Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж, 203.5 км

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж

Второй этап Тур де Франс (Tour de France)-2017 пройдёт по территории сразу двух стран - Германии и Бельгии. На маршрут второго этапа участники Тур де Франс-2017 отправятся из Дюссельдорфа (Düsseldorf).

Вчера мы уже рассказали о городе много интересных фактов и сегодня продолжим наш рассказ. Если Старый город является центром и сердцем Дюссельдорфа, то набережная - это, вероятно, его артерии.

От Старого года набережная вдоль Рейна ведёт улочки в самые разные части города, окутывая его как паутина. Набережная Дюссельдорфа - излюбленное место проведения досуга всей семьёй. Семейные пары с детьми, с колясками, молодёжь на роликах и скейтбордах, музыканты, уличные актёры и художники, создают живую неповторимую картину на фоне завораживающего течения Рейна и теплоходов, совершающих прогулки по реке. Особое очарование Рейна в будто зависших в воздухе знаменитых длинных мостах, которые можно назвать настоящими произведениями строительного искусства.



Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



Вантовый мост Теодора Хойса (Дюссельдорф) (Theodor-Heuss-Brücke) соединяет районы Дюссельдорфа Гольцхайм и Нидеркассель. Он назван в честь первого президента Федеративной Республики Германия Теодора Хойса (Theodor Heuss). По мосту осуществляется движение транспорта по двум полосам в каждом направлении, с внешней стороны от которых проложены две велосипедных дорожки.

Строительство моста велось с 1953 по 1957 годы. Главным инженером и автором проекта был назначен Фриц Леонардт (Fritz Leonhardt). Строительство моста осуществляла компания Hein, Lehmann & Co. Конструкция моста представляет собой стальное полотно, подвешенное с помощью вантов на двух парах пилонов, образуя три пролёта - крайние по 108 м и средний - 260 м. Это был первый вантовый мост в Германии, а на момент открытия ещё и самый северный из дюссельдорфских мостов, поэтому он получил название - «Северный мост», в обиходе мост называют этим именем и по сей день.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



Одной из основных достопримечательностей Дюссельдорфа является замковая башня Шлосстурм - единственный сохранившийся участок от Дюссельдорфского замка, который на протяжении нескольких столетий постоянно становился жертвой пожаров. Первый замок был построен в XIII веке, последний восстановлен в 1845 году. После пожара 1872 года замок решили больше не восстанавливать, однако, именно тогда была образована первая дюссельдорфская пожарная служба.

На сегодняшний день в башне находится музей судоходства, повествующий о 2000-летней истории судоходства по реке Рейн. На верхней площадке располагается популярный, среди местного населения и приезжих, ресторан.



В Старом городе находится Дюссельдорфская государственная академия художеств (Staatliche Kunstakademie Düsseldorf). Она была создана в 1773 году как Академия живописи, архитектуры и скульптуры при пфальцграфе Нойбургском на базе школы живописи, основанной в 1762 Ламбертом Крае. Во время наполеоновских войн значительная часть коллекции академии была перевезена в Мюнхен. В 1815 году, когда Дюссельдорф был присоединён к Пруссии, академия начала бурно развиваться, став королевской академией художеств. В середине XIX века академия получила мировую известность, начала принимать студентов из разных стран, так образовалась «дюссельдорфская школа» живописи. В наши дни в ней можно ознакомиться с художественным собранием федеральной земли Северная Рейн-Вестфалия, включающей значительную коллекцию современного искусства. В стенах академии расположен единственный в Германии специальный музей керамики всех времён и культур, Институт Генриха Гейне и Музей кино.

Есть в Дюссельдорфе достопримечательность, не заметить которую просто невозможно. Это телевизионная башня Рейнтурн, которая была построена под руководством профессора Гарольда Дайманна (Harald Deilmann) в 1979–1982 годах. Это самый высокий символ Дюссельдорфа.

Высота телебашни 240,5 метров. На высоте 172,5 метра находится вращающийся ресторан "Top 180", за час он совершает оборот вокруг своей оси. А на высоте 168 метров обзорная смотровая площадка и кафе. Архитектурный конус башни напоминает огромную летающую тарелку, особенно если находиться прямо под ней.



