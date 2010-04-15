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Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По, 203.5 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По, 203.5 км

 

   Одиннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 отправится по маршруту Большой Петли из городка Эиме (Eymet), расположенном в департаменте Дордонь (Dordogne). Благодаря высокой плотности обнаруженных стоянок первобытных людей Дордонь некогда называлась «колыбелью человечества».

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - ПоТур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По


  Археологами в Эиме и его окрестностях были обнаружены артефакты, относящиеся ещё ко временам галло-римлян. В античный период в этих краях проживало галльское племя петрокориев (Petrocorii). 


  Граф Тулузы Альфонс де Пуатье (Alphonse de Poitiers) и его брат Людовик IX Святой (Louis IX, Saint Louis) в 1270 году, изучив выгодное положение Эиме, приняли решение основать в нём бастиду. Бастида - небольшое укреплённое селение, получившее широкое распространение на юге Франции в XII-XIV столетиях, окружённое валом с башнями для защиты от внезапных нападений. В средние века бастидой назывались также деревянные постройки в виде 2- или 3-этажных башен, применявшиеся при осадах, a иногда и сторожевые башни на городских стенах.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По


  Одной из причин массового строительства бастид в Средние века была ситуация, сложившаяся после Парижского договора (1229 года). Графу Тулузы Раймунду VII разрешалось строить новые города в своих раздробленных владениях, однако запрещалось укреплять их. Наследник этих владений Альфонс де Пуатье, женатый по условиям того же договора на дочери Раймунда VII, созданием бастид стремился укрепить контроль над своими территориями. В XIII за эту местность разгорелась бора между французскими и английскими правителями.


  Во время Столетней войны Эиме находился под командованием англичанина Томаса Фелтона (Thomas Felton) и подчинявшимся ему гасконцев. Затем командование перешло к Бертрану дю Геклену (Bertrand du Guesclin) - коннетабль Франции в 1370-1380 годах, выдающийся военачальник Столетней войны.


  В 1561 году, как и большинство городов Дордони, выбрали реформу протестантов. В 16 веке основную часть населения составляли гугеноты. В 1854 году один из ста домов был заселён протестантами.


  В 1790 году Эиме возглавила административный центр, который был независим от Бержерака вплоть до его исчезновения в 1795 году. В 1801 году Эиме как административный центр вновь перестал существовать, перейдя под власть округа Бержерак.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - ПоТур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По


  Политические и военные действия, происходящие в этой местности на протяжении многих веков, оставили свой след в Эиме. Многие исторические и архитектурные памятники были уничтожены, но, тем не менее, в городе сохранились частицы истории в старинных зданиях, части бастиды и несколько старинных церквей.


  Более того Эиме считается самым английским из французских городов - более 20 % населения британского происхождения. Более 700 лет назад бастида была возведена в качестве оборонительного сооружения против англичан, и вот, в наши дни, два народа мирно сосуществуют на одних и тех же улицах.


  К слову сказать, стены бастиды сохранились в очень хорошем состоянии и до сих пор используются местными жителями, но, конечно же, в мирных целях. Часть замка бастиды в настоящее время используется как городской музей. С 1994 году бастида города Эиме внесена в список исторического наследия Франции.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - ПоТур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По


  Есть в городе замечательный замок XVIII века - и сам замок Путэ (Château de Pouthet), и его великолепный сад, являются памятником и историческим наследием Франции с 2005 года. Летом они открыты для туристических визитов.  Парк же можно посетить в любое время. Из самшитовых кустарников в парке изготовлены многочисленные декоративные изгороди, лабиринты и скульптуры. В тени кедровых аллей находятся беседки и скамейки. Несмотря на своё благородное происхождение, в парке замка разбит огород, на котором заботливыми руками садовников выращиваются различные фрукты и овощи.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - ПоТур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По


В Эиме есть ещё одно замечательное строение - голубятня XVIII века. Каменная башенка до сих пор используется по своему прямому назначению.
Богат Эиме и на религиозные сооружения: церковь Вознесения Девы Марии (Église Notre-Dame-de-l'Assomption) XIX века; церковь Святой Магдалены (Église Sainte-Madeleine de Cogulot) XIX века; церковь Святого Мартина (Église Saint-Martin) XII века; реформисткая церковь Франции (Église réformée de France), возведённая в начале XIX века, на месте разрушенной церкви XVII века.

