных людей Дордонь некогда называлась «колыбелью человечества».

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По



Археологами в Эиме и его окрестностях были обнаружены артефакты, относящиеся ещё ко временам галло-римлян. В античный период в этих краях проживало галльское племя петрокориев (Petrocorii).





Граф Тулузы Альфонс де Пуатье (Alphonse de Poitiers) и его брат Людовик IX Святой (Louis IX, Saint Louis) в 1270 году, изучив выгодное положение Эиме, приняли решение основать в нём бастиду. Бастида - небольшое укреплённое селение, получившее широкое распространение на юге Франции в XII-XIV столетиях, окружённое валом с башнями для защиты от внезапных нападений. В средние века бастидой назывались также деревянные постройки в виде 2- или 3-этажных башен, применявшиеся при осадах, a иногда и сторожевые башни на городских стенах.



Одной из причин массового строительства бастид в Средние века была ситуация, сложившаяся после Парижского договора (1229 года). Графу Тулузы Раймунду VII разрешалось строить новые города в своих раздробленных владениях, однако запрещалось укреплять их. Наследник этих владений Альфонс де Пуатье, женатый по условиям того же договора на дочери Раймунда VII, созданием бастид стремился укрепить контроль над своими территориями. В XIII за эту местность разгорелась бора между французскими и английскими правителями.



Во время Столетней войны Эиме находился под командованием англичанина Томаса Фелтона (Thomas Felton) и подчинявшимся ему гасконцев. Затем командование перешло к Бертрану дю Геклену (Bertrand du Guesclin) - коннетабль Франции в 1370-1380 годах, выдающийся военачальник Столетней войны.



В 1561 году, как и большинство городов Дордони, выбрали реформу протестантов. В 16 веке основную часть населения составляли гугеноты. В 1854 году один из ста домов был заселён протестантами.



В 1790 году Эиме возглавила административный центр, который был независим от Бержерака вплоть до его исчезновения в 1795 году. В 1801 году Эиме как административный центр вновь перестал существовать, перейдя под власть округа Бержерак.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По



Политические и военные действия, происходящие в этой местности на протяжении многих веков, оставили свой след в Эиме. Многие исторические и архитектурные памятники были уничтожены, но, тем не менее, в городе сохранились частицы истории в старинных зданиях, части бастиды и несколько старинных церквей.



Более того Эиме считается самым английским из французских городов - более 20 % населения британского происхождения. Более 700 лет назад бастида была возведена в качестве оборонительного сооружения против англичан, и вот, в наши дни, два народа мирно сосуществуют на одних и тех же улицах.



К слову сказать, стены бастиды сохранились в очень хорошем состоянии и до сих пор используются местными жителями, но, конечно же, в мирных целях. Часть замка бастиды в настоящее время используется как городской музей. С 1994 году бастида города Эиме внесена в список исторического наследия Франции.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По



Есть в городе замечательный замок XVIII века - и сам замок Путэ (Château de Pouthet), и его великолепный сад, являются памятником и историческим наследием Франции с 2005 года. Летом они открыты для туристических визитов. Парк же можно посетить в любое время. Из самшитовых кустарников в парке изготовлены многочисленные декоративные изгороди, лабиринты и скульптуры. В тени кедровых аллей находятся беседки и скамейки. Несмотря на своё благородное происхождение, в парке замка разбит огород, на котором заботливыми руками садовников выращиваются различные фрукты и овощи.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По



В Эиме есть ещё одно замечательное строение - голубятня XVIII века. Каменная башенка до сих пор используется по своему прямому назначению.

Богат Эиме и на религиозные сооружения: церковь Вознесения Девы Марии (Église Notre-Dame-de-l'Assomption) XIX века; церковь Святой Магдалены (Église Sainte-Madeleine de Cogulot) XIX века; церковь Святого Мартина (Église Saint-Martin) XII века; реформисткая церковь Франции (Église réformée de France), возведённая в начале XIX века, на месте разрушенной церкви XVII века.

Эиме (Eymet, департамент Дордонь, регион Новая Аквитания) впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Это спринтерский этап с одним подъемом 4-й категории Кот д'Эр-сюр-Адур (Cote d'Aire-sur-l'Adour) протяженность 1.2 км, 93-143 м, перепад 50 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%, проложен на юг к Пиренеям.

По (Pau) принимал у себя этапы Тура уже 68 раз! Здесь выигрывали Фаусто Коппи (Fausto Coppi), Феличе Джимонде (Felice Gimondi, Федерико Бахамонтес (Federico Bahamontes), Бернар Ино (Bernard Hinault), Шон Келли (Sean Kelly), Клаудио Кьяппуччи (Claudio Chiappucci) и Оскар Перейро (Oscar Pereiro). Так что у этого города не только богатейшее историческое наследие, но и обширная спортивная история.

Финиш 11-го этапа Тур де Франс-2017 немного под спуск. Заключительный километр, перед которым расположен левый поворот на 90 градусов, проложен с севера на юг, далее круговоя развязка, еще один поворот и финишная прямая.

Мы продолжим знакомство с городом По в превью к 12-му этапу Большой Петлти.

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