Первоначально в пилоне моста Рейнкни планировалось разместить световые часы, но идея так и не была воплощена в жизнь. В «ноге» телевизионной башни Рейнтурн (Rheinturm) вмонтированы световые часы, которые первоначально планировалось разместить в пилоне моста Рейнкни.



Это единственная телебашня в мире с децимальными часами (световыми) - встроенными лампочками, по которым можно определить время. Всего часы состоят из 62 светильников, разбитых на десятичные группы. Читать их показания следует сверху вниз (часы-минуты-секунды). Световая вертикальная линия белых огней разделена короткими красными горизонтальными линиями огней на три парных отрезка, соответствующих двузначному числу часов, минут и секунд. Эти часы, согласно книге рекордов Гиннесса, являются самыми большими часами в мире.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



Неподалёку от телевизионной башни Дюссельдорфа находится один из шедевров современной архитектуры - многофункциональный комплекс, созданный по проекту американского архитектора Фрэнка Оуэна Гери (Frank Owen Gehry) - «Нойер Цолльхоф» (Neuer Zollhof) или Новая таможня, введённый в эксплуатацию в 1999 году. Фрэнк Оуэн Гери - один из крупнейших архитекторов современности, стоявший у истоков архитектурного деконструктивизма. Строения Гери, как называют в народе этот комплекс, стали символом нового современного Дюссельдорфа. Комплекс "Новой таможни" вписался в район, называемый "Медийной гаванью". Здания Гери - три разноцветных дома, которые называют "пьяные дома", они словно растекаются в стороны, в них не найти даже двух одинаковых окон, а солнце, отражаясь в алюминиевой обшивке, завершает невероятную картину переливом лучей.







Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж





Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



Не зря этот район называют также «Архитектурным зоопарком», в котором можно увидеть даже «горизонтальный небоскрёб» - коробочку, выстроенную на крыше другого здания – посвящение советскому художнику-иллюстратору Эль Лисицкому (Лазарь Лисицкий). В 20-х годах Лисицкий выступал на художественном конгрессе в Дюссельдорфе, потом организовывал первую выставку советского искусства в Берлине. Жил и работал в Германии и Швейцарии. Будучи в Германии Лисицкий заболел туберкулёзом, и пока проходил лечение в швейцарской клинике, придумал свой знаменитый «горизонтальный небоскрёб». Видимо, именно этому его изобретению и посвящена «перекладина», украсившая крышу старого портового здания - проект голландского архитектора Йо Кунена.



Эта перекладина «венчает» разноцветную офисную башню «Колориум» (Colorium) построенную по проекту лондонского архитектора Вильяма Олсопа (William Alsop). Фасад состоит из 2200 разноцветных стеклянных фрагментов, благодаря чему напоминает детский конструктор.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



Ещё одним современным символом и достопримечательностью Дюссельдорфа являются разноцветные человечки, захватившие здания города. Flossis - это новый арт-проект немецкой художницы Розали (Rosalie), благодаря которому на стенах высоток Дюссельдорфа появились забавные цветные человечки, застывшие в разных позах. Они сосредоточенно карабкаются на крыши разных зданий, а после своего восхождения отдыхают «на вершине». Кажется, что они выполняют какой-то квест, стараясь обогнать друг друга, и поскорее добраться до крыши. А там уже расслабиться, сесть и свесить ноги, осмотреться и весело помахать гигантскими ладошками тем, кто наблюдает за ними снизу.



Цветные человечки сразу же стали любимцами местных жителей и туристов. Благодаря тому, что они сделаны из полимеров, низкие температуры им не страшны, так что полюбоваться на арт-проект можно в любое время года. Кроме того, художница продаёт миниатюрные фигурки этих человечков, которые можно поместить как в доме, так и в саду.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



Любят в Дюссельдорфе и повеселиться. Июль принадлежит стрелкам. Особенно примечательным является историческое праздничное шествие из более чем 3000 стрелков в униформе, оркестров, лошадиных упряжек и карет.