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По, 203.5 км

 

 

  Эиме (Eymet, департамент Дордонь, регион Новая Аквитания) впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Это спринтерский этап с одним подъемом 4-й категории Кот д'Эр-сюр-Адур (Cote d'Aire-sur-l'Adour) протяженность 1.2 км, 93-143 м, перепад 50 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%, проложен на юг к Пиренеям. 

 

Тур де Франс-2017, превью этапов: 11 этап, Эиме - По, 203.5 км

 

  По (Pau) принимал у себя этапы Тура уже 68 раз! Здесь выигрывали Фаусто Коппи (Fausto Coppi), Феличе Джимонде (Felice Gimondi, Федерико Бахамонтес (Federico Bahamontes), Бернар Ино (Bernard Hinault), Шон Келли (Sean Kelly), Клаудио Кьяппуччи (Claudio Chiappucci) и Оскар Перейро (Oscar Pereiro). Так что у этого города не только богатейшее историческое наследие, но и обширная спортивная история.

 

  Финиш 11-го этапа Тур де Франс-2017 немного под спуск. Заключительный километр, перед которым расположен левый поворот на 90 градусов, проложен с севера на юг, далее круговоя развязка, еще один поворот и финишная прямая.

 

   Мы продолжим знакомство с городом По в превью к 12-му этапу Большой Петлти.

 

  Приглашаем вас к общению  - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в твиттере, фэйсбуке, одноклассниках, инстаграм, вконтакте и гугль+. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2017.

По материалам Интернет

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2017 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Тур де Франс новости велоспорта результаты Тур де Франс превью этапа маршрут велогонки

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:45 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап снова под спринторов. И видно Киттель возьмёт.

    1. RVL

      Вчера, 22:19 | Регистрация: 30.08.2012

      нет. под спринтеров

  2. RVL

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 30.08.2012

    или отрыв...

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


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Комментарии

  • VeloVelo
    Адриано Малори завершил карьер ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Очень жаль Очень жаль. Адриано, Удачи!

  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sixpack-Фото

    пересмотрел. Кристоф ехал третьим, на второй позиции он оказался метров за 450, вышел из-за развозящего за 300м и сразу же глубоко провалился. даже еси и рановато открыли, основная причина не в этом, просто слабо спринтовал.

  • VeloVelo
    Покер Марселя Киттеля на этапа ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот и очередной покер Киттеля. Да еще и рекорд!
    И, кажется, это еще не предел )

  • ungvar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (214)
    ungvar-Фото
    Где же посты о том, как французы тянут Демара за уши?
  • Fly
    Покер Марселя Киттеля на этапа ... (2)
    Fly-Фото

    Эх, посмотреть бы их дуэль с Саганом, а так конечно зеленая майка без вариантов у Киттеля останется. 

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жаль что Майкл М. даже не в 10-ке на финише; разрыв по очкам между ним и МК всё увеличивается...уже больше 100 баллов

    Цитата: Адриен
    100%. У спринтеров на этом ТДФ две лиги - в первой - Киттель, во второй - все остальные .

    ну прям как Гавирия на Джиро...кстати, тоже КВИК-СТЕПовец))

  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sixpack-Фото
    то есть считаете, что Кристоффа слишком рано открыли?
  • DenisRodikov
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    DenisRodikov-Фото
    Мне кажется, что на самом деле Кристофа укатывают таким развозом. Постоянные рывки, ещё за километр до финиша он оказался под ветром на второй позиции. А потом сам развоз заканчивается снижением скорости и Кристофу приходится пытаться набирать заново. С позиции 10-15 гонщики наоборот в воздушном потоке набирают скорость и выскакивают из-под лидеров с большой разницей в скорости.
    Понятно, что Киттель в другой лиге, но быть не пятым, а вторым-третьим было бы реально...
  • uran
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    uran-Фото

    Цитата: RVL
    Какие "звездные" спринты на ГТ!?
    раебята , пардон , и девочки, вы ради спринтов ТДФ смотрите?

    Если участвуют "звезды" спринта соответственно спринты "звездные".

    А чего собственно не посмотреть если все топовые спринтеры на Тур едут.

  • sixpack
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (23)
    sixpack-Фото

    Цитата: Андрон
    А есть ведь еще и другие, неспринтерские победы.

     

    ИМХО самая успешная команда последних лет. Они всегда наверху, всегда их видно. И это именно команда. ФилЖил сразу ожил, как к ним перешел. А тоже вроде был "закатывающимся". 

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