И ещё один интересный праздник - ровно 11 числа 11 месяца в 11 часов 11 минут наступает дюссельдорфский карнавал. Карнавальные дни начинаются в «бабий четверг», когда женщины штурмуют ратушу и захватывают власть. Они отрезают у мужчин галстуки, но за это их хорошенько целуют. Воскресенье полностью принадлежит уличному параду на Кё, который считается «разминкой» кульминационного карнавального шествия, Розового понедельника, привлекающего миллионы туристов в город.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



В 10 км к востоку от города лежит один из известнейших европейских музеев - Неандерталь (Neanderthal Museum). Музей расположен в одноименной долине, недалеко от Дюссельдорфа, где более 150 лет назад в карьере реки Дюссель был обнаружен скелет неандертальца - одного из гипотетических предков «человека разумного». Эта находка относится к важнейшим археологическим ценностям. И сегодня ей посвящён целый музей, открывшийся в 1996 году и ежегодно привлекающий свыше 150 тысяч туристов.



Музей Неандерталь неоднократно был удостоен международных и национальных премий за активную деятельность в области просвещения. Здесь создана специальная мультимедийная презентация, дающая посетителям максимально полное представление об условиях жизни и быта древних пещерных людей.

Со старта гонщики отправятся на восток, и сразу же пойдут атаки гонщиков, которые начнут бороться за возможность стать первым обладателем гороховой майки, так как на 6.5 км маршрута расположена вершина подъема 4 категории - первого категорийного подъема на Тур де Франс-2017.

Кот де Графенберг (Cote de Grafenberg), подъем 4-й категории, протяженность 1.4 км, 45-113 м, перепад 68 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 6%. Через 21.5 км со старта участники повернут на северо-запад и, достигнув Ратингена (Ratingen) - самой северной точки маршрута Тур де Франс-2017, устремятся на юго-запад.

Обогнув с севера Дюссельдорф, гонщики отправятся по равнине на запад до Мёнхенгладбаха, где разыграют первый промежуточный спринт Тур де Франс-2017. Далее на юг и через 83 км, на 154 км маршрута 2-го этапа французский Гран-тур покинет территорию Германии и переместится на территорию Бельгии.

Здесь начнутся неровности северной части Арденн, за 20 км до финиша расположена вершина подъема 4-й категории Кот д'Ольн (Cote d'Olne), протяженность 1.3 км, 194-262 м, перепад 68 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 6%.

Далее пойдёт спуск до самого финиша в Льеже (фр. Liège, административный центр провинции Льеж, регион Валлония, Бельгия), куда гонщики заедут с юго-востока.

По сценарию классического спринтерского этапа на финише мы должны увидеть борьбу лучших спринтеров. Главными претендентами можно назвать немецких спринтеров - Марселя Киттеля и Андре Грайпеля, действующего чемпиона мира словака Петера Сагана, французов Арно Демара и Насэра Буанни, британца Марка Кэвендиша, голландца Дилана Груневегена, норвежского спринтера Александра Кристоффа и других.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



А финишируют гонщики уже в Бельгии, в Льеже.



Льеж – один из крупнейших городов Бельгии. По численности населения он занимает третье место после Брюсселя и Антверпена и находится в месте слияния рек Мез (Маас) и Урт. Официально Льеж - столица одноименной провинции, а неофициально его считают главным городом всей Валлонии. Здесь же находится и епископская резиденция. Географическое расположение города сделало его важнейшим внутренним портом континента и крупным промышленным центром. Льеж можно считать культурной столицей Валлонии, несмотря на то что официально ею является Намюр.

В I-II веках нашей эры на месте современного Льежа располагалась галло-римская вилла, которая была настолько мала, что ни городом, ни даже сельским поселением назвать это было ещё нельзя. После падения Западной Римской империи и завоевания Галлии франками, здесь появилась небольшая деревушка, построенная на остатках покинутой виллы. Именно из этой деревушки и развился впоследствии город, на что потребовалось ещё около двух столетий.

Появление города было связано с трагической историей убийства епископа Маастрихта Ламберта в 705 году. Впоследствии Ламберта причислили к лику святых, а его мощи поместили в церковь, ставшую местом паломничества. В 721 году Льеж стал резиденцией епископа Губерта, сменившего Ламберта на епископском престоле. Он и распорядился возвести в Льеже церковь и перенести туда останки своего предшественника. Этот шаг привёл к тому, что деревушка начала быстро обрастать постройками и вскоре превратилась в город, который развивался так стремительно, что отобрал у Маастрихта статус епископального центра. В это же время Льеж приобрёл относительную независимость от династий, правящих территорией нынешней Бельгии, а постоянная борьба между горожанами и правящим духовенством привела к тому, что в XIV-XV веках Льеж приобрёл грозное прозвище "Ситэ ардент" ("пылающий город").

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



В Льеже появилась первая в Европе угольная шахта. Добыча угля спровоцировала развитие сталелитейной промышленности и связанных с ней отраслей. Льеж не потерял своё значение индустриального центра и на сегодняшний день. На предприятиях угольной, текстильной, сталелитейной, химической, пищевой, военной промышленности работают более двухсот тысяч человек.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



Город находится на пересечении железнодорожных и речных путей. Канал Альберта, проложенный между Маасом и Шельдтом, Рур и Рейн обеспечивают движение водного транспорта в Бельгии и Нидерландах. Льежский порт занимает почти сто гектаров площади, сюда способны заходить корабли с водоизмещением до двух с половиной тысяч тонн. В Льеже располагаются и несколько известных яхтинг-центров.



Приезжая в Льеж, в первую очередь стоит побывать на площади Святого Ламберта, во Дворце князей-епископов, в Музее валлонской жизни и Музее валлонского искусства, увидеть Ратушу и церковь Святого Иакова, а также старинный символ независимости города - Перрон (фонтан и колонна с четырьмя львами), который находится на рыночной площади Марше.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



Не менее интересны церковь Святого Антуана, барочная церковь Искупления, старинный монастырь Фрер-Минер со множеством интересных музеев, двор Ле-Тампль и живописные Тупики, "льежское чудо" - крестильные купели с библейскими сюжетами в церкви Святого Варфоломея (XII века), церковь Святого Сервэ (XIII века), большая шумная толкучка на набережной Бат, мост Святого Леонарда с бело-красным домом Куртиуса, церковь Сен-Дени (XV века), кафедральный собор Святого Павла на площади Винав-д'Иль со знаменитой статуей "Делькурской Девы" и самый старый в Бельгии пассаж Лемонье (1839 года).



Есть в Льеже и интересные музеи: Музей стекла (более 9000 экспонатов), Музей религиозного искусства и искусства Мозан, Музей Оружия, Ансембургский музей, Аквариум и Зоологический музей, Музей марионеток Чанчей и десятки других исторических памятников. Определенную известность город получил как родина писателя Георга Сименона. В Льеже, также, находится средоточие науки Бельгии.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж



Центр города представляет собой достаточно интересное сочетание исторических районов со зданиями 1960-х и 70-х годов, а также постройками 19 века. Плюс к этому - высокие многоквартирные дома (включая и здания в стиле Арт Деко), река Маас и несколько милых парков.



Пригород Льежа можно разделить на три равнозначные части: обширный промышленный комплекс вокруг Эрсталя на берегу реки Маас в северной части города и Серен на юге Льежа, территория рабочих с восточной стороны реки и лиственный район на холмах города в западной и юго-восточной части города.

Тур де Франс-2017, превью этапов: 2 этап, Дюссельдорф - Льеж

Совсем недавно, 21 июня 2017 года, в Льеж был установлен памятник Петру I. Его возвели по инициативе фонда «Пётр Великий» в честь 300-летия посещения императором бельгийских земель. В июне 1717 года Пётр I прибыл в Льеж из Намюра. Предварительно император пересёк Пруссию, Францию и Нидерланды. Скульптору создал российский скульптор Александр Таратынов. Этот памятник, посвящённый Петру I, стал третьим по счёту монументом установленным в Бельгии. Первый из них был подарен князьями Демидовыми в 1856 и установлен у королевского дворца, а второй открыт в 1998 году в Антверпене.



Любители сладкого, безусловно, в первую очередь ассоциируют город с знаменитыми льежскими вафлями (gaufres liegeoises). Эти кондитерские изделия появились в XIII веке в Германии, но мало чем были похожи на привычные для нас вафли. Поначалу они изготавливались из оставшегося теста, разбавленного водой с глазурью из сиропа. То есть рецепт их был далёк от изысков. Распространились вафли и во Франции, и в Бельгии, и в Чехии. Льежские вафли изобрели в 18 веке, когда Принц Льежский попросил своего кулинара испечь ему особую сдобную булку. Поразмыслив, как это сделать, королевский кулинар решил добавить кусочки сахара прямо в тесто. Благодаря этому и получился непревзойденный вкус и аромат, а также карамелизированые кусочки сахара внутри вафли. Льежские вафли твёрдые, круглой или овальной формы. Есть их можно как холодными, так и горячими.